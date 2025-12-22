Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Sacramento Awards; Sutter Street Theatre Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Sacramento & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Sacramento Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Sacramento Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Sky Seals
- JOHNNY CASH
- Off Broad Street
32%
Aspen Rains
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE
- Hummingbird Theatre Company
17%
Stacey Winn
- OPENINGS
- Placer Repertory Theater
10%
Carolyn Poutasse
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE!
- Hummingbird Theatre Company
10%
Jarod Wiggins
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE!
- Hummingbird Theatre Company
9%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL- THE TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
8%
Joe Sauvageau
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE
- Hummingbird Theatre Company
7%
Chris Cay Stewart
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE!
- Hummingbird Theatre Company
7%Best Choreography Of A Play Or Musical
Carey McCray
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
17%
Aaliyah Hoy
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
13%
Devin LePage & Thomas LePage
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
13%
Sarah Shoemaker
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
9%
Sarah Williams
- THE WIZ
- American River College
8%
Sam Williams
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
7%
Todd Aragon
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
6%
Rickey Tripp
- IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
6%
Pamela Kay Lourentzos
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
5%
Staci Arriaga
- SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
4%
Logan Sexton
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Davis Musical Theatre Company
4%
Jacob Gutierrez-Montoya
- THE PROM
- Woodland Opera House
3%
Logan Sexton
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
3%
Jacob Gutierrez-Montoya
- THE CRUCIBLE
- B Street Theatre
3%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Eileen Beaver
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
14%
Ben Endacott-Hicks
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
10%
Gail Russell
- THE WIZ
- American River College
7%
Eileen Beaver
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
6%
Sarah Schofield
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
6%
Denise Miles
- INTO THE WOODS
- Woodland Opera House
6%
Amelia Kellogg
- BURN BAN
- Legacy Stage
5%
Elizabeth Grace Davis
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
5%
Sarah Schofield
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
4%
Paulette Gilbert
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
4%
Alyssa Williams-Pierce
- TITUS ANDRONICUS
- Big Idea Theatre
3%
Noelle Souza
- ALL IS CALM
- Gallo Center Repertory Company
3%
Eileen Beaver
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter Street Theatre
3%
Nicole Sivell
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento City Theatre
3%
Gail Russel
- MACBETH
- American River College
3%
Tana Colburn
- THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE
- FreeFall Stage
2%
Jean Henderson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Music Theater Company
2%
Alex Martinez
- CHICKEN AND BISCUITS
- Celebration Arts
2%
Eileen Beaver
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
2%
Nicole Lewis
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%
Tana Colburn
- 1776
- FreeFall Stage
2%
Marcy Wolfe
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
1%
Tana Colburn
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
1%
Eileen Beaver
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
1%
Karen McConnell
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
1%Best Dance Production GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
45%SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
37%THE CRUCIBLE
- B Street Theatre
19%Best Direction Of A Musical
Kenny Gagni
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
19%
Carey McCray and Calum Grant
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
14%
Austin Mark Nunn
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
10%
Erin Horst
- BURN BAN
- Legacy Stage
7%
Sam Williams
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
7%
Kenny Gagni
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
6%
Kelsey Sciligo
- RIDE THE CYCLONE
- A-Team Productions
5%
Paul & Peggy Schechter
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
5%
Bob Cooner
- THE PROM
- Woodland Opera House
4%
Ryan Foy
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
4%
Courtney Conklin
- TICK TICK BOOM
- Rise Up Theatre Company
3%
Debbie Wilson
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
3%
Steve Isaacson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
3%
Shane Robert
- HEATHERS
- Ooley Theater
2%
James Haffner
- RAGTIME
- Stockton Civic Theatre
2%
Gary Cadwising
- 1776
- FreeFall Stage
2%
Tom Burmester
- AMELIE
- Woodland Opera House
2%
Warren Harrison
- STRANGE BEDFELLOWS
- Chautauqua Playhouse
2%
Roberta Inscho
- ALL IS CALM
- Gallo Center Repertory Company
2%
Christopher Cook
- THE SPITFIRE GRILL
- Green Valley Theatre Company
1%
Josh Brown
- THE BIG ONE-OH!
- Woodland Opera House
1%Best Direction Of A Play
Allen Schmeltz
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
12%
Sands Hall
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- Legacy Theater
10%
Erin Horst
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
8%
David Endacott-Hicks
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
6%
Jami Witt Miller
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
5%
Leslie Duran
- NOISES OFF!
