Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Raleigh Awards; WAITRESS: THE MUSICAL Leads Best Musical!

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Raleigh Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Raleigh Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Madeline Wilvers
- DUELING DIVA CABARET
- Studio 1
27%
Stephanie J. Block
- TR IN CONCERT: STEPHANIE J. BLOCK
- Theatre Raleigh
19%
Carmen Cusack
- TR IN CONCERT: CARMEN CUSACK
- Theatre Raleigh
18%
Sharon Lawrence
- THE SHOT BY ROBIN GERBER
- Playmakers Reperatory Company
16%
Drew Gehilng
- TR IN CONCERT: DREW GEHILNG
- Theatre Raleigh
11%
Bronwen Carson
- THE MANSION OF MANY AP
- Sounding line arts
5%
Cora hemphill
- THE MANSION OF MANY AP
- Sounding line arts
4%Best Choreography Of A Play Or Musical
Tristan André
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
29%
Merilee Nixon
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
11%
Tim Malboeuf
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
11%
Eamon Foley
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
10%
Sha'liah Haith
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
7%
Freddie Lee-Heath
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
5%
Becca Vourvoulas
- CABARET
- Gilbert Theater
5%
Christopher Windom
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
5%
Freddie-Lee Heath
- A CHORUS LINE
- Honest Pint
3%
Morgan Piner
- BRIGHT STAR
- Pure Life Theatre Company
3%
Hannah Ackman
- RIDE THE CYCLONE
- pure life
2%
Freddie Heath
- CHRISTMAS CAROL
- Theatre in the Park
2%
Margaret Alice
- LYSISTRATA
- Studio 1
2%
Freddie-Lee Heath
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
2%
Freddie-Lee Heath
- PARADE
- NRACT
1%
Freddie Heath
- PARADE
- NRACT
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Joseph Shrope
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
14%
Chandler Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
12%
Jess Brammer-Owens
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
10%
Dorothy Austin-Harrell
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
9%
Grier Coleman
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
9%
Matthew Emig
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
8%
Pamela A. Bond
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
8%
Cary Worthy and Heidi Moner
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
7%
Heidi Moner
- SOMETHING'S AFOOT
- Studio 1
7%
Lisa Hess
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
5%
Lizzy Andrews
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
3%
Malissa Borden
- CURSE OF STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%
Mark Sorensen
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
2%
Dustin Britt
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
2%
Linda Annas
- CABARET
- Gilbert Theater
2%Best Dance Production WAITRESS
- Theatre Raleigh
33%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
16%TUCK EVERLASTING
- Studio 1
15%BROADWAY BOUND: VIDEO GAMES!
- Studio 1
14%A CHORUS LINE
- Honest Pint
11%SEUSSICAL
- Orange Community Players
7%CHORUS LINE
- Honest Pint
5%Best Direction Of A Musical
Eric Woodall
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Theatre Raleigh
22%
Jeffrey Meanza
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
13%
Tracy Bersley
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
10%
David Boss
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
10%
Tami Kress
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
9%
Mark Hopper
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
7%
Mark Hopper
- PARADE
- NRACT
5%
Robyne Parrish
- CABARET
- Gilbert Theater
4%
Tami Kress
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
3%
Melissa Dombrowski
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%
Mark Hopper
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
3%
Wayne Leonard
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
3%
Melissa Dombrowski
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Stone Soup Theatre Company
3%
Sylvester Allen
- SOMETHING'S AFOOT
- Studio 1
2%
Melissa Dombrowski
- HMS PINAFORE
- Durham Savoyards
2%Best Direction Of A Play
Renèe Nixon
- DEA WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
24%
Tim Brown
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
13%
Jessica Boevers Bogart
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
11%
Eric Woodall
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
7%
Tami Kress
- TAMING OF THE SHREW
- Snow Camp Outdoor Theater
6%
Lily Vance
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Stone Soup Theatre Company
6%
Ayana Washington
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
4%
Christopher Windom
- CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
4%
Vivienne Benesch
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
4%
Daniel Haley
- THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
4%
Chuk Obasi
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
