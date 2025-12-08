Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Cleveland Awards; Cassidy Theatre Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Cleveland & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Cleveland Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Cleveland Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Elicia Kinder
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
22%
John Lloyd Young
- AN EVENING WITH JOHN LLOYD YOUNG
- Marathon Center For The Performing Arts
18%
Hannah Watson
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
18%
Brooke Jai
- MISCAST (AMPLIFIED SERIES)
- Rubber City Theater
18%
Erin Moran
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
15%
Cole Jarred
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
10%Best Choreography Of A Play Or Musical
Heidi Freas
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
10%
Melanie Leibold
- HAIRSPRAY
- Cassidy Theatre
10%
Kirk Eichelberger
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
8%
Conni Flemming
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
7%
Martin Cespedes
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
7%
Kevin Lambes
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
6%
Kathleen Faubel
- CABARET
- Weathervane Playhouse Akron
5%
Andrea Belser
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
4%
Madelyn Adamczyk
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
4%
Nicci Cassara Billington
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
4%
Maureen Martin-Stocks and Cory Ott
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
4%
Jailyn Harris
- THE WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
4%
Jen Justice
- JERSEY BOYS
- Chagrin Valley Little Theatre
3%
Danielle Mentzer
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial theatre company
3%
Jen Justice
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%
Danielle Mentzer
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Millennial theatre company
2%
Caroline Grace Williams
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
2%
Stas Kmiec
- FIDDLER ON THE ROOF
- Cleveland Playhouse
2%
Liz Baumgartner
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
2%
Kevin Lambes
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
2%
Marissa Leenaarts
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
1%
Kylie Casino
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
1%
Martin Cespedes
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
1%
Melanie Leibold
- KISS ME, KATE
- Independence Community Theater
1%
Danielle Mentzer
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
David Glowe Jr.
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
14%
Katie Wells
- BEAUTY AND THE BEAST
- Cassidy Theatre
9%
Luke Scattergood
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
8%
Norene Jones
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
7%
Jasen J. Smith
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
6%
Katie Wells
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
6%
Kendra Strickland
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
5%
Jasen J. Smith
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Jasen J. Smith
- CABARET
- Weathervane Playhouse
4%
Daniel Chiaberta
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
4%
Kasey Ziska
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
4%
Cherie Stebner
- THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
3%
Kendra Strickland
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
3%
Daniel Chiaberta
- JOSPEH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial theatre company
3%
Jasen J. Smith
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
3%
Katie Wells
- WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
2%
Ty Hanes
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
2%
Jasen J. Smith
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Jasen J. Smith
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
2%
Inda Blatch Geib
- QUIEREME HASTA LA LOCURA
- LatinUs theater Company
2%
Inda Blatch Geib
- LA VERSION INFINITA
- LatinUs theater Company
2%
Linda Turske
- THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
2%
Jasen J. Smith
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
1%
Linda Turske
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
1%
Jasen J. Smith
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
0%Best Direction Of A Musical
Trinidad Snider
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
7%
Vic Diangelo
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
7%
Douglas F. Bailey II
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
6%
Claudia Lillibridge
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
6%
Melanie YC Pepe
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
6%
Dane CT Leasure
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
6%
Jenna Messina
- ANNIE
- Cassidy Theatre
5%
Cory Ott
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
5%
Kirk Eichelberger
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
5%
Brenton Cochran
- KISS ME, KATE
- Independence Community Theater
4%
Joanna Cullinan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
4%
Marc C. Howard
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
4%
Braelin Andrzejewski
- WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
4%
Brooke Larkin
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Kelley Plats
- MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
3%
Fred Sternfeld
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%
Sarah Lynne Bailey
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
3%
Terri Kent
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
3%
Patrick Ciamaccco
- PIPPIN
- Blank Canvas Theatre
2%
Tim Anderson
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%
Fred Gloor
- CABARET
- Weathervane Playhouse
2%
Brian Westerley
- FREAKY FRIDAY
- Chagrin Valley Little Theatre
2%
Terri Kent
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
1%
Melanie YC Pepe
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
1%
Joshua Larkin
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
1%Best Direction Of A Play
Larry Phillips
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
12%
Patrick Ciamacco
- THE CRUCIBLE
- Blank Canvas Theatre
10%
Chris Simmons
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
10%
Cory Ott
- PUFFS
- Medina County Show Biz
8%
Anne McEvoy
- WAIT UNTIL DARK
- French Creek Theater
8%
Brian Westerley
- PLAY ON!
