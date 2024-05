New Victor Rocha's Musical DONATELLO Talks About Memory, Love and Aging

Get Access To Every Broadway Story



Written and performed by Vitor Rocha, the new musical Donatello invites the audience to delve into the memories of important moments in all of our lives. The new show is directed by Victoria Ariante and original songs by Elton Towersey, repeating the trio responsible for the awarded Se Essa Lua Fosse Minha.

Donatello provides a fun and exciting theatrical experience. Through an intimate proposal that explores the deepest human feelings, the show addresses universal themes such as love, family, memory and aging.

The show, which will run a short season at Teatro Commune, has cast preparation by Letícia Helena, musician Felipe Sushi on live piano and production direction by actress and producer Luiza Porto.

Vitor Rocha as 'Amendoim'.

photo by Victor Miranda.

Escrito e interpretado por Vitor Rocha, o novo musical Donatello convida a plateia a mergulhar nas memórias de momentos marcantes na vida de todos nós. O espetáculo autoral tem direção de Victoria Ariante e músicas originais de Elton Towersey, repetindo o trio responsável por Se Essa Lua Fosse Minha, vencedor do prêmio Bibi Ferreira de ‘Melhor Letra e Música Original’.

Donatello proporciona uma experiência teatral divertida e emocionante. Através de uma proposta intimista que passeia pelos mais profundos sentimentos humanos, o espetáculo aborda temas universais como amor, família, memória e envelhecimento.

O endereço da primeira casa, as letras dos hits de carnaval, as falas do filme preferido e o nome do primeiro bichinho virtual. Quais são as memórias que vamos deixando de lado quando entramos no automático da vida? Passar no vestibular, encontrar um grande amor, perder alguém importante ou reencontrar o amigo de infância. E se existisse uma forma de garantir que essas memórias nunca nos abandonem?

Amendoim não é o nome do protagonista e narrador da história, mas foi assim que seu avô passou a chamá-lo depois de ter a sua primeira crise de Alzheimer. Tomar sorvete com o avô sempre foi a atividade preferida de Amendoim desde que se conhece por gente, mas o que fazer agora que a vida parece ter ganhado um outro sabor? É então que ele observa: o avô se esqueceu do seu nome, mas não do seu sabor de sorvete preferido, e partir disso decide começar a transformar todas as memórias da vida em sabores de sorvete também. Quem sabe assim o avô não se lembra de tudo, mesmo com o avanço da doença.

Em uma jornada de poesia e bom humor, acompanhamos Amendoim atravessar a infância, adolescência e vida adulta, enquanto nos lembra do que não devemos esquecer: a vida é um sorvete que precisamos tomar depressa, antes que derreta.

“É sempre bom voltar e contar com o poder do singelo” - diz Vitor Rocha, que depois assinar a dramaturgia de Mundaréu de Mim, o maior musical brasileiro a céu aberto, encenado no Parque da Água Branca em 2023, retorna ao horário alternativo, onde debutou em 2018 com Cargas D’Àgua - Um Musical de Bolso, outra vez numa produção intimista.

O espetáculo, que fará uma curta-temporada no Teatro Commune, tem preparação de elenco de Letícia Helena, o músico Felipe Sushi no piano ao vivo e direção de produção da atriz e produtora Luiza Porto.

photo by Victor Miranda.

Ficha Técnica:

Texto e Letras: Vitor Rocha

Composição e Direção Musical: Elton Towersey

Direção: Victória Ariante

Preparadora de Elenco: Letícia Helena

Design de Luz: Wagner Pinto

Operador de Luz: Éder Pires

Design de Som: Paulo Altafim através da ÁUDIO S.A.

Microfonista e Operador de Som: Thiago Venturi

Cenotécnico: Victor Lei

Elenco: Vitor Rocha

Pianista e Suporte Cênico: Felipe Sushi

Realização: Encanto Artístico

Produção: Luiza Porto e Vitor Rocha

Assistentes de produção: Letícia Helena e Victor Miranda

Fotógrafo, Redes Sociais e Produtor Gráfico: Victor Miranda

Produtor de Vídeos: Lucas Alves

Serviço:

DONATELLO

Data: De 08/05/24 à 30/05/2024 - Curtíssima Temporada

Horários: Quartas e Quintas às 20:30h

Ingressos: Sympla - https://www.sympla.com.br/evento/donatello-29-05/2419533?referrer=www.google.com

Duração: 80min

Gênero: Musical

Classificação: Livre

End: Rua da Consolação, 1218 - Consolação - São Paulo

Local: Teatro Commune



Abertura da casa: 1h antes do início do evento

