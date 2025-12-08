 tracker
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld San Antonio Awards; Boerne Community Theatre Leads Favorite Theatre!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 08, 2025
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld San Antonio Awards; Boerne Community Theatre Leads Favorite Theatre! Image
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld San Antonio Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld San Antonio Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical
Bryanna Dummond - THE WEDDING SINGER - Circle Arts Theatre 30%

Rafael Ferreras - JERSEY BOYS - San Pedro Playhouse 17%

Lawrence Acosta - A XMAS CUENTO REMIX - Teatro Audaz San Antonio 14%

Monica Delgado - GODSPELL - Crystal Sea Drama Company 12%

Cameron O'Briant - THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 11%

Nick Lawson - ROMEO & JULIET - San Pedro Playhouse 10%

Cameron O'Briant and Erin Lane - OKLAHOMA! - Angelo Civic Theatre 6%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jessica Mewborne - THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 23%

Jillian Campos - MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN - San Antonio College Theatre 17%

Tiffany Yeager - JERSEY BOYS - San Pedro Playhouse 10%

Joey Rios - MEN ON BOATS - Palo Alto College - Teatro Palo Alto 8%

Rachael Lorenzetti - ANYTHING GOES - San Pedro Playhouse 7%

Chasity Trajcheski - THE ODD COUPLE FEMALE VERSION - Fredericksburg Theater Company 6%

Sarah Steele - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Teatro Audaz San Antonio 6%

Julia Cammack - WHEN BULLFROGS SING OPERA - S.t.a.g.e. bulverde 5%

Martha Peneranda - THE REVOLUTIONISTS - 100A 4%

Jolene Keefer - PETER AND THE STAR CATCHER - Fredericksburg Theater Company 3%

Melissa Marlowe - GREATER TUNA - 100A 2%

Barbara Coleman - BRIGHT STAR - Angelo Civic Theatre 2%

Leah Speed and Ethan Bilbrey - OKLAHOMA! - Angelo Civic Theatre 2%

Trina Medellin, Barbara Coleman, and Chloe Casey - BRIGHT STAR - Angelo Civic Theatre 2%

Augusto Cuellar - TALLEY'S FOLLY - 100A 2%

Leah Speed - RUMORS - Angelo Civic Theatre 0%

Best Dance Production
THE NUTCRACKER - Ballet San Angelo 47%

THE WEDDING SINGER - Circle Arts Theatre 42%

BEYOND BALLET: EXPERIMENTAL WORKS IN MUSIC & DANCE - Ballet San Angelo 11%

Best Direction Of A Musical
Donna Provencher - THE WEDDING SINGER - Circle Arts Theatre 35%

Nathan Stith - JERSEY BOYS - San Pedro Playhouse 15%

Gwendolyn J. Kandt - GODSPELL - Crystal Sea Drama Company 12%

Jimmy Moore - ANYTHING GOES - San Pedro Playhouse 11%

Cameron O'Briant & Julie Hamil - BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 9%

Jimmy Moore - ROCKY HORROR SHOW - San Pedro Playhouse 9%

Cameron O'Briant - THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 7%

China Young - BRIGHT STAR - Angelo Civic Theatre 4%

Best Direction Of A Play
Donna Provencher and Barry Goettl - THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 18%

Laura T Garza - MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN - San Antonio College Theatre 16%

Allen Rudolph - TACKY GARDENS - Boerne Community Theatre 13%

Jimmy Moore - AMADEUS - Classic Theatre 8%

Jeffery Hensel - THE MOUNTAIN KING - Boerne Community Theatre 7%

Emely Valladares-Orellana, Sarah Middleton, Zoebella Bookter - MEN ON BOATS - Palo Alto College - Teatro Palo Alto 6%

Barry Goettl - THE SUBJECT WAS ROSES - Bulverde S.T.A.G.E. 5%

Chasity Trajcheski - THE ODD COUPLE FEMALE VERSION - Fredericksburg Theater Company 5%

Lou Garza - WHEN BULLFROGS SING OPERA - S.t.a.g.e. bulverde 4%

Saphire Mendez - CALLING - Overtime Theater 4%

Laura T Garza - MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES - Teatro Audaz San Antonio 4%

