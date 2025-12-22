Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards; North Texas Performing Arts Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Dallas & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Dallas Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Alfredo Tamayo
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
8%
Amanda Jane Cooper
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
8%
Travis Murad Leland
- 90S COUNTRY: THE DECADE THAT CHANGED COUNTRY MUSIC
- The Reid Cabaret Theatre
6%
Major Attaway
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
5%
Cammi Collins
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
5%
Blake Rice
- SPOTLIGHT ON MUSICALS
- Allen Contemporary Theatre
5%
Chloe Stoker
- SNOOPY!
- Beacon Performing Arts
5%
Taylor Silvestri
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
4%
Amanda Reyes
- DESTROYING DAVID
- Circle Theatre
4%
Cara Statham Serber
- PENELOPE
- Stage West
4%
Daniel Hernandez
- MIXTAPE
- Theatre Arlington
4%
Emily Kilgore
- SHOWSTOPPERS
- Roundtable Theatre Troupe
4%
Brock Gray
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
4%
Ashley Sanders
- SPOTLIGHT ON MUSICALS
- Allen Contemporary Theatre
4%
Denise Lee
- TOGETHER FOR THEATRE 3
- Theatre 3
3%
Nick Moulton
- BRIDGE OVER TROUBLED WATER: THE REID CABARET THEATRE SINGS SIMON & GARFUNKEL
- The Reid Cabaret Theatre
3%
Kristina Bain
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
3%
Rheagan Wallace
- STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY
- Stolen Shakespeare Guild
2%
Emily J. Pace
- WE'VE ONLY JUST BEGUN: THE MUSIC OF THE CARPENTERS
- The Reid Cabaret Theatre
2%
Efren Peredas
- SONGS FOR A SECOND CHANCE
- Second Chance Players
2%
Hannah Chen
- NOT-SO-HOPEFUL CABERET
- The Hopeful Theatre Project
2%
Analise Scarpaci
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
2%
Curtis Wiley
- A SOLITARY MAN: THE MUSIC OF NEIL DIAMOND
- The Reid Cabaret Theatre
2%
Caroline Riviera
- SONGS FOR A SECOND CHANCS
- Second Chance Players
2%
Meagan Harris
- LUX: A SOLO SHOW
- Manifesto Poetica
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Edward Funderburke
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
8%
Brooke Miller
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
8%
Ellie Sassano
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
7%
Ahmad Simmons
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
6%
Alli Betsill
- BROADWAY OUR WAY
- Uptown Players
5%
Jessica Desekewies
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
4%
Parker Esse
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Amy Reed
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
3%
Becca Tischer
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
3%
Sofi Warren
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Eugenio Contenti
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
3%
Piper Daniel
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Becca Johnson-Spinos
- A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
2%
Mikki Peterson
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Leslie Navarro-Bovaird
- NEWSIES: THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
2%
Kiandra J. Brooks
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Whitney Morris
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
2%
Christina Kudlicki
- KHAN!!!
- MusicalWriters.com Productions
2%
Whitney Morris
- GHOST: THE MUSICAL
- Upright Theatre Co.
2%
Chloe Parrish
- SOMETHING ROTTEN!
- Repertory Company Theatre
2%
William Sampson & Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
JuNene K
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
2%
Hannah Arguelles
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
Ania Lyons
- ALICE
- Plague Mask Players
2%
Gerry McIntyre
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
DeZhané Jackson
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
7%
Nick Mann
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
6%
Alison Kingwell
- ALMOST, MAINE
- Allen Contemporary Theatre
4%
Wendy Barrett
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%
Jessica Holt, Meghan MacLellan, and Alexander Thomas
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%
Aaron Patrick DeClerk
- H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
4%
Cole McCarty
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
3%
Tammy Spencer
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
3%
Carver Olson
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Dayna Dutton
- ROCK OF AGES
- Firehouse Theatre
3%
Mia Siegert & David Williamson
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Jessica Holt
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
2%
Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Tammy Spencer
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Nita Cadenhead & Lee Anne Gierisch
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
2%
Wiloni Darrington
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
2%
Faith Hilsinger
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Alison Kingwell
- ELF THE MUSICAL
- CenterStage Theatre Works
2%
Amber Bird
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
2%
Carver Olson
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Katherine Wright
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Allison Ayers Kingwell
- ALMOST, MAINE
- Allen Contemporary Theatre
2%
Jasmine Woods
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre
2%
David Phillips
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
2%
Amber Bird
- SNOOPY
- Beacon Performing Arts
1%Best Dance Production NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
21%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
15%LEGALLY BLONDE
- Repertory Company Theatre
15%CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
12%GUYS & DOLLS
- Lyric Stage/Turtle Creek Chorale
11%SNOOPY
- beacon performing arts
8%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
5%IMAGINE
- Uptown Players and Bruce Wood Dance Dallas
5%PEGASUS BALLET
- Moody Theater
4%FLIES
- Bombshell Dance Project
3%Best Direction Of A Musical
Mike Mazur
- SCROOGE THE MUSICAL
- North Texas Performing Arts
8%
Jake Morgan
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
8%
Jayden Russell
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%
Amber Bird
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
4%
Alejandro Saucedo
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
4%
Wendi Brozek
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Jessica Holt & Meghan Maclellan
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Parker Esse
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Cameron Byerly
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Ashley White
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
3%
Eddy Herring and Laura Jennings
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
2%
Gerry McIntyre
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Hayden Casey
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Natalie Burkhart
- SHREK
- Upright Theatre Co.
