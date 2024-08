CLARA NUNES – A TAL GUERREIRA Celebrates The Life and Career of Brazilian Queen of Samba

Enter Your Email to Unlock This Article



Clara Nunes (1942 – 1983) was a Brazilian samba and MPB singer, considered one of the greatest of her generation. She was the first female singer in Brazil to sell over 100,000 copies of a record, with "Tristeza Pé No Chão" and her achievements in the samba genre earned her the title of "Queen of Samba".

She had an enormous success with samba songs written by composers such as Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola and Chico Buarque, in addition to songs devoted to orishas and Portela, her favorite samba school. Among her hits, recorded in 16 solo albums, are "Você Passa, Eu Acho Graça" (1968), "Ê Baiana" (1971), "Conto de Areia" (1974), "O Mar Serenou" (1975), "Coração Leviano" (1977), "Na Linha do Mar" (1979), "Morena de Angola" (1980), and "Nação" (1982). At the peak of her career, Nunes would sell more than a million copies of each album she released.

Nunes was also a researcher of the rhythms and folklore of Brazilian popular music, and traveled several times to Africa to search for the roots of black music. Familiar with Afro-Brazilian dances and traditions, she converted to Candomblé in her later life. On April 2, 1983, she died at age 40 after suffering from anaphylaxis during a surgery to treat varicose veins. Even today she remains one of the most popular singers in Brazil.

Clara Nunes, one of the greatest Brazilian singers, is brought to our time and to our questions of artistic and poetic freedom in a celebration of Brazilianness in the musical Clara Nunes, A Tal Guerreira (The So-Called Warrior).

The show that tells the story of this emblematic figure in Brazilian popular music was conceived by Vanessa da Mata, who is also the title role of the musical. Directed by Jorge Farjalla, the production opens on August 2nd at Teatro Bravos, located in Aché Cultural Complex at Instituto Tomie Otake.

Com a idealização de Vanessa da Mata, direção de Jorge Farjalla e texto de Jorge Farjalla e André Magalhães, Clara Nunes - A Tal Guerreira estreia dia 02 de agosto, em São Paulo fazendo curta temporada no Teatro Bravos, localizado no Complexo Aché Cultural - que também abriga o Instituto Tomie Ohtake - em São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos na internet (sujeito a taxa - https://bileto.sympla.com.br/meia-entrada/) e pela bilheteria oficial (sem taxa - Teatro Bravos| Rua Coropé, 88 – Pinheiros). As apresentações ocorrem às sextas-feiras, às 21h; sábados às 17h e 21h e domingos às 16h e 20h.

Sinopse

Um ritual! Reencontro com o sagrado na obra de uma das maiores cantoras do Brasil. Abram alas para Clara Nunes, A Tal Guerreira, uma viagem onírica pela trajetória da intérprete que escreveu seu nome na história da música popular brasileira através do samba e de sua busca na religiosidade de um povo ecumênico, miscigenado e plural, universalidade das raças dentro de um corpo-partitura, que cultua os santos, reza um canto e canta um ponto.

O palco de um teatro, sua morada, é o ponto de partida na sagração de sua história. Guiada pela amiga e diretora Bibi Ferreira e por seus orixás, Clara ainda está arraigada no plano físico e precisa entender a transição entre dois mundos, vida após a vida, mistura instigante e curiosa, amálgama de um pensamento terreno.

Sua casa no musical é o olimpo dos bambas: um barracão de escola de samba onde as personagens de sua trajetória se destacam em pedaços de carros alegóricos refletidos na realidade de Clara, futuro, presente e memória no barracão da vida desse grande carnaval que aqui chamamos de eternidade.

Clara Nunes, A Tal Guerreira é uma grande celebração que, através das canções interpretadas por Clara, glorifica a passagem desse ‘ser de luz’ pelo plano material e perpetua aquela que foi a primeira profissional feminina a ter status célebre de venda de discos no país, sendo respeitada por tal feito. Desde o continente africano até uma cidade no interior do Brasil, nas Minas Gerais, os povos se fundem para contar e cantar a vida de nossa eterna sabiá.

“É um dos desafios mais importantes e bonitos de toda a minha carreira. Já rodei pelo Brasil me apresentando com minhas turnês nos mais variados teatros, mas interagir com esse mesmo espaço, através de um prisma teatral e interpretar esse ícone brasileiro, é uma imensa responsabilidade. comenta Vanessa da Mata. “Responsabilidade essa que dividirei com a talentosíssima Badu Morais, que irá interpretar Clara Nunes em algumas das sessões que não conseguirei estar presente devido a shows previamente fechados” termina.

