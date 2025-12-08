Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Portland Awards; 100 Lives Repertory Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Portland & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Portland Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Portland Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Chris Grace
- CHRIS GRACE AS SCARLETT JOHANSSON
- Portland Center Stage
23%
Douglas Sellers
- I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE
- Twilight Theater Company
22%
Lacy Knightly
- LET IT GO: A Burlesque Tribute to FROZEN
- Alberta Rose Theatre
21%
Sammy Rat Rios
- WE'RE GONNA DIE
- Shaking the Tree Theatre
19%
Damaris Webb
- PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
16%Best Choreography Of A Play Or Musical
Laura Hiszczynskyj
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
12%
Jeananne Kelsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
10%
Teri Berardino-Newman
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
8%
Elise Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists Regional Theatre
8%
Julie June Heffner
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
7%
Adin Walker
- WITCH
- Profile Theatre
6%
Theresa VanWetten
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
6%
Laura Cannon
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
6%
Jeremy Duvall
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
5%
Sara Jane Hardy
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
5%
Alicia Turvin
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
4%
Chynna Rae Shurts
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
4%
Peggy Taphorn
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
3%
Liberty Dolance
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
3%
Shannon Jung
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
3%
Dan Murphy
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
2%
Marco Davis
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
2%
Liberty Dolance
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Janet Rust, Darcy Rust
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
1%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
11%
Ahmad Santos
- WITCH
- Profile Theatre
7%
Shelly mortimer
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
7%
Clover Mackenzie
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
6%
Chris Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
6%
Heather Skogen
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
6%
Janelle Sutton
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
5%
Kianna Vandermolen
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
5%
Christine Kuzar
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
5%
Beth Staats
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
4%
Anya Jones
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
4%
Allie Schulchter-Cox
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
4%
Chris Byrne
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
4%
Laura Streeter
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
3%
DeMara Cabrera
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
3%
Betsy LeClair
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
3%
Wanda Walden & Dayna Lucas
- AMELIE
- Portland Playhouse
3%
Ahmad Santos
- MOTHER RUSSIA
- Profile Theatre
3%
Betsy LeClair
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Laura Helgsen
- GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
2%
Debbie Bray
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
2%
Lorelai Shae
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
2%
Jennifer Mikel
- FOR PETER PAN ON HER 70TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
1%
Sara Estrella
- SAMSARA
- Profile Theatre
1%
Harper York
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
1%Best Dance Production DAPPERLESQUE: A GENDER BENDING BURLESQUE CABARET
- Alberta Rose Theatre
25%LET IT GO: A BURLESQUE TRIBUTE TO FROZEN
- Alberta Rose Theatre
22%BOOKLOVER'S BURLESQUE
- Alberta Rose Theatre
20%TRUTH, BEAUTY, FREEDOM, LOVE: A BURLESQUE TRIBUTE TO MOULIN ROUGE
- Lacy Productions/Alberta Rose Theatre
19%FOOLISH MORTALS: A HAUNTED MANSION BURLESQUE CABARET
- Alberta Rose Theatre
13%Best Direction Of A Musical
Karlyn love
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
9%
Amelia Segler and Elise Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
9%
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in The Grove
7%
Rusty Tennant
- ASSASSINS
- Fuse Theatre
7%
Josie Seid
- INTO THE WOODS
- Lovegood Performing Arts
7%
Dorinda Toner
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
6%
Tony Bump
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
5%
Thomas Graff
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%
Sara Elizabeth King
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
4%
Bryce Britton
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
4%
Seth Renne
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
4%
Brian Weaver
- AMELIE
- Portland Playhouse
4%
Abigail Torres
- FLY BY NIGHT
- Tapestry Theater Collective
3%
Robert Salberg
- HAIRSPRAY
- Pentacle Theatre
3%
Sarah Jane hardy
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%
Bryce Britton
- GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
3%
Seth Renne
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
2%
Theresa VanWetten
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
2%
Kevin Paul Clark
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
2%
Lyn Cramer
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
2%
Claire Johanson-Muller and Evan Tait
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
2%
Zachary Centers
- THE WIZARD OF OZ
- Theatre in the Grove
2%
Michael Baron
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
2%
Dan Murphy
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
1%
Sean Kirkpatrick
- THE LONG REACH OF THE ALLIGATOR
- Fertile Ground Festival at The Back Door Theater
1%Best Direction Of A Play
Annie Kehoe and Blaine Palmer
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
15%
William Thomas Berk
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
9%
Dylan Sladky
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
9%
Alicia Turvin
- ARSENIC & OLD LACE
- Theatre in the Grove
8%
