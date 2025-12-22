Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Indianapolis Awards; Red Barn Summer Theatre Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Indianapolis & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Indianapolis Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Indianapolis Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Ephraim Owens
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Civic Theatre
21%
Will Wilhelm
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
18%
Joe Doyel
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Civic Theatre
18%
Jasmine Elliott
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
8%
Sarah Semon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Civic Theatre
7%
Anjelah Evans
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
6%
Michael J. Lasley
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Civic Theatre
5%
TaShia Smith
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
5%
Lukas Schooler
- ANOTHER MEDEA
- American Lives Theatre
4%
Kila J. Adams
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
3%
Norman Lasiter
- STILL GRAY AND FEELIN’ GROOVY!
- The Cabaret
3%
John Lloyd Young
- MOSTLY SOUL
- Feinstein's At Hotel Carmichael
2%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Kiara Wood & Kody Horrocks
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
21%
Anne Beck
- LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
11%
Nicholas Owens
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
11%
Anne Beck
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
7%
Teresa McCullough
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
5%
Terry Whitt Bailey
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
4%
Christa Zook
- BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
4%
Candi Boyd
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Jerico & Johnnie Hughes
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
3%
Meaghan Ogle
- REEFER MADNESS
- Indiana State University
3%
Rachael Johnson
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
3%
Sally Scharbrough & Jennifer Ladner
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Kasey Walker
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
3%
Anne Beck
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
2%
Stephanie Torns
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Carol Worcel
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Melissa Ritchie
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
2%
Sean Aaron Carmon
- THE PROM
- Summer Stock Stage
2%
Jen Kocher
- OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
2%
Darian Wilson
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
2%
James Patton
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Sally Scharbrough
- FIDDLER ON THE ROOF
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Carol Worcel
- BEEHIVE
- Actor's Theatre of Indiana
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Anthony Sirk
- CLUE: A DRAG PARODY
- Indy Drag Theatre
11%
Anthony Sirk
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
10%
Allison Jones
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
7%
Adrienne Conces
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
6%
Grace Muñoz
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
6%
Marina Eisenbraun
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
6%
Dee DuVall
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
6%
Vickie Tewes
- BEAUTY AND THE BEAST
- Footlite
5%
Adrienne Conces
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
5%
Grace Muñoz
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
4%
Kathy Henry
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Adrienne Conces
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
3%
Carleen Reynolds
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
3%
Adrienne Conces
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
3%
Kathy Henry
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Anthony James Sirk
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Kate Mott
- REEFER MADNESS
- Indiana State University
2%
Allison Jones
- THE PROM
- Summer Stock Stage
2%
Anthony Sirk
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Casandra Schaefer
- 12 ANGRY JURORS
- Marian Knight Drama Club
2%
Grace Muñoz
- AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
1%
Kristin Boyd
- THE BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
1%
Tony Sirk
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
1%
Anthony Sirk
- ASPEN IDEAS
- American Lives Theatre
1%
Karen Cones
- EQUIVOCATION
- Southbank Theatre Company
1%Best Dance Production KINKY BOOTS
- Civic Theatre
35%DANCE SHOW
- Indiana State University Department of Theater
19%LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
16%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
16%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Booth Tarkington Civic Theatre
14%Best Direction Of A Musical
Michael Taylor
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
23%
Suzanne Fleenor
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
15%
Dee DuVall
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
8%
Bradley Lowe
- CAROLINE, OR CHANGE
- Footlite Musicals
7%
Austin Russell
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
5%
Chris Berchild
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
4%
Carolyn Conover
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
4%
Emily Tzucker
- LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
3%
Jerico & Johnnie Hughes
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
3%
Bradley Allan Lowe
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
3%
Stephanie Torns
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Elizabeth Stark Payne
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Devan Mathias
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
3%
Candi Boyd
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Suzanne Fleenor
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Jeff Stockberger
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Michael J. Lasley
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%
Emily Ristine Holloway
- THE PROM
- Summer Stock Stage
2%
Michael Blatt
