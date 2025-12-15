Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld San Antonio Awards; THE WEDDING SINGER Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for San Antonio & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld San Antonio Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Antonio Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Bryanna Dummond
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
28%
Rafael Ferreras
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
22%
Lawrence Acosta
- A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
15%
Monica Delgado
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
11%
Cameron O'Briant
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
10%
Nick Lawson
- ROMEO & JULIET
- San Pedro Playhouse
8%
Cameron O'Briant and Erin Lane
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
5%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jessica Mewborne
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
20%
Tiffany Yeager
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
16%
Jillian Campos
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
15%
Joey Rios
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
7%
Martha Peneranda
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
7%
Rachael Lorenzetti
- ANYTHING GOES
- San Pedro Playhouse
6%
Chasity Trajcheski
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
6%
Julia Cammack
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
5%
Sarah Steele
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
5%
Jolene Keefer
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Fredericksburg Theater Company
3%
Barbara Coleman
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
3%
Melissa Marlowe
- GREATER TUNA
- 100A
2%
Augusto Cuellar
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
2%
Leah Speed and Ethan Bilbrey
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
2%
Trina Medellin, Barbara Coleman, and Chloe Casey
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Leah Speed
- RUMORS
- Angelo Civic Theatre
0%Best Dance Production THE NUTCRACKER
- Ballet San Angelo
45%
THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
43%BEYOND BALLET: EXPERIMENTAL WORKS IN MUSIC & DANCE
- Ballet San Angelo
12%Best Direction Of A Musical
Donna Provencher
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
32%
Nathan Stith
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
21%
Gwendolyn J. Kandt
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
12%
Jimmy Moore
- ANYTHING GOES
- San Pedro Playhouse
10%
Cameron O'Briant & Julie Hamil
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
8%
Jimmy Moore
- ROCKY HORROR SHOW
- San Pedro Playhouse
8%
Cameron O'Briant
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
6%
China Young
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
4%Best Direction Of A Play
Donna Provencher and Barry Goettl
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
18%
Jimmy Moore
- AMADEUS
- Classic Theatre
14%
Laura T Garza
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
14%
Allen Rudolph
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
11%
Jeffery Hensel
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
6%
Emely Valladares-Orellana, Sarah Middleton, Zoebella Bookter
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
5%
Ruby Reyes
- LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Guadalupe Theatre
5%
Barry Goettl
- THE SUBJECT WAS ROSES
- Bulverde S.T.A.G.E.
5%
Chasity Trajcheski
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
5%
Lou Garza
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
4%
Laura T Garza
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
3%
Saphire Mendez
- CALLING
- Overtime Theater
3%
Tim Hedgepeth
- GREATER TUNA
- 100A
2%
DR. SUSANNA MORROW
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
2%
David Connelly
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
2%
Charles Tyler Matlock
- WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
1%
Susanna Morrow
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%Best Ensemble JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
18%THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
17%THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
16%GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
9%A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
9%MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
7%THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
5%LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Guadalupe Theatre
5%BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
4%REVOLUTIONISTS
- Tobin Center
2%TALLEY’S FOLLY
- 100A
2%GREATER TUNA
- 100A
2%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
2%THE REVOLUTIONISTS
- 100 A Productions
2%BRIGHT STAR
- Angelo Civic theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Daniel Heggem
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
25%
Kyllie Avery
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
20%
Brandon Rosen
- MOJADA
- Teatro Audaz San Antonio
11%
Devin Vanderveer
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
10%
Brandon R. Rosen
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
9%
Dylan Brainard
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
7%
Chuck Drew
- GREATER TUNA
- 100A
5%
Lance Turner
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
4%
Lance Turner
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Chuck Drew
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
2%
Christian Clark
- RED ,WHITE AND BLUE FOR YOU
- San angelo performing arts center
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Jaime Ramirez
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
25%
Melissa Beaudin-Vandolder
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
25%
Jessica West
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
17%
Hunter Garrett
- A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
16%
Julie Hamil
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
8%
Eric Montoya
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
4%
Julie Hamil and sariah Noworatzky
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
3%
Julie Hamil
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic theatre
2%Best Musical THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
30%JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
28%JOSEPH AND THE DREAM COAT
- Hill Country Arts Foundation
16%GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
14%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
7%BRIGHTSTAR
- Angelo Civic Theatre
4%Best New Play Or Musical THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
24%TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
19%A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
14%THE BATTLE OF BAMBER BRIDGE
- Overtime Theater
14%FLOOD
- The Overtime
10%LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Jump Start
6%CALLING
- Overtime Theater
6%BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
5%YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
2%Best Performer In A Musical
Robert Gonzalez
- INTO THE WOODS
- Playhouse 2000
18%
Mike Parisi
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
16%
Taylor Dabbs
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
15%
Niko De La Garza
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
11%
Anthony Martucci
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
9%
Taylor Luke
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
6%
Kaden Wright
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
5%
Alysa Spence
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
4%
Rachael Remlinger
- JOSEPH AND THE TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Hill Country Arts Foundation
4%
Georgia Swaney
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
3%
Rachael Remlinger
- PROMISES PROMISES
- Hill Country Arts Foundation
3%
Trina Delgado
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
2%
Trina Medellin
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
2%
Deja Martinez
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%
Gianni Mares
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%
Sarah Olson
- WINTER WONDERETTES
- Angelo Civic Theatre
0%Best Performer In A Play
Donna Provencher
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
14%
Brooke Arnold
- BAMBER BRIDGE
- Overtime Theater
12%
Ila Handy
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
8%
Kane Lopez
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
8%
Robert Moritz
- FLOOD
- The Overtime
7%
Emely Valladares-Orellana
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
5%
Davis Hayes
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
5%
Taylor Lueckenotte
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
4%
Steve Harris
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
3%
Dani Gonzales
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
3%
Kelli Grant
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
3%
Donna Provencher
- THE SUBJECT WAS ROSES
- Bulverde S.T.A.G.E.