- Lincoln Theatre Company
5%
Haley McDaniel
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter Street theatre
5%
Christine Nicholson and Lori DeLappe
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
5%
Scott Gilbert
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater and Seirra Stages
4%
Joaquin Calderon
- YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
3%
Traci Sprague
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
3%
Tana Colburn
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
3%
Pamela Downs
- MACBETH
- American River College
3%
Laura Dickinson Turner
- 1984
- Gallo Center Repertory Company
3%
Ryan Reece
- THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
3%
Bill Zarriello
- THE TWILIGHT OF THE GOLDS
- Chautauqua Playhouse
2%
Devin Valdez
- POTUS
- Big Idea Theatre
2%
Jackie Martin
- TITUS ANDRONICHS
- Big Idea Theatre
2%
Janis Stevens
- I’LL EAT YOU LAST: A CHAT WITH SUE MENGERS
- Diamond Stage Company
2%
John Ewing
- ACCOMPLICE
- Chautauqua Playhouse
2%
Scott Gilbery
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
1%
Joaquin Calderon
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
1%
Shaylene Riffel
- THE GOD OF HELL
- Resurrection Theatre
1%
Sara Townsend
- SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
1%
Julian Ortega
- THE RIVER BRIDE
- Big Idea Theatre
1%Best Ensemble YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
11%MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
7%A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
6%HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
6%RIDE THE CYCLONE
- A-Team Productions
6%FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
5%THE WIZ
- American River College
4%NOISES OFF!
- Lincoln Theatre Company
4%LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
4%HEATHERS
- The Ooley Theatre
3%OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
3%EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
3%IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
3%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
3%PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
3%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
3%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Valkyrie Theatre Company
3%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
3%GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
2%SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
2%POTUS
- Big Idea Theatre
2%1776
- FreeFall Stage
2%HAIR
- Broadway at Music Circus
2%PARADE
- Broadway Sacramento
2%THE PROM
- Woodland Opera House
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Austin Mark Nunn
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
17%
Sam Kay
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
14%
Kevin White
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
10%
Patrick O'Reilly
- THE WIZ
- American River College
9%
Mike Jimena
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
8%
Howard Hudson
- & JULIET
- Broadway Sacramento
7%
Kevin White
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
6%
Zach Wilson
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
6%
Andy Poston
- PICKLEBALL
- Placer Community Theater
5%
Sandi Rose
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
4%
Christopher Cook
- HETTY FEATHER
- Green Valley Theatre Company
3%
Sandi Rose
- THE GROWN UPS
- Big Idea Theatre
3%
Mike Jimena
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
3%
Mike Jimena
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
3%
Justin Kelley-Cahill
- SOME ENCHANTED EVENING
- Sierra Rep
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Connie Mockenhaupt & Rikki Pratt
- LITTLE WOMEN
- Sutter Street Theatre
19%
Nick Roten
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
17%
Katie Toussaint
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
11%
Rikki Pratt
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
11%
Olivia Cerullo
- BURN BAN
- Legacy Stage
10%
William Zinn
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
8%
Jay Jay Whaley
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
6%
Kyle Jackson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
5%
Jennifer Wittmayer
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
5%
Patrick Burns
- SOME ENCHANTED EVENING
- Sierra Rep
3%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL- THE TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
3%
Zerek Curry
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL- THE TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
2%Best Musical LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
16%FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
12%IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
8%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
6%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
6%RIDE THE CYCLONE
- A-Team Productions
6%YOUNG FRANKENSTEIN
- Davis Musical Theatre Company
5%EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
4%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
4%HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
3%GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
3%INTO THE WOODS
- woodland Opera House
3%THE HELLO GIRLS
- Women's Theatre Collective
3%SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
3%HEATHERS
- The Ooley Theatre
2%1776
- FreeFall Stage
2%TICK TICK… BOOM!
