Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Raleigh Awards; Theatre Raleigh Leads Favorite Theatre!

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Raleigh Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Raleigh Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Madeline Wilvers
- DUELING DIVA CABARET
- Studio 1
29%
Stephanie J. Block
- TR IN CONCERT: STEPHANIE J. BLOCK
- Theatre Raleigh
18%
Sharon Lawrence
- THE SHOT BY ROBIN GERBER
- Playmakers Reperatory Company
17%
Carmen Cusack
- TR IN CONCERT: CARMEN CUSACK
- Theatre Raleigh
16%
Drew Gehilng
- TR IN CONCERT: DREW GEHILNG
- Theatre Raleigh
11%
Bronwen Carson
- THE MANSION OF MANY AP
- Sounding line arts
5%
Cora hemphill
- THE MANSION OF MANY AP
- Sounding line arts
4%Best Choreography Of A Play Or Musical
Tristan André
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
21%
Merilee Nixon
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
13%
Tim Malboeuf
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
11%
Eamon Foley
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
11%
Sha'liah Haith
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
8%
Freddie Lee-Heath
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
7%
Christopher Windom
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
5%
Becca Vourvoulas
- CABARET
- Gilbert Theater
4%
Freddie-Lee Heath
- A CHORUS LINE
- Honest Pint
4%
Morgan Piner
- BRIGHT STAR
- Pure Life Theatre Company
3%
Hannah Ackman
- RIDE THE CYCLONE
- pure life
3%
Freddie-Lee Heath
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
2%
Margaret Alice
- LYSISTRATA
- Studio 1
2%
Freddie Heath
- CHRISTMAS CAROL
- Theatre in the Park
2%
Freddie-Lee Heath
- PARADE
- NRACT
2%
Freddie Heath
- PARADE
- NRACT
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Joseph Shrope
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
14%
Grier Coleman
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
11%
Matthew Emig
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
10%
Jess Brammer-Owens
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
10%
Dorothy Austin-Harrell
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
10%
Pamela A. Bond
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
9%
Heidi Moner
- SOMETHING'S AFOOT
- Studio 1
8%
Cary Worthy and Heidi Moner
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
7%
Lisa Hess
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
5%
Chandler Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
4%
Malissa Borden
- CURSE OF STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%
Dustin Britt
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
2%
Mark Sorensen
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
2%
Linda Annas
- CABARET
- Gilbert Theater
2%
Lizzy Andrews
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
2%Best Dance Production WAITRESS
- Theatre Raleigh
30%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
18%TUCK EVERLASTING
- Studio 1
16%BROADWAY BOUND: VIDEO GAMES!
- Studio 1
13%A CHORUS LINE
- Honest Pint
11%SEUSSICAL
- Orange Community Players
7%CHORUS LINE
- Honest Pint
4%Best Direction Of A Musical
Eric Woodall
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Theatre Raleigh
21%
Jeffrey Meanza
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
15%
David Boss
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
10%
Tami Kress
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
10%
Mark Hopper
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
8%
Mark Hopper
- PARADE
- NRACT
6%
Tracy Bersley
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
4%
Tami Kress
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
4%
Melissa Dombrowski
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%
Wayne Leonard
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
3%
Mark Hopper
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
3%
Robyne Parrish
- CABARET
- Gilbert Theater
3%
Sylvester Allen
- SOMETHING'S AFOOT
- Studio 1
3%
Melissa Dombrowski
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Stone Soup Theatre Company
3%
Melissa Dombrowski
- HMS PINAFORE
- Durham Savoyards
2%Best Direction Of A Play
Renèe Nixon
- DEA WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
17%
Tim Brown
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
15%
Jessica Boevers Bogart
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
11%
Tami Kress
- TAMING OF THE SHREW
- Snow Camp Outdoor Theater
7%
Eric Woodall
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
6%
Daniel Haley
- THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
5%
Christopher Windom
- CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
5%
Vivienne Benesch
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
5%
Chuk Obasi
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
5%
Lily Vance
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Stone Soup Theatre Company
4%
Charlie Brady
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
4%
Ayana Washington