3%
Lisa Suarez
- LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Guadalupe Theatre
3%
Belinda Harolds
- YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
2%
Jade M. Zapata
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Rebecca Vidal
- THE TEMPEST
- Playhouse 2000
2%
Cindy Martinez
- LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Jump Start
2%
Grantham Woods
- GREATER TUNA
- 100A
2%
Isiah Flores
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
1%
Jeffery Hensel
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
1%
Robin Cunningham
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
1%
Sara Holliday
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Kaden Wright
- WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
1%
Kaitlin Jones
- THE REVOLUTIONISTS
- 100 A productions
1%
Jessica Mitchell
- THE REVOLUTIONISTS
- Tobin Theater
1%Best Play THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
17%MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
13%TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
12%SEE HOW THEY RUN
- UIW
10%THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
7%WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
6%LOST IN YONKERS
- Playhouse 2000
6%MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
5%LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Jump Start Performance Company
5%THE BATTLE OF BAMBER BRIDGE
- Overtime Theater
4%THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
3%YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
3%GREATER TUNA
- 100A
2%THE REVOLUTIONISTS
- 100A
2%REVOLUTIONISTS
- Tobin Center
2%DO YOU FEEL ANGER
- Miscast Theatre Company
2%RUMORS
- Angelo Civic Theatre
1%TALLEY'S FOLLY
- 100A
1%HOUND OF THE BASKERVILLES
- Angelo Civic Theatre
1%WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
1%Best Production of an Opera MADAMA BUTTERFLY
- Opera San Antonio
77%CRUZAR
- Opera San Antonio
23%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Robert Moritz
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
24%
Javier Sanchez
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
16%
Nathan Thurman
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
14%
Allen Rudolph
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
13%
Jimmy Moore
- ANYTHING GOES
- San Pedro Playhouse
7%
Jeff Cunningham
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
6%
Nicolas Castanon
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College
5%
Max Estudillo Cantu
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
4%
Lance Turner
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
4%
Karen Miller
- TALLEY’S FOLLY
- 100A
2%
Rick Frederick
- GREATER TUNA
- 100A
2%
Martha Pernada
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
2%
Lance Turner
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Dylan Byrnes
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
29%
Meredith Shuman
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
23%
Allen Rudolph
- EBENEZER SCROOGE'S BIG BOERNE CHRISTMAS SHOW
- Boerne Community Theatre
13%
Rey Calderon
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
9%
Jillian Campos
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
7%
Eric Montoya
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
7%
Laura willig
- RED WHITE AND BLUE FOR YOU
- San amgelo performing arts center
6%
Meredith Shuman
- GREATER TUNA
- 100A
3%
Eric Montoya
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
2%Best Supporting Performer In A Musical
Jackson Gable
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
26%
Chelsea Debonopaula
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
17%
Mia Whalen
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
10%
Billie Guffey
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
9%
Rebekah Remlinger
- PROMISES, PROMISES
- Hill Country Arts Foundation
8%
Salomon Lopez
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
7%
Noah Tarnow
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
7%
Alyssa Spence
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
6%
Esther Whited
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
4%
Nathan Miller
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Kraig Schell
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
2%
Georgia Swaney
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Jackson Gable
- ROMEO & JULIET
- Classic Theatre
15%
Alex Aleman
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
12%
Kareem Abu Dahab
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
9%
James Augustine
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
8%
Rebekah Remlinger
- LOST IN YONKERS
- Playhouse 2000
6%
Becca Adams
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
6%
Allie Perez
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
6%
Danny Marquez
- THE SUBJECT WAS ROSES
- Bulverde S.T.A.G.E.
6%
Keisha McFerrin
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
5%
DJ Bohman
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
4%
Georgie Lee
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz
4%
Rebekah Remilinger
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
3%
Angie Flores
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
3%
Jonathan Cordaway
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
3%
Cindy Rodriguez Martinez
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
3%
Lucy Perez
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
2%
Caitlin Hoover
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
2%
Briana Morales
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
1%
Lauren Spraggins
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Emily Huber
- YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
1%
Emily Spicer
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%
Marissa Vaughan
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Kaitlyn Jones
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%
Josh Rocchi
- WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
0%
Emily Lemons
- RUMORS
- Angelo Civic Theatre
0%Best Theatre For Young Audiences Production PETER/WENDY
- San Antonio College Theatre
50%THE ARISTOCATS
- Fredericksburg Theater Company
31%CAMILLA LA MAGICA MAKES TAMALES
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
19%Favorite Local Theatre
Boerne Community Theatre
23%
San Pedro Playhouse
17%
Teatro Audaz
11%
Overtime Theater
7%
Circle Arts Theatre
7%
Playhouse 2000
7%
Crystal Sea Drama Company
6%
Palo Alto College - Teatro Palo Alto
5%
S.t.a.g.e. bulverde
5%
Tobin Center
3%
Bulverde S.T.A.G.E.
2%
Fredericksburg Theater Company
2%
Guadalupe Theatre
1%
100A
1%
Miscast Theatre Company
1%
Guadalupe Cultural Arts Center
1%
Jump Start
1%
100 PRODUCTIONS / THE TOBIN CENTER
1%
Angelo Civic Theatre
1%