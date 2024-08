São Paulo's PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT (Priscilla a Rainha do Deserto) Revival is the Season's Biggest Hit

Get Access To Every Broadway Story



Priscilla, Queen of the Desert is a jukebox musical with book by Australian film director-writer Stephan Elliott and Allan Scott, using well-known pop songs as its score. Adapted from Elliott's 1994 movie The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, the musical tells the story of two drag queens and a trans woman, who contract to perform a drag show at a resort in Alice Springs, a resort town in the remote Australian desert. As they head west from Sydney aboard their lavender bus, Priscilla, the three friends come to the forefront of a comedy of errors, encountering a number of strange characters, as well as incidents of homophobia, while widening comfort zones and finding new horizons.

In season at Teatro Bradesco, in São Paulo, the audience dance, sing, laugh and be moved by Reynaldo Gianecchini who plays Anthony “Tick” Belrose, a performer and drag queen, who goes by the stage name Mitzi Mitosis. Diego Martins plays Adam Whiteley, also known as Felicia. Actresses Verónica Valenttino and Wallie Ruy take turns playing the powerful role of Bernadette Bassenger.

With a breathtaking soundtrack, the musical is a true jukebox filled with hits such as "I Will Survive", “I Say A Little Prayer”, “Go West”, “Can’t Get You Out Of My Head”, “True Colors”, “Always On My Mind”, “I Love The Nightlife”, “Girls Just Wanna Have Fun”, among others. The musical is produced by IMM and EGG Entretenimento.

The show, with sessions every Thursday and Friday at 8 pm; Saturdays and Sundays at 4pm and 8pm, is directed by Mariano Detry, musical direction by Jorge de Godoy, choreography by Mariana Barros, set design by Matt Kinley, costume design by Fábio Namatame, lighting design by Warren Letton, sound design by Tocko Michelazzo, wig design by Feliciano San Roman, makeup design by Alisson Rodrigues and general production by Stephanie Mayorkis.

Left to right: Reynaldo Gianecchini (as Anthony "Tick" Belrose/Mitzi Mitose),

Diego Martins (as Adam Whitely/Felicia) and Verónica Valenttino (as Bernadette Bassenger).

photo by Edgar Machado.

Lantejoulas, Lycra, EVA, perucas com topiaria, plumas e sandálias Havaianas se encontravam em abundância no Teatro Bradesco onde estreou com muito sucesso o musical mais divertido e bafônico desta temporada: Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical. Tão icônico quanto o filme de 1994 do qual foi adaptado e, graças ao seu status cult, a maioria das pessoas está familiarizada com a premissa básica. Mas para aqueles que não tiveram o prazer, a história segue Tick – uma drag queen cujo chamado tardio para a paternidade requer uma reconciliação do que ele percebe como sendo duas identidades diametralmente opostas. A esposa secreta de Tick, Marion, o convence a viajar de Sydney para Alice Springs para ver seu filho, após seis anos de esquiva. Tick inicialmente se recusa, até que Marion pede um favor solicitando que ele se apresente em seu cassino como sua persona drag queen, Mitzi Mitose. Este musical que foi produzido originalmente na Austrália, acabou se tornando, em sua estreia, um dos grandes sucessos, não só do West End, más da Broadway também.

Reynaldo Gianecchini (as Mitzi Mitose) and ensemble.

photo by Edgar Machado.

Com nome original de The Adventures of Priscilla Queen of the Desert (As Aventuras de Priscilla A Rainha do Deserto), o filme estrelava Guy Pearce, Hugo Weaving e Terence Stamp, e teve a sua versão musical escrita por Stephan Elliott – que também escreveu e dirigiu o filme – e Allan Scott, estreando em Sidney, em 2006, passando pela Nova Zelândia, Toronto e Londres antes de chegar a Broadway, em 2011. Creditado como “uma aventura comovente e edificante”, a história segue um trio performático baseado em Sidney, composto por duas drag queens – Tick/Mitzi e Felicia /Adam – e uma transexual – Bernadette –, que pulam para dentro de um velho ônibus bem lata-velha (apelidado de Priscilla), levando seu show para o meio do Outback australiano. Em busca de amor e amizade, o trio acaba encontrando mais do que eles poderiam sonhar. A atuação dos atores era brilhante.