3%
Charlie Brady
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%
Michael Wilson
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
Dustin Britt
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
2%
Vieve Radha Price
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
2%
Robyne Parrish
- MISERY
- Gilbert Theater
2%
Brian Adam Kline
- STOP KISS
- Gilbert Theater
1%
Bronwen Carson
- MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
Kimille Howard
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Lauren Sale
- RED RIDING HOOD
- Vault Theatre
1%Best Ensemble DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
20%PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
10%WAITRESS
- Theatre Raleigh
7%THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
6%CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
6%TUCK EVERLASTING
- Studio 1
6%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
6%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
5%I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
5%SWEENEY TODD
- UNC Greensboro
5%CABARET
- Gilbert Theater
3%PARADE
- NRACT
3%THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
2%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Stone Soup Theatre Company
2%RIDE THE CYCLONE
- pure life
2%CHORUS LINE
- Honest Pint
2%HAMLET
- Theatre in the Park
2%MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
2%BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
1%THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
1%LYSISTRATA
- Studio 1
1%PUFFS
- Cape Fear Regional Theatre
1%SEUSSICAL
- Orange Community Players
1%GODSPELL
- Burning Coal Theatre
1%THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Bill Webb
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
15%
Al Soulier
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
14%
Layla Micheo
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
9%
Charlie Morrison
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
7%
Jenni Becker
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
6%
Matt Nowell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
6%
Jenni Becker
- A CHRISTMAS CAROL
- Center Theater Company
5%
Tao Wang
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
5%
Darby Madewell
- BRIGHT STAR
- Pure Life Theatre Company
5%
Tao Wang
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
5%
Erin Bell
- WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
4%
Matt Nowell
- PARADE
- NRACT
4%
Rob Denton
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
3%
MacKenzie Ulibarri
- CABARET
- Gilbert Theater
3%
Jeremy Diamond
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%
Matt Nowell
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
2%
Theo Stewart
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%
MacKenzie Ulibarri
- STOP KISS
- Gilbert Theater
1%
Matthew Adelson
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
MacKenzie Ulibarri
- MISERY
- Gilbert Theater
0%
Matthew Adelson
- MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
0%Best Music Direction & Orchestra Performance
Alex Thompson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
19%
Dominick Amendum
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
16%
Elizabeth Jordan
- SOMETHING'S AFOOT
- Studio 1
16%
Mark Hopper
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
9%
Kathleen Jasinskas
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
9%
Joanna Sisk-Purvis
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
6%
Beth Tankersley
- WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
5%
Mark Hopper
- PARADE
- NRACT
5%
Diane Petteway
- A CHORUS LINE
- Honest Pint
5%
Mark Hopper
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
4%
Aaron Breid
- THE MARRIAGE OF FIGARO
- North Carolina Opera
3%
Joseph Mechavich
- FLORENCIA EN EL AMAZONAS
- North Carolina Opera
1%
Jakob Lehmann
- ERNANI, IN CONCERT
- North Carolina Opera
1%Best Musical WAITRESS: THE MUSICAL
- Theatre Raleigh
17%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
13%TUCK EVERLASTING
- Studio 1
9%THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
9%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
8%SWEENEY TODD
- UNCG
7%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
6%CABARET
- Gilbert Theater
4%WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
3%RIDE THE CYCLONE
- pure life
3%PARADE
- NRACT
3%MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
3%A CHORUS LINE
- Honest Pint
2%GODSPELL
- Burning Coal Theatre
2%THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
2%MERRILY WE ROLL ALONG
- Burning Coal Theatre
2%BIG FISH
- Henderson Rec Players
2%SEUSSICAL
- Orange Community Players
1%THE CROW'S WALK
- Blue Box Theatre Company
1%CHORUS LINE
- Honest Pint
0%Best New Play Or Musical WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
39%DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
30%THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- Sounding line arts
