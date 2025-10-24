Review: ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT – IN CONCERT at Stadthalle Bielefeld

Enter Your Email to Unlock This Article



Im Oktober 1985 saß ich im SKALA-Kino in Bielefeld – ein Ort, den es heute nicht mehr gibt, aber der in meiner Erinnerung bis heute leuchtet. Ich war 13, und als Marty McFly auf seinem Skateboard durch Hill Valley rollte, katapultierte mich dieser Film in eine andere Dimension. Es war, als hätte jemand die Tür zur Fantasie aufgestoßen und mir gezeigt, wie man Geschichten erzählen kann, die alles zugleich sind: witzig, klug, emotional und perfekt konstruiert.

Ich glaube, an diesem Abend begann alles – meine Liebe zum Kino, zum Schreiben, zum Erzählen.

Vierzig Jahre später sitze ich wieder in Bielefeld. Nicht im SKALA, sondern bei „Zurück in die Zukunft – Live in Concert“. Und plötzlich fühlt es sich an, als hätte sich die Zeit selbst gefaltet. Auf der Leinwand rast Marty wieder los, und im Saal spielt ein Orchester Alan Silvestris Musik – live, kraftvoll, präzise. Ich kenne jede Szene, jeden Takt, und trotzdem wirkt es, als würde ich den Film zum ersten Mal sehen. Vielleicht, weil ich ihn jetzt mit den Augen von damals und den Ohren von heute erlebe.

Die Musik war großartig. Jeder Einsatz saß, jedes Crescendo traf mitten ins Herz. Nur schade, dass niemand der Musiker erwähnt wurde. Kein Dirigent, keine Namen, keine Worte für das Orchester, das diesen Abend erst möglich machte. Nicht einmal Zemeckis, Gale, Spielberg oder Silvestri selbst wurden genannt – als hätte man vergessen, wem wir all das verdanken. Für ein Konzert, das sich einer Filmikone widmet, war das ein seltsam namenloses Erlebnis.

Und ja – es war die deutsche Synchronfassung. Ich verstehe, dass man damit das breite Publikum erreichen will, aber bei einer solchen Hommage an Musik und Kino hätte die Originalversion mit Untertiteln einfach besser funktioniert. Hier und da übertönte das Orchester die Dialoge, und manche Nuancen der Originalsprache gingen verloren.

Aber trotz allem: Als die Titelmelodie erklang, war ich wieder dieser 13-jährige Junge im dunklen Saal des SKALA-Kinos. Mit Herzklopfen. Mit Gänsehaut. Mit dem Gefühl, dass alles möglich ist, wenn man nur mutig genug ist, seine Geschichte zu erzählen.

Gestern Abend war keine perfekte Veranstaltung. Aber es war ein perfekter Moment.

Ein Moment, der mich daran erinnert hat, warum ich überhaupt angefangen habe, Filme zu lieben – und zu machen.

