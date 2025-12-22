Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld San Antonio Awards; San Pedro Playhouse Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for San Antonio & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld San Antonio Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Antonio Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Bryanna Dummond
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
33%
Rafael Ferreras
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
32%
Lawrence Acosta
- A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
10%
Monica Delgado
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
8%
Cameron O'Briant
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
7%
Nick Lawson
- ROMEO & JULIET
- San Pedro Playhouse
7%
Cameron O'Briant and Erin Lane
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
4%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Tiffany Yeager
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
30%
Jessica Mewborne
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
24%
Jillian Campos
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
10%
Martha Peneranda
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
6%
Joey Rios
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
5%
Rachael Lorenzetti
- ANYTHING GOES
- San Pedro Playhouse
4%
Chasity Trajcheski
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
4%
Julia Cammack
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
4%
Sarah Steele
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
3%
Jolene Keefer
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Fredericksburg Theater Company
2%
Barbara Coleman
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Leah Speed and Ethan Bilbrey
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
1%
Melissa Marlowe
- GREATER TUNA
- 100A
1%
Augusto Cuellar
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
1%
Trina Medellin, Barbara Coleman, and Chloe Casey
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%
Leah Speed
- RUMORS
- Angelo Civic Theatre
0%Best Dance Production THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
53%
THE NUTCRACKER
- Ballet San Angelo
36%BEYOND BALLET: EXPERIMENTAL WORKS IN MUSIC & DANCE
- Ballet San Angelo
11%Best Direction Of A Musical
Donna Provencher
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
35%
Nathan Stith
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
31%
Gwendolyn J. Kandt
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
8%
Jimmy Moore
- ANYTHING GOES
- San Pedro Playhouse
7%
Cameron O'Briant & Julie Hamil
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
6%
Jimmy Moore
- ROCKY HORROR SHOW
- San Pedro Playhouse
6%
Cameron O'Briant
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
4%
China Young
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
3%Best Direction Of A Play
Jimmy Moore
- AMADEUS
- Classic Theatre
27%
Donna Provencher and Barry Goettl
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
23%
Laura T Garza
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
9%
Allen Rudolph
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
9%
Emely Valladares-Orellana, Sarah Middleton, Zoebella Bookter
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
4%
Jeffery Hensel
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
4%
Chasity Trajcheski
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
4%
Ruby Reyes
- LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Guadalupe Theatre
3%
Barry Goettl
- THE SUBJECT WAS ROSES
- Bulverde S.T.A.G.E.
3%
Lou Garza
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
3%
Saphire Mendez
- CALLING
- Overtime Theater
2%
Laura T Garza
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Tim Hedgepeth
- GREATER TUNA
- 100A
2%
David Connelly
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
1%
DR. SUSANNA MORROW
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%
Charles Tyler Matlock
- WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
1%
Susanna Morrow
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%Best Ensemble JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
28%THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
20%THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
16%GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
8%A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
6%MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
5%THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
4%LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Guadalupe Theatre
3%BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
3%REVOLUTIONISTS
- Tobin Center
2%TALLEY’S FOLLY
- 100A
1%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
1%GREATER TUNA
- 100A
1%THE REVOLUTIONISTS
- 100 A Productions
1%BRIGHT STAR
- Angelo Civic theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Kyllie Avery
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
33%
Daniel Heggem
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
26%
Brandon Rosen
- MOJADA
- Teatro Audaz San Antonio
8%
Devin Vanderveer
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
7%
Dylan Brainard
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
7%
Brandon R. Rosen
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
7%
Chuck Drew
- GREATER TUNA
- 100A
4%
Lance Turner
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
3%
Lance Turner
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Chuck Drew
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
2%
Christian Clark
- RED ,WHITE AND BLUE FOR YOU
- San angelo performing arts center
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Jaime Ramirez
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
35%
Melissa Beaudin-Vandolder
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
30%
Jessica West
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
11%
Hunter Garrett
- A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
11%
Julie Hamil
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
6%
Eric Montoya
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
3%
Julie Hamil and sariah Noworatzky
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
3%
Julie Hamil
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic theatre
2%Best Musical JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
36%THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
35%JOSEPH AND THE DREAM COAT
- Hill Country Arts Foundation
11%GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
10%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
5%BRIGHTSTAR
- Angelo Civic Theatre
3%Best New Play Or Musical THE BATTLE OF BAMBER BRIDGE
- Overtime Theater
26%THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
25%TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
15%A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
10%FLOOD
- The Overtime
9%LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Jump Start
5%CALLING
- Overtime Theater
4%BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
4%YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
2%Best Performer In A Musical
Mike Parisi
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
28%
Taylor Dabbs
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
21%
Robert Gonzalez
- INTO THE WOODS
- Playhouse 2000
12%
Niko De La Garza
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
9%
Anthony Martucci
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
6%
Taylor Luke
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
5%
Alysa Spence
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
3%
Kaden Wright
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
3%
Rachael Remlinger
- JOSEPH AND THE TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Hill Country Arts Foundation
3%
Georgia Swaney
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Rachael Remlinger
- PROMISES PROMISES