No Brasil Priscilla teve sua primeira montagem no Teatro Bradesco, em São Paulo, de Março a Dezembro de 2012, estrelando Luciano Andrey como Tick/Mitzi, Rubén Gabira como Bernadette, André Torquato como Adam/Felicia, Andrezza Massei como Shirley, Lissah Martins como Cynthia e Saulo Vasconcelos como Bob. A produção incluía o hino da disco brasileira Dancin' Days nos agradecimentos.

Diego Martins (as Felicia) in his amazing solo,

a reference to Botticelli's The Birth of Venus.

photo by Edgar Machado.

A remontagem atual do musical Priscilla – A Rainha do Deserto, em cartaz no Teatro Bradesco, é uma celebração vibrante e repleta de energia que transforma a famosa adaptação cinematográfica de 1994 em um espetáculo teatral cativante. Sob a direção entusiasmada, divertida e dinâmica de Mariano Detry, que conhece bem o seu ofício, reuniu um elenco maravilhoso e talentoso que atua magicamente no palco, fazendo com que a produção realizada pela IMM e EGG Entretenimento, da empresária Stephanie Mayorkis, consiga manter a essência exuberante do filme, ao mesmo tempo em que explora novas dimensões em um formato ao vivo. Esta montagem em particular, superou as expectativas graças à excelência técnica de uma equipe criativa habilidosa apoiada por um elenco excepcionalmente forte, conjunto energético e orquestra impecável. Esta história tipicamente australiana abraçou seu cenário por meio de uma combinação de caracterização, comédia e contexto.

A trama é apresentada com um fervor que envolve completamente o público. O palco do Teatro Bradesco é preenchido com um brilho e uma vitalidade que são quase palpáveis. A solução criativa para a pintura do ônibus e a cena icônica da ária operística em cima do sapato de salto alto são apenas alguns exemplos da engenhosidade visual que faz desta produção um deleite para os olhos.

O elenco brilha em suas performances. Reynaldo Gianecchini, no papel de Tick/Mitzi, se esforça em dar uma profundidade emocional e uma habilidade dramática ao personagem. Conhecido por seu trabalho em novelas e cinema, ele enfrenta aqui o desafio de se estabelecer em um novo território: o teatro musical. Reynaldo é, sem dúvida, um ator de talento, mas a transição para o musical, uma forma de arte que exige não apenas atuação, mas também habilidades vocais e de dança, revelou-se um desafio considerável. Sua presença no palco, que em produções televisivas e cinematográficas é sempre cativante, aqui parece não encontrar o mesmo impacto, algo esperado em um espetáculo tão grandioso e exigente como Priscilla. Embora a atuação de Gianecchini em Priscilla, a Rainha do Deserto não tenha alcançado todo o potencial esperado, sua participação no musical representa um importante passo em sua carreira. Ele tem o talento e a dedicação para crescer no teatro musical, e essa experiência certamente contribuirá para seu desenvolvimento como ator em futuras produções.

Diego Martins at the emblematic La Traviata's Sempre Libera number.

photo by Edgar Machado.

Tive a chance de assistir o musical tanto com Verónica Valenttino quanto com Wallie Ruy, que se alternam no papel de Bernadette. E as duas conseguem compor visões completamente diferentes e igualmente ótimas desta mesma personagem. Se Verónica optou por fazer uma linha mais despachada e lacradora, Wallie faz a pheena, a mãezona. Se a primeira era da turma do fundão a outra era a CDF queridinha dos professores. Mas as duas estão igualmente fantásticas trazendo uma elegância e uma presença imponentes ao palco, conseguindo atingir cada nuance desse papel complexo.



Diego Martins, interpretando Adam/Felicia, é o twink irritante, aparentemente despreocupado e com tiradas perversas e cortantes que encanta com uma mistura de humor e exuberância que ilumina cada cena em que aparece com sua notável habilidade de dança, canto e dublagem. Num musical que fala de aceitação e diversidade Diego, ele mesmo 'fora dos padrões' com seu pouco mais de 1,60 m de altura, tem uma identificação incrível com o público, se agigantando em cena - e não estamos falando dos saltos plataforma!



