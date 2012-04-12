First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Sacramento Awards; RENT Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Sacramento & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Sacramento Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Sacramento Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Sky Seals
- JOHNNY CASH
- Off Broad Street
28%
Aspen Rains
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE
- Hummingbird Theatre Company
21%
Carolyn Poutasse
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE!
- Hummingbird Theatre Company
10%
Jarod Wiggins
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE!
- Hummingbird Theatre Company
10%
Stacey Winn
- OPENINGS
- Placer Repertory Theater
10%
Chris Cay Stewart
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE!
- Hummingbird Theatre Company
8%
Joe Sauvageau
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE
- Hummingbird Theatre Company
7%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL- THE TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
7%Best Choreography Of A Play Or Musical
Aaliyah Hoy
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
18%
Devin LePage & Thomas LePage
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
16%
Carey McCray
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
14%
Sarah Williams
- THE WIZ
- American River College
9%
Sam Williams
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
9%
Todd Aragon
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
6%
Rickey Tripp
- IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
5%
Pamela Kay Lourentzos
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
5%
Staci Arriaga
- SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
4%
Jacob Gutierrez-Montoya
- THE PROM
- Woodland Opera House
4%
Logan Sexton
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Davis Musical Theatre Company
3%
Jacob Gutierrez-Montoya
- THE CRUCIBLE
- B Street Theatre
3%
Logan Sexton
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
2%
Sarah Shoemaker
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Eileen Beaver
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
13%
Ben Endacott-Hicks
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
11%
Sarah Schofield
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
10%
Gail Russell
- THE WIZ
- American River College
8%
Eileen Beaver
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
7%
Sarah Schofield
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
6%
Denise Miles
- INTO THE WOODS
- Woodland Opera House
6%
Eileen Beaver
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter Street Theatre
5%
Alyssa Williams-Pierce
- TITUS ANDRONICUS
- Big Idea Theatre
4%
Nicole Sivell
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento City Theatre
4%
Gail Russel
- MACBETH
- American River College
3%
Alex Martinez
- CHICKEN AND BISCUITS
- Celebration Arts
3%
Jean Henderson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Music Theater Company
2%
Nicole Lewis
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%
Eileen Beaver
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
2%
Noelle Souza
- ALL IS CALM
- Gallo Center Repertory Company
2%
Tana Colburn
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
2%
Karen McConnell
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
2%
Eileen Beaver
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
2%
Elizabeth Grace Davis
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
1%
Tana Colburn
- 1776
- FreeFall Stage
1%
Tana Colburn
- THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE
- FreeFall Stage
1%
Paulette Gilbert
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
1%
T.S. Forsyth
- MACBETH
- Placer Repertory Theater
1%
Marcy Wolfe
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
1%Best Dance Production GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
49%SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
38%THE CRUCIBLE
- B Street Theatre
12%Best Direction Of A Musical
Kenny Gagni
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
18%
Austin Mark Nunn
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
16%
Carey McCray and Calum Grant
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
13%
Sam Williams
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
9%
Kenny Gagni
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
6%
Paul & Peggy Schechter
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
5%
Bob Cooner
- THE PROM
- Woodland Opera House
4%
Courtney Conklin
- TICK TICK BOOM
- Rise Up Theatre Company
3%
Shane Robert
- HEATHERS
- Ooley Theater
3%
Debbie Wilson
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
3%
James Haffner
- RAGTIME
- Stockton Civic Theatre
3%
Tom Burmester
- AMELIE
- Woodland Opera House
2%
Roberta Inscho
- ALL IS CALM
- Gallo Center Repertory Company
2%
Steve Isaacson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
2%
Ryan Foy
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
2%
Warren Harrison
- STRANGE BEDFELLOWS
- Chautauqua Playhouse
2%
Christopher Cook
- THE SPITFIRE GRILL
- Green Valley Theatre Company
2%
Gary Cadwising
- 1776
- FreeFall Stage
1%
Kelsey Sciligo
- RIDE THE CYCLONE
- A-Team Productions
1%
Erin Horst
- BURN BAN
- Legacy Stage
1%
Josh Brown
- THE BIG ONE-OH!
- Woodland Opera House
1%Best Direction Of A Play
Allen Schmeltz
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
13%
Sands Hall
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- Legacy Theater
8%
Haley McDaniel
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter Street theatre
7%
Leslie Duran
- NOISES OFF!