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
3%
Michael Wilson
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
Dustin Britt
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
3%
Vieve Radha Price
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
3%
Brian Adam Kline
- STOP KISS
- Gilbert Theater
2%
Robyne Parrish
- MISERY
- Gilbert Theater
1%
Lauren Sale
- RED RIDING HOOD
- Vault Theatre
1%
Bronwen Carson
- MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
Kimille Howard
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Bronwen Carson
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
0%Best Ensemble DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
15%PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
10%WAITRESS
- Theatre Raleigh
8%CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
8%TUCK EVERLASTING
- Studio 1
7%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
7%I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
6%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
6%SWEENEY TODD
- UNC Greensboro
5%THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
3%PARADE
- NRACT
3%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Stone Soup Theatre Company
2%RIDE THE CYCLONE
- pure life
2%THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%CABARET
- Gilbert Theater
2%HAMLET
- Theatre in the Park
2%MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
2%CHORUS LINE
- Honest Pint
2%BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
2%LYSISTRATA
- Studio 1
1%THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
1%SEUSSICAL
- Orange Community Players
1%GODSPELL
- Burning Coal Theatre
1%KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Al Soulier
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
14%
Bill Webb
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
14%
Layla Micheo
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
11%
Charlie Morrison
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
9%
Matt Nowell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
8%
Darby Madewell
- BRIGHT STAR
- Pure Life Theatre Company
5%
Tao Wang
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
5%
Tao Wang
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
5%
Erin Bell
- WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
4%
Matt Nowell
- PARADE
- NRACT
4%
Jeremy Diamond
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%
Rob Denton
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
3%
Jenni Becker
- A CHRISTMAS CAROL
- Center Theater Company
3%
Matt Nowell
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
3%
Jenni Becker
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
3%
MacKenzie Ulibarri
- CABARET
- Gilbert Theater
3%
Theo Stewart
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%
Matthew Adelson
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
MacKenzie Ulibarri
- STOP KISS
- Gilbert Theater
1%
Matthew Adelson
- MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
0%
MacKenzie Ulibarri
- MISERY
- Gilbert Theater
0%Best Music Direction & Orchestra Performance
Alex Thompson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
21%
Elizabeth Jordan
- SOMETHING'S AFOOT
- Studio 1
16%
Dominick Amendum
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
15%
Mark Hopper
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
11%
Mark Hopper
- PARADE
- NRACT
6%
Joanna Sisk-Purvis
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
6%
Beth Tankersley
- WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
6%
Diane Petteway
- A CHORUS LINE
- Honest Pint
5%
Mark Hopper
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
4%
Kathleen Jasinskas
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
3%
Aaron Breid
- THE MARRIAGE OF FIGARO
- North Carolina Opera
3%
Jakob Lehmann
- ERNANI, IN CONCERT
- North Carolina Opera
1%
Joseph Mechavich
- FLORENCIA EN EL AMAZONAS
- North Carolina Opera
1%Best Musical WAITRESS: THE MUSICAL
- Theatre Raleigh
16%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
14%TUCK EVERLASTING
- Studio 1
11%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
7%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
7%SWEENEY TODD
- UNCG
7%WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
4%RIDE THE CYCLONE
- pure life
4%THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
4%PARADE
- NRACT
3%CABARET
- Gilbert Theater
3%TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
3%MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%A CHORUS LINE
- Honest Pint
2%GODSPELL
- Burning Coal Theatre
2%THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
2%MERRILY WE ROLL ALONG
- Burning Coal Theatre
2%BIG FISH
- Henderson Rec Players
1%SEUSSICAL
- Orange Community Players
1%THE CROW'S WALK
- Blue Box Theatre Company
1%CHORUS LINE
- Honest Pint
0%Best New Play Or Musical WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
42%DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
23%SHINSEI
- OdysseyStage
7%ABOUT RAIN
- Gilbert Theater
6%AT BIRTH
- OdysseyStage