7%ABOUT RAIN
- Gilbert Theater
6%SHINSEI
- OdysseyStage
6%AT BIRTH
- OdysseyStage
4%THE CROW'S WALK
- Blue Box Theatre Company
4%DAMBUE'S SHOP OF SPIRITS
- Gilbert Theater
3%ENGAGED TO DEATH
- Seed Art Share
2%Best Performer In A Musical
Alyssa Fox
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
16%
Mandy Cabigting
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
10%
Chris Earl
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
7%
Robert Ariza
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
6%
Cassandra Clare
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
6%
Maya Jacobson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
6%
Jessica Phillips
- WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
5%
Zachary Zahand
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
4%
Brenda Bailey
- BRIGHT STAR
- Pure Life Theatre Company
4%
Kelley Keats
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
4%
Dakarai Ince
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
3%
Aaron Boles
- PARADE
- NRACT
3%
Wade Newhouse
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%
Devon Cessna
- CABARET
- Gilbert Theater
2%
Billy Harrigan Tighe
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
2%
Jamie Gorski
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%
Jennifer Newman
- CABARET
- Gilbert Theater
2%
Gregory Toft
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
2%
Kayla Petrille
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%
Stephanie Pieper
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
2%
Jock Brocki
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%
Emily Arbour
- PARADE
- NRACT
1%
Logan Wilson
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
1%
Ashley Anderson
- A CHORUS LINE
- Honest Pint
1%
Harper Flood
- GODSPELL
- Burning Coal Theatre
1%Best Performer In A Play
Lebone Moses
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
19%
Giancarlo Santiago
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
12%
Gracie Cohen
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
10%
Jarred Pearce
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
6%
David Furr
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
6%
Barb Young
- BLITHE SPIRIT
- Studio 1
5%
Kim Zimmer
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
5%
Tracyie Kuhn-Zapata
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
3%
Leanne Bernard
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Stone Soup Theatre Company
3%
John Wesley Shipp
- THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
3%
Anthony 'Ace' Scott
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
3%
Akili Holder-Cozart
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
3%
Jeffrey Blair Cornell
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
Mengwe Wapimewah
- CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
3%
Mengwe Wapimewah
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
3%
Michael Tourek
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
2%
Tia James
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
2%
Dina-Marie
- STOP KISS
- Gilbert Theater
1%
Samantha Scipioni
- RED RIDING HOOD
- Vault Theatre
1%
Julia Gibson
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME BY HEIDI SCHRECK
- Playmakers Reperatory Company
1%
Sydney Dukic
- STOP KISS
- Gilbert Theater
1%
Kathryn Hunter-Williams
- CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
1%
Christine Rogers
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%
Denyce Graves
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Bronwen Carson
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%Best Play DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
20%PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
15%I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
9%BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
8%THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
6%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Henderson Rec Players
5%DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
5%CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- PlayMakers Repertory Company
5%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
4%THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
4%TAMING OF THE SHREW
- Snow Camp Outdoor Theater
4%CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%APPROPRIATE
- NRACT
3%THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
2%SHINSEI
- OdysseyStage
2%BLITHE SPIRIT
- nc state theater festival
2%EARNEST
- Blue Box Theatre Company
1%STOP KISS
- Gilbert Theater
1%KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
0%THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- Sounding Line Arts
0%MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
0%Best Production of an Opera THE MARRIAGE OF FIGARO
- North Carolina Opera
41%H.M.S PINAFORE
- The Durham Savoyards
22%FLORENCIA EN EL AMAZONAS
- North Carolina Opera
19%DON GIOVANNI (ABRIDGED!)