Joellen Sweeny
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
5%
Doug Sellers
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
5%
Charles Grant
- A CHRISTMAS CAROL
- Portland Playhouse
4%
Samantha Van Der Merwe
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
4%
Josie Sied
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%
Josh Hecht
- WITCH
- Profile Theatre
3%
Tea Johnson
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
3%
Jerry Mouawad
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
3%
Riley Parham
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
3%
Melory Mirashrafi
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
3%
Roman Sanchez
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
3%
Jamie M. Rea & Ajai Tripathi
- SAMSARA
- Profile Theatre
2%
Adam Harrell
- SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
2%
Vin Shambry
- PASS OVER
- Corrib Theatre
2%
Samm Hill
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
2%
Deanna Duplachain
- TO PETER PAN ON HER 70 TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
2%
Jacob Coleman
- AW, HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
1%
Sam Hill
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
1%
Asae Dean
- TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
1%
Rebecca Lingafelter
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
1%
Asae Dean
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
1%Best Ensemble ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
10%ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
6%DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
6%SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
6%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
5%ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
3%REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
3%GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
3%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
3%AMELIE
- Portland Playhouse
2%NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
2%THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
2%ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
2%A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
2%BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
2%HAIRSPRAY
- Pentacle theatre
2%MARY POPPINS
- Cottage Theatre
2%BIG FISH
- Pentacle Theatre
2%THE ANTIPODES
- Shaking the Tree Theatre
2%JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
2%FOOTLOOSE
- Pentacle Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Kristeen Willis
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
12%
Sandy and Tom Cronin
- ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
11%
Ward Ramsdall
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
8%
Blanca Forzan
- SAPIENCE
- Artists Repertory Theatre
7%
Jeremy Cole
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
7%
Ward Ramsdell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists Regional Theatre
7%
Annabel Cantor
- PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
6%
Ian Anderson Priddy
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
5%
Tom & Sandy Cronin
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
5%
Thyra Hoartshorn
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
5%
Ian Anderson Priddy
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
4%
Larry Larsen
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
4%
Riley Parham
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
4%
Amanda Ferguson
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
3%
Miranda Hardy
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
3%
Trinity Riddell
- MARY POPPINS
- Cottage Theatre
3%
Gabriel Costales
- GRAVES
- Stomping Grounds Arthouse
2%
Sam Kemp
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
2%
Philip Leonard
- DECKED!
- Ten Fifteen Productions
2%
Jeremy Towsey-French
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
1%
Kelly Terry
- PASS OVER
- Corrib Theatre
1%
Larry Larsen
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Alicia Barret
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
14%
Cyndy Ramsey-Rier
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
11%
David Rivas
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
10%
Billy Thompson
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
9%
Alex Trull
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
8%
Alicia Barrett
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
8%
Alicia Barrett
- ANNIE
- Theatre in the Grove
7%
Elleon Dobias & Kennedy Verrett
- AMELIE
- Portland Playhouse
7%
Kennedy Realness
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
7%
Eric Nordin
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
6%
Christie Smith & Travis Morgan
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
5%
Wendy Vece
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
4%
Joshua Hegg
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
2%
Chris Holt
- GUYS & DOLLS
- Cottage Theatre
1%
Chris Holt
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
1%
Chris Holt
- MARY POPPINS
- Cottage Theatre
1%Best Musical WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
8%SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
7%FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
6%THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
6%THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
6%DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
5%ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
5%ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
5%AMELIE
- Portland Playhouse
5%BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
4%FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
4%BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
4%GREASE
- Broadway Rose Theatre
4%REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
3%ASSASSINS
- Fuse Theatre
3%HAIRSPRAY
- Pentacle theatre
3%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
2%FOOTLOOSE
- Pentacle Theatre
2%THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
2%BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
2%ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
2%AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
2%GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
1%Best New Play Or Musical ANNO MACHINA
- Theatre Berk
10%NO SEX WITHOUT TOYS