- Rise up Theatre Company
2%AVENUE Q
- Second Wind Entertainment
2%AMÉLIE
- Woodland Opera House
2%GUYS & DOLLS
- Stage Right Productions
2%THE PROM
- Woodland Opera House
1%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Valkyrie Theatre Company
1%ALL IS CALM
- Gallo Center Repertory Company
1%INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
1%HELLO GIRLS
- Women’s Theatre Collective
1%Best New Play Or Musical GOLDILOCKS AND THE THREE POLAR BEARS
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
27%PLAY IT STRAIGHT
- Sacramento City Theatre
21%SHERLOCK HOLMES: THE SIGN OF THE FOUR
- Placer Repertory Theater
15%BURN BAN
- Legacy Stage
14%ELEANOR RIGBY
- Wilkerson Theatre
14%BIRDMOCKING
- The Forth Wall
8%Best Performer In A Musical
Ana Lovric
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
12%
John Wippermann
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
6%
Alexandria Wilson
- THE WIZARD OF OZ
- American River College
6%
Sofia Gutierrez
- BURN BAN
- Legacy Stage
4%
Summer Smith
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
4%
Kenny Brian Gagni
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
4%
Mikayla Popejoy
- TARZAN
- Roseville Theatre Arts Academy
3%
Rachel Dwyer
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
3%
Aiden Moore
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
3%
Jack Fidler
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
3%
Kanai Kalama
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
3%
Drew Hitchman
- BURN BAN
- Legacy Stage
3%
Chrissie Ford (Olive Ostrovsky)
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
3%
Michelle Rice
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
3%
Zane Hall
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
2%
Lottie May
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
2%
Aiden Moore
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter street theatre
2%
Emily Meyers
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Terry Martin
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
2%
Dani Hansen
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
2%
Carly abney
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter street theatre
2%
Adam Chwalik
- TICK TICK… BOOM!
- Rise up Theatre Company
2%
Chelsea Foy (Rona Lisa Peretti)
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
2%
Aspen Reins
- TICK TICK… BOOM!
- Rise Up Theatre Company
2%
David Endacott-Hicks
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
2%Best Performer In A Play
Judy Merrick
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
9%
Erin Horst
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
7%
Sam Williams
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
6%
Autumn Villanueva
- THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE
- FreeFall Stage
5%
Trinity Abbott
- YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
4%
Desmond Roach
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter street theatre
4%
Luke Gonzales (Robert)
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
4%
Beau Engler
- YOU CANT TAKE IT WITH YOU
- Sutter street theatre
3%
Hunter Reed
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
3%
Anthony DePage
- THE SHNSHINE BOYS
- Sutter Street Theatre
3%
Ashton Ehrgood
- MACBETH
- American River College
2%
Ophelia Baker
- MACBETH
- American River College
2%
Kyle Horst
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Calum Grant
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
2%
Hannah Hurst
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
2%
Shannon Poe
- PLAY IT STRAIGHT
- Sacramento City Theatre
2%
Kim McNabb
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
2%
Wonjung Kim
- THE HEART SELLERS
- Capital Stage
2%
Nathan Rangel
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
2%
Mike Poe
- PLAY IT STRAIGHT
- Sacramento City Theatre
2%
Carey McCray
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
2%
James Sandiford
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
2%
Mac Knight
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
2%
Shane Robert
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
2%
Dallen Eubanks
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter street theatre
1%Best Play MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
10%OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
10%A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
9%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
5%YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
5%NOISES OFF!
- Lincoln Theatre Company
5%MACBETH
- American River College
4%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
4%THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter Street Theatre
4%DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
4%1984
- Gallo Center Repertory Company
3%PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Comapny and Sierra Stages
3%BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
3%POTUS
- Big Idea Theatre
3%THE BOOK OF WILL
- Woodland Opera House
3%MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
2%THE HEART SELLERS
- Capital Stage
2%THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
2%IT’S A WONDERFUL LIFE
- Legacy Theater
2%TITUS ANDRONICUS
- Big Idea Theatre
2%CHICKEN AND BISCUITS
- Celebration Arts
2%THE CRUCIBLE
- B Street Theatre
2%MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- City Theatre
1%SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Calum Grant and Carey McCray
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
16%
Mike Jimena
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
12%
Aaron Kennedy
- BURN BAN
- Legacy Stage
8%
Mike Jimena
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
8%
Gina Lloyd
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
8%
Chris Mueller
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
7%
Andrew Fiffick
- SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
6%
Mike Jimena
- EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
6%
Josh Christensen
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
5%
Tony Parker
- TITUS ANDRONICUS
- Big Idea Theatre
4%
Scott Gilbert
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
3%
Tony Parker
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
