Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Cleveland Awards; ANNIE Leads Best Musical!

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Cleveland Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Cleveland Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Elicia Kinder
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
20%
Cole Jarred
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
19%
John Lloyd Young
- AN EVENING WITH JOHN LLOYD YOUNG
- Marathon Center For The Performing Arts
17%
Erin Moran
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
15%
Brooke Jai
- MISCAST (AMPLIFIED SERIES)
- Rubber City Theater
15%
Hannah Watson
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
15%Best Choreography Of A Play Or Musical
Heidi Freas
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
10%
Melanie Leibold
- HAIRSPRAY
- Cassidy Theatre
9%
Caroline Grace Williams
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
9%
Kirk Eichelberger
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
7%
Conni Flemming
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
6%
Martin Cespedes
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
6%
Kevin Lambes
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
5%
Kathleen Faubel
- CABARET
- Weathervane Playhouse Akron
5%
Andrea Belser
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
4%
Madelyn Adamczyk
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
4%
Nicci Cassara Billington
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
3%
Jen Justice
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%
Danielle Mentzer
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Millennial theatre company
3%
Maureen Martin-Stocks and Cory Ott
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%
Jailyn Harris
- THE WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
3%
Jen Justice
- JERSEY BOYS
- Chagrin Valley Little Theatre
3%
Danielle Mentzer
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial theatre company
3%
Danielle Mentzer
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
2%
Stas Kmiec
- FIDDLER ON THE ROOF
- Cleveland Playhouse
2%
Liz Baumgartner
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
2%
Kevin Lambes
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
2%
Kylie Casino
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
1%
Martin Cespedes
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
1%
Marissa Leenaarts
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
1%
Melanie Leibold
- KISS ME, KATE
- Independence Community Theater
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
David Glowe Jr.
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
13%
Daniel Chiaberta
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
12%
Katie Wells
- BEAUTY AND THE BEAST
- Cassidy Theatre
9%
Luke Scattergood
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
7%
Norene Jones
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
6%
Jasen J. Smith
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
6%
Katie Wells
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
5%
Kendra Strickland
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
4%
Jasen J. Smith
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Jasen J. Smith
- CABARET
- Weathervane Playhouse
3%
Cherie Stebner
- THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
3%
Kasey Ziska
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%
Jasen J. Smith
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
3%
Kendra Strickland
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
3%
Inda Blatch Geib
- QUIEREME HASTA LA LOCURA
- LatinUs theater Company
3%
Jasen J. Smith
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
3%
Daniel Chiaberta
- JOSPEH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial theatre company
3%
Jasen J. Smith
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Katie Wells
- WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
2%
Ty Hanes
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
2%
Inda Blatch Geib
- LA VERSION INFINITA
- LatinUs theater Company
2%
Linda Turske
- THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
1%
Jasen J. Smith
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
1%
Jasen J. Smith
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
0%
Linda Turske
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
0%Best Direction Of A Musical
Brenton Cochran
- KISS ME, KATE
- Independence Community Theater
11%
Vic Diangelo
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
7%
Douglas F. Bailey II
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
7%
Trinidad Snider
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
6%
Jenna Messina
- ANNIE
- Cassidy Theatre
5%
Claudia Lillibridge
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
5%
Cory Ott
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
5%
Dane CT Leasure
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
5%
Melanie YC Pepe
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
5%
Brooke Larkin
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
5%
Kirk Eichelberger
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
4%
Joanna Cullinan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
4%
Fred Sternfeld
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
4%
Braelin Andrzejewski
- WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
3%
Marc C. Howard
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
3%
Kelley Plats
- MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
3%
Patrick Ciamaccco
- PIPPIN
- Blank Canvas Theatre
3%
Terri Kent
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
2%
Sarah Lynne Bailey
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%
Tim Anderson
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%
Fred Gloor
- CABARET
- Weathervane Playhouse
2%
Brian Westerley
- FREAKY FRIDAY
- Chagrin Valley Little Theatre
2%
Joshua Larkin
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
1%
Terri Kent
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
1%
Melanie YC Pepe
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
1%Best Direction Of A Play
Jimmie Woody
- SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
13%
Larry Phillips
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
12%
Brian Westerley
- PLAY ON!