2%
Ashley H. White
- THE LAST FIVE YEARS
- Circle Theatre
2%
Jason Craig West
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
2%
Eugenio Contenti
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Hayden Casey
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Laura Jennings
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
2%
Jessica Holt
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
2%
Vickie Washington
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Amber Bird
- SNOOPY
- Beacon Performing Arts
2%
Cameron Byerly
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Tiffany Nichole Greene
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Bill Shea
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
2%Best Direction Of A Play
Austin Keefer
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
11%
Amber Bird
- STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
7%
Steven Lynch
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
6%
Cameron Byerly
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
4%
Becca Johnson-Spinos
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
4%
Megan Guerra
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
4%
Alex Organ
- YOUR WIFE'S DEAD BODY
- Second Thought Theatre
4%
Vickie Washington
- FAT HAM
- Stage West
3%
Ashley Oliver
- AIN'T NO MO'
- Soul Rep Theatre
3%
William Sampson & Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
3%
Claire Janda & William Sampson
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
3%
Garret Storms
- H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
2%
Kris Black Jasper
- HOME
- Jubilee Theatre
2%
Miranda Stroble
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall
2%
Natalie Burkhart
- AMITYVILLE '74
- Upright Theatre Co.
2%
Kathleen Vaught
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Chris Berthelot
- THE OUTSIDER
- Allen Contemporary Theatre
2%
Jennifer Conlee
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
2%
Jiles King
- BOX
- Undermain Theatre
2%
Sasha Maya Ada
- PRIMARY TRUST
- Stage West and Dallas Theater Center
2%
Eddy Herring
- MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE
- Rover Dramawerks
2%
Monserrat Rodriguez
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- SMU Division of Theatre
2%
Debra Carter
- SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%
Tonya Holloway
- PRETTY FIRE
- Soul Rep Theatre Company
1%
Renee Norris
- ON GOLDEN POND
- Stand Performing Arts Ministry
1%Best Ensemble BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
7%RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%MY HERO
- CATS Playhouse
5%BEETLEJUICE
- The Wichita Theatre
5%RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%NEWSIES THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
4%CATS
- Casa Mañana Theatre
4%THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
3%SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
3%THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%SHREK
- Upright Theatre Co.
2%PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
2%WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
1%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Uptown Players
1%A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
1%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
1%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Theatre Coppell
1%ROCK OF AGES
- The Firehouse Theatre
1%AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
1%A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Da'Marion Gipson
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
9%
Grace Harmon
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
8%
Aaron Johansen
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
6%
Brooke Potts
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
5%
Samuel Rushen
- CATS
- Casa Mañana Theatre
4%
Branson White & Hank Baldree
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
3%
Aaron Johansen
- THE HEARTSELLERS
- Amphibian Stage
3%
Ben Loub
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Velyncia Caldwell
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
3%
Jacob Kaplan
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
3%
Aaron Johansen
- THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
3%
Jason English
- NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
2%
Amanda West
- CARRIE
- Theatre 3
2%
Mia Lindemann
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
2%
Samuel Rushen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Reid Hayes
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Seth Merrifield
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Bryan Stevenson
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
2%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Ken Davis
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
2%
Nicole Iannaccone
- AIN'T NO MO'
- Soul Rep Theatre
1%
Seth Merrifield
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
1%
Hank Baldree
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
1%
Adam Chamberlain
- RIFT OR WHITE LIES
- Amphibian Stage
1%
Bryan Stevenson
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Billy Veer
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%
Rachel Moes
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
5%
Adam C. Wright
- XANADU
- Uptown Players
4%
Alison Hale
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
4%
Rob Rogers
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
4%
Vonda K. Bowling
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
4%
Amber Bird
- SNOOPY
- Beacon Performing Arts
3%
Matthew Stern
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Kelly Schaaf
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Billy Veer
- NEWSIES THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
3%
Ashley Grether
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Christina Major Davis
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Noel Clark
- SHREK
- Upright Theatre Co.
