Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Portland Awards; WAITRESS Leads Best Musical!

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Portland Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Portland Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Lacy Knightly
- LET IT GO: A Burlesque Tribute to FROZEN
- Alberta Rose Theatre
29%
Chris Grace
- CHRIS GRACE AS SCARLETT JOHANSSON
- Portland Center Stage
28%
Sammy Rat Rios
- WE'RE GONNA DIE
- Shaking the Tree Theatre
25%
Damaris Webb
- PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
18%Best Choreography Of A Play Or Musical
Laura Hiszczynskyj
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
13%
Jeananne Kelsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
9%
Teri Berardino-Newman
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
7%
Peggy Taphorn
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
7%
Jeremy Duvall
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
7%
Elise Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists Regional Theatre
6%
Julie June Heffner
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
6%
Chynna Rae Shurts
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
5%
Adin Walker
- WITCH
- Profile Theatre
5%
Sara Jane Hardy
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
5%
Theresa VanWetten
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
5%
Laura Cannon
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
5%
Liberty Dolance
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
4%
Shannon Jung
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
4%
Alicia Turvin
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%
Marco Davis
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
2%
Dan Murphy
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
2%
Liberty Dolance
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Janet Rust, Darcy Rust
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
10%
Shelly mortimer
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
8%
Heather Skogen
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
8%
Ahmad Santos
- WITCH
- Profile Theatre
6%
Christine Kuzar
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
6%
Clover Mackenzie
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
5%
Chris Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
5%
Janelle Sutton
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
4%
Kianna Vandermolen
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
4%
Allie Schulchter-Cox
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
4%
Laura Helgsen
- GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
3%
Debbie Bray
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
3%
Wanda Walden & Dayna Lucas
- AMELIE
- Portland Playhouse
3%
Chris Byrne
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%
Beth Staats
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%
Anya Jones
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
3%
Ahmad Santos
- MOTHER RUSSIA
- Profile Theatre
3%
Laura Streeter
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
3%
Betsy LeClair
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
3%
DeMara Cabrera
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
2%
Betsy LeClair
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Lorelai Shae
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
2%
Allie Schulchter-Cox
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
2%
Jennifer Mikel
- FOR PETER PAN ON HER 70TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
1%
J. Kevin Draves & Marco Davis
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
1%Best Dance Production DAPPERLESQUE: A GENDER BENDING BURLESQUE CABARET
- Alberta Rose Theatre
24%BOOKLOVER'S BURLESQUE
- Alberta Rose Theatre
21%LET IT GO: A BURLESQUE TRIBUTE TO FROZEN
- Alberta Rose Theatre
21%TRUTH, BEAUTY, FREEDOM, LOVE: A BURLESQUE TRIBUTE TO MOULIN ROUGE
- Lacy Productions/Alberta Rose Theatre
20%FOOLISH MORTALS: A HAUNTED MANSION BURLESQUE CABARET
- Alberta Rose Theatre
14%Best Direction Of A Musical
Karlyn love
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
10%
Kevin Paul Clark
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
8%
Amelia Segler and Elise Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
7%
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in The Grove
6%
Josie Seid
- INTO THE WOODS
- Lovegood Performing Arts
6%
Dorinda Toner
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
5%
Rusty Tennant
- ASSASSINS
- Fuse Theatre
5%
Bryce Britton
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
5%
Tony Bump
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
5%
Bryce Britton
- GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
4%
Thomas Graff
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%
Brian Weaver
- AMELIE
- Portland Playhouse
4%
Sara Elizabeth King
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
3%
Abigail Torres
- FLY BY NIGHT
- Tapestry Theater Collective
3%
Seth Renne
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%
Sarah Jane hardy
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%
Lyn Cramer
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
2%
Robert Salberg
- HAIRSPRAY
- Pentacle Theatre
2%
Dan Murphy
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
2%
Seth Renne
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
2%
Zachary Centers
- THE WIZARD OF OZ
- Theatre in the Grove
2%
Theresa VanWetten
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
2%
Claire Johanson-Muller and Evan Tait
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
2%
Sean Kirkpatrick
- THE LONG REACH OF THE ALLIGATOR
- Fertile Ground Festival at The Back Door Theater
1%
Michael Baron
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
1%Best Direction Of A Play
Annie Kehoe and Blaine Palmer
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
13%
William Thomas Berk
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
10%
Dylan Sladky
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
10%
Alicia Turvin
- ARSENIC & OLD LACE
- Theatre in the Grove
8%
Charles Grant
- A CHRISTMAS CAROL
- Portland Playhouse
5%
Joellen Sweeny
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
5%
Doug Sellers
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
4%
Riley Parham