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Josh Vandermissen
- BEAUTY AND THR BEAST
- Footlite Musicals
2%
Michael J. Lasley
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
1%
Richard J Roberts
- SHE LOVES ME
- Actor's Theatre of Indiana
1%
Carol Worcel
- BEEHIVE
- Actor's Theatre of Indiana
1%
Julie Lyn Barber
- WHODUNIT
- Actor's Theatre of Indiana
0%Best Direction Of A Play
Luke McLaughlin
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
16%
Chris Saunders
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
13%
Rai Ortman & Amanda Gwin
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
7%
Michael Taylor
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
7%
Craig Robinson
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
6%
Andrea Odle
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
5%
Ben Hanna
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Indiana Repertory Theatre
5%
Matthew Reeder
- THE HUMANS
- American Lives Theatre
5%
Bradley Lowe
- AMERICAN SON
- Carmel Community Players
3%
Marc Robin
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Emily Tzucker
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
3%
Emily Moler
- WAD
- American Lives Theatre
3%
Andrea Odle
- RIPCORD
- Main Street Productions
2%
Ronn Johnston
- RELATIVITY
- Southbank Theatre Company
2%
Andrea Odle
- WAIT UNTIL DARK
- Mud Creek Barn Theater
2%
Jamaal Mccray
- AIN'T NO MO
- IBTC/District Theatre
2%
Jay Hemphill
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Civic Theatre
2%
Jordan Flores Schwartz
- MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
2%
Claire Wilcher
- A VERY PHOENIX XMAS XVI
- Phoenix Theatre
2%
Nate Baldwin and Brian Swick
- THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW
- The Vanity Theater
1%
Bethany Worrell
- 12 ANGRY JURORS
- Marian Knight Drama Club
1%
Julie Dixon
- AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
1%
Mikael Burke
- OAK
- Phoenix Theatre
1%
Constance Macy
- THE BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
1%
Constance Macy
- BERLIN DIARIES
- PHOENIX THEATRE
1%Best Ensemble THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
15%THE HUMANS
- American Lives Theatre
13%THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
6%XANADU
- Red Barn Summer Theatre
6%THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
3%OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
3%CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
3%OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
2%TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
2%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Indiana Repertory Theatre
2%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
2%JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%BEAUTY AND THE BEAST
- Footlite musicals
1%CLUE: A DRAG PARODY
- Indy Drag Theatre
1%THE PROM
- Summer Stock Stage
1%BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
1%REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
1%HAMLET
- Indiana State University
1%WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Michael Taylor
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
17%
Laura Glover
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
15%
Cody Wence
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
6%
Joy C. Mills
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
6%
Michael Taylor
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
4%
Joy Caroline Mills
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Michael Jackson
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
4%
Michael Moffatt
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
4%
Michael Jackson
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
3%
Hayden Clendening
- OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%
Clay Howard
- WAIT UNTIL DARK
- Mud Creek Barn Theater
3%
Clay Howard
- RIPCORD
- Main Street Productions
3%
Michael Jackson
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Tim Dick
- WAD
- American Lives Theatre
2%
Tim Dick
- TICK TICK… BOOM!
- University of Indianapolis
2%
Ryan Koharchik
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%
Laura Glover
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Ryan Koharchik
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
2%
Vincent Breidinger
- THE SECRET GARDEN
- Hendricks Civic Theatre
2%
Rel Laukins
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
2%
Ryan Koharchik
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Ryan Koharchik
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%
Michael Jackson
- AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
1%
Joy Caroline Mills
- A DOLL’S HOUSE
- Marian University Theatre
1%
Michael Moffatt
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Dena Seifert
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
22%
Ben Rose
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
11%
Andy Riggs
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
9%
Ginger Stoltz
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
7%
Casey Joiner-Issacs
- REEFER MADNESS
- Indiana State University
6%
Mark Carlisle
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
5%
Terry Woods
- FIDDLER ON THE ROOF
- Beef and Boards Dinner Theatre
5%
Jerico & Johnnie Hughes
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
5%
Deb Myers
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Jill Stewart
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
John Phillips
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
3%
Mike Berg Raunick
- THE PROM
- Summer Stock Stage
3%
Kristy Templet
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Cameron Tragesser
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
3%
Jill Stewart and Meg Benedict
- BEAUTY AND THE BEAST
- Footlite Musicals
3%
Kristy Templet
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Debbie Myers
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Christopher Marlowe
- STILL GRAY AND FEELIN’ GROOVY!
- The Cabaret
1%Best Musical XANADU
- Red Barn Summer Theatre
21%BE MORE CHILL
- Eclipse Theatre Co
11%THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
8%CAROLINE, OR CHANGE
- Footlite Musicals
6%REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
5%THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
4%WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Summer Stock Stage
4%TICK TICK… BOOM!
