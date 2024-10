AWARDS: 7th Edition of the DID AWARDS FOR MUSICAL THEATER Announces its Nominees

Enter Your Email to Unlock This Article



The 7th edition of the Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID Award), the third in-person event, will take place on November 26, 2024, at Teatro Liberdade, in São Paulo. The event, which has become a reference for exclusively celebrating Brazilian musical theater, is currently the only one with this focus in São Paulo City. The event was conceived by journalist, photographer and actor Joaquim Araújo, and has as co-founders journalists Grazy Pisacane, Wall Toledo and Pedro de Landa (in memoriam).

In total, 18 categories will be awarded, each with five nominees, except for the categories of Actor, Actress, Supporting Actor, Supporting Actress and Newcomer, which have six nominees. In this edition, 28 musicals were evaluated, 20 of which were Brazilian productions and 8 were foreign productions, which had completed new seasons, with at least 12 sessions - including nighttime and with paying audiences, between November 1, 2023 and October 20, 2024.

In the first stage of the voting, which took place online, individually and confidentially, more than 200 professionals were remembered by the panel of judges, composed of 13 professionals from the digital press - all dedicated to promoting musical theater in São Paulo -, and the most voted ones make up the final list of nominees. In the Second Stage, the judges choose the winners among those who received the most votes, thus determining the Highlights of the Year. The 2024 jury includes: Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Grazy Pisacane, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo and William Amorim.





Cerimônia que celebra os destaques do ano no teatro musical brasileiro, na cidade de São Paulo, realiza sua terceira edição presencial no palco do Teatro Liberdade.

A 7ª edição do Prêmio Destaque Imprensa Digital (Prêmio DID), a terceira em formato presencial, acontecerá no dia 26 de novembro de 2024, no Teatro Liberdade, em São Paulo. O evento, que se tornou referência por celebrar exclusivamente o teatro musical brasileiro, é atualmente o único com este foco na capital paulista. O evento é idealizado pelo jornalista, fotógrafo e ator Joaquim Araújo, e tem como cofundadores os jornalistas Grazy Pisacane, Wall Toledo e Pedro de Landa (in memoriam).

Ao todo 18 categorias serão premiadas, cada uma com cinco indicados, exceto nas categorias de Ator, Atriz, Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante e Revelação, que apresentam seis indicados. Nesta edição, foram avaliados 28 musicais, sendo 20 produções brasileiras e 8 estrangeiras, que cumpriram temporadas inéditas, com no mínimo 12 sessões - incluindo noturnas e com público pagante, entre 1º de novembro de 2023 e 20 de outubro de 2024.

Na primeira etapa da votação, que ocorreu de forma online, individual e sigilosa, mais de 200 profissionais foram lembrados pelo corpo de jurados, composto por 13 profissionais da imprensa digital - todos dedicados à divulgação do teatro musical em São Paulo -, e os mais votados compõem a lista final de indicados. Já na segunda etapa, os jurados escolhem os vencedores entre os mais votados, determinando assim os Destaques do Ano. O júri de 2024 inclui: Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Grazy Pisacane, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo e William Amorim.

Destaques da 7ª Edição

Das 28 produções avaliadas, 22 receberam pelo menos uma indicação. Entre os musicais estrangeiros, Hairspray lidera a lista com 12 indicações, seguido de Beetlejuice com 10. Já entre as produções brasileiras, os mais votados foram Clara Nunes, a Tal Guerreira - Musical e O Rei do Rock - O Musical, ambos com 7 indicações, e Tarsila, a Brasileira com 5 indicações.

Um espetáculo único

A cerimônia do Prêmio DID é marcada por performances especiais, com os musicais indicados nas categorias Destaque Musical Estrangeiro e Destaque Musical Brasileiro apresentando as tradicionais versões exclusivas de números ao piano, acompanhadas por Rodolfo Schwenger. Outro ponto alto do evento é o aguardado medley de encerramento, que traz uma prévia dos musicais mais aguardados para o próximo ano, apresentados por grandes talentos dos palcos.

Com a presença de uma dupla inédita e irreverente de mestres de cerimônia, a ser anunciada em breve, e a participação de artistas renomados dos palcos entre os anfitriões e convidados, a 7ª edição do Prêmio DID tem roteiro assinado por Vitor Rocha, Guilherme Gila e Joaquim Araújo, direção musical do medley de Diego Salles, e promete ser uma noite inesquecível para o teatro musical brasileiro.

Conheça os Indicados:

Prêmio Destaque Imprensa Digital 2024

Destaque Coreografia

Alonso Barros | Tarsila, A Brasileira

Barbara Guerra | Cabaret Kit Kat Club

Gabriel Malo | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

Mariana Barros | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

Tiago Dias | Hairspray

Destaque Cenografia

Charles Möeller | O Jovem Frankenstein

Matt Kinley | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

Natália Lana | Elvis - A Musical Revolution

Nicolás Boni | A Noviça Rebelde

Renato Theobaldo | Beetlejuice - O Musical

Destaque Iluminação

César Pivetti | Clara Nunes - A Tal Guerreira

Daniela Sanchez | Beetlejuice - O Musical

Gabriele Souza | Cabaret Kit Kat Club

Paulo Cesar Medeiros | O Rei do Rock - O Musical

Warren Letton | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

Destaque Visagismo

Anderson Bueno | Beetlejuice - O Musical

Feliciano San Roman e Alisson Rodrigues | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