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
4%
Josh Hecht
- WITCH
- Profile Theatre
3%
Samantha Van Der Merwe
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
3%
Tea Johnson
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
3%
Josie Sied
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%
Jerry Mouawad
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
3%
Melory Mirashrafi
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
2%
Jamie M. Rea & Ajai Tripathi
- SAMSARA
- Profile Theatre
2%
Adam Harrell
- SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
2%
Roman Sanchez
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
2%
Deanna Duplachain
- TO PETER PAN ON HER 70 TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
2%
Samm Hill
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
2%
Vin Shambry
- PASS OVER
- Corrib Theatre
2%
Sam Hill
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
1%
Jacob Coleman
- AW, HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
1%
Asae Dean
- TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
1%
Rebecca Lingafelter
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
1%JAMIE RAE
- Profile Theatre
1%Best Ensemble ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
8%DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
7%BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
6%ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
6%SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
6%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
4%ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
4%BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
3%FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
3%REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
3%THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
3%AMELIE
- Portland Playhouse
3%GREASE
- Broadway Rose Theatre
2%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
2%GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
2%NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
2%THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
2%GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
2%A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
2%BIG FISH
- Pentacle Theatre
2%TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
1%JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
1%HAIRSPRAY
- Pentacle theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Kristeen Willis
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
13%
Sandy and Tom Cronin
- ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
10%
Ward Ramsdall
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
8%
Blanca Forzan
- SAPIENCE
- Artists Repertory Theatre
6%
Ian Anderson Priddy
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
6%
Ian Anderson Priddy
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
6%
Ward Ramsdell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists Regional Theatre
6%
Jeremy Cole
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
6%
Annabel Cantor
- PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
5%
Tom & Sandy Cronin
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
5%
Thyra Hoartshorn
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
5%
Riley Parham
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
4%
Larry Larsen
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
4%
Amanda Ferguson
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
3%
Miranda Hardy
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
3%
Trinity Riddell
- MARY POPPINS
- Cottage Theatre
2%
Gabriel Costales
- GRAVES
- Stomping Grounds Arthouse
2%
Sam Kemp
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
2%
Jeremy Towsey-French
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
2%
Larry Larsen
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
1%
Philip Leonard
- DECKED!
- Ten Fifteen Productions
1%
Kelly Terry
- PASS OVER
- Corrib Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Billy Thompson
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
13%
Alicia Barret
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
12%
Alex Trull
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
12%
Cyndy Ramsey-Rier
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
11%
David Rivas
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
9%
Kennedy Realness
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
7%
Alicia Barrett
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
6%
Alicia Barrett
- ANNIE
- Theatre in the Grove
6%
Elleon Dobias & Kennedy Verrett
- AMELIE
- Portland Playhouse
6%
Eric Nordin
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
6%
Christie Smith & Travis Morgan
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
4%
Wendy Vece
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
3%
Joshua Hegg
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
2%
Chris Holt
- MARY POPPINS
- Cottage Theatre
1%
Chris Holt
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
1%
Chris Holt
- GUYS & DOLLS
- Cottage Theatre
1%Best Musical WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
7%BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
7%SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
6%FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
6%DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
6%THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
5%AMELIE
- Portland Playhouse
5%THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
5%ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
5%ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
4%GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
3%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
3%GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
3%ASSASSINS
- Fuse Theatre
3%ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
2%HAIRSPRAY
- Pentacle theatre
2%FOOTLOOSE
- Pentacle Theatre
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
2%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
2%THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
2%Best New Play Or Musical ANNO MACHINA
- Theatre Berk
11%THE STORYTELLER
- Artist Repertory Theatre
10%NO SEX WITHOUT TOYS
- SHAKING THE TREE THEATRE
9%FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
7%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