“Construir e dirigir esse espetáculo é um dos maiores orgulhos de minha carreira. Eu, junto de meu parceiro André Magalhães, fizemos uma vasta pesquisa em toda a carreira de Clara Nunes. Sua carreira fonográfica e cênica são, sem dúvida alguma, riquíssimas. Durante esse processo, tivemos a ideia de compor suas letras e músicas geniais de uma forma diferente da tradicional do teatro musical. No espetáculo elas serão inseridas de duas maneiras: como momentos solos e únicos, mais tradicionais do gênero teatral, mas também como trechos específicos, compondo diálogos e cenas”, contou Jorge Farjalla.

Além de Vanessa da Mata, que interpreta Clara Nunes, o elenco principal é formado por Badu Morais, (Clara Nunes Alternante), Carol Costa (Bibi Ferreira), André Torquato (Aurino), Renan Mattos (Poeta), Gui Leal (Ogum), Bel Lima (Ensemble/Cover Bibi Ferreira). Completam o elenco Caio (Adelzon), Reynaldo Machado (Èsù), Ananza Macedo (Nanã), Leilane Telles (Iansã), Fabio Enriquez (Mané Serrador), Paulo Viel (José/Músico/Violino), , Jessé Scarpellini (Ensemble/Cover Aurino/Adelzon), Vitor Vieira (Ensemble/Cover Poeta), Edmundo Vitor (Ensemble/Cover Èsù/Ogum), Preta Ferreira (Ensemble/Cover Nanã), Larissa Grajauskas (Ensemble/Cover Iansã), Flavio Pacato (Ensemble), Jade Ito (Ensemble), Elix (Ensemble), Jesus Jadh (Ensemble), Guilherme Gila (Ensemble/ Músico/Piano, Percussão, Cavaco, Violão), Silvia Lys (Ensemble/ Músico/Percussão), Thiago Brisolla (Ensemble/ Músico/Violino, Viola, Viola Caipira, Bandolim, Cavaco), Daniel Warschauer (Ensemble/Músico/Sanfona), Abner Paul (Músico/Bateria), Carlos Augusto (Músico/Violão, Violão 7 Cordas) e Pedro Macedo (Músico/ Baixo Elétrico).

EQUIPE CRIATIVA COMPLETA

Idealização: Vanessa da Mata

Argumento, direção e encenação: Jorge Farjalla

Texto: André Magalhães e Jorge Farjalla

Direção Musical: Fernanda Maia

Direção Coreográfica: Gabriel Malo

Cenografia: Marco Lima

Figurino: Luiz Claudio Silva e Jorge Farjalla

Desenho de luz: César Pivetti

Desenho de som: Bruno Pinho

Preparador Vocal e Ass. Dir. Musical: Rafa Miranda

Visagismo: Simone Momo

Diretor de Arte: Kelson Spalato

Fotografia: Priscila Prade

Diretora Residente: Dani Calicchio

Produção: Daniella Griesi e Marco Griesi

Produtor Associado: Felipe Heráclito Lima

Apresentação: Ministério da Cultura e Petrobras

Realização: Palco 7 Produções, Solo Entretenimento e Sevenx Produções

SERVIÇO

CLARA NUNES - A TAL GUERREIRA

Temporada: de 02 de agosto a 29 de setembro de 2024

Horários: sextas às 21h, sábados às 17h e 21h, domingos às 16h e 20h

Duração: 120 minutos

Local: Teatro Bravos

Endereço: Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Capacidade: 611 lugares

Classificação etária: 12 anos

Observação: Vanessa da Mata não fará as sessões dos dias 10, 16 e 24 de agosto. Dia 30 de agosto não haverá sessão.

O Teatro possui acessibilidade e ar-condicionado.

PREÇOS/SETORES

PLATEIA PREMIUM: R$ 150,00 meia entrada e R$ 300,00 inteira

PLATEIA INFERIOR: R$ 125,00 meia entrada e R$ 250,00 inteira

MEZANINO: R$ 75,00 meia entrada e R$ 150,00 inteira

INGRESSOS:

Internet: https://bileto.sympla.com.br/event/93986/d/255970

Bilheteria física: De terça à domingo das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo, no próprio local

Formas de Pagamentos aceitas na bilheteria: Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e dinheiro. Não aceitamos cheques.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Não é permitida a entrada no teatro após o início do espetáculo. Em caso de atraso, não haverá devolução do valor dos ingressos, nem a troca para outro dia ou sessão. Caso haja liberação no teatro o assento automaticamente se tornará livre.

Respeitando a acessibilidade, o Teatro Bravos ainda conta com elevadores e escadas rolantes de acesso à sala de espetáculos em todos os andares, além de seis posições para cadeirantes e seis poltronas para obesos.

Assento para obesos: informamos que este assento é duplo e se destina ao conforto do cliente obeso.

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bileto.sympla.com.br/meia-entrada/

Comments