- Aurora Community Theatre
12%
Patrick Ciamacco
- THE CRUCIBLE
- Blank Canvas Theatre
9%
Chris Simmons
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
8%
Anne McEvoy
- WAIT UNTIL DARK
- French Creek Theater
6%
Cory Ott
- PUFFS
- Medina County Show Biz
6%
Claudia Lillibridge
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
5%
Terrence Spivey
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
5%
Ron Newell
- THE MOUSETRAP
- Clague Playhouse
4%
Chris Bizub
- A FOX ON THE FAIRWAY
- Gates Mills Players
4%
Kevin Lambes & Adam Alderson
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
4%
Dave Stebbins
- THE ILIAD THE ODYSSEY AND ALL OF GREEK MYTHOLOGY IN 99 MINUTES OR LESS
- The Hudson Players
4%
Monica Torres
- QUIEREME HASTA LA LOCURA
- LatinUs theater Company
2%
Jonathon Morgan
- LA VERSION INFINITA
- LatinUs theater Company
2%
Cameron Zona
- THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
1%
Robert Haag
- PROOF
- Gates Mills Players
1%
Jeannine Gaskin
- MOE KELLY
- Micro Theatre CLE
1%Best Ensemble SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
8%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
8%ANNIE
- Cassidy Theatre
7%SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
6%THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
6%COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
6%8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
5%THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
4%MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
4%THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
4%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
3%DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
3%DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
2%SEUSICAL THE MUSICAL
- Theatre Agápe
2%CAMELOT
- The Hudson Players
2%WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Cleveland Playhouse
2%WONKA
- Cassidy Theatre
2%25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
2%A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%CABARET
- Weathervane Playhouse
1%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
1%CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
1%THE ILIAD THE ODYSSEY AND ALL OF GREEK MYTHOLOGY IN 99 MINUTES OR LESS
- The Hudson Players
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Claudia Lillibridge
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
16%
Jack-Anthony Ina
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
10%
Patrick Ciamacco
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
8%
Rob Wachala
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
8%
David Stoughton
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
7%
Chris Jackson and Cory Ott
- PUFFS
- Medina County Show Biz
7%
Jack-Anthony Ina
- CABARET
- Weathervane Playhouse
5%
Michael Stein
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
5%
Jack-Anthony Ina
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
5%
Jonathon Hunter
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
4%
Tommy Forrer
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%
Jack-Anthony Ina
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
3%
Jaemin Park
- LA VERSION INFINITA
- LatinUs theater Company
3%
Jack-Anthony Ina
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Weathervane Playhouse Akron
3%
Wittman Sullivan
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
3%
Micah Harvey
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
3%
Joe Asente
- THE PROM
- Millennial Theatre Company
2%
Jack-Anthony Ina
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
2%
Joe Asente
- BE MORE CHILL
- Millennial Theatre Company
2%
Richard Morris, Jr.
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Anthony Trifiletti
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
19%
Bryan Bird
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
8%
Bradley Wyner
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
8%
Bryan Bird
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
6%
Bradley Lindeman-Wyner
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
5%
Angelina Nicholas
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
5%
Ron Hazelett & Steven A. Miller
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
5%
Ron Jones
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
4%
Matthew Dolan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
4%
Heidi Herczeg
- MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
4%
Dave Stebbins
- A CHRISTMAS CAROL
- The BOOM Theater
3%
Jen Korecki
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
3%
D. Keith Stiver
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAST
- Olde Towne Hall Theatre
3%
Nick Klein
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%
Cari Auth
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
3%
Camerson Edmiston
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
3%
Ryan Bergeron
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%
Steven A. Miller
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
2%
Ron Hazelett
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
2%
Lisa Hirzel
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%
Jen Korecki
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
2%
Ron Hazelett
- CABARET
- Weathervane Playhouse
1%
Steven A. Miller
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
1%
Steven Miller
- BEAUTIFUL
- Weathervane Community Playhouse
1%
Glenn Brackins
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%Best Musical ANNIE
- Cassidy Theatre
10%COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
7%SISTAS
- Karamu
6%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
6%25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
6%SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
5%GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
5%MUSIC MAN
- The Hudson Players
5%NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
5%THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
4%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
3%WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
3%MATILDA THE MUSICAL
- Happy Ending Lyric Players
3%DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%PIPPIN
- Blank Canvas Theatre
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
