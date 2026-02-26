Brazil’s Beloved Doll Takes Center Stage: SUSI, O MUSICAL Opens in São Paulo
The production runs from February 26th through April 12th.
São Paulo, Brazil — One of Brazil’s most iconic childhood symbols is stepping into the spotlight. Susi, the beloved doll launched in 1966 by Estrela Toys Factory, returns as the protagonist of Susi, o Musical, a brand-new stage production blending nostalgia, fantasy, social commentary, and original songs. The show premieres February 21 at Teatro Sérgio Cardoso, with tickets already on sale. Conceived and written by Mara Carvalho (Gala Dalí), with music by Thiago Gimenes (Tom Jobim, o Musical) and directed by Ulysses Cruz (Iron – O Homem da Máscara de Ferro), the production revisits the cultural legacy of Susi while reframing her story for contemporary audiences.
Originally manufactured in Brazil by Estrela, Susi competed for decades with Barbie in the hearts of Brazilian children. Though widely embraced as a national icon, the doll was licensed from the American Ideal Toy Company, where she was known as Tammy. Now, nearly six decades after her debut, Susi becomes both character and metaphor in a musical that reflects on identity, globalization, and cultural memory. Pop singer and actress Priscilla stars as “Susi Original”, alternating with Clara Verdier. Bruna Guerin plays Bárbara, a symbolic rival embodying imported beauty standards and contemporary pressures. Additional “Susi” incarnations—representing diverse professions and ethnicities—are portrayed by Ariane Souza, Luana Tanaka, Daniela Dejesus, and Beatriz Algranti, reinforcing the show’s celebration of plurality and female empowerment.
At the heart of the narrative is Victor, a young boy consumed by screens and disconnected from the tangible world around him. In a dreamlike journey that blurs fantasy and reality, he encounters Susi and a vibrant ensemble of characters who guide him through fears, self-discovery, and the contradictions of growing up. The story unfolds as a rite of passage, exploring themes of identity, belonging, consumerism, feminism, and social media culture. As Victor searches for his voice, Susi herself fights to reclaim relevance in a digital era, multiplying onstage in different forms to symbolize resilience and reinvention. The musical moves fluidly between Victor’s bedroom and the symbolic universe of the dolls, creating a layered theatrical language enhanced by projections, sharp dialogue, and a grand finale runway-style spectacle.
Musical director Thiago Gimenes crafts an eclectic score that merges electronic and acoustic elements, rock, pop, MPB, rap, trap, and 1970s-inspired sounds. Each character is given a distinct musical identity, allowing the score to function as an extension of the text and reveal emotional subtext. The soundtrack underscores both intimate and large-scale moments, shaping the show’s dynamic rhythm. The idea for the musical emerged in 2023, during a conversation between Carvalho and Cruz about the cultural impact of Barbie. Their question—why not create a musical centered on Brazil’s own doll?—sparked a project that blends affectionate homage with pointed reflection.
With official licensing from Estrela Toys Factory and a creative team that includes choreographer Rubens Oliveira, set designer Verônica Valle, and costume designers Caia Guimarães and Deborah Casares, Susi, o Musical aims to entertain while provoking thought.
Balancing humor and critique, past and present, spectacle and intimacy, the production invites audiences of all ages to revisit cherished memories—and to reconsider the cultural narratives that shape them.
“Susi, o Musical” chega aos palcos em musical inédito que revisita memórias e debate questões atuais
O musical traz de volta a icônica boneca brasileira em uma história inédita que mistura memórias, humor, crítica social e músicas originais, prometendo emocionar e divertir toda a família.
Ingressos disponíveis na Sympla
Um dos maiores símbolos da infância brasileira assume o protagonismo no teatro. Susi, a icônica boneca lançada em 1966 pela Fábrica de Brinquedos Estrela, retorna agora como estrela de Susi, o Musical, uma nova produção que combina nostalgia, fantasia, crítica social e canções originais. O espetáculo estreia em 21 de fevereiro no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, com ingressos já à venda. Idealizado e escrito por Mara Carvalho (Gala Dalí), com músicas de Thiago Gimenes (Tom Jobim, o Musical) e direção de Ulysses Cruz (Iron – O Homem da Máscara de Ferro), o musical revisita o legado cultural de Susi ao mesmo tempo em que o reposiciona diante das questões contemporâneas.
Da prateleira ao palco
Fabricada no Brasil pela Fábrica de Brinquedos Estrela, Susi disputou durante décadas a preferência das crianças com a Barbie. Embora adotada como ícone nacional, a boneca era licenciada da empresa americana Ideal Toy Company, onde se chamava Tammy. Agora, quase seis décadas após sua criação, Susi torna-se personagem e metáfora em um musical que reflete sobre identidade, globalização e memória cultural. A cantora e atriz Priscilla interpreta a “Susi Original”, alternando o papel com Clara Verdier. Bruna Guerin vive Bárbara, rival simbólica que representa padrões importados de beleza e pressões contemporâneas. Outras versões da boneca — representando diferentes profissões e etnias — ganham vida com Ariane Souza (Susi Safari), Luana Tanaka (Susi Fotógrafa), Daniela Dejesus (Susi Jogadora) e Beatriz Algranti (Susi Aeromoça/Swing), reforçando a celebração da pluralidade e do protagonismo feminino. Entre os bonecos, o elenco conta ainda com Paulinho Ocanha (Kevin), Rodrigo Moraes (Falcon) e Leandro Melo (Beto). Já o pequeno Victor, filho da personagem Olga — vivida por Mara Carvalho — e protagonista infantil da narrativa, será alternado por Nico Takaki e Arthur Habert.