- Lincoln Theatre Company
7%
Christine Nicholson and Lori DeLappe
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
5%
David Endacott-Hicks
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
5%
Joaquin Calderon
- YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
5%
Pamela Downs
- MACBETH
- American River College
4%
Tana Colburn
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
4%
Ryan Reece
- THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
4%
Scott Gilbert
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater and Seirra Stages
3%
Jackie Martin
- TITUS ANDRONICHS
- Big Idea Theatre
3%
Erin Horst
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
3%
Devin Valdez
- POTUS
- Big Idea Theatre
2%
Bill Zarriello
- THE TWILIGHT OF THE GOLDS
- Chautauqua Playhouse
2%
Jami Witt Miller
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Janis Stevens
- I’LL EAT YOU LAST: A CHAT WITH SUE MENGERS
- Diamond Stage Company
2%
Joaquin Calderon
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
2%
Julian Ortega
- THE RIVER BRIDE
- Big Idea Theatre
2%
Shaylene Riffel
- THE GOD OF HELL
- Resurrection Theatre
2%
Jenny Adler
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%
John Ewing
- ACCOMPLICE
- Chautauqua Playhouse
2%
Traci Sprague
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
2%
Scott Gilbery
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
2%
Michael Stevenson
- KING JAMES
- Capital Stage
2%Best Ensemble YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
12%HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
10%MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
6%OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
5%THE WIZ
- American River College
5%NOISES OFF!
- Lincoln Theatre Company
4%FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
4%LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
4%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
4%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Valkyrie Theatre Company
4%EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
3%HEATHERS
- The Ooley Theatre
3%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
3%IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
3%SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
3%POTUS
- Big Idea Theatre
3%GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
3%PARADE
- Broadway Sacramento
2%THE PROM
- Woodland Opera House
2%RIDE THE CYCLONE
- A-Team Productions
2%HAIR
- Broadway at Music Circus
2%MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
1%AMELIE
- Woodland Opera House
1%THE BOYS NEXT DOOR
- Chautauqua Playhouse
1%TICK TICK… BOOM!
- Ooley Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Austin Mark Nunn
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
25%
Sam Kay
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
15%
Patrick O'Reilly
- THE WIZ
- American River College
11%
Howard Hudson
- & JULIET
- Broadway Sacramento
7%
Mike Jimena
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
6%
Andy Poston
- PICKLEBALL
- Placer Community Theater
6%
Sandi Rose
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
6%
Zach Wilson
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
4%
Christopher Cook
- HETTY FEATHER
- Green Valley Theatre Company
4%
Sandi Rose
- THE GROWN UPS
- Big Idea Theatre
4%
Kevin White
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
3%
Mike Jimena
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
3%
Kevin White
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Mike Jimena
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
2%
Justin Kelley-Cahill
- SOME ENCHANTED EVENING
- Sierra Rep
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Katie Toussaint
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
19%
Connie Mockenhaupt & Rikki Pratt
- LITTLE WOMEN
- Sutter Street Theatre
17%
Nick Roten
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
16%
Rikki Pratt
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
15%
William Zinn
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
9%
Jay Jay Whaley
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
7%
Jennifer Wittmayer
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
4%
Kyle Jackson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
4%
Patrick Burns
- SOME ENCHANTED EVENING
- Sierra Rep
3%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL- THE TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
2%
Olivia Cerullo
- BURN BAN
- Legacy Stage
2%
Zerek Curry
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL- THE TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
2%Best Musical LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
14%FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
10%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
10%IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
9%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
7%EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
6%HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
5%THE HELLO GIRLS
- Women's Theatre Collective
5%YOUNG FRANKENSTEIN
- Davis Musical Theatre Company
5%GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
4%HEATHERS
- The Ooley Theatre
3%SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
3%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
3%INTO THE WOODS
- woodland Opera House
3%AVENUE Q
- Second Wind Entertainment
2%TICK TICK… BOOM!
- Rise up Theatre Company
2%THE PROM
- Woodland Opera House
2%GUYS & DOLLS
- Stage Right Productions
1%AMÉLIE
- Woodland Opera House
1%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Valkyrie Theatre Company
1%RIDE THE CYCLONE
- A-Team Productions
1%1776
- FreeFall Stage
1%INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
1%HELLO GIRLS
- Women’s Theatre Collective
1%THE SPITFIRE GRILL
- Green Valley Theatre Company
1%Best New Play Or Musical PLAY IT STRAIGHT
- Sacramento City Theatre
26%GOLDILOCKS AND THE THREE POLAR BEARS
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
25%SHERLOCK HOLMES: THE SIGN OF THE FOUR
- Placer Repertory Theater
17%ELEANOR RIGBY
- Wilkerson Theatre
16%BIRDMOCKING
- The Forth Wall
11%BURN BAN
- Legacy Stage
5%Best Performer In A Musical
Ana Lovric
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
12%
John Wippermann
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
8%
Mikayla Popejoy
- TARZAN
- Roseville Theatre Arts Academy
5%
Alexandria Wilson
- THE WIZARD OF OZ
- American River College
5%
Michelle Rice
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
4%
Kenny Brian Gagni
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
4%
Kanai Kalama
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
4%
Jack Fidler
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
4%
Summer Smith
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
4%
Aiden Moore
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
3%
Dani Hansen
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
3%
Aiden Moore
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter street theatre
3%
Emily Meyers
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
3%
Chrissie Ford (Olive Ostrovsky)
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
2%
Zane Hall
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
2%
Terry Martin
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
2%
Lottie May
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
2%
Aspen Reins
- TICK TICK… BOOM!