2%SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
2%CABARET
- Weathervane Playhouse
2%WONKA
- Cassidy Theatre
1%A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
1%THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
1%FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
1%Best New Play Or Musical SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
25%A FLAWLESS ENCOUNTER
- Weathervane Playhouse
14%STRANGERS ON A TRAIN
- Weathervane Playhouse
14%40 YEARS LATER
- Weathervane Playhouse
9%THE ROMAN TIE
- Theatre Agápe
7%ROMAN TIE
- Theater Agape
6%THIS IS YOUR STOP
- Weathervane Playhouse
6%DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
5%GOO-GOO EYES
- Weathervane Playhouse
4%NEXT STOP, HELLO
- Weathervane Playhouse
4%MAKING A CONNECTION
- Weathervane Playhouse
3%MOE KELLY
- Micro Theatre CLE
2%Best Performer In A Musical
Shelby Carlisle
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
13%
Olivia Green
- ANNIE
- Cassidy Theatre
11%
Aiden Brueck
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
5%
Mia Renard
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Liv Hoffman
- WONKA
- Cassidy Theatre
3%
Pat Miller
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
3%
Aria Sova
- MATILDA THE MUSICAL
- Happy Ending Lyric Players
3%
Emerson Freas
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
3%
Sydney Jahnigen
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
3%
Brandon Briggs
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
2%
Sophia Edwards
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
2%
Alex Craig
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
2%
Adam Thompson
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
2%
Jackson Gift
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Akemonte Roberson
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
2%
Austin Smith
- BYE BYE BIRDIE
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Patrick Jalbert
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
2%
Leah Saltzer
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
2%
Hannah Pryseski
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Douglas F. Bailey II
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
2%
Elicia Kinder
- ANNIE
- Cassidy Theatre
2%
Gracelynn Owensby
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
1%
Andy Scott
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Millennial theatre company
1%
Aubrie Wancata
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
1%
Alexcia Ambroz
- MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
1%Best Performer In A Play
Riss Nawa
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
17%
Drew Pope
- SHOWIN’ UP BLACK
- Cleveland Public Theater
13%
Amanda Vigneault
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
6%
AJ Lardomita
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
5%
Vince Stillitano
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
5%
Katie Wells
- PUFFS
- Medina County Show Biz Company
5%
Angela Wunderle
- PUFFS
- Medina County Show Biz
4%
Berlynn Saxon
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
4%
Hannah Rutkowski
- SQUIRRELS
- Convergence-Continuum
3%
Ella Embry
- NEXT STOP, HELLO
- Weathervane Playhouse
3%
Sean Donovan
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
3%
Nathan Cochran
- WAIT UNTIL DARK
- French Creek Theatre
2%
James Robert Newton
- THE MOUSETRAP
- Clague Playhouse
2%
Lloyd Wayne Taylor
- ROMEO & JULIET
- Ohio Shakespeare Festival
2%
Shaneen Harris
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Vince Stillitano
- SQUIRRELS
- Convergence-Continuum
2%
Spencer Morgan
- PUFFS
- Medina County Show Biz Company
2%
Monica Torres
- UNDER A BASEBALL SKY
- Beck center
2%
Beloved Obeng
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Elijah Blower
- STRANGERS ON A TRAIN
- Weathervane Playhouse
2%
Christine Wright
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
2%
Brandy Johanntges
- WHO'S HOLIDAY!
- Millennial theatre company
1%
Jennifer Matas
- 40 YEARS LATER
- Weathervane Playhouse
1%
Jordan Boughner
- GOO-GOO EYES
- Weathervane Playhouse
1%
Kenneth Young
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
1%Best Play ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
15%SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
12%CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
11%THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
11%PUFFS
- Medina County Show Biz Company
7%DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
6%UNDER A BASEBALL SKY
- Beck center
5%WAIT UNTIL DARK
- French Creek Theater
5%THE MOUSETRAP
- Clague Playhouse
5%WHO'S HOLIDAY!
- Millennial Theatre Company
5%QUIERME HASTA LA LOCURA
- LatinUs theater Company
4%THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
4%CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
3%PLAY ON!
- Aurora Community Theatre
3%A FOX ON THE FAIRWAY
- Gates Mills Players
2%PROOF
- Gates Mills Players
2%THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
1%MOE KELLY
- Micro Theatre CLE
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Cory Ott
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
15%
Perren Hedderson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
11%
Richard Morris, Jr.
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
8%
Tim Steiner
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
7%
Rob Lepper
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
7%
Joe Asente
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Millennial theatre company
6%
Cory Ott and Angela Wunderle
- PUFFS
- Medina County Show Biz
6%
Elijah Chase
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
6%
Alan Costa
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
6%
Todd Plone
- CAMELOT - THE SMALL CAST VERSION
- The Hudson Players
5%
Rob Lepper
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
5%
Richard Morris, Jr.
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Joe Asente
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial Theatre Company
3%
Richard Morris, Jr.
- CABARET
- Weathervane Playhouse
3%
Richard Morris, Jr.
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
3%
Richard Morris, Jr.
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
2%
Richard Morris, Jr.