- SHAKING THE TREE THEATRE
9%THE STORYTELLER
- Artist Repertory Theatre
8%I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
8%FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
6%THE BED TRICK
- Artists Repertory Theatre
5%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
5%MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
5%SHAKESPEARE'S SKULL
- Readers Theatre Gresham
4%FAENA
- PETE
4%TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
4%AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
4%FROM A HOLE IN THE GROUND
- Corrib Theatre
3%THE LONG REACH OF THE ALLIGATOR
- The Back Door Theater
3%SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
3%APPLE SEASON
- 21Ten Theatre
3%21 NEW MESSAGES
- Shaking The Tree
3%NEVERMORE
- Cottage Theatre
2%BANNED
- Hand2Mouth Theatre
2%PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
2%THE EVENT
- Artists Repertory Theatre
2%SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
2%BLUEJAY'S CANOE
- illioo Native Theatre
1%Best Performer In A Musical
Leif norby
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
6%
Aidan Nolan
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
6%
Ben Froeschle
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
5%
Danny Walker
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
5%
Abby Fordice
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
5%
Hunter Moate
- FOOTLOOSE
- Pentacle Theatre
4%
Emily Russell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
4%
Marco Davis
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
4%
Jackson Wells-Benitez
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
3%
Brian Burger
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
3%
Kris Heller
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%
Lisa O’Reilly
- INTO THE WOODS
- Lovegood Performing Arts Company
3%
Erin Zelazny
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in The Grove
3%
Lance Nuttman
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%
Leah Yorkston
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
3%
Sophie Mackay
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
2%
Margo Schembre
- ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
2%
Shannon Jung
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
2%
Lauren Steele
- AMELIE
- Portland Playhouse
2%
Jameson James
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
2%
Lo Steele
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
2%
Chris Brantley
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
2%
Brittainy Mather
- BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
2%
Courtney Fero
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
1%
Brandon Vilanova
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
1%Best Performer In A Play
Brooke Totman
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
10%
Cody Burkett
- BILOXI BLUES
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
7%
Alex Gutridge
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
5%
Georgia Ketchmark
- ARSENIC & OLD LACE
- Theatre in the Grove
5%
Cora Beeman
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
4%
Jaiden Wirth
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Imago Theatre
4%
Leif Norby
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland center stage
4%
Gabby Bosso
- ANNO MACHINA
- Theatre Berk
4%
Molly Gilbert
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
3%
Douglas Sellers
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
3%
Barbie Wu
- SAPIENCE
- Artists Repertory Theatre
3%
Ariel Puls
- DIAL M FOR MURDER
- Clackamas Repertory Theatre
3%
Lennox Blodgett
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
3%
Shay Wisniewski
- BOEING BOEING
- Experience Theatre Project
2%
Stephanie Gibbs
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Matt Sunderland
- DRACULA
- Lakewood Theatre
2%
Brittainy Mather
- FEZZIWIG’S FORTUNE
- Twilight Theater Company
2%
Alex Lathrop
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
2%
Hailey Henderson
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
2%
Blake Presnell
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
2%
Isaac Lamb
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Third Rail Repertory Theatre
2%
Daye Thomas
- GRAVES
- Stomping Grounds Arthouse
1%
Mia Torres
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
1%
Paige Jones
- FOR PETER PAN ON HER 70TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
1%
Ximena Morales
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
1%Best Play ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
13%BILOXI BLUES
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
7%TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
7%NOISES OFF!
- Lakewood Theatre
6%WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- PCS
5%A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
5%WITCH
- Profile Theatre
4%NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
4%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
4%UPON THE KING
- Penguin Productions
3%THE ANTIPODES
- Shaking the Tree Theatre
3%I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
3%SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
3%THE LIGHT
- Portland Center Stage
2%FEZZIWIG’S FORTUNE
- Twilight Theater Company
2%AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
2%MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
2%THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
2%LUNGS
- Spark Plug Theatre Collective
2%FOOL FOR LOVE
- Tour de Force Productions
2%JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
2%SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
2%MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
1%TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
1%BIRDS OF NORTH AMERICA
- Bag & Baggage
1%Best Production of an Opera WAKING THE WITCH
- Renegade opera
35%PATIENCE
- Light Opera of Portland
33%FALSTAFF
- Portland Opera
32%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
12%
Sean Kelly
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
9%
Jake France
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
9%
Alex Meyer
- MOTHER RUSSIA
- Profile Theatre
8%
Sean O'Skea
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
8%
Bryan Boyd
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
6%
Tyler Buswell
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