- University of Indianapolis
4%TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
3%BEAUTY AND THE BEAST
- Footlite Musicals
3%LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
3%THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
3%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE:
- Indiana Repertory Theatre
2%A CHRISTMAS STORY
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%KINKY BOOTS
- Civic Theatre
1%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
1%BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
1%THE PROM
- Summer Stock Stage
1%HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%SHE LOVES ME
- Actor's Theatre of Indiana
1%Best New Play Or Musical LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
19%WAD
- American Lives Theatre
17%HAMLET (NEW PUNK ROCK ADAPTATION)
- Indiana State University
12%THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
11%THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
7%GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
6%THE WIZER OF ODDS
- Indy Fringe
6%THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
5%A BENCH IN THE SUN
- Clinton County Civic Theatre
3%JUDY’S LIFE’S WORK
- Phoenix Theatre Cultural Centre
3%THE JONBENET GAME
- American Lives Theatre
3%MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
2%OAK
- Phoenix Theatre
2%THE BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
2%Best Performer In A Musical
Cassidy May Benullo
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
11%
Gabriel Vernon Nunag
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
6%
Asher Ortman
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
5%
Ben Brickner
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
5%
Jasmine Elliott
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Allison Williamson
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
4%
Kiara Wood
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
4%
Allison Williamson
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
4%
Jaivean Wilson
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
3%
Zacy Schneider
- TICK TICK… BOOM!
- University of Indianapolis
3%
Marcus Runion
- BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%
Nya Beck
- LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
3%
Damaris Burgin
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
2%
Jonathan Studdard
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
2%
Anjelah Evans
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
2%
Andy Kocher
- OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
2%
Aicha Maidi
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Sarah Daniels
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Ty Eller
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Judy Fitzgerald
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Actor's Theatre of Indiana
1%
Kevin Ray Johnson
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
1%
Jacob Butler
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
1%
Terry Waggoner
- BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
1%
Chris Ritchie
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
1%
James Jordan
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
1%Best Performer In A Play
Kody Horrocks
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
13%
Cody Miley
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
12%
Eva Patton
- THE HUMANS
- American Lives Theatre
5%
Ade Shreve
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
4%
Luke McLaughlin
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
4%
Xander Haan
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
4%
Aicha Maidi
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
4%
Katherine Abel
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
4%
Ashley Sherman
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
3%
Zarah Shejule
- AMERICAN SON
- Carmel Community Players
3%
Makayla McElwain
- MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
2%
Xavier Jones
- JUDY'S LIFE WORK
- NAATC/ Phoenix Theatre
2%
Eric Reiberg
- WAD
- American Lives Theatre
2%
Rylie Cuellar
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
2%
Ben Asaykwee
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Gray Frazier
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
2%
Will Willhelm
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
2%
Carly Kirby
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
1%
Rylee Odle
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
1%
Lane Harden
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
1%
Chandra Lynch
- AIN'T NO MO
- IBTC/ District Theatre
1%
Andrew Kindig
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%
Cara Wilson
- JUDY'S LIFE'S WORK
- NAATC/ Phoenix Theatre
1%
Drake Smith
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
1%
Ozzy Heath
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Civic Theatre
1%Best Play THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
15%THE HUMANS
- American Lives Theatre
14%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
5%LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
5%HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
5%THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
5%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Indiana Repertory Theatre
5%TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
4%PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
4%RED SPEEDO
- American Lives Theatre
3%LITTLE WOMEN
- The belfrey
2%12 ANGRY JURORS
- Marian Knight Drama Club
2%THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW
- The Vanity Theater
2%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIMENCI
- Civic Theatre
2%AMERICAN SON
- Carmel Community Players
2%AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%WAD
- American Lives Theatre
2%RIPCORD
- Main Street Productions (Westfield Playhouse)
2%THE GLASS MENAGERIE
- Indiana Repertory Theatre
2%SENSITIVE GUYS
- Indiana State University
2%THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
1%BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
1%PROOF
- Marian Knight Drama Club
1%A BENCH IN THE SUN
- Clinton County Civic Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Michael Taylor
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
17%
Matt Mott
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
16%
Marc Ebtinger
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
6%
Michael Taylor
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
5%
Rai Ortman
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
5%
Andrea Odle
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
4%
Ian Marshall-Fisher
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
4%
Jim Koehnle
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
3%
Nick Kilgore
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
3%
Jim Koehnle
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
3%
Jay Ganz
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
3%
Aric Harris
- EQUIVOCATION