- Hill Country Arts Foundation
2%
Trina Delgado
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
1%
Trina Medellin
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
1%
Deja Martinez
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%
Gianni Mares
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
0%
Sarah Olson
- WINTER WONDERETTES
- Angelo Civic Theatre
0%Best Performer In A Play
Brooke Arnold
- BAMBER BRIDGE
- Overtime Theater
26%
Donna Provencher
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
20%
Ila Handy
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
6%
Robert Moritz
- FLOOD
- The Overtime
6%
Kane Lopez
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
5%
Emely Valladares-Orellana
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
4%
Davis Hayes
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
3%
Taylor Lueckenotte
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
3%
Steve Harris
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
2%
Dani Gonzales
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Kelli Grant
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
2%
Lisa Suarez
- LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Guadalupe Theatre
2%
Belinda Harolds
- YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
2%
Jade M. Zapata
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Rebecca Vidal
- THE TEMPEST
- Playhouse 2000
1%
Jeffery Hensel
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
1%
Grantham Woods
- GREATER TUNA
- 100A
1%
Cindy Martinez
- LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Jump Start
1%
Isiah Flores
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
1%
Sara Holliday
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Mark Stringham
- MATT FRIEDMAN
- 100A
1%
Kaden Wright
- WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
1%
Kaitlin Jones
- THE REVOLUTIONISTS
- 100 A productions
1%
Robin Cunningham
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
1%
Jessica Mitchell
- THE REVOLUTIONISTS
- Tobin Theater
1%Best Play THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
23%SEE HOW THEY RUN
- UIW
22%TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
9%MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
9%THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
5%MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
4%WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
4%LOST IN YONKERS
- Playhouse 2000
4%LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Jump Start Performance Company
3%THE BATTLE OF BAMBER BRIDGE
- Overtime Theater
3%THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
2%GREATER TUNA
- 100A
2%YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
2%DO YOU FEEL ANGER
- Miscast Theatre Company
1%THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%REVOLUTIONISTS
- Tobin Center
1%HOUND OF THE BASKERVILLES
- Angelo Civic Theatre
1%TALLEY'S FOLLY
- 100A
1%RUMORS
- Angelo Civic Theatre
1%WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
1%Best Production of an Opera MADAMA BUTTERFLY
- Opera San Antonio
78%CRUZAR
- Opera San Antonio
22%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Javier Sanchez
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
29%
Robert Moritz
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
27%
Allen Rudolph
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
10%
Nathan Thurman
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
10%
Jimmy Moore
- ANYTHING GOES
- San Pedro Playhouse
5%
Jeff Cunningham
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
4%
Nicolas Castanon
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College
4%
Max Estudillo Cantu
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
3%
Lance Turner
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
3%
Karen Miller
- TALLEY’S FOLLY
- 100A
2%
Rick Frederick
- GREATER TUNA
- 100A
2%
Martha Pernada
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%
Lance Turner
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
0%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Meredith Shuman
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
35%
Dylan Byrnes
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
31%
Allen Rudolph
- EBENEZER SCROOGE'S BIG BOERNE CHRISTMAS SHOW
- Boerne Community Theatre
9%
Rey Calderon
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
7%
Jillian Campos
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
5%
Eric Montoya
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
5%
Laura willig
- RED WHITE AND BLUE FOR YOU
- San amgelo performing arts center
4%
Meredith Shuman
- GREATER TUNA
- 100A
2%
Eric Montoya
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
2%Best Supporting Performer In A Musical
Jackson Gable
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
35%
Chelsea Debonopaula
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
24%
Billie Guffey
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
7%
Mia Whalen
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
6%
Rebekah Remlinger
- PROMISES, PROMISES
- Hill Country Arts Foundation
6%
Salomon Lopez
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
5%
Noah Tarnow
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
5%
Alyssa Spence
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
4%
Esther Whited
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
3%
Nathan Miller
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Kraig Schell
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
1%
Georgia Swaney
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Jackson Gable
- ROMEO & JULIET
- Classic Theatre
27%
Kareem Abu Dahab
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
14%
Alex Aleman
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
8%
James Augustine
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
6%
Allie Perez
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
6%
Rebekah Remlinger
- LOST IN YONKERS
- Playhouse 2000
4%
Becca Adams
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
4%
Danny Marquez
- THE SUBJECT WAS ROSES
- Bulverde S.T.A.G.E.
4%
DJ Bohman
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
4%
Keisha McFerrin
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
3%
Georgie Lee
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz
2%
Rebekah Remilinger
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
2%
Cindy Rodriguez Martinez
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Angie Flores
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Lucy Perez
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
2%
Jonathan Cordaway
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
2%
Caitlin Hoover
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Lauren Spraggins
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Briana Morales
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
1%
Emily Huber
- YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
1%
Marissa Vaughan
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Emily Spicer
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%
Josh Rocchi
- WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
0%
Kaitlyn Jones
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
0%
Emily Lemons
- RUMORS
- Angelo Civic Theatre
0%Best Theatre For Young Audiences Production PETER/WENDY
- San Antonio College Theatre
45%THE ARISTOCATS
- Fredericksburg Theater Company
39%CAMILLA LA MAGICA MAKES TAMALES
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
16%Favorite Local Theatre
San Pedro Playhouse
27%
Boerne Community Theatre
25%
Teatro Audaz
8%
Circle Arts Theatre
7%
Overtime Theater
7%
Playhouse 2000
5%
Crystal Sea Drama Company
4%
Palo Alto College - Teatro Palo Alto
4%
S.t.a.g.e. bulverde
3%
Tobin Center
2%
Bulverde S.T.A.G.E.
1%
Fredericksburg Theater Company
1%
100A
1%
Guadalupe Theatre
1%
Miscast Theatre Company
1%
Jump Start
1%
Guadalupe Cultural Arts Center
1%
100 PRODUCTIONS / THE TOBIN CENTER
1%
Angelo Civic Theatre
1%