Tim Hedgepeth - GREATER TUNA - 100A 3%

Ruby Ruiz - LAS COMADRES DE MORALES STREET - Guadalupe Theatre 2%

DR. SUSANNA MORROW - THE REVOLUTIONISTS - 100A 1%

David Connelly - TALLEY'S FOLLY - 100A 1%

Ruby Reyes - LAS COMADRES DE MORALES STREET - Guadalupe Theatre 1%

Charles Tyler Matlock - WAIT UNTIL DARK - Angelo Civic Theatre 1%

Susanna Morrow - THE REVOLUTIONISTS - 100A 1%

Best Ensemble
THE WEDDING SINGER - Circle Arts Theatre 19%

THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 19%

JERSEY BOYS - San Pedro Playhouse 13%

A XMAS CUENTO REMIX - Teatro Audaz San Antonio 10%

GODSPELL - Crystal Sea Drama Company 9%

MEN ON BOATS - Palo Alto College - Teatro Palo Alto 7%

THE ODD COUPLE FEMALE VERSION - Fredericksburg Theater Company 5%

BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 4%

LAS COMADRES DE MORALES STREET - Guadalupe Theatre 4%

REVOLUTIONISTS - Tobin Center 2%

TALLEY’S FOLLY - 100A 2%

THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 2%

THE REVOLUTIONISTS - 100 A Productions 2%

GREATER TUNA - 100A 1%

BRIGHT STAR - Angelo Civic theatre 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Daniel Heggem - THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 28%

Kyllie Avery - JERSEY BOYS - San Pedro Playhouse 13%

Brandon Rosen - MOJADA - Teatro Audaz San Antonio 13%

Devin Vanderveer - THE MOUNTAIN KING - Boerne Community Theatre 12%

Brandon R. Rosen - MEN ON BOATS - Palo Alto College - Teatro Palo Alto 11%

Chuck Drew - GREATER TUNA - 100A 6%

Dylan Brainard - THE REVOLUTIONISTS - 100A 6%

Lance Turner - THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 5%

Lance Turner - BRIGHT STAR - Angelo Civic Theatre 3%

Christian Clark - RED ,WHITE AND BLUE FOR YOU - San angelo performing arts center 2%

Chuck Drew - TALLEY'S FOLLY - 100A 2%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Melissa Beaudin-Vandolder - THE WEDDING SINGER - Circle Arts Theatre 26%

Jaime Ramirez - JERSEY BOYS - San Pedro Playhouse 21%

Jessica West - GODSPELL - Crystal Sea Drama Company 18%

Hunter Garrett - A XMAS CUENTO REMIX - Teatro Audaz San Antonio 16%

Julie Hamil - THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 9%

Eric Montoya - THE REVOLUTIONISTS - 100A 4%

Julie Hamil and sariah Noworatzky - OKLAHOMA! - Angelo Civic Theatre 3%

Julie Hamil - BRIGHT STAR - Angelo Civic theatre 2%

Best Musical
THE WEDDING SINGER - Circle Arts Theatre 32%

JERSEY BOYS - San Pedro Playhouse 24%

JOSEPH AND THE DREAM COAT - Hill Country Arts Foundation 19%

GODSPELL - Crystal Sea Drama Company 14%

THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 7%

BRIGHTSTAR - Angelo Civic Theatre 5%

Best New Play Or Musical
THE MOUNTAIN KING - Boerne Community Theatre 27%

TACKY GARDENS - Boerne Community Theatre 22%

A XMAS CUENTO REMIX - Teatro Audaz San Antonio 15%

FLOOD - The Overtime 10%

THE BATTLE OF BAMBER BRIDGE - Overtime Theater 8%

CALLING - Overtime Theater 6%

BRIGHT STAR - Angelo Civic Theatre 5%

LAS COMADRES DE MORALES STREET - Jump Start 5%

YAZOO, MISS'SSIPPI - Overtime Theater 3%

Best Performer In A Musical
Robert Gonzalez - INTO THE WOODS - Playhouse 2000 20%

Taylor Dabbs - THE WEDDING SINGER - Circle Arts Theatre 17%

Mike Parisi - JERSEY BOYS - San Pedro Playhouse 10%

Niko De La Garza - GODSPELL - Crystal Sea Drama Company 10%

Anthony Martucci - JERSEY BOYS - San Pedro Playhouse 9%

Taylor Luke - THE WEDDING SINGER - Circle Arts Theatre 7%

Kaden Wright - OKLAHOMA! - Angelo Civic Theatre 5%

Rachael Remlinger - JOSEPH AND THE TECHNICOLOR DREAMCOAT - Hill Country Arts Foundation 5%

Alysa Spence - BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 5%

Georgia Swaney - BRIGHT STAR - Angelo Civic Theatre 4%

Rachael Remlinger - PROMISES PROMISES - Hill Country Arts Foundation 3%

Trina Delgado - THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 2%

Trina Medellin - BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 2%

Deja Martinez - BRIGHT STAR - Angelo Civic Theatre 1%

Gianni Mares - BRIGHT STAR - Angelo Civic Theatre 1%

Sarah Olson - WINTER WONDERETTES - Angelo Civic Theatre 0%

Best Performer In A Play
Donna Provencher - THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 15%

