O Festival Dança Brasil Set For April 2026

🎭 NEW! Brazil Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Brazil & beyond. ✨ Sign Up

O Festival Dança Brasil – Pouso Alegre 2026 já tem data marcada e promete movimentar a cena da dança com dois dias de apresentações, avaliação artística e formação: o evento acontece em 11 e 12 de abril de 2026, no Teatro Municipal de Pouso Alegre (MG).

Com foco em incentivar e estimular estudantes e profissionais, o festival se posiciona como uma vitrine para grupos, escolas e bailarinos que buscam experiência de palco, reconhecimento e troca com outros artistas.

Mostra competitiva e inscrições (com prazo e limite de vagas)

De acordo com o regulamento oficial, o festival acontece no formato de mostra competitiva, com medalhas, troféus e certificado de participação. As inscrições já estão abertas, com encerramento previsto até 20/03/2026 — ou antes, caso as vagas se esgotem (o que reforça a comunicação de “poucas vagas”).

A ficha de inscrição do evento lista uma variedade de gêneros, incluindo Ballet Clássico (repertório), Ballet Neoclássico, Dança Contemporânea, Jazz, Sapateado, Danças Urbanas, Danças Folclóricas, Dança Criativa, Danças de Salão, Dança Acrobática e Dança 40+, entre outros.

As categorias contemplam faixas como Kids, Junior, Sênior, Adulto e 40+.

Master Class: aulas gratuitas para participantes (e opção avulsa)

Um dos destaques anunciados para 2026 é a Master Class Gratuita voltada aos participantes, com aulas distribuídas ao longo dos dois dias:

11/04: Ballet Clássico (08:30) e Dança Contemporânea (09:45)

12/04: Lyrical Jazz (09:00)

Quem não estiver inscrito na competição também pode participar com valores avulsos (1, 2 ou 3 aulas), conforme informado na página oficial.

O festival será realizado no Teatro Municipal de Pouso Alegre, na Av. Dr. Lisboa, 205 – Centro. O regulamento informa ainda que os ingressos são vendidos na bilheteria do teatro nos dias das apresentações, com política de meia-entrada e observações de lotação.

A organização reforça: as vagas são limitadas e o prazo pode encerrar antes do previsto caso o número máximo seja atingido.