5%THE BED TRICK
- Artists Repertory Theatre
5%SHAKESPEARE'S SKULL
- Readers Theatre Gresham
5%MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
4%AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
4%FAENA
- PETE
4%21 NEW MESSAGES
- Shaking The Tree
4%TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
4%SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
3%THE LONG REACH OF THE ALLIGATOR
- The Back Door Theater
3%FROM A HOLE IN THE GROUND
- Corrib Theatre
3%BANNED
- Hand2Mouth Theatre
3%APPLE SEASON
- 21Ten Theatre
3%NEVERMORE
- Cottage Theatre
3%PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
2%THE EVENT
- Artists Repertory Theatre
2%SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
2%BLUEJAY'S CANOE
- illioo Native Theatre
1%Best Performer In A Musical
Leif norby
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
7%
Sophie Mackay
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
6%
Aidan Nolan
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
5%
Ben Froeschle
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
5%
Danny Walker
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
4%
Abby Fordice
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
4%
Jackson Wells-Benitez
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
3%
Hunter Moate
- FOOTLOOSE
- Pentacle Theatre
3%
Kris Heller
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%
Marco Davis
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
3%
Emily Russell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
3%
Brian Burger
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
3%
Leah Yorkston
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
3%
Lisa O’Reilly
- INTO THE WOODS
- Lovegood Performing Arts Company
3%
Shannon Jung
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
2%
Lauren Steele
- AMELIE
- Portland Playhouse
2%
Margo Schembre
- ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
2%
Lance Nuttman
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
2%
Erin Zelazny
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in The Grove
2%
Lo Steele
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
2%
Courtney Fero
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
2%
Chris Brantley
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
2%
Jameson James
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
2%
Diego Kelland
- BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
2%
Brittainy Mather
- BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
2%Best Performer In A Play
Brooke Totman
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
9%
Cody Burkett
- BILOXI BLUES
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
6%
Alex Gutridge
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
5%
Georgia Ketchmark
- ARSENIC & OLD LACE
- Theatre in the Grove
4%
Cora Beeman
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
4%
Ariel Puls
- DIAL M FOR MURDER
- Clackamas Repertory Theatre
4%
Leif Norby
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland center stage
4%
Matt Sunderland
- DRACULA
- Lakewood Theatre
4%
Gabby Bosso
- ANNO MACHINA
- Theatre Berk
4%
Brittainy Mather
- FEZZIWIG’S FORTUNE
- Twilight Theater Company
4%
Jaiden Wirth
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Imago Theatre
3%
Blake Presnell
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
3%
Molly Gilbert
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
3%
Douglas Sellers
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
3%
Barbie Wu
- SAPIENCE
- Artists Repertory Theatre
2%
Lennox Blodgett
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
2%
Stephanie Gibbs
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Lorelai Johnson
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
2%
Shay Wisniewski
- BOEING BOEING
- Experience Theatre Project
2%
Hailey Henderson
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
2%
Alex Lathrop
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
2%
Isaac Lamb
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Third Rail Repertory Theatre
2%
Ximena Morales
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
1%
Dylan Hankins
- FAENA
- PETE
1%
Mila Kashiwabara
- BLUE MARIGOLD
- Northwest Children's Theatre
1%Best Play ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
11%TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
8%NOISES OFF!
- Lakewood Theatre
7%BILOXI BLUES
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
6%I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
6%WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- PCS
5%A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
5%WITCH
- Profile Theatre
4%NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
3%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
3%SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
3%UPON THE KING
- Penguin Productions
3%THE ANTIPODES
- Shaking the Tree Theatre
2%FEZZIWIG’S FORTUNE
- Twilight Theater Company
2%I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
2%MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
2%JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
2%THE LIGHT
- Portland Center Stage
2%A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Third Rail Repertory Theatre
2%AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
2%THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
2%SAMSARA
- Profile Theatre
1%BIRDS OF NORTH AMERICA
- Bag & Baggage
1%MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
1%LUNGS
- Spark Plug Theatre Collective
1%Best Production of an Opera WAKING THE WITCH
- Renegade opera
35%PATIENCE
- Light Opera of Portland
33%FALSTAFF
- Portland Opera
32%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
11%
Sean Kelly
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
10%
Jake France
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
10%
Sean O'Skea
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
9%
Bryan Boyd
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
8%
Alex Meyer
- MOTHER RUSSIA
- Profile Theatre
7%
Bill Burbach
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
6%
Tyler Buswell
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
5%
Seth Renne
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
5%
Peter Ksander
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland Center Stage