- Paradox Opera
17%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Tim Brown
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
12%
Kevin Judge
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
12%
Benedict R. Fancy
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Theatre Raleigh
11%
Derrick Ivey
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
9%
Becca Fowler
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
8%
Chelsea Ward and Pat Holsclaw
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
8%
Rebecca Teague
- SOMETHING’S AFOOT
- Studio 1
5%
Jan Chambers
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
5%
Ant Ma
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
4%
Matt Nowell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
4%
Matt Nowell and Mark Hopper
- PARADE
- NRACT
4%
Chris Bernier
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%
Derrick Ivey
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME BY HEIDI SCHRECK
- Playmakers Reperatory Company
3%
James Vollers
- HMS PINAFORE
- Durham Savoyards
3%
Matt Nowell
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Henderson Rec Players
3%
Malissa Borden, Adam Lindsay
- STOP KISS
- Gilbert Theater
3%
Matt Nowell and Mark Hopper
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
2%
Mark Welker, HD Welker, Kate Lamb
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Wil Coulbourn
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
17%
Cameron Fitzpatrick
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
14%
Eric Alexander Collins
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
12%
Jared Kirkpatrick
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
12%
Matt Nowell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
9%
Daniel Baker
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
7%
Parker Gagnier
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
6%
John Gromada
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
6%
Randy Tate
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
6%
James Woodhouse
- RIDE THE CYCLONE
- pure life
5%
Huck Borden
- CABARET
- Gilbert Theater
4%
Mark Welker
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
2%Best Supporting Performer In A Musical
Ira David Wood III
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
21%
Charlie Vaughan
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
12%
Anne Fraser Thomas
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
8%
Chandler Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
7%
Ella Frederickson
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
7%
Jim Bray
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
6%
Micaela Shanyce Bundy
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
4%
Brett Pardue
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
4%
Dave Keats
- PARADE
- NRACT
4%
Nick Cearley
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
3%
Rob Steinberg
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%
Elizabeth Carroll
- SOMETHING’S AFOOT
- Studio 1
3%
River Mann
- ONCE
- burning coal
3%
Chris Earl
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
2%
Lily Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%
Susan Shank
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
2%
Lauren Bamford
- PARADE
- NRACT
2%
Joshua Pontsler
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
2%
Julianne Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%
Larkin Ragland
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
1%
Cassandra Gabe
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
1%
Mila Isabela
- GODSPELL
- Burning Coal Theatre
1%
Erica White
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
1%Best Supporting Performer In A Play
David Klionsky
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
20%
Gracie Bryant
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
12%
Jennifer Matthews
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
11%
Noah Pieper
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
5%
Liz Howard
- HAMLET
- Theatre in the Park
4%
Hunter Crone
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
4%
Dana Costello
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
4%
David A. Gregory
- THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
4%
Will Ray
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
4%
Thomas Butler
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
4%
Claudia Warga-Dean
- MISERY
- Gilbert Theater
3%
Elizabeth Dye
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
3%
Allen Tedder
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
Brandonn Odom
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
3%
Julia Gibson
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
George Jack
- HAMLET
- Theatre in the Park
2%
Kristofer Wilson
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
1%
Moriah Williams
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
1%
Alastair Motylinski
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%
Alexandra Oliver
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
Dan Oliver
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%
Díana Thompson-Brewer
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Taylor-Alexis Dupont
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Paul Kilpatrick
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
Tammera Sudderth-Hill
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%Best Theatre For Young Audiences Production CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
54%THE LIGHTNING THIEF
- Cape Fear Regional Theatre
26%RED RIDING HOOD
- Vault Theatre
13%THADDEUS AND THE QUEST FOR LOVE'S INVENTION
- Snow Camp Outdoor Theater
8%Favorite Local Theatre
Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
22%
Theatre Raleigh
18%
Studio 1
15%
Playmakers Reperatory Company
9%
Center Theater Company
6%
Mcgregor Hall Performing Arts Center
5%
Burning Coal Theatre
4%
North Raleigh Arts and Creative Theatre
4%
Raleigh Little Theatre
3%
Judson Theatre Company
3%
Stone Soup Theatre Company
2%
Sweet Tea Shakespeare
2%
Pure Life Theatre
1%
Gilbert Theater
1%
Durham Savoyards
1%
Cape Fear Regional Theatre
1%
Blue Box Theatre Company
1%
Snow Camp Outdoor Theater
1%
OdysseyStage
1%
Orange Community Players
0%
North Carolina Opera
0%
SoundingLine Arts
0%
Scapegoat Initiative
0%
Seed Art Share
0%
Vault Theatre
0%