A química entre os protagonistas é palpável, e suas performances são complementadas pela atuação forte de outros membros do elenco, incluindo Andrezza Massei repetindo uma década depois, com muita comicidade, o papel de Shirley, a dona bagaceira de um muquifo, dando um show e deixando um gosto de quero mais - ela também interpreta Marion a esposa de Tick mostrando sua versatilidade -, e Fabrizio Gorziza como o mecânico desencanado e simpatizante Bob.

The Divas: Luci Salutes, Amanda Vicente and Claudia Noemi.

photo by Edgar Machado.

O aspecto musical do espetáculo é igualmente notável. Faz um corte de uma ampla faixa musical pop dos anos 70 e 80, incluindo sucessos dançantes de Madonna, Donna Summer, Pet Shop Boys e Cyndi Lauper, mas também com adição de alguns números inesperados, como o quase hoedown de John Denver Thank God I'm a Country Boy que abre o Ato II e, em uma das cenas mais polêmicas do show, o peculiar Pop Muzik de M, que provou como bolas de pingue-pongue podem ser usadas para outros propósitos além do bingo. Este uso criativo das bolinhas, em cena hilariante, mostra o lado cômico de Tatiana Toyota como a filipina histérica Cyntia. Nesta montagem optou-se por não se traduzir as músicas, que se por um lado foi uma decisão acertada, por outro, para quem não entende inglês, pode ser um problema, já que muitas pontuam a ação. Poderia se ter perfeitamente um painel com legendas eletrônicas da mesma forma que encontramos em récitas de óperas como nos Theatros Municipal ou São Pedro, por exemplo. O diretor musical Jorge de Godoy conduz a orquestra com maestria, entregando uma seleção de hits que vão desde I Will Survive até Hot Stuff. O trio ‘As Divas’ (Luci Salutes, Amanda Vicente e Claudia Noemi) são um destaque, com vozes poderosas cantando literalmente nas alturas e uma presença de palco impressionante que eleva as canções a novos patamares. Também destacamos a incrível performance de Luan Carvalho, como Miss Cassie que desde a primeira cena já prepara o palco com uma combinação perfeitamente equilibrada de atrevimento glamoroso e comédia física.

As coreografias de Mariana Barros são vigorosas e bem executadas, contribuindo para a energia contagiante do espetáculo. Para obter este resultado, Mariana saiu de sua formação jazzística e estudou várias formas de coreografias típicas da comunidade LGBTQIAP+ como waacking e o voguing, trazendo o mundinho ao mainstream com grande competência. O musical é uma festa e cheio de surpresas. A platéia participa o tempo inteiro batendo palmas, e no grande final todos já estão de pé e dançando aqueles hits da Era Disco, que incluem clássicos imbuídos de um joie de vivre como I Say A Little Prayer, Downtown, Go West, Venus e I Will Survive. E claro: a cena da ária Follie! Follie! Delirio vano è questo! Sempre Libera (de La Traviata) em cima do gigantesco sapato de salto alto prateado sobre o ônibus. E conforme o show vai chegando ao fim há alguns medleys intrigantes de canções pop, como SOS/Morning After (perfeitamente encaixadas se você pensar bem) e Always On My Mind/Confide In Me que lança a primeira como uma balada suave e esta última como uma obra-prima operística. E estranhamente elas funcionam muito bem. Uma deliciosa história da disco-pop musicalizada. As músicas do grupo ABBA, que graças ao filme alcançaram uma nova fase de popularidade, não aparecem no score provavelmente por causa do musical Mamma Mia!, de dez anos antes, que se compararmos é bem menos divertido que Priscilla, tanto que um crítico comentou: “Priscilla faz Mamma Mia! parecer uma peça de Chekov”!

Verónica Valenttino (as Bernadette Bassenger) has an imposing presence on stage,

delivering every nuance of this complex role.

photo by Edgar Machado.

Os figurinos, assinados por Fábio Namatame, e cenários de Matt Kinley são digno de nota. Cada troca de figurino e cada detalhe do cenário são cuidadosamente elaborados para refletir a extravagância e a diversão do musical. O ônibus Priscilla é um espetáculo à parte, com seu design inovador e sua transformação surpreendente durante o show. Os figurinos são igualmente exuberantes, prestando homenagem ao estilo original do filme, mas com um toque teatral que impressiona, sendo talvez os mais escandalosos já vestidos ​​por um elenco, aliados a um visagismo incrível com design de perucas de Feliciano San Roman e design de maquiagem de Alisson Rodrigues.