5%THE CROW'S WALK
- Blue Box Theatre Company
5%THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- Sounding line arts
4%MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
3%DAMBUE'S SHOP OF SPIRITS
- Gilbert Theater
3%ENGAGED TO DEATH
- Seed Art Share
2%Best Performer In A Musical
Alyssa Fox
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
16%
Mandy Cabigting
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
10%
Chris Earl
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
7%
Robert Ariza
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
7%
Maya Jacobson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
7%
Zachary Zahand
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
5%
Kelley Keats
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
5%
Jessica Phillips
- WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
4%
Brenda Bailey
- BRIGHT STAR
- Pure Life Theatre Company
4%
Dakarai Ince
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
4%
Wade Newhouse
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%
Aaron Boles
- PARADE
- NRACT
3%
Gregory Toft
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
2%
Billy Harrigan Tighe
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
2%
Jennifer Newman
- CABARET
- Gilbert Theater
2%
Stephanie Pieper
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
2%
Jamie Gorski
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%
Emily Arbour
- PARADE
- NRACT
2%
Cassandra Clare
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%
Logan Wilson
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
2%
Ashley Anderson
- A CHORUS LINE
- Honest Pint
2%
Jock Brocki
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
1%
Harper Flood
- GODSPELL
- Burning Coal Theatre
1%
Devon Cessna
- CABARET
- Gilbert Theater
1%
Joshua Pontsler
- BIG FISH
- Henderson Rec Players
1%Best Performer In A Play
Lebone Moses
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
12%
Gracie Cohen
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
12%
Giancarlo Santiago
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
12%
Jarred Pearce
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
9%
David Furr
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
7%
Barb Young
- BLITHE SPIRIT
- Studio 1
5%
John Wesley Shipp
- THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
4%
Anthony 'Ace' Scott
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
4%
Kim Zimmer
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
4%
Akili Holder-Cozart
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
4%
Mengwe Wapimewah
- CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
4%
Mengwe Wapimewah
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
3%
Jeffrey Blair Cornell
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
Leanne Bernard
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Stone Soup Theatre Company
3%
Tracyie Kuhn-Zapata
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
2%
Michael Tourek
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
2%
Dina-Marie
- STOP KISS
- Gilbert Theater
1%
Tia James
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
1%
Samantha Scipioni
- RED RIDING HOOD
- Vault Theatre
1%
Christine Rogers
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%
Kathryn Hunter-Williams
- CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
1%
Sydney Dukic
- STOP KISS
- Gilbert Theater
1%
Julia Gibson
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME BY HEIDI SCHRECK
- Playmakers Reperatory Company
1%
Bronwen Carson
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
Denyce Graves
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%Best Play DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
15%PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
14%I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
11%BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
10%THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
6%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Henderson Rec Players
6%DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
5%CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- PlayMakers Repertory Company
5%THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
5%TAMING OF THE SHREW
- Snow Camp Outdoor Theater
4%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
3%CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%APPROPRIATE
- NRACT
3%THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
3%SHINSEI
- OdysseyStage
2%KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%STOP KISS
- Gilbert Theater
1%BLITHE SPIRIT
- nc state theater festival
1%EARNEST
- Blue Box Theatre Company
1%THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- Sounding Line Arts
0%THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
0%MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
0%Best Production of an Opera THE MARRIAGE OF FIGARO
- North Carolina Opera
41%H.M.S PINAFORE
- The Durham Savoyards
23%DON GIOVANNI (ABRIDGED!)