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Christopher Pepe
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
17%
Christopher Pepe
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
13%
Perren Hedderson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
11%
Eugene Rogers
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
10%
Daniel Braun
- CABARET
- Weathervane Playhouse
8%
Lindsay Jones
- FIDDLER ON THE ROOF
- Cleveland Playhouse
5%
Claudia Lillibridge, Sean Donovan, and Christine Wright
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
5%
Devin Brumfield & Richard Morris, Jr.
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
4%
Eugene Rogers
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
4%
Kevin Lambes
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
4%
Jeff Polunas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
4%
Devin Brumfield
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
3%
Patrick Kiernan
- NOISES OFF!
- Great Lakes Theatre
3%
Robin Ungerleider
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
3%
Sean Seaber
- THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
2%
Sean Seaber
- PROOF
- Gates Mills Players
2%
La Version infinita
- ANGIE HAYES
- LatinUs theater Company
2%
Richard Morris, Jr.
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
1%Best Supporting Performer In A Musical
Ryan Buxton
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
8%
Ayla Schmidt
- WONKA
- Cassidy Theatre
8%
Alex Chapman
- JOSPEH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial Theatre Company
8%
Austin Smith
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
6%
Roman Bossman-Kline
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
5%
Luke Jones
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
4%
Brad Kisner
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
4%
Sydney Noelle Warren
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
4%
Kegan Sulamoyo
- MATILDA THE MUSICAL
- Happy Ending Lyric Players
4%
Alex Tilson
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%
Lou Petrucci
- ANNIE
- Cassidy Theatre
3%
Adam C. Alderson
- CABARET
- Weathervane Playhouse
2%
Brittany Paige
- ANNIE
- Cassidy Theatre
2%
Tim Anderson
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%
Drew Diangelo
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Jill Bezak
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%
Tim Bates
- ANNIE
- Cassidy Theatre
2%
Alicia Sarafian
- A CHRISTMAS CAROL
- The BOOM Theater
2%
Anthony Woods-Mitchell
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
2%
Miriam Moellmann
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
2%
Lorna Jane Patterson
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
1%
Randy Wysocky
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
1%
Danny Simpson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
1%
Beau Roberts
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
1%
Joshua DiSantis
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Amira Al Amin
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
13%
Anna Hernandez-Bucces
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
10%
Anna Foltz
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
8%
Brandon Alexander-Smith
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
7%
Victoria Kergesner-Hunsicker
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
5%
Allison Cirner
- DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
5%
Preston Postle
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
5%
Cory Enriquez
- PUFFS
- Medina County Show Biz
5%
Michael Attali
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
5%
Brian Westerley
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
5%
Morgan Legg
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
4%
Lloyd Wayne Taylor
- KING LEAR
- Ohio Shakespeare Festival
3%
Gia Maglione
- STRANGERS ON A TRAIN
- Weathervane Playhouse
3%
Maggie Maust
- A FLAWLESS ENCOUNTER
- Weathervane Playhouse
3%
Bella Rin
- NEXT STOP, HELLO
- Weathervane Playhouse
2%
Clay Hoffner
- GOO-GOO EYES
- Weathervane Playhouse
2%
Charlene Dejournett
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Cameron Zona
- PROOF
- Gates Mills Players
2%
Stephanie Rogoff
- PROOF
- Gates Mills Players
2%
Emily Schrader
- DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
2%
Jeannie Clarkson
- 40 YEARS LATER
- Weathervane Playhouse
1%
Paul Means
- DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
1%
Jerald Beard
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%
Kevin Gibaldi
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%
Derwin Rowser
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
17%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
16%THE DECEDENTS
- Olde Towne Hall Theatre
16%BEDBUGS
- The Wadsworth Footlighters
12%MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
11%Seussical the Musical
- THEATRE AGÁPE
10%ALMOST, MAINE
- Medina County Show Biz Company
8%DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
6%STINKY CHEESE MAN
- Rabbit Run
5%Favorite Local Theatre
Cassidy Theatre
14%
Weathervane Playhouse
9%
Rubber City Theater
9%
Olde Towne Hall Theatre
8%
Near West Theatre
7%
Beck Center
7%
Karamu House
6%
The Hudson Players
5%
Blank Canvas Theatre
4%
Theatre Agape
4%
The Wadsworth Footlighters
3%
Cleveland Public Theater
3%
Millennial theatre company
2%
French Creek Theater
2%
Workshop Players
2%
Broadview Heights Spotlights
2%
Porthouse Theatre
2%
Western Reserve Playhouse
2%
Ohio Shakespeare Festival
1%
Happy Ending Lyric Players
1%
Clague Playhouse
1%
Aurora Community Theatre
1%
Dobama Theatre
1%
Twin Masks Performing Arts Center
1%
The BOOM Theater
1%