Ila Handy - TACKY GARDENS - Boerne Community Theatre 10%

Kane Lopez - MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN - San Antonio College Theatre 9%

Emely Valladares-Orellana - MEN ON BOATS - Palo Alto College - Teatro Palo Alto 6%

Robert Moritz - FLOOD - The Overtime 6%

Davis Hayes - THE MOUNTAIN KING - Boerne Community Theatre 6%

Brooke Arnold - BAMBER BRIDGE - Overtime Theater 6%

Taylor Lueckenotte - THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 5%

Steve Harris - THE MOUNTAIN KING - Boerne Community Theatre 4%

Donna Provencher - THE SUBJECT WAS ROSES - Bulverde S.T.A.G.E. 3%

Dani Gonzales - MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES - Teatro Audaz San Antonio 3%

Kelli Grant - WHEN BULLFROGS SING OPERA - S.t.a.g.e. bulverde 3%

Belinda Harolds - YAZOO, MISS'SSIPPI - Overtime Theater 2%

Rebecca Vidal - THE TEMPEST - Playhouse 2000 2%

Grantham Woods - GREATER TUNA - 100A 2%

Isiah Flores - MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN - San Antonio College Theatre 2%

Jeffery Hensel - THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 2%

Jade M. Zapata - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Teatro Audaz San Antonio 1%

Cindy Martinez - LAS COMADRES DE MORALES STREET - Jump Start 1%

Robin Cunningham - WHEN BULLFROGS SING OPERA - S.t.a.g.e. bulverde 1%

Kaden Wright - WAIT UNTIL DARK - Angelo Civic Theatre 1%

Kaitlin Jones - THE REVOLUTIONISTS - 100 A productions 1%

Sara Holliday - THE ODD COUPLE FEMALE VERSION - Fredericksburg Theater Company 1%

Lisa Suarez - LAS COMADRES DE MORALES STREET - Guadalupe Theatre 1%

Mark Stringham - MATT FRIEDMAN - 100A 1%

Best Play
THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 17%

MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN - San Antonio College Theatre 14%

TACKY GARDENS - Boerne Community Theatre 13%

THE MOUNTAIN KING - Boerne Community Theatre 8%

LOST IN YONKERS - Playhouse 2000 6%

WHEN BULLFROGS SING OPERA - S.t.a.g.e. bulverde 6%

MEN ON BOATS - Palo Alto College - Teatro Palo Alto 6%

THE BATTLE OF BAMBER BRIDGE - Overtime Theater 4%

SEE HOW THEY RUN - UIW 4%

THE ODD COUPLE FEMALE VERSION - Fredericksburg Theater Company 3%

LAS COMADRES DE MORALES STREET - Jump Start Performance Company 3%

YAZOO, MISS'SSIPPI - Overtime Theater 3%

GREATER TUNA - 100A 2%

THE REVOLUTIONISTS - 100A 2%

RUMORS - Angelo Civic Theatre 1%

DO YOU FEEL ANGER - Miscast Theatre Company 1%

TALLEY'S FOLLY - 100A 1%

HOUND OF THE BASKERVILLES - Angelo Civic Theatre 1%

REVOLUTIONISTS - Tobin Center 1%

WAIT UNTIL DARK - Angelo Civic Theatre 1%

Best Production of an Opera
MADAMA BUTTERFLY - Opera San Antonio 80%

CRUZAR - Opera San Antonio 20%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Robert Moritz - THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 24%

Nathan Thurman - MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN - San Antonio College Theatre 16%

Allen Rudolph - TACKY GARDENS - Boerne Community Theatre 15%

Javier Sanchez - JERSEY BOYS - San Pedro Playhouse 10%

Jimmy Moore - ANYTHING GOES - San Pedro Playhouse 7%

Jeff Cunningham - THE ODD COUPLE FEMALE VERSION - Fredericksburg Theater Company 7%

Nicolas Castanon - MEN ON BOATS - Palo Alto College 6%

Max Estudillo Cantu - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Teatro Audaz San Antonio 5%

Lance Turner - BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 4%

Rick Frederick - GREATER TUNA - 100A 3%

Karen Miller - TALLEY’S FOLLY - 100A 2%

Martha Pernada - THE REVOLUTIONISTS - 100A 2%

Lance Turner - BRIGHT STAR - Angelo Civic Theatre 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Dylan Byrnes - THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 31%

Meredith Shuman - JERSEY BOYS - San Pedro Playhouse 16%

Allen Rudolph - EBENEZER SCROOGE'S BIG BOERNE CHRISTMAS SHOW - Boerne Community Theatre 15%