3%
Jared Duncan
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
3%
BEN MCELROY
- NEXT TO NORMAL
- SECOND CHANCE PLAYERS
3%
Cherish Love Robinson
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Christina Major Davis
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Cody Dry
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Devon Harper
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Repertory Company Theatre
2%
Cherish Love Robinson
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Ilana Atkins
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
James McQuillen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Kelly Poche Rodriguez
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
2%
Ben Barker
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
2%
Bruce Greer
- GUYS & DOLLS
- Lyric Stage/Turtle Creek Chorale
2%Best Musical BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
8%SCROOGE THE MUSICAL
- North Texas Performing Arts
7%MY HERO
- CATS Playhouse
5%RENT
- Grand Prairie Arts Council
4%RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
4%ANNIE
- The Wichita Theatre
3%CATS
- Casa Mañana Theatre
3%SNOOPY
- beacon performing arts
3%OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
3%THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
3%MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
2%THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
2%SHREK
- Upright Theatre Co.
2%WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%CATCH ME IF YOU CAN
- Runway theatre
2%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%NATASHA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
2%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
1%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
1%JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
1%Best New Play Or Musical MY HERO
- CATS Playhouse
10%AMITYVILLE '74
- Upright Theatre Co.
7%A DIFFERENT LOVE STORY
- Fort Worth Fringe Festival
7%THE MOVEMENT
- Jubilee Theatre
7%KHAN!!! The Musical!
- MusicalWriters.com Productions
6%A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
6%YOUR WIFE'S DEAD BODY
- Second Thought Theatre
5%ALICE
- Plague mask players
5%LEND ME A CHAINSAW
- Lakeside Community Theatre
5%WE ARE CONTINUOUS
- Uptown Players
4%H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
4%CLEAVAGE
- Lakeside Community Theatre
4%PENELOPE
- Stage West
4%THE HAT BOX
- Rover Dramawerks
3%A DALLAS HEDDA
- Bishop Arts Theater Center
3%BUZZED!
- Theatre Three
3%THE KILLER INSTINCTS OF GREG THE GRIM
- Fort Worth Fringe Festival
3%THE AMAZING, FABULOUS, AND SPECTACULAR UNTRUTHS OF JUAN GARCIA
- Amphibian Stage
3%THE PENUMBRA
- Bath House Cultural Center
2%AS SMALL AS STARS
- Sundown Collaborative Theatre
2%LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
2%MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG
- Hollingsworth Hall Cultural Center
2%RIFT OR WHITE LIES
- Amphibian Stage
1%GETTING THROUGH APRIL
- MusicalWriters.com Productions
1%HEALED
- Second Thought Theatre
1%Best Performer In A Musical
Deborah Shute
- CAMELOT
- North Texas Performing Arts
9%
Jojo Garcia
- MY HERO
- CATS Playhouse
5%
Jack Horton
- INTO THE WOODS
- STAND
5%
Cayden Burns
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
5%
Cassie Magrath
- ANNIE
- The Wichita Theatre
3%
Alli Perez
- GHOST: THE MUSICAL
- Upright Theatre Co.