6%
Bill Burbach
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
5%
Seth Renne
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
5%
Peter Ksander
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland Center Stage
5%
Deanna Duplechain
- FOR PETER PAN ON HER 70TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
4%
James Grimes
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
4%
Peter Ksander
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
4%
Tyler Buswell
- JOE TURNERS COME AND GONE
- Portland Playhouse
4%
Adam Koch
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
3%
Seth Renne
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
3%
Alix Meyer
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
2%
Micah Tait
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
2%
Markus Brown
- MARJORIE PRIME
- Ten Fifteen Productions
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Lola Toner
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
16%
Marcus Story
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
12%
Brian Moen
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
11%
Brian Moen
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
9%
Alex Hugo
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Broken Toe Productions
7%
Matt Wiens
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
6%
Mark Valadez
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
6%
Daye Thomas
- APPLE SEASON
- 21Ten Theatre
6%
Charles Latin
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
5%
Rory Breshears
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
5%
Cam Ramirez
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
4%
Brian Moen
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
4%
Lawrence Siulagi
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
4%
Brian Moen
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
2%
Daye Thomas
- YOU'RE THE ONE IN HERE
- From the Ground Up
2%Best Supporting Performer In A Musical
RJ Tofte
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
7%
Daniel Amaro
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
6%
Jeananne Kelsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
5%
Isaac Lamb
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
5%
Elijah Anderson
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
5%
Walter Haight
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
4%
Andy Baldwin
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
4%
Michael Streeter
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%
Melissa Thomas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%
Trevor Sanderson
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%
Tristan Roseff
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%
Sammy Rat Rios
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
3%
Kenzie Chapman
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
3%
Tristan Muller
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
3%
Jacquelle Davis
- ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
3%
La'Tevin Alexander
- JOE TURNER COME AND GONE
- Portland Playhouse
3%
Madeleine Tran
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
3%
Max Powell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
2%
Benjamin Tissell
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
2%
Susana Mars
- AMELIE
- Portland Playhouse
2%
Daniel Eremeyeff
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
2%
Jaclyn VerHurst
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
2%
Victor Polanco
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
2%
Benjamin Tissell
- AMELIE
- Portland Playhouse
2%
Alex Gray
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Briana Ratterman
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
11%
Benjamin Tissell
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland Center Stage
10%
Norah Sucku
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
7%
Jeff Giberson
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
6%
Ben Selfridge
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
6%
Tony Domingues
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
5%
KJ Snyder
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
5%
Todd Robinson
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
5%
Holly Hurley Feather
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
5%
Conor Eifler
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
3%
Isaac Lamb
- THE BED TRICK
- Artists Repertory Theatre
3%
Tricia Castañeda-Guevara
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
3%
Xavier Beacham
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
3%
Jason Paris
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Broken Toe Productions
3%
Kasia Caravello
- FAENA
- PETE
3%
Brandon B. Weaver
- FOOL FOR LOVE
- Tour de Force Productions
2%
Gabby Cefalu
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
2%
Brian Trybom
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
2%
Raz Mostaghimi
- SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
2%
Deborah Jensen
- DECKED!
- Ten Fifteen Productions
1%
LaRhonda Steele
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
1%
Kylen Beatty
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
1%
Max Bernsohn
- SALOME
- Milagro Theatre
1%
Isabella Giordano
- JULIUS CAESAR
- Canon Shakespeare Company
1%
Cosmo Reynolds
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE WIZARD OF OZ
- Theatre in The Grove
23%THE LITTLE MERMAID
- Broadway Rose Theatre
22%CHARLOTTE'S WEB
- Theatre in the Grove
19%FROM A HOLE IN THE GROUND
- Corrib Theatre
13%MATILDA
- Storybook Theatre of Cottage Grove
11%BLUE MARIGOLD
- Northwest Children's Theatre
7%SHIZUE: AN AMERICAN STORY
- Portland Opera
5%Favorite Local Theatre
100 Lives Repertory
9%
Theatre in the Grove
9%
Metropolitan Performing Arts
8%
Twilight Theater Company
7%
Lovegood Performing Arts Company
6%
Lakewood Theatre
6%
Shaking the Tree Theatre
5%
Clackamas Repertory Theatre
5%
Broadway Rose Theatre
4%
Portland Playhouse
3%
Gallery Theater
3%
Funhouse Lounge
3%
Pentacle Theatre
3%
Portland Center Stage
2%
Chapel Theatre
2%
Profile Theatre
2%
Artists Repertory Theatre
2%
Hillsboro Artists' Regional Theatre
2%
Portland Experimental Theatre Ensemble
2%
21Ten Theatre
1%
Stumptown Stages
1%
Fuse Theatre Ensemble
1%
Alberta Rose Theatre
1%
Ten Fifteen Productions
1%
CoHo Productions
1%