- Southbank Theatre Company
2%
Dakota Lumley
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
2%
Shaun A. McIlquham
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Chyna Mayer
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
2%
Edward T. Morris
- THE GLASS MENAGERIE
- Indiana Repertory Theatre
2%
Ryan Koharchik
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%
Jim Koehnle
- REEFER MADNESS
- Indiana State University
2%
Shaun A. McIlquham
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Ryan Koharchik
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
2%
Caitlin Ayer
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
1%
Michael Layton
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%
Jay Ganz
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Actor's Theatre of Indiana
1%
Robert M. Koharchik
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
1%
Jay Gantz
- RIPCORD
- Main Street Productions
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Xander Haan
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
22%
Ben Dobler
- WAD
- American Lives Theatre
16%
LeMont Marshall
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
8%
Zach Rosing
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
6%
Chris Berchild
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
5%
Zach Rosing
- THE PROM
- Summer Stock Stage
4%
Dakota Jones
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
4%
Brian G. Hartz
- THE BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
3%
Daniel Hesselbrock
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Daniel Hesselbrock
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Daniel Hesselbrock
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Will Nethery
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
3%
Michael J. Lasley
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
3%
Daniel Hesselbrock
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Michael J. Lasley
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
2%
Michael J. Lasley
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
2%
Zach Rosing
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
2%
Michael J. Lasley
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
2%
Will Nethery
- AIRNESS
- Indiana State University
2%
Brian Grimm
- OAK
- Phoenix Theatre
2%
Jason Tuttle
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
1%
Rhythm Science Sound
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
1%
Oz Casile
- JON BENET GAME
- American Lives Theatre
1%Best Supporting Performer In A Musical
Isabelle Schilling
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
13%
Alex Pharo
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
9%
Kody Horrocks
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
7%
Asher Ortman
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
5%
Elizabeth Kurth
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
4%
Adrienne Reiswerg
- FIDDLER ON THE ROOF
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Michael Washington
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
4%
Christa Zook
- BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%
TaShia Snith
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
3%
Donequa Glasco
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
3%
Addison Koehler
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
3%
Leah Rodkin
- OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
2%
Aengus McCullough
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Kila J. Adams
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
2%
Craig Underwood
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Brandon Wentz
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
2%
Rachel Nott
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
2%
Brett Mutter
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Megan Raymont
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Booth Tarkington Civic Theatre
2%
Devan Mathias
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Carleen Reynolds
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
2%
Emily Gaddy
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
2%
Henry Kirk
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%
Noah Gable
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
1%
Julie Dixon
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Ben Brickner
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
15%
Alex Oberheide
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
14%
Aaron Moon
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
7%
Madison Myers
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
5%
Drew Vidal
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
4%
Asher Ortman
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
4%
Suzanne Stark
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Aniya Montgomery
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
3%
James Jordan
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
3%
Wendy Brown
- THE HUMANS
- American Lives Theatre
2%
Claire Slaven
- RIPCORD
- Main Street Productions
2%
Jada Cannell
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
2%
Eddie Curry
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Ajay LaPlante
- SENSITIVE GUYS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Mary Garner
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
2%
Joshua Short
- MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
2%
Brenton Kessinger
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
2%
Emery Frazier
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
2%
Orion Cortez
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
2%
Ben jones
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Buck Creek Theater
2%
Millicent Wright
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Brenton Kessinger
- AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Chloey Trinkle
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
1%
Zach Tabor
- ASPEN IDEAS
- American Lives Theatre
1%
Karla 'Bibi' Heredia
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE CAT IN THE HAT
- Civic Theatre
35%THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
33%THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
25%MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
8%Favorite Local Theatre
Red Barn Summer Theatre
22%
American Lives Theatre
15%
Beef and Boards Dinner Theatre
6%
Footlite Musicals
5%
Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
5%
Civic Theatre
4%
Indiana State University Department of Theater
4%
Summer Stock Stage
4%
Creative Grounds Fine Arts Academy
4%
Phoenix Theatre
3%
Booth Tarkington Civic Theatre
3%
Indy Drag Theatre
3%
Crossroads Repertory Theatre
3%
The Harmony Theater
3%
Indiana Repertory Theatre
2%
Actor's Theatre of Indiana
2%
Carmel Community Players
2%
Main Street Productions
2%
IF Theatre
1%
Indianapolis Shakespeare Company
1%
Clinton County Civic Theatre
1%
The District Theatre
1%
The Cabaret
1%
Southbank Theatre Company
1%
Cryptid Entertainment
1%