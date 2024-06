With a Soap Opera Narrative and Regional Inspiration, UM GRANDE ENCONTRO – O MUSICAL Celebrates Love, Dreams and Challenges

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Um Grande Encontro – O Musical (A Great Encounter - The Musical) opens on June 21st on the stages of Marte Hall Theater presenting a fictional story inspired by timeless songs and Popular Brazilian Music hits. The production continues until September 1st in São Paulo.

Idealized by the trio of creative producers Rose Dalney, Marcio Sam and Túlio Rivadávia – responsible for O Musical Mamonas and Em Busca do Balão Mágico –, the show is artistically directed by Jarbas Homem de Mello and Túlio Rivadávia, who also wrote the dramaturgy. On stage, three musicians and seventeen actors form a carnival group that, like a chorus in Greek theater, tells the story of love, dreams and challenges of the musician Tom and Diana, threatened by the lies and traps created by Tião, obsessed with girl. All of this packed with songs from the iconic repertoire of the O Grande Encontro album trilogy, which brought together Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Elba Ramalho and Zé Ramalho.

Set in the early 70s, Um Grande Encontro celebrates love, a consequence of encounters, through the trajectory of the novel that intertwines the lives of Tom Silva, a dreamy young musician, and Diana Abrantes, Margarida, a free-spirited woman who needs to face the barriers created by Tião Cavalcanti's obsession. Son of a musician, Tom grew up on the hills of Olinda, were he inherited the talent of his recently deceased father. To ease the sadness of his loss, Tom is taken by his best friend, Lito, to the trendy Boa Viagem beach, where his first and unusual meeting with Diana, also known as Margarida, takes place. It's love at first sight.

Um Grande Encontro – O Musical (A Great Encounter)'s cast & crew.

photo by Caio Gallucci.

Musical inédito nacional, UM GRANDE ENCONTRO estreia dia 21 de junho no Marte Hall com direção de Jarbas Homem de Mello e Túlio Rivadávia

Espetáculo traz uma dramaturgia inédita costurada pelas canções que se tornaram clássicos da MPB no encontro de Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Elba Ramalho e Zé Ramalho.

Do mesmo trio de produtores de O Musical Mamonas, Em Busca do Balão Mágico, A Dona da História e Ninguém Dirá que é Tarde Demais, o espetáculo conta com um grupo de 20 atores,

músicos e cantores que executam em cena os cerca de 35 temas musicais que costuram a trama. O elenco reúne talentos vindos de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Maranhão e Amazonas.

Um Grande Encontro - O Musical chega no dia 21 de junho aos palcos do Marte Hall trazendo uma narrativa inédita para apresentar uma história ficcional inspirada por canções atemporais e sucessos da MPB. A montagem segue em cartaz até dia 1º de setembro em São Paulo.

Idealizado pelo trio de produtores criativos Rose Dalney, Marcio Sam e Túlio Rivadávia – responsáveis por O Musical Mamonas e Em Busca do Balão Mágico –, o espetáculo tem direção artística de Jarbas Homem de Mello e Túlio Rivadávia, que também assina a dramaturgia. No palco, três músicos e dezessete atores, formam um bloco carnavalesco que, tal qual um coro no teatro grego, conta a história de amor, sonhos e desafios do músico Tom e de Diana, ameaçados pelas mentiras e armadilhas criadas por Tião, obcecado pela moça. Tudo isso embalado pelas canções do icônico repertório da trilogia de álbuns O Grande Encontro, que reuniu Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Elba Ramalho e Zé Ramalho. O Grande Encontro foi um bem-sucedido projeto colaborativo, cujo primeiro volume foi lançado em 1996, com Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. O repertório trazia, entre outras, Coração Bobo, Sabiá, Talismã e O Ciúme. O volume 2 saiu em 1997.

Sobre a direção artística – Essência do carnaval, da cultura do Recife e Olinda.

Sob a direção de Jarbas Homem de Mello e Túlio Rivadávia, o musical Um Grande Encontro mergulha nas raízes culturais do repertório das canções e busca no carnaval, do maracatu e da cultura nordestina, os elementos estéticos para ambientar a narrativa. Desde o início, Jarbas Homem de Mello conta que considerou essencial captar a essência das ruas de Boa Viagem, Olinda e do Rio de Janeiro, lugares onde a narrativa se desdobraria, principalmente pelo sotaque característico da região. Assim, a decisão de priorizar atores nordestinos foi fundamental, resultando em um elenco composto em sua maioria por talentos vindos de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, que trazem consigo não apenas a sonoridade única, mas também a autenticidade cultural tão intrínseca à região. Inspirado nos ritmos e tradições carnavalescas, o musical adota uma abordagem de ensemble, onde todos os membros do elenco têm participação ativa, evocando os coros do teatro grego. Os narradores, representados por três fofoqueiros, acrescentam profundidade à trama, conectando-a ao folclore do Nordeste. “Ao mergulhar na jornada do herói em busca de seus sonhos após uma decepção amorosa, o musical oferece uma narrativa familiar, porém revitalizada por uma nova estética e abordagem”, explica Jarbas.

Left to right: Osmar Silveira (Tião), Victor Medeiros (Tom)

and Marina Braga (Diana).

photo by Caio Gallucci.

Sobre a direção musical – Sonoridade Adaptada à Dramaturgia

Daniel Rocha não está apenas dirigindo um elenco; ele está liderando uma orquestra de talentos no palco. Nas audições, Rocha e sua equipe buscaram não apenas atores, mas músicos versáteis capazes de tocar diversos instrumentos. O resultado? “Uma coleção impressionante de talentos que não só cantam, mas também tocam desde rabeca e flauta até saxofone e violão”, observa Rocha. Essa diversidade instrumental permitiu adaptar a sonoridade do espetáculo à dramaturgia, criando uma paisagem sonora envolvente e expressiva que molda a instrumentação de cada cena para complementar as