- Rise Up Theatre Company
2%
Heather Clark
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
2%
Jordan Plumb
- INTO THE WOODS
- Woodland Opera House
2%
Rachel Dwyer
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Adam Chwalik
- TICK TICK… BOOM!
- Rise up Theatre Company
2%
Katie Toussaint
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
2%
Peter DeMarzio
- SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
2%
David Endacott-Hicks
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
2%Best Performer In A Play
Judy Merrick
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
8%
Sam Williams
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
6%
Desmond Roach
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter street theatre
6%
Trinity Abbott
- YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
6%
Beau Engler
- YOU CANT TAKE IT WITH YOU
- Sutter street theatre
4%
Anthony DePage
- THE SHNSHINE BOYS
- Sutter Street Theatre
4%
Ashton Ehrgood
- MACBETH
- American River College
3%
Ophelia Baker
- MACBETH
- American River College
3%
Shane Robert
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
2%
Hannah Hurst
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
2%
Wonjung Kim
- THE HEART SELLERS
- Capital Stage
2%
Dallen Eubanks
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter street theatre
2%
Shannon Poe
- PLAY IT STRAIGHT
- Sacramento City Theatre
2%
Mike Poe
- PLAY IT STRAIGHT
- Sacramento City Theatre
2%
Nathan Rangel
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
2%
Autumn Villanueva
- THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE
- FreeFall Stage
2%
Miles Small
- MACBETH
- American River College
2%
Mac Knight
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
2%
Carson Sloan
- CORSICAN BROTHERS
- Placer Repertory Theater
2%
Calum Grant
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
2%
Carey McCray
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
2%
Mark Androvich
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
2%
Kim McNabb
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
2%
Erin Horst
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Luke Gonzales (Robert)
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
2%Best Play OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
12%MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
9%NOISES OFF!
- Lincoln Theatre Company
6%THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter Street Theatre
6%MACBETH
- American River College
5%YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
5%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
4%POTUS
- Big Idea Theatre
4%DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
4%THE BOOK OF WILL
- Woodland Opera House
3%THE HEART SELLERS
- Capital Stage
3%MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
3%TITUS ANDRONICUS
- Big Idea Theatre
3%THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
3%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
3%A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
2%THE CRUCIBLE
- B Street Theatre
2%MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Comapny and Sierra Stages
2%1984
- Gallo Center Repertory Company
2%CHICKEN AND BISCUITS
- Celebration Arts
2%BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
1%IT’S A WONDERFUL LIFE
- Legacy Theater
1%THE GOD OF HELL
- Resurrection Theatre
1%THE SUNSHINE BOYS
- Sutter Street Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Calum Grant and Carey McCray
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
15%
Mike Jimena
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
12%
Mike Jimena
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
10%
Mike Jimena
- EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
9%
Andrew Fiffick
- SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
8%
Gina Lloyd
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
8%
Tony Parker
- TITUS ANDRONICUS
- Big Idea Theatre
7%
Tony Parker
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
5%
Chris Mueller
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
4%
Cameron Rose
- THE GROWN-UPS
- Big Idea Theatre
3%
Aaron Kennedy
- BURN BAN
- Legacy Stage
3%
Christopher Cook
- HETTY FEATHER
- Green Valley Theatre Company
3%
Tana Colburn & Elise Hodge
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
3%
Eric Broadwater
- FENCES
- Celebration Arts
2%
Josh Christensen
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
2%
Mike Jimena
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
2%
Scott Gilbert
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
2%
John Ewing
- I’LL EAT YOU LAST: A CHAT WITH SUE MENGERS
- Diamond Stage Company
2%
Andrew Fiffick & John Ewing
- ACCOMPLICE
- Chautauqua Playhouse
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Allen Schmeltz & Sam Kay
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
33%
Danny Hoxter
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
15%
Danny Hoxter
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
12%
Jenny Adler
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
9%
T.S. Forsyth
- SHERLOCK HOLMES: THE SIGN OF THE FOUR
- Placer Repertory Theater
6%
Andy Poston
- PICKLEBALL
- Placer Community Theater
5%
Joaquin Calderon and Allen Shmeltz
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
5%
Brandon Morgan
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
4%
Kevin Adamski
- THE GROWN UPS
- Big Idea Theatre
4%
Joseph Hidde
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
3%
Joaquin Calderon and Allen Shmeltz
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
2%
Oliver Loll
- BURN BAN
- Legacy Stage
2%Best Supporting Performer In A Musical
Payton Rose
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
10%
Austin Mark Nunn
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
9%
Andie Schaffer
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
8%
Arianna Manabat
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
7%
Austin Mark Nunn
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
5%
Audrey Arnold
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
5%
Citlalli Velasquez-Godinez
- LITTLE WOMEN
- Sutter Street Theatre
4%
Karin Worley
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
3%
Desmond Nelson
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
3%
Beau engler
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter street theatre
3%
Corey Winfield
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
3%
Aspen Rains
- TICK TICK BOOM
- Rise Up Theatre
3%
Jelani Todd
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
2%
Sydney Tevault
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
2%
Summer Smith
- EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
2%
Erin McGoldrick
- THE PROM
- Woodland Opera House
2%
Trinity Abbott
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Crystal Meyer
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
2%
Christina Martinez
- TICK TICK… BOOM!