3%
Cooper Powell
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
3%
Mason Cox
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
3%
Dakota Britvich
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
2%
Akron Watson
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
2%
Joshua Bruno
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
2%
Jackie Burns
- CATS
- Casa Mañana Theatre
2%
Cammi Collins
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
2%
Zachary J Willis
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Micaela Workman
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
2%
Alejandro Hernandez
- MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG
- Hollingsworth Hall Cultural Center
1%
Hannah Chen
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
1%
Blake Rice
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
1%
Christian Black
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
1%
Caleb Ross
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
1%
Amy Parsons
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
1%
Tiffany Solano
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
1%
Gideon Ethridge
- CATCH ME IF YOU CAN
- Garland Summer Musicals
1%
Whitney Golin
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Garland Civic Theater
1%
Trent Mosty
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
1%Best Performer In A Play
Kevin Forman
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
9%
Piper Daniel
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
4%
Bill Combs
- ON GOLDEN POND
- Stand Stage
3%
Zoe Hayhurst
- STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
3%
Alex Bigus
- MORIARTY
- Allen Contemporary Theatre
3%
Jordana Hollis
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
3%
Alex Eding
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Whitney Coulter
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
2%
Ryan Tullis
- LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
2%
Brock Gray
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
2%
Tyler Ray Lewis
- FAT HAM
- Stage West
2%
Blake Rice
- MORIARTY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Bob Hess
- A CHRISTMAS CAROL
- Dallas Theater Center
2%
Connor McMurray
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
John Marshall
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Theatre Arlington
2%
Angel Somarriba
- AMITYVILLE ‘74
- Upright Theatre Co.
2%
Tim Bass
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Alice Wilkinson
- MACBETH
- Texas Shakespeare Festival
2%
Tiana Alexander
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
1%
Andrew Nicolas
- A DALLAS HEDDA
- Bishop Arts Theater Center
1%
Emir Price
- THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- Soul Rep Theatre Company
1%
Esteban Vilchez
- SHANE
- Dallas Theater Center
1%
Quintin Jones
- WE ARE CONTINUOUS
- Uptown Players
1%
Gabriel D. Hill
- HOME
- Jubilee Theatre
1%
Laura Bryan
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
1%Best Play 12 ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
10%PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
7%ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
6%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Theatre Arlington
6%A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
5%STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
3%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
3%SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
3%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall Cultural Center
3%ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
2%DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- Soul Rep Theatre Company
2%LIFE OF PI- NATIONAL TOUR
- Winspear Opera House
2%AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
2%JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- SMU Division of Theatre
2%FAT HAM
- Stage West
2%ON GOLDEN POND
- Stand Stage
2%PRIMARY TRUST
- Stage West/Dallas Theater Center
2%THE OUTSIDER
- Allen Contemporary Theatre
2%THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
2%SPIDERS WEB
- Pocket Sandwich Theatre
2%SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%OTHELLO
- Shakespeare Dallas
1%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
1%ONE SLIGHT HITCH
- Richardson Theatre Centre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Candice Addison and Paul Evans
- CAMELOT
- North Texas Performing Arts
10%
Bob Lavallee
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
7%
Chris Davis
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
7%
Brian Pacelli
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
5%
Bryan Stevenson
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
4%
Hayden Casey
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
William Sampson
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co
3%
Hayden Casey
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
3%
Seth Byrum
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Sydney Aviles
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
3%
Conor Clark
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
3%
Cameron Byerly & Carver Olson
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Hayden Casey
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Dahlia
- DRACULA: COMEDY OF TERROR
- Dallas Theater Center
2%
Leah Mezar
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Hayden Casey & Sage Frost
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Leah Mazur
- THE LAST 5 YEARS
- Circle Theatre
2%
Mike Sabourin
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Kennedy Smith
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
1%
Mike Sabourin
- THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
1%
Leah Mazur
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
1%
Debra Carter
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Repertory Company Theatre
1%
Edgar Hernandez
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
1%
Chris Berthelot
- THE OUTSIDER
- Allen Contemporary Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Allan Branson
- CATS
- Casa Mañana Theatre
9%
Allan Branson
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
8%
Andrew Oglesby
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
6%
Caleb Chen
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
5%
Allan Branson
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
5%
Thomas Bartke
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
4%
Allan Branson
- THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
4%
Ben Smith
- LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
3%
Natalie Burkhart
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
3%
Thomas Bartke
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Crescent Haynes
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
3%
C J Partin
- LEGALLY BLONDE
- Repertory Company Theatre
3%
Brian Christensen
- EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Uptown Players
3%
Bill Sizemore
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
2%
Sailor Wiggins
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
2%
Spiders Web
- DAVID LAMBERT
- Pocket Sandwich Theatre
2%
Bill Sizemore
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
2%
Jason Johnson-Spinos
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Rowan Steed
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
David Lanza
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Ryan Simon
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Ryan Simon
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
2%
C J Partin
- A CHRISTMAS CAROL THE MUSICAL
- Repertory Company Theatre
2%
Branson White
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
2%Best Supporting Performer In A Musical
Elyse Kuss
- MY HERO
- CATS Playhouse
5%
Christopher Hill
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
4%
Lincoln Lundquist
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
4%
Bella Correa
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
4%
Jaella Hardy
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
4%
Nicholas Long
- ANNIE
- The Wichita Theatre
4%
Riley Samuel
- FOOTLOOSE
- The Repertory Theatre at North Texas Performing Arts
4%
Alfredo Tamayo
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
3%
Joshua Flores
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
3%
JoJo Garcia
- SOMETHING ROTTEN!
