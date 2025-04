DAS FEST Comes to Germany

Enter Your Email to Unlock This Article



Karlsruhe feiert – und zwar ordentlich: DAS FEST Karlsruhe geht 2025 in die Jubiläumsrunde! Mit dabei sind vom 24. bis 27. Juli in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage Top-Acts wie Max Giesinger & Friends, Faithless, 01099, Clueso und Amy Macdonald.

Neben den Topacts versammelt sich auf der Hauptbühne Grossstadtgeflüster, Zoe Wees, Kaizers Orchestra, Bruckner, DakhaBrakha, ok.danke.tschüss, Kochkra; durch KMA, Beauty & The Beats, Banda Senderos, Soffie, JxP, die KIT Big Band sowie das DAS FEST Klassikorchester & der Bachchor Karlsruhe.



DAS FEST 2025 – Das Line up im Überblick:

Donnerstag, 24. Juli: Den Festivalauftakt machen ab 17:30 Uhr Banda Senderos mit satten Beats, druckvollen Bläsern und mitreißenden Rhythmen. Danach folgt ein echter Knaller: Kaizers Orchestra mit ihrem einzigen Festivalauftritt in Deutschland. Die Norweger gelten als eine der besten Live-Bands Skandinaviens. Den Abschluss macht Max Giesinger, der mit seinen Freunden einen ganz besonderen Heimspiel-Jubiläumsauftritt zelebriert.



Freitag, 25. Juli: Ab 17:30 Uhr startet Soffie mit starken Vocals und klarer Haltung in den FEST-Freitag – ihr Hit „Für immer Frühling“ wurde 2024 zur Hymne gegen Rechtsextremismus und ging viral. Um 19 Uhr steht Zoe Wees auf der Bühne – internaVonal bekannt geworden durch „Control“, mehrfach ausgezeichnet und millionenfach gestreamt. Abends übernehmen die Dance-Ikonen von Faithless die Bühne – in Gedenken an den verstorbenen Frontmen Maxi Jazz, aber mit neuer Energie und Klassikern wie „Insomnia“ und „God is a DJ“, die bereits in der Verangenheit für ikonische DAS FEST-Momente gesorgt haben. Ab 23 Uhr gibt es dann kein Halten mehr: Beauty & The Beats sorgt im Night Club für Abriss, Good Vibes und eine mitreißende Mischung aus Party und EmoVon.



Samstag, 26. Juli: Den Start macht um 14:30 Uhr das Karlsruher Duo JxP, letztes Jahr noch bei DAS FEST AM SEE, jetzt auf der großen Bühne. Um 16 Uhr folgen Kochkraft durch KMA mit anarchischen Rave-Shows, Eskalation und einer Prise Wahnsinn. Um 17:30 Uhr übernehmen Bruckner das Mikro – mit Texten, die die Gefühlslage einer ganzen Generation sezieren. Danach heißt es: Partyalarm mit Grossstadtgeflüster, die bereits 2019 DAS FEST rockten. Den Top-Act des Abends liefern 01099 – die Rapcrew mit Open-Air-Party-Garantie aus Dresden-Neustadt bringt Hits wie „Frisch“ und „Anders“ auf den Mount Klotz. Den Abschluss macht ok.danke.tschüss im Night Club mit cleveren Texten und tanzbarem Synthie-Pop.



Sonntag, 27. Juli – Mount Klassik & großes Finale: Der FEST-Sonntag beginnt traditionell mit Klassik – und bekommt zum Jubiläum einen neuen Namen: Mount Klassik. Ab 10 Uhr erklingt unter der Leitung von Johannes Hustedt ein opulentes Konzertprogramm mit Beethovens 9. Sinfonie und Haydns „Schöpfung“. Es spielen DAS FEST Klassikorchester, Kammerakademie Nordbaden und der Bachchor Karlsruhe – der gleichzeitig sein 120-jähriges Bestehen feiert – sowie vier hochkräftige Solistinnen und Solisten.Ab 16 Uhr treffen sich Gunzi Heil und die KIT Big Band auf der Hauptbühne – eine Hommage an 200 Jahre KIT. Um 17:30 Uhr bringt DakhaBrakha aus der Ukraine mit folkloristischer Weltmusik einen emotionalen Klangteppich auf die Bühne – ein eindrucksvolles Statement in Zeiten des Krieges. Amy Macdonald kehrt am Sonntagabend auf den Mount Klotz zurück – mit ihrer einzigartigen Mischung aus folkigem Rock, eingängigen Melodien und kraftvollen Texten. Den Schlusspunkt setzt Clueso, der bereits 2015 bei DAS FEST spielte. Nach seiner Akustik-Tour durch besondere Orte wie die Elbphilharmonie kommt er 2025 erneut nach Karlsruhe – für einen krönenden Festivalabschluss.