- Aurora Community Theatre
6%
Claudia Lillibridge
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
6%
Jimmie Woody
- SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
6%
Terrence Spivey
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
6%
Ron Newell
- THE MOUSETRAP
- Clague Playhouse
6%
Chris Bizub
- A FOX ON THE FAIRWAY
- Gates Mills Players
5%
Dave Stebbins
- THE ILIAD THE ODYSSEY AND ALL OF GREEK MYTHOLOGY IN 99 MINUTES OR LESS
- The Hudson Players
4%
Kevin Lambes & Adam Alderson
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
4%
Monica Torres
- QUIEREME HASTA LA LOCURA
- LatinUs theater Company
2%
Jonathon Morgan
- LA VERSION INFINITA
- LatinUs theater Company
2%
Cameron Zona
- THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
2%
Jeannine Gaskin
- MOE KELLY
- Micro Theatre CLE
1%
Robert Haag
- PROOF
- Gates Mills Players
1%Best Ensemble LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
9%SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
8%ANNIE
- Cassidy Theatre
7%COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
7%THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
7%THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
5%MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
5%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
4%GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
4%THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
3%SEUSICAL THE MUSICAL
- Theatre Agápe
3%SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
3%DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
3%CAMELOT
- The Hudson Players
2%WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
2%WONKA
- Cassidy Theatre
2%THE ILIAD THE ODYSSEY AND ALL OF GREEK MYTHOLOGY IN 99 MINUTES OR LESS
- The Hudson Players
2%A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
2%PUFFS
- Medina County Show Biz
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Cleveland Playhouse
1%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
1%CABARET
- Weathervane Playhouse
1%JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Patrick Ciamacco
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
10%
Jack-Anthony Ina
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
10%
Rob Wachala
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
9%
Chris Jackson and Cory Ott
- PUFFS
- Medina County Show Biz
8%
David Stoughton
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
8%
Claudia Lillibridge
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
8%
Michael Stein
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
6%
Jack-Anthony Ina
- CABARET
- Weathervane Playhouse
6%
Jonathon Hunter
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
4%
Tommy Forrer
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
4%
Jack-Anthony Ina
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
4%
Wittman Sullivan
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
3%
Jack-Anthony Ina
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
3%
Jack-Anthony Ina
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Weathervane Playhouse Akron
3%
Micah Harvey
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
3%
Jack-Anthony Ina
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
3%
Joe Asente
- THE PROM
- Millennial Theatre Company
2%
Jaemin Park
- LA VERSION INFINITA
- LatinUs theater Company
2%
Joe Asente
- BE MORE CHILL
- Millennial Theatre Company
2%
Richard Morris, Jr.
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Anthony Trifiletti
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
12%
Bradley Wyner
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
8%
Bryan Bird
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
8%
Bryan Bird
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
6%
Ron Hazelett & Steven A. Miller
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
6%
Bradley Lindeman-Wyner
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
6%
Angelina Nicholas
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
5%
Ron Jones
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
5%
Matthew Dolan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
4%
Heidi Herczeg
- MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
4%
D. Keith Stiver
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAST
- Olde Towne Hall Theatre
3%
Jen Korecki
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
3%
Nick Klein
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%
Dave Stebbins
- A CHRISTMAS CAROL
- The BOOM Theater
3%
Camerson Edmiston
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
3%
Ryan Bergeron
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
3%
Ron Hazelett
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
2%
Cari Auth
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
2%
Steven A. Miller
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
2%
Jen Korecki
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
2%
Lisa Hirzel
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%
Ron Hazelett
- CABARET
- Weathervane Playhouse
2%
Steven A. Miller
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
2%
Steven Miller
- BEAUTIFUL
- Weathervane Community Playhouse
1%
Glenn Brackins
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%Best Musical ANNIE
- Cassidy Theatre
10%COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
7%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
7%MUSIC MAN
- The Hudson Players
6%NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
6%SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
6%GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
5%THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
4%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
4%WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
3%DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
3%MATILDA THE MUSICAL
- Happy Ending Lyric Players
3%DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
3%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%SISTAS
- Karamu
2%SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%PIPPIN
- Blank Canvas Theatre
2%25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
2%CABARET
- Weathervane Playhouse