- Moonlight Musicals, Lubbock, Texas
3%
Whitney Bohannon
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Alli Betsill
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
3%
Payton Zemaitis
- CATS
- Casa Mañana Theatre
2%
Amy Parsons
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
2%
Dylan Aaron
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
2%
Mila Nelson
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
2%
Michael Di Leo
- CATS
- Casa Mañana Theatre
2%
Ayanna Edwards
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
1%
Dakota Britvich
- NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
1%
Hailey Hatfield
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
1%
Crystal Williams
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
1%
Javon Tcheco
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
1%
Christina Austin Lopez
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
1%
Laila Jalil
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
1%
Landon Blanton
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Ed Kless
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
9%
Reyan Luera
- DADDY'S DYIN' WHO'S GOT THE WILL
- CATS Playhouse
5%
Annie Such
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
4%
Alyssa Carrasco
- THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
4%
Whitney Morris
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
3%
Zachary Willis
- FAT HAM
- Stage West
3%
Hannah Burns
- MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE
- Rover Dramawerks
2%
Noelle Saul
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Cherish Love
- FAT HAM
- Stage West
2%
Caleb Mosley
- FAT HAM
- Stage West
2%
Christian Black
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Kelly Clarkson
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Allen Contemporary Theatre
2%
Charlotte Kostopoulos
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Danny Street
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Megan Noble
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Deacon Chaney
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall
2%
Kyle Morris
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Anthony Magee
- GLENGARRY GLEN ROSS
- The Classics Theatre Project
2%
Dylan Weand
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Phillip Slay
- SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%
Laurel Collins
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Lily Gast
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
2%
Blair Mitchell
- ANGEL STREET AKA GASLIGHT
- Richardson Theatre Centre
2%
Benjamin McElroy
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Allen Contemporary Theatre
2%
Elyse Kuss
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
2%Best Theatre For Young Audiences Production THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
11%PINKALICIOUS
- North Texas Performing Arts
11%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
10%YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- Theatre Coppell
10%JUNIE B JONES
- Casa Mañana Theatre
9%MY HERO
- CATS Playhouse
8%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Casa Mañana Theatre
7%ANNIE
- Wichita Theatre
7%NARNIA
- Lubbock Moonlight Musicals
4%SNOOPY
- Beacon Performing Arts
3%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Casa Mañana Theatre
3%THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
3%THE WIZARD OF OZ
- YAPT, OUR PRODUCTIONS
3%DRAGONS LOVE TACOS
- CenterStage Theatre Works
3%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
2%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
2%OTHELLO
- Shakespeare Dallas
2%THE PRINCESS AND THE PLAYERS
- Texas Shakespeare Festival
1%Favorite Local Theatre
North Texas Performing Arts
10%
Texas Music Theatre Company
7%
Casa Mañana Theatre
7%
CATS Playhouse
6%
Upright Theatre Co.
5%
The Hopeful Theatre Project
5%
The Firehouse Theatre
4%
The Wichita Theatre
4%
Allen Contemporary Theatre
3%
Lubbock Moonlight Musicals
3%
Scratch Theatre Co.
3%
Lewisville Playhouse
3%
Jubilee Theatre
2%
Pocket Sandwich Theatre
2%
Stand Performing Arts Ministry
2%
Circle Theatre
2%
Theatre Arlington
2%
Garland Civic Theater
2%
Beacon Performing Arts
2%
Outcry Theatre
2%
Repertory Company Theatre
2%
Second Thought Theatre
2%
Soul Rep Theatre
2%
Shakespeare Dallas
2%
Theatre Three
2%