- Paradox Opera
18%FLORENCIA EN EL AMAZONAS
- North Carolina Opera
18%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Tim Brown
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
13%
Kevin Judge
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
12%
Benedict R. Fancy
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Theatre Raleigh
11%
Becca Fowler
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
7%
Chelsea Ward and Pat Holsclaw
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
7%
Jan Chambers
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
6%
Rebecca Teague
- SOMETHING’S AFOOT
- Studio 1
6%
Matt Nowell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
5%
Matt Nowell and Mark Hopper
- PARADE
- NRACT
5%
Ant Ma
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
4%
James Vollers
- HMS PINAFORE
- Durham Savoyards
4%
Derrick Ivey
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
4%
Matt Nowell
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Henderson Rec Players
4%
Derrick Ivey
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME BY HEIDI SCHRECK
- Playmakers Reperatory Company
4%
Chris Bernier
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%
Malissa Borden, Adam Lindsay
- STOP KISS
- Gilbert Theater
2%
Matt Nowell and Mark Hopper
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
2%
Mark Welker, HD Welker, Kate Lamb
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Wil Coulbourn
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
19%
Cameron Fitzpatrick
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
13%
Eric Alexander Collins
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
13%
Matt Nowell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
12%
Daniel Baker
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
8%
John Gromada
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
7%
James Woodhouse
- RIDE THE CYCLONE
- pure life
6%
Randy Tate
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
6%
Parker Gagnier
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
6%
Jared Kirkpatrick
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
5%
Huck Borden
- CABARET
- Gilbert Theater
4%
Mark Welker
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
2%Best Supporting Performer In A Musical
Ira David Wood III
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
14%
Charlie Vaughan
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
13%
Anne Fraser Thomas
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
8%
Jim Bray
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
8%
Ella Frederickson
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
7%
Dave Keats
- PARADE
- NRACT
5%
Brett Pardue
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
5%
Micaela Shanyce Bundy
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
4%
Rob Steinberg
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
4%
Elizabeth Carroll
- SOMETHING’S AFOOT
- Studio 1
4%
Nick Cearley
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
4%
River Mann
- ONCE
- burning coal
4%
Susan Shank
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
3%
Lauren Bamford
- PARADE
- NRACT
3%
Chris Earl
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
3%
Chandler Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
3%
Joshua Pontsler
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
2%
Lily Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%
Mila Isabela
- GODSPELL
- Burning Coal Theatre
1%
Cassandra Gabe
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
1%
Erica White
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
1%
Larkin Ragland
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
1%
Julianne Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
0%Best Supporting Performer In A Play
David Klionsky
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
13%
Jennifer Matthews
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
12%
Gracie Bryant
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
12%
Noah Pieper
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
6%
David A. Gregory
- THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
6%
Hunter Crone
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
6%
Liz Howard
- HAMLET
- Theatre in the Park
6%
Dana Costello
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
5%
Thomas Butler
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
4%
Will Ray
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
4%
Elizabeth Dye
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
4%
Allen Tedder
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
4%
Brandonn Odom
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
3%
Julia Gibson
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
Claudia Warga-Dean
- MISERY
- Gilbert Theater
2%
Moriah Williams
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
2%
George Jack
- HAMLET
- Theatre in the Park
2%
Kristofer Wilson
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
2%
Alastair Motylinski
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
2%
Alexandra Oliver
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
Dan Oliver
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%
Taylor-Alexis Dupont
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Johnnie Felder
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Tammera Sudderth-Hill
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
Díana Thompson-Brewer
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
0%Best Theatre For Young Audiences Production CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
54%THE LIGHTNING THIEF
- Cape Fear Regional Theatre
25%RED RIDING HOOD
- Vault Theatre
13%THADDEUS AND THE QUEST FOR LOVE'S INVENTION
- Snow Camp Outdoor Theater
8%Favorite Local Theatre
Theatre Raleigh
19%
Studio 1
17%
Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
16%
Playmakers Reperatory Company
11%
Mcgregor Hall Performing Arts Center
7%
Burning Coal Theatre
5%
North Raleigh Arts and Creative Theatre
5%
Raleigh Little Theatre
4%
Judson Theatre Company
4%
Stone Soup Theatre Company
2%
Pure Life Theatre
2%
Gilbert Theater
1%
Center Theater Company
1%
Durham Savoyards
1%
Cape Fear Regional Theatre
1%
Snow Camp Outdoor Theater
1%
OdysseyStage
1%
Orange Community Players
1%
Blue Box Theatre Company
1%
SoundingLine Arts
0%
Scapegoat Initiative
0%
Sweet Tea Shakespeare
0%
North Carolina Opera
0%
Vault Theatre
0%
Seed Art Share
0%