- Rise up Theatre Company
1%
Terry Martin
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
1%
Erik Dahl
- THE PROM
- Woodland Opera House
1%
Jadon Lopez
- IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
1%
Jake Brooks
- HEATHERS
- Ooley Theatre
1%
Trinity Abbot
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
1%
Heather Clark
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Judy Merrick
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theatre and Sierra Stages
10%
Beau Engler
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
8%
Chole Cook
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
8%
Samantha Kay
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
5%
Jared Albano
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
4%
Addison Hersek
- POTUS
- Big Idea Theatre
4%
Ashton Ehrgood
- MACBETH
- American River College
3%
Addison Hersek
- TITUS ANDRONICHS
- Big Idea Theatre
3%
Trish Adair
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theatre and Sierra Stages
3%
Katherine Folsom
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
3%
Todd Aragon
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
3%
Annelies Veldman
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
3%
Anela Rei Tan
- THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
3%
Autuma Villanueva
- THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE
- FreeFall Stage
2%
Alexis Pinkney
- POTUS
- Big Idea Theatre
2%
Ophelia Baker
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%
Kathleen Poe
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
2%
Serena Olsen
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
2%
Joshua Laquian
- SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
2%
Deanna Hudgens (Gretchen)
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
2%
Felicia Slechta
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
2%
Lauren Hirsch
- TWILIGHT OF THE GOLDS
- Chautauqua Playhouse
2%
Danika Wright
- THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
2%
George Hillman
- BEFORE IT HITS HOME
- Celebration Arts
2%
Anthony DePage Jr
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production MARY POPPINS
- Roseville theater arts academy
14%SHREK
- Lyric Rose Theatre
14%RELUCTANT DRAGON
- Sutter street theatre
12%SPONGEBOB YOUTH EDITION
- Valkyrie Theatre Company
10%INTO THE WOODS
- NorCal Arts
8%LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
6%FROZEN
- Lyric Rose Theatre
6%LEGALLY BLONDE
- El Dorado Musical Theatre
6%THE FIFTEEN MINUTE HAMLET
- Sacramento Shakespeare Festival
5%SEUSSICAL
- El Dorado Musical Theatre
5%THE LITTLE MERMAID
- El Dorado Musical Theatre
5%THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
4%THE BIG ONE-OH
- Woodland Opera House
3%RUMPELSTILTSKIN
- Sutter Street Theatre
3%STORYTELLERS THEATER: GINGERBREAD
- Placer Repertory Theater
1%Favorite Local Theatre
Sutter Street Theatre
22%
Astonishing Theatre Company
14%
Lyric Rose Theatre
10%
Women's Theatre Collective
6%
Roseville Theatre Arts Academy
5%
Broadway at Music Circus
5%
Woodland Opera House
4%
Big Idea Theatre
4%
The Stage in Lincoln
3%
Music Circus
3%
Gallo Center Repertory Company
2%
Sacramento Shakespeare Festival
2%
Trailblazer Student Productions
2%
Chautauqua Playhouse
2%
Sacramento City College
2%
Capital Stage
2%
The Ooley Theatre
2%
Legacy Stage
1%
Green Valley Theatre Company
1%
Resurrection Theatre
1%
Davis Musical Theatre Company
1%
Celebration Arts
1%
Yolo Stage Company
1%
Rise up Theatre Company
1%
Placer Repertory Theater
1%