Com sua produção impecável, no entanto, o espetáculo não é apenas um desfile de brilhos e glamour. Priscilla – A Rainha do Deserto também oferece uma reflexão sobre identidade, aceitação e o amor em suas várias formas. Através do humor e da música, a produção aborda temas profundos e universais, sem perder o tom leve e divertido que caracteriza o musical, e não à toa faz o sucesso esperado junto ao público que quer se divertir sem sentir culpa.

Enfim, Priscilla – A Rainha do Deserto – o Musical é uma experiência teatral vibrante e memorável. É uma festa para os sentidos, com performances estelares, um design visual deslumbrante e uma trilha sonora que garante que o público saia do teatro com um sorriso no rosto e uma melodia dançante na cabeça. Se você está em busca de uma noite de puro entretenimento e alegria, este musical é uma escolha imperdível.

Priscilla, the bus, is a spectacle in itself,

with its innovative design and its surprising transformation during the show.

photo by Edgar Machado.

SERVIÇO

PRISCILLA, A RAINHA DO DESERTO - O MUSICAL

Dia: De 07 de junho a 1 de setembro de 2024

Horários: Quintas-feiras e Sextas-feiras, às 20h; sábados e domingos, às 16h e 20h

Local: Teatro Bradesco

Endereço: Rua Palestra Itália, nº 500 - Loja 263 - 3º Piso - Perdizes - São Paulo - SP

Ingressos: A partir de R$21,18 (relação completa de setores/horários/preços abaixo)

Classificação etária: 12 anos. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

SETORES E PREÇOS

QUINTAS-FEIRAS E SEXTAS-FEIRAS, ÀS 20H; SÁBADOS, ÀS 16H E 20H E DOMINGOS ÀS 16H:

PLATEIA PREMIUM: R$200,00 meia entrada e R$400,00 inteira

PLATEIA VIP: R$180,00 meia entrada e R$360,00 inteira

CAMAROTES: R$160 meia entrada e R$320,00 inteira

BALCÃO NOBRE A: R$95,00 meia entrada e R$190,00 inteira

BALCÃO NOBRE B: R$21,18 meia entrada e R$42,36 inteira

FRISA MEZANINO A (1º andar): R$140,00 meia entrada e R$280,00 inteira

FRISA MEZANINO B (1º andar): R$95,00 meia entrada e R$190,00 inteira

FRISA CENTRAL (2º andar): R$21,18 meia entrada e R$ 42,36 inteira

FRISA SUPERIOR (3º andar): R$21,18 meia entrada e R$ 42,36 inteira

DOMINGOS ÀS 20h:

PLATEIA PREMIUM: R$180,00 meia entrada e R$360,00 inteira

PLATEIA VIP: R$165,00 meia entrada e R$330,00 inteira

CAMAROTES: R$145,00 meia entrada e R$290,00 inteira

BALCÃO NOBRE A: R$85,00 meia entrada e R$170,00 inteira

BALCÃO NOBRE B: R$21,18 meia entrada e R$42,36 inteira

FRISA MEZANINO A (1º andar): R$130,00 meia entrada e R$260,00 inteira

FRISA MEZANINO B (1º andar): R$85,00 meia entrada e R$170,00 inteira

FRISA CENTRAL (2º andar): R$21,18 meia entrada e R$ 42,36 inteira

FRISA SUPERIOR (3º andar): R$21,18 meia entrada e R$ 42,36 inteira

INGRESSOS

Sem taxa de conveniência:

Atendimento presencial:

Bilheteria do Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, nº 500 - Loja 263 - 3º Piso - Perdizes - São Paulo)

Todos os dias, das 12h às 15h e das 16h às 20h

Com taxa de conveniência: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/priscilla-a-rainha-do-deserto-o-musical-da-broadway-12803?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2ou2BhCCARIsANAwM2FeyxCLThFmwEPftCiU7yJKFuDoQRE9-d0HHM7ZlSq0mdLz5uKvCzkaAhX8EALw_wcB

VENDA A GRUPOS

Atendimento para grupos em grupos-entretenimento@immbr.com

Comments