Uma fantasia de amadurecimento
No centro da narrativa está Victor, um menino imerso nas telas e desconectado do mundo ao seu redor. Em uma jornada que transita entre sonho e realidade, ele encontra Susi e um grupo de personagens marcantes que o ajudam a enfrentar medos e a atravessar as contradições do crescimento. A trama se configura como um rito de passagem, abordando temas como identidade, pertencimento, consumismo, feminismo e cultura digital. Enquanto Victor busca sua própria voz, Susi luta para reafirmar sua relevância na era digital, multiplicando-se em cena para simbolizar resistência e reinvenção. O espetáculo alterna o universo real do quarto do menino com o mundo simbólico das bonecas, construindo uma linguagem cênica que inclui projeções, diálogos afiados e um desfile final apoteótico.
A música como motor da narrativa
A trilha assinada por Thiago Gimenes combina elementos eletrônicos e acústicos, rock, pop, MPB, rap, trap e sonoridades dos anos 1970. Cada personagem possui uma identidade musical própria, fazendo com que a música funcione como extensão do texto e revele camadas emocionais da história. A partitura alterna momentos intimistas e grandiosos, moldando o ritmo dinâmico da encenação. As letras são de Gimenes e Mara Carvalho.
Memória, identidade e reinvenção
A ideia do musical surgiu em 2023, durante uma conversa entre Mara Carvalho e Ulysses Cruz sobre o impacto cultural de Barbie. A pergunta — por que não criar um musical sobre a nossa própria boneca? — deu origem ao projeto, que combina homenagem afetiva e reflexão crítica. Com licenciamento oficial da Estrela e uma equipe criativa que inclui o coreógrafo Rubens Oliveira, a cenógrafa Verônica Valle e as figurinistas Caia Guimarães e Deborah Casares, Alisson Rodrigues, no visagismo; Aline Santini, no desenho de luz; Gabriel D’Angelo associado com Fernando Wada, no desenho de som; Vanessa Veiga, na direção de elenco; Thiago de Los Reyes, na direção executiva; Andresa Gavioli, na produção executiva e Mauro Pucca na produção técnica, Susi, o Musical aposta em entretenimento com reflexão.
Equilibrando humor e crítica, passado e presente, espetáculo e intimidade, a montagem convida o público de todas as idades a revisitar memórias afetivas — e a questionar as narrativas culturais que ajudam a moldá-las.
SUSI, O MUSICAL
EQUIPE CRIATIVA E TÉCNICA:
Concepção e Direção Geral — Ulysses Cruz
Texto e Letras — Mara Carvalho
Diretor Residente e Stage Manager — Nicolas Ahnert
Direção Musical — Thiago Gimenes
Direção Executiva — Thiago de Los Reyes
Produção Executiva — Andresa Gavioli
Produção Técnica — Mauro Pucca
Direção de Arte e Cenografia — Verônica Valle
Figurinistas — Caia Guimarães e Debora Casares
Visagista — Alisson Rodrigues
Coreografia e Direção de Movimento — Rubens Oliveira
Iluminação — Aline Santini
Direção de Elenco — Vanessa Veiga
Assistente de Direção Musical — Johnny Mantelato
Sound Designer — Gabriel D’Angelo
Sound Designer Associado — Fernando Wada
Designer Gráfico — Márcio Ribas
Redes Sociais e Comunicação — André Massa
Redes Sociais — Ofélio Falcão
Conteúdo Audiovisual — Gabriel Metzer e Arthur Bronzato
Assessoria de Imprensa — GPress Comunicação
Copyista — Rodrigo Nascimento
ELENCO
Susi — Priscilla
Alternante Susi — Clara Verdier
Bárbara — Bruna Guerin
Susi Safari — Ariane Souza
Susi Fotógrafa — Luana Tanaka
Susi Copa do Mundo — Daniela Dejesus
Victor — Arthur Habert
Victor — Nico Takaki
Olga — Mara Carvalho
Beto — Leandro Melo
Falcon — Rodrigo Moraes
Knevin — Paulo Ocanha
Swing Feminino — Beatriz Algranti
BANDA
Tecladista — Henry Gomes
Baixista — Evandro Moisés
Baterista — Ramiz Oliveira
Guitarrista — Carlos Augusto
SERVIÇO:
Local: Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno
Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo/SP
Estreia: 21 de fevereiro, quinta-feira, 20h
Temporada: De 21 de fevereiro a 12 de abril
Sessões: quintas e sextas 20h, sábados e domingos 16h e 20h
Ingressos: Plateia: Inteira: R$ 200,00 | Meia Entrada: R$ 100,00
Plateia Alta: Inteira: R$ 160,00 | Meia Entrada: R$ 80,00
Balcão: Inteira: R$ 50,00 | Meia Entrada: R$ 25,00 |
Vendas: Site da Sympla ou bilheteria local
Classificação Etária: Livre
Duração: 90 minutos
Capacidade: 827 lugares
