Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Raleigh Awards; Theatre Raleigh Leads Favorite Theatre!

Based on S. E. Hinton’s 1967 novel of the same name as well as Francis Ford Coppola’s 1983 film adaptation. The Outsiders is set in Tulsa, Oklahoma in the 1960s. The story follows Ponyboy Curtis, his best friend Johnny Cade, and their Greaser family of ‘outsiders’ as they battle with their affluent rivals, the Socs. Together, the Greasers fight for survival and a quest for purpose in a world that doesn't accept them.