3%
Eric Broadwater
- FENCES
- Celebration Arts
2%
Tana Colburn & Elise Hodge
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
2%
Christopher Cook
- HETTY FEATHER
- Green Valley Theatre Company
2%
Mike Jimena
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
2%
Cameron Rose
- THE GROWN-UPS
- Big Idea Theatre
2%
John Ewing
- I’LL EAT YOU LAST: A CHAT WITH SUE MENGERS
- Diamond Stage Company
2%
Andrew Fiffick & John Ewing
- ACCOMPLICE
- Chautauqua Playhouse
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Allen Schmeltz & Sam Kay
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
26%
Danny Hoxter
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
13%
Brandon Morgan
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
11%
Jenny Adler
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
8%
Danny Hoxter
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
8%
Joaquin Calderon and Allen Shmeltz
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
6%
Andy Poston
- PICKLEBALL
- Placer Community Theater
6%
T.S. Forsyth
- SHERLOCK HOLMES: THE SIGN OF THE FOUR
- Placer Repertory Theater
5%
Joseph Hidde
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
5%
Oliver Loll
- BURN BAN
- Legacy Stage
5%
Kevin Adamski
- THE GROWN UPS
- Big Idea Theatre
3%
Joaquin Calderon and Allen Shmeltz
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
3%Best Supporting Performer In A Musical
Andie Schaffer
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
10%
Payton Rose
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
7%
Arianna Manabat
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
7%
Austin Mark Nunn
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
5%
Corey Winfield
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
4%
Audrey Arnold
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
4%
Austin Mark Nunn
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
3%
Carol Ritzenthaler
- BURN BAN
- Legacy Stage
3%
Citlalli Velasquez-Godinez
- LITTLE WOMEN
- Sutter Street Theatre
3%
Karin Worley
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
3%
Michael Anthony Cermeño
- BURN BAN
- Legacy Stage
2%
Sydney Tevault
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
2%
Tennessee
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
2%
Desmond Nelson
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Beau engler
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter street theatre
2%
Thalia Rempel
- BURN BAN
- Legacy Stage
2%
Aspen Rains
- TICK TICK BOOM
- Rise Up Theatre
2%
Terry Martin
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Crystal Meyer
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
2%
Jadon Lopez
- IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
2%
Trinity Abbott
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Summer Smith
- EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
2%
Heather Clark
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
2%
Ben Kaiser
- BURN BAN
- Legacy Stage
2%
Logan Sexton
- HEATHERS
- Ooley Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Judy Merrick
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theatre and Sierra Stages
12%
Chole Cook
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
8%
Autuma Villanueva
- THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE
- FreeFall Stage
5%
Beau Engler
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
5%
Deanna Hudgens (Gretchen)
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
4%
Samantha Kay
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
4%
Jared Albano
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
3%
Ashton Ehrgood
- MACBETH
- American River College
3%
Trish Adair
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theatre and Sierra Stages
3%
Todd Aragon
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
3%
Marquita Goodman
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
3%
Katherine Folsom
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
3%
John Crostwaite
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Anela Rei Tan
- THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
2%
John Crosthwaite
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
2%
Addison Hersek
- TITUS ANDRONICHS
- Big Idea Theatre
2%
Sophie Pennell
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Bill Harrington
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Addison Hersek
- POTUS
- Big Idea Theatre
2%
Annelies Veldman
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%
Jed Dixon
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
2%
Kathleen Poe
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
2%
Trevor Adams
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Lauren Hirsch
- TWILIGHT OF THE GOLDS
- Chautauqua Playhouse
2%
Joshua Laquian
- SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
2%Best Theatre For Young Audiences Production INTO THE WOODS
- NorCal Arts
17%SHREK
- Lyric Rose Theatre
15%MARY POPPINS
- Roseville theater arts academy
13%RELUCTANT DRAGON
- Sutter street theatre
8%FROZEN
- Lyric Rose Theatre
7%SPONGEBOB YOUTH EDITION
- Valkyrie Theatre Company
6%LEGALLY BLONDE
- El Dorado Musical Theatre
5%LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
5%THE FIFTEEN MINUTE HAMLET
- Sacramento Shakespeare Festival
5%THE LITTLE MERMAID
- El Dorado Musical Theatre
4%SEUSSICAL
- El Dorado Musical Theatre
4%THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
3%THE BIG ONE-OH
- Woodland Opera House
3%RUMPELSTILTSKIN
- Sutter Street Theatre
2%STORYTELLERS THEATER: GINGERBREAD
- Placer Repertory Theater
1%Favorite Local Theatre
Sutter Street Theatre
18%
Lyric Rose Theatre
12%
Legacy Stage
9%
Astonishing Theatre Company
9%
Broadway at Music Circus
5%
Gallo Center Repertory Company
4%
Woodland Opera House
4%
Roseville Theatre Arts Academy
4%
Women's Theatre Collective
4%
Big Idea Theatre
3%
Music Circus
3%
Chautauqua Playhouse
3%
The Stage in Lincoln
2%
Sacramento City College
2%
Sacramento Shakespeare Festival
2%
FreeFall Stage
2%
Capital Stage
2%
Davis Musical Theatre Company
2%
Trailblazer Student Productions
2%
The Ooley Theatre
1%
Celebration Arts
1%
Green Valley Theatre Company
1%
Resurrection Theatre
1%
Rise up Theatre Company
1%
Yolo Stage Company
1%