Feliciano San Roman e Beto França | O Jovem Frankenstein

Feliciano San Roman e Luciano Paradella | Hairspray

Louise Helène | Cabaret Kit Kat Club

Destaque Figurino

Bruno Oliveira | Hairspray

Bruno Oliveira | Um Grande Encontro - O Musical

Fábio Namatame | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

Fábio Namatame | Tarsila, A Brasileira

Karen Brusttolin | A Noviça Rebelde

Destaque Dramaturgia Original

Beto Sargentelli | O Rei do Rock - O Musical

Erika Altimeyer, Fabio Brandi Torres e Victor Barreto | Pra Não Gritar

Tauã Delmiro | República Lee - Um Musical ao Som de Rita

Vitor Rocha | Donatello

Zé Henrique de Paula | Codinome Daniel

Destaque Letra Original

Alfredo Del-Penho | Pra Não Gritar

Anna Toledo e José Possi Neto | Tarsila, A Brasileira

Chico César | Viva o Povo Brasileiro - De Naê a Dafé

Vitor Rocha | Donatello

Zé Henrique de Paula | Codinome Daniel

Destaque Revelação

Gui Figueiredo | Querido Evan Hansen

Lindsay Paulino | Hairspray

Marília Di Lorenço | Todos os Musicais Que Eu Nunca Fiz

Marina Braga | Um Grande Encontro - O Musical

Samuel Meirelles | Moisés, Príncipe do Egito - O Musical

Vanessa da Mata | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

Destaque Ator Coadjuvante

Bruno Sigrist | Cabaret Kit Kat Club

Hugo Bonemer | Querido Evan Hansen

Marcelo Laham | Beetlejuice - O Musical

Stepan Nercessian | O Rei do Rock - O Musical

Thales Cesar | Hairspray

Vicenthe Oliveira | Adorável Trapalhão - O Musical

Destaque Atriz Coadjuvante

Aline Cunha | Hairspray

Ingrid Klug | República Lee - Um Musical ao Som de Rita

Carol Costa | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

Luciana Ramanzini | Codinome Daniel

Thati Lopes | Querido Evan Hansen

Vannessa Gerbelli | Querido Evan Hansen

Destaque Ator

André Torquato | Cabaret Kit Kat Club

Beto Sargentelli | O Rei do Rock - O Musical

Diego Martins | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

Eduardo Sterblitch | Beetlejuice - O Musical

Gab Lara | Querido Evan Hansen

Tiago Abravanel | Hairspray

Destaque Atriz

Ana Luiza Ferreira | Beetlejuice - O Musical

Claudia Raia | Tarsila, A Brasileira

Fabi Bang | Cabaret Kit Kat Club

Mel Lisboa | Rita Lee - Uma Autobiografia Musical

Suely Franco | A Vedete do Brasil - Um Musical Brasileiro

Vânia Canto | Hairspray

Destaque Elenco

Beetlejuice - O Musical

Hairspray

O Rei do Rock - O Musical

Querido Evan Hansen

Um Grande Encontro - O Musical

Destaque Direção Musical

Daniel Rocha | Um Grande Encontro - O Musical

Fernanda Maia | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

Laura Visconti | Beetlejuice - O Musical

Rafael Villar e Cláudia Elizeu | Hairspray

Thiago Gimenes | O Rei do Rock - O Musical

Destaque Direção

Antônia Prado, Tiago Abravanel e Tinno Zani | Hairspray

Jorge Farjalla | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

Kleber Montanheiro | Cabaret Kit Kat Club

Tadeu Aguiar | Beetlejuice - O Musical

Tadeu Aguiar | Querido Evan Hansen

Destaque Musical Estrangeiro

Beetlejuice - O Musical (ARTNIC Entretenimento e Touché Entretenimento)

Cabaret Kit Kat Club ( Lolita & LaGrange Produções Culturais, Da Revista Arte e Entrenimento e Domínio Público Produções)

Hairspray (Motive Live, Abrava Produções Artísticas e AR)

Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical (IMM e EGG Entretenimento)

Querido Evan Hansen (Estamos Aqui Produções e Touché Entretenimento)

Destaque Musical Brasileiro

Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical (Palco 7 Produções, Solo Entretenimento e Sevenx Produções)

Codinome Daniel (Núcleo Experimental)

O Rei do Rock - O Musical (H Produções Culturais, Turbilhão de Ideias e Andarilho Filmes)

República Lee - Um Musical ao Som de Rita (In Cena Produções)

Tarsila, A Brasileira (Oito Graus, Raia Produções, Rega Início Produções Artísticas)



Total de Indicações por espetáculo:

Hairspray - 12 indicações

Beetlejuice - O Musical - 10 indicações

Cabaret Kit Kat Club - 8 indicações

Querido Evan Hansen - 8 indicações

Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical - 7 indicações

Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical - 7 indicações

O Rei do Rock - O Musical - 7 indicações

Tarsila, a Brasileira - 5 indicações

Codinome Daniel - 4 indicações

Um Grande Encontro - O Musical - 4 indicações

República Lee - Um Musical ao Som de Rita - 3 indicações

A Noviça Rebelde (The Sound of Music) - 2 indicações

Donatello - 2 indicações

O Jovem Frankenstein - 2 indicações

Para Não Gritar - 2 indicações

Adorável Trapalhão - O Musical - 1 indicação

A Vedete do Brasil - Um Musical Brasileiro - 1 indicação

Elvis - A Musical Revolution - 1 indicação

Moisés, Príncipe do Egito - O musical - 1 indicação

Rita Lee - Uma Autobiografia Musical - 1 indicação

Todos Os Musicais Que Eu Nunca Fiz - 1 indicação

Viva o Povo Brasileiro - De Naê à Nafé - 1 indicação