Rey Calderon - MEN ON BOATS - Palo Alto College - Teatro Palo Alto 11%

Jillian Campos - MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES - Teatro Audaz San Antonio 8%

Eric Montoya - THE REVOLUTIONISTS - 100A 8%

Laura willig - RED WHITE AND BLUE FOR YOU - San amgelo performing arts center 7%

Meredith Shuman - GREATER TUNA - 100A 3%

Eric Montoya - TALLEY'S FOLLY - 100A 2%

Best Supporting Performer In A Musical
Jackson Gable - JERSEY BOYS - San Pedro Playhouse 21%

Chelsea Debonopaula - THE WEDDING SINGER - Circle Arts Theatre 17%

Mia Whalen - GODSPELL - Crystal Sea Drama Company 11%

Billie Guffey - THE WEDDING SINGER - Circle Arts Theatre 10%

Rebekah Remlinger - PROMISES, PROMISES - Hill Country Arts Foundation 10%

Salomon Lopez - THE WEDDING SINGER - Circle Arts Theatre 8%

Noah Tarnow - THE WEDDING SINGER - Circle Arts Theatre 7%

Alyssa Spence - THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 6%

Esther Whited - BRIGHT STAR - Angelo Civic Theatre 5%

Nathan Miller - BRIGHT STAR - Angelo Civic Theatre 2%

Kraig Schell - BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS - Angelo Civic Theatre 2%

Georgia Swaney - BRIGHT STAR - Angelo Civic Theatre 1%

Best Supporting Performer In A Play
Alex Aleman - MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN - San Antonio College Theatre 13%

Kareem Abu Dahab - THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 9%

Jackson Gable - ROMEO & JULIET - Classic Theatre 9%

James Augustine - TACKY GARDENS - Boerne Community Theatre 9%

Rebekah Remlinger - LOST IN YONKERS - Playhouse 2000 7%

Danny Marquez - THE SUBJECT WAS ROSES - Bulverde S.T.A.G.E. 6%

Becca Adams - WHEN BULLFROGS SING OPERA - S.t.a.g.e. bulverde 6%

Keisha McFerrin - THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 5%

DJ Bohman - THE MOUSETRAP - Boerne Community Theatre 5%

Georgie Lee - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Teatro Audaz 4%

Allie Perez - THE REVOLUTIONISTS - 100A 4%

Rebekah Remilinger - THE ODD COUPLE FEMALE VERSION - Fredericksburg Theater Company 3%

Jonathan Cordaway - MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN - San Antonio College Theatre 3%

Angie Flores - MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES - Teatro Audaz San Antonio 3%

Cindy Rodriguez Martinez - MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES - Teatro Audaz San Antonio 3%

Lucy Perez - MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN - San Antonio College Theatre 2%

Caitlin Hoover - THE ODD COUPLE FEMALE VERSION - Fredericksburg Theater Company 2%

Briana Morales - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Teatro Audaz San Antonio 1%

Emily Huber - YAZOO, MISS'SSIPPI - Overtime Theater 1%

Lauren Spraggins - THE ODD COUPLE FEMALE VERSION - Fredericksburg Theater Company 1%

Emily Spicer - THE REVOLUTIONISTS - 100A 1%

Marissa Vaughan - THE ODD COUPLE FEMALE VERSION - Fredericksburg Theater Company 1%

Kaitlyn Jones - THE REVOLUTIONISTS - 100A 1%

Josh Rocchi - WAIT UNTIL DARK - Angelo Civic Theatre 0%

Emily Lemons - RUMORS - Angelo Civic Theatre 0%

Best Theatre For Young Audiences Production
PETER/WENDY - San Antonio College Theatre 49%

THE ARISTOCATS - Fredericksburg Theater Company 32%

CAMILLA LA MAGICA MAKES TAMALES - Palo Alto College - Teatro Palo Alto 19%

Favorite Local Theatre
Boerne Community Theatre 25%

San Pedro Playhouse 12%

Teatro Audaz 12%

Circle Arts Theatre 8%

Playhouse 2000 8%

Crystal Sea Drama Company 7%

Overtime Theater 6%

S.t.a.g.e. bulverde 5%

Palo Alto College - Teatro Palo Alto 5%

Tobin Center 3%

Fredericksburg Theater Company 2%

Bulverde S.T.A.G.E. 2%

100A 1%

Miscast Theatre Company 1%

Guadalupe Theatre 1%

Jump Start 1%

Guadalupe Cultural Arts Center 1%

Angelo Civic Theatre 1%

100 PRODUCTIONS / THE TOBIN CENTER 1%