5%
Tyler Buswell
- JOE TURNERS COME AND GONE
- Portland Playhouse
4%
Peter Ksander
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
3%
Deanna Duplechain
- FOR PETER PAN ON HER 70TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
3%
James Grimes
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%
Adam Koch
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
3%
Seth Renne
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
2%
Alix Meyer
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
2%
Micah Tait
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
2%
Markus Brown
- MARJORIE PRIME
- Ten Fifteen Productions
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Lola Toner
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
17%
Brian Moen
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
13%
Marcus Story
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
12%
Brian Moen
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
10%
Alex Hugo
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Broken Toe Productions
7%
Mark Valadez
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
6%
Matt Wiens
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
5%
Daye Thomas
- APPLE SEASON
- 21Ten Theatre
5%
Rory Breshears
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
5%
Charles Latin
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
5%
Brian Moen
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
4%
Lawrence Siulagi
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
3%
Cam Ramirez
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
3%
Brian Moen
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
2%
Daye Thomas
- YOU'RE THE ONE IN HERE
- From the Ground Up
2%Best Supporting Performer In A Musical
Grant Goldman
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
7%
RJ Tofte
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
6%
Tristan Roseff
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
5%
Jeananne Kelsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
5%
Daniel Amaro
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
4%
Isaac Lamb
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
4%
Michael Streeter
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%
Andy Baldwin
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
4%
Elijah Anderson
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
4%
Walter Haight
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
3%
Kenzie Chapman
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
3%
Trevor Sanderson
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%
Melissa Thomas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%
Tristan Muller
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
3%
Sammy Rat Rios
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
2%
La'Tevin Alexander
- JOE TURNER COME AND GONE
- Portland Playhouse
2%
Jacquelle Davis
- ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
2%
Benjamin Tissell
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
2%
Madeleine Tran
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
2%
Shane Magargal
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
2%
Max Powell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
2%
Susana Mars
- AMELIE
- Portland Playhouse
2%
Sophie Mackay
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
2%
Victor Polanco
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
2%
Daniel Eremeyeff
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
2%Best Supporting Performer In A Play
Benjamin Tissell
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland Center Stage
10%
Briana Ratterman
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
10%
Norah Sucku
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
7%
Jeff Giberson
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
6%
Holly Hurley Feather
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
6%
Ben Selfridge
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
6%
Tony Domingues
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
5%
KJ Snyder
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
4%
Conor Eifler
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
4%
Todd Robinson
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
4%
Isaac Lamb
- THE BED TRICK
- Artists Repertory Theatre
3%
Xavier Beacham
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
3%
Kylen Beatty
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
3%
Tricia Castañeda-Guevara
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
3%
Jason Paris
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Broken Toe Productions
3%
Kasia Caravello
- FAENA
- PETE
3%
Gabby Cefalu
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
2%
Brandon B. Weaver
- FOOL FOR LOVE
- Tour de Force Productions
2%
Raz Mostaghimi
- SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
2%
Brian Trybom
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
2%
LaRhonda Steele
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
2%
Deborah Jensen
- DECKED!
- Ten Fifteen Productions
1%
Damaris Webb
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
1%
Cosmo Reynolds
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
1%
Isabella Giordano
- JULIUS CAESAR
- Canon Shakespeare Company
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE LITTLE MERMAID
- Broadway Rose Theatre
22%THE WIZARD OF OZ
- Theatre in The Grove
22%CHARLOTTE'S WEB
- Theatre in the Grove
18%MATILDA
- Storybook Theatre of Cottage Grove
13%FROM A HOLE IN THE GROUND
- Corrib Theatre
11%BLUE MARIGOLD
- Northwest Children's Theatre
8%SHIZUE: AN AMERICAN STORY
- Portland Opera
5%Favorite Local Theatre
Metropolitan Performing Arts
9%
Theatre in the Grove
8%
100 Lives Repertory
7%
Twilight Theater Company
6%
Lakewood Theatre
6%
Bridgetown Conservatory of Musical Theater
6%
Clackamas Repertory Theatre
5%
Broadway Rose Theatre
5%
Lovegood Performing Arts Company
5%
Shaking the Tree Theatre
4%
Portland Playhouse
3%
Funhouse Lounge
3%
Gallery Theater
3%
Portland Center Stage
2%
Pentacle Theatre
2%
Chapel Theatre
2%
Profile Theatre
2%
Artists Repertory Theatre
2%
Portland Experimental Theatre Ensemble
2%
21Ten Theatre
1%
Stumptown Stages
1%
Alberta Rose Theatre
1%
Hillsboro Artists' Regional Theatre
1%
Fuse Theatre Ensemble
1%
Ten Fifteen Productions
1%