2%WONKA
- Cassidy Theatre
1%THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
1%THE WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
1%A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
1%Best New Play Or Musical SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
21%STRANGERS ON A TRAIN
- Weathervane Playhouse
17%40 YEARS LATER
- Weathervane Playhouse
11%THE ROMAN TIE
- Theatre Agápe
8%A FLAWLESS ENCOUNTER
- Weathervane Playhouse
8%ROMAN TIE
- Theater Agape
7%THIS IS YOUR STOP
- Weathervane Playhouse
7%DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
6%GOO-GOO EYES
- Weathervane Playhouse
5%NEXT STOP, HELLO
- Weathervane Playhouse
5%MAKING A CONNECTION
- Weathervane Playhouse
3%MOE KELLY
- Micro Theatre CLE
3%Best Performer In A Musical
Shelby Carlisle
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
14%
Olivia Green
- ANNIE
- Cassidy Theatre
12%
Mia Renard
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
5%
Liv Hoffman
- WONKA
- Cassidy Theatre
4%
Pat Miller
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
4%
Aria Sova
- MATILDA THE MUSICAL
- Happy Ending Lyric Players
3%
Sydney Jahnigen
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
3%
Brandon Briggs
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
3%
Emerson Freas
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
3%
Sophia Edwards
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
3%
Adam Thompson
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
2%
Jackson Gift
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Patrick Jalbert
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
2%
Douglas F. Bailey II
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
2%
Austin Smith
- BYE BYE BIRDIE
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Elicia Kinder
- ANNIE
- Cassidy Theatre
2%
Hannah Pryseski
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Akemonte Roberson
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
2%
Alex Craig
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
2%
Gracelynn Owensby
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
2%
Jordan Benjamin
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse Akron
1%
Corbin Demiter
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
1%
Kyle Rickert
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Aurora Community Theatre
1%
Leah Saltzer
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
1%
Ryan Bergeron
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
1%Best Performer In A Play
Riss Nawa
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
12%
Drew Pope
- SHOWIN’ UP BLACK
- Cleveland Public Theater
7%
AJ Lardomita
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
6%
Vince Stillitano
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
6%
Amanda Vigneault
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
6%
Katie Wells
- PUFFS
- Medina County Show Biz Company
5%
Angela Wunderle
- PUFFS
- Medina County Show Biz
4%
Berlynn Saxon
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
4%
Ella Embry
- NEXT STOP, HELLO
- Weathervane Playhouse
4%
Hannah Rutkowski
- SQUIRRELS
- Convergence-Continuum
4%
Sean Donovan
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
3%
Nathan Cochran
- WAIT UNTIL DARK
- French Creek Theatre
3%
James Robert Newton
- THE MOUSETRAP
- Clague Playhouse
3%
Vince Stillitano
- SQUIRRELS
- Convergence-Continuum
3%
Lloyd Wayne Taylor
- ROMEO & JULIET
- Ohio Shakespeare Festival
3%
Shaneen Harris
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
3%
Spencer Morgan
- PUFFS
- Medina County Show Biz Company
2%
Monica Torres
- UNDER A BASEBALL SKY
- Beck center
2%
Elijah Blower
- STRANGERS ON A TRAIN
- Weathervane Playhouse
2%
Beloved Obeng
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Christine Wright
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
2%
Brandy Johanntges
- WHO'S HOLIDAY!
- Millennial theatre company
1%
Jordan Boughner
- GOO-GOO EYES
- Weathervane Playhouse
1%
Kenneth Young
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
1%
Scott K. Davis
- A FLAWLESS ENCOUNTER
- Weathervane Playhouse
1%Best Play CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
13%ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
12%THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
10%PUFFS
- Medina County Show Biz Company
8%DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
7%SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
7%UNDER A BASEBALL SKY
- Beck center
7%WAIT UNTIL DARK
- French Creek Theater
6%THE MOUSETRAP
- Clague Playhouse
5%WHO'S HOLIDAY!
- Millennial Theatre Company
5%THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
4%QUIERME HASTA LA LOCURA
- LatinUs theater Company
4%CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
4%PLAY ON!
- Aurora Community Theatre
3%A FOX ON THE FAIRWAY
- Gates Mills Players
2%PROOF
- Gates Mills Players
2%THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
1%MOE KELLY
- Micro Theatre CLE
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Perren Hedderson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
13%
Richard Morris, Jr.
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
10%
Cory Ott
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
9%
Tim Steiner
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
9%
Rob Lepper
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
8%
Cory Ott and Angela Wunderle
- PUFFS
- Medina County Show Biz
7%
Alan Costa
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
6%
Joe Asente
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Millennial theatre company
6%
Todd Plone
- CAMELOT - THE SMALL CAST VERSION
- The Hudson Players
6%
Rob Lepper
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
5%
Elijah Chase
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
5%
Richard Morris, Jr.
- CABARET
- Weathervane Playhouse
4%
Joe Asente
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial Theatre Company
4%
Richard Morris, Jr.
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
3%
Richard Morris, Jr.
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
2%
Richard Morris, Jr.
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
2%
Richard Morris, Jr.
