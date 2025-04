FIDELIO, Beethoven's Sole Opera, Will Open the Lyrical Season at Theatro São Pedro

Enter Your Email to Unlock This Article



Fidelio, originally titled Leonore, oder Der Triumph der ehelichen Liebe (Leonore, or The Triumph of Marital Love), Op. 72, is the sole opera by German composer Ludwig van Beethoven (1770-1827). The libretto was originally prepared by Joseph Sonnleithner from the French of Jean-Nicolas Bouilly. The opera premiered at Vienna's Theater an der Wien on 20 November 1805. The following year, Beethoven's friend Stephan von Breuning rewrote the libretto, shortening the work from three acts to two. After further work on the libretto by Georg Friedrich Treitschke, a final version was performed at the Kärntnertortheater on 23 May 1814. As these libretto revisions were going on, Beethoven was also revising some of the music. By convention, only the final version is called Fidelio, and the others are referred to as Leonore.

The libretto tells how Leonore, disguised as a prison guard named "Fidelio", rescues her husband Florestan from death in a political prison. Bouilly's scenario fits Beethoven's aesthetic and political outlook: a story of personal sacrifice, heroism, and eventual triumph. With its underlying struggle for liberty and justice mirroring contemporary political movements in Europe, such topics are typical of Beethoven's "middle period". Notable moments in the opera include the "Prisoners' Chorus" (O welche Lust—"O what a joy"), an ode to freedom sung by a chorus of political prisoners, Florestan's vision of Leonore who comes as an angel to rescue him, and the scene in which the rescue finally takes place. The finale celebrates Leonore's bravery with alternating contributions of soloists and chorus.

Fidelio will open Theatro São Pedro's opera season in April with this impactful program. The opera will be performed on April 18, 20, 23, 25 and 27 with Cláudio Cruz as musical director and William Pereira as stage director, and featuring singers such as Eiko Senda, Eric Herrero, Andrey Mira and Licio Bruno.

The performance on April 25, Friday, at 8 pm, will be broadcast live for free on the YouTube channel.

Soprano Eiko Senda (as Leonore/Fidelio) and tenor Eric Herrero (as Florestan).

photo by Íris Zanetti.





Com Cláudio Cruz na direção musical e William Pereira na direção cênica, montagens acontecem nos dias 18, 20, 23, 25 e 27 de abril, tendo no elenco cantores como Eiko Senda, Eric Herrero, Andrey Mira e Licio Bruno

A temporada lírica do Theatro São Pedro, estreia em abril com uma programação de impacto: Fidelio, a única ópera composta por Ludwig van Beethoven (1770-1827), será encenada nos dias 18, 20, 23, 25 e 27 de abril.

Tida como uma das obras mais significativas do repertório lírico alemão, Fidelio estreou em 1805 e ganhou novas versões até 1814. A história tem por base o libreto escrito por Joseph Sonnleithner, que traz a busca da protagonista Leonore por resgatar o marido, Florestan, preso de forma injusta pelo tirano Don Pizarro. Na trama, que aborda temas como liberdade, coragem e resistência política, Leonore se disfarça de homem e adota o nome Fidelio, refletindo ideais humanistas e iluministas caros à Beethoven.

As montagens terão o maestro Cláudio Cruz à frente da Orquestra do Theatro São Pedro e William Pereira na direção cênica. No elenco, a soprano Eiko Senda viverá Leonore/Fidelio, Eric Herrero (tenor) será Florestan, Andrey Mira (baixo) interpreta Don Fernando e Licio Bruno (baixo-barítono) assume o papel de Don Pizarro.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) with the Manuscript of the Missa Solemnis.

portrait by Joseph Karl Stieler.

“Em Fidelio, Beethoven nos lembra que a liberdade e a justiça não são meras abstrações; elas são conquistas diárias que exigem coragem, ética e a força do amor como instrumento de redenção”, afirma o encenador William Pereira, destacando que a obra transcende sua época e nos coloca diante de questões urgentes. “O que fazemos quando o poder oprime? Como manter a fé no humano em tempos sombrios”?

Segundo ele, a montagem transpõe a ação para um espaço atemporal: uma prisão política que poderia estar em qualquer lugar do planeta. “Ao conectar o século XVIII ao XXI, buscamos ampliar o alcance simbólico desse drama. O sofrimento e a esperança dos personagens ecoam nos conflitos contemporâneos, desde campos de refugiados até celas onde a dissidência ainda é punida”, diz.

De acordo com Pereira, Fidelio é um exemplo magistral do equilíbrio entre música e teatro, pois a ópera preserva a estrutura do singspiel (forma de drama musical em alemão), unindo passagens faladas a trechos musicais de profundidade comovente. A alternância cria uma dramaturgia única, onde o texto potencializa a música e a música, por sua vez, eleva o texto a um plano quase transcendental.

“Montar Fidelio hoje é mais do que revisitar um clássico; é resgatar Beethoven como uma voz que denuncia as tiranias e reivindica o direito à liberdade em um mundo constantemente ameaçado pela opressão. Que esta ópera nos inspire a não apenas imaginar, mas a lutar por um futuro mais humano e justo. Beethoven nos dá as ferramentas, e cabe a nós ouvi-lo e agir”, ressalta.

TRANSMISSÃO AO VIVO

A récita de 25 de abril, sexta-feira, às 20h, será transmitida ao vivo gratuitamente pelo canal de YouTube do Theatro São Pedro, em: https://www.youtube.com/@TheatroSaoPedroTSP

Eiko Senda (as Leonore/Fidelio) and Gustavo Lassen (as Rocco).

photo by Íris Zanetti.

TEMPORADA LÍRICA | ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

FIDELIO

Orquestra do Theatro São Pedro

Cláudio Cruz, direção musical

William Pereira, direção cênica

Bruno Costa, regente coral

Fábio Bezuti, preparador vocal

Giorgia Massetani, cenografia

Antônio Rabàdan, figurino

Wagner Pinto, iluminação

Ligiana Costa, dramaturgismo

ELENCO:

Eiko Senda, Leonore/Fidelio

Eric Herrero, Florestan

Andrey Mira, D. Fernando

Licio Bruno, D. Pizarro

Gustavo Lassen, Rocco

Lina Mendes, Marzelline

Mar Oliveira, Jaquino

Willian Manoel, Primeiro Prisioneiro

Ádamo, Segundo Prisioneiro

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Fidelio, Op. 72b

***

Fidelio

Ensaio geral aberto e gratuito: 16 de abril

Récitas: 18, 20, 23, 25 e 27 de abril

Quartas e sextas-feiras às 20h; domingos às 17h

Local: Theatro São Pedro (Rua Barra Funda, 171 - São Paulo/SP)

Classificação etária: 14 anos

Ingressos: R$41 (meia-entrada) a R$124 (inteira), aqui