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Christopher Pepe
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
15%
Perren Hedderson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
13%
Eugene Rogers
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
10%
Christopher Pepe
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
9%
Daniel Braun
- CABARET
- Weathervane Playhouse
7%
Lindsay Jones
- FIDDLER ON THE ROOF
- Cleveland Playhouse
6%
Claudia Lillibridge, Sean Donovan, and Christine Wright
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
5%
Eugene Rogers
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
5%
Jeff Polunas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
4%
Kevin Lambes
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
4%
Patrick Kiernan
- NOISES OFF!
- Great Lakes Theatre
4%
Devin Brumfield
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Devin Brumfield & Richard Morris, Jr.
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
4%
Robin Ungerleider
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
3%
Sean Seaber
- THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
3%
Sean Seaber
- PROOF
- Gates Mills Players
2%
La Version infinita
- ANGIE HAYES
- LatinUs theater Company
2%
Richard Morris, Jr.
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
1%Best Supporting Performer In A Musical
Ryan Buxton
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
8%
Ayla Schmidt
- WONKA
- Cassidy Theatre
7%
Roman Bossman-Kline
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
7%
Austin Smith
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
5%
Luke Jones
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
5%
Brad Kisner
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
5%
Sydney Noelle Warren
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
4%
Kegan Sulamoyo
- MATILDA THE MUSICAL
- Happy Ending Lyric Players
4%
Alex Tilson
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%
Lou Petrucci
- ANNIE
- Cassidy Theatre
3%
Brittany Paige
- ANNIE
- Cassidy Theatre
3%
Alex Chapman
- JOSPEH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial Theatre Company
2%
Tim Anderson
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%
Adam C. Alderson
- CABARET
- Weathervane Playhouse
2%
Drew Diangelo
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Jill Bezak
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%
Tim Bates
- ANNIE
- Cassidy Theatre
2%
Miriam Moellmann
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
2%
Lorna Jane Patterson
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
2%
Randy Wysocky
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Danny Simpson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
1%
Joshua DiSantis
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
1%
Dan Hahn
- ANNIE
- Cassidy Theatre
1%
Elicia Kidner
- WONKA
- Cassidy Theatre
1%
Anthony Woods-Mitchell
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
1%Best Supporting Performer In A Play
Anna Foltz
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
9%
Anna Hernandez-Bucces
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
8%
Brandon Alexander-Smith
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
8%
Victoria Kergesner-Hunsicker
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
7%
Allison Cirner
- DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
6%
Amira Al Amin
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
6%
Preston Postle
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
6%
Michael Attali
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
6%
Cory Enriquez
- PUFFS
- Medina County Show Biz
5%
Brian Westerley
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
5%
Morgan Legg
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
5%
Lloyd Wayne Taylor
- KING LEAR
- Ohio Shakespeare Festival
4%
Maggie Maust
- A FLAWLESS ENCOUNTER
- Weathervane Playhouse
3%
Gia Maglione
- STRANGERS ON A TRAIN
- Weathervane Playhouse
3%
Stephanie Rogoff
- PROOF
- Gates Mills Players
2%
Clay Hoffner
- GOO-GOO EYES
- Weathervane Playhouse
2%
Cameron Zona
- PROOF
- Gates Mills Players
2%
Paul Means
- DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
2%
Bella Rin
- NEXT STOP, HELLO
- Weathervane Playhouse
2%
Emily Schrader
- DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
2%
Charlene Dejournett
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Kevin Gibaldi
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%
Jerald Beard
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%
Jeannie Clarkson
- 40 YEARS LATER
- Weathervane Playhouse
1%
Derwin Rowser
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
19%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
16%THE DECEDENTS
- Olde Towne Hall Theatre
16%MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
13%Seussical the Musical
- THEATRE AGÁPE
12%ALMOST, MAINE
- Medina County Show Biz Company
9%DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
6%BEDBUGS
- The Wadsworth Footlighters
5%STINKY CHEESE MAN
- Rabbit Run
5%Favorite Local Theatre
Cassidy Theatre
15%
Weathervane Playhouse
10%
Rubber City Theater
10%
Near West Theatre
9%
Olde Towne Hall Theatre
8%
The Hudson Players
6%
Blank Canvas Theatre
5%
Theatre Agape
5%
The Wadsworth Footlighters
3%
Beck Center
3%
Millennial theatre company
3%
French Creek Theater
2%
Workshop Players
2%
Cleveland Public Theater
2%
Porthouse Theatre
2%
Western Reserve Playhouse
2%
Broadview Heights Spotlights
2%
Happy Ending Lyric Players
2%
Ohio Shakespeare Festival
2%
Karamu House
2%
Clague Playhouse
1%
Aurora Community Theatre
1%
Twin Masks Performing Arts Center
1%
Dobama Theatre
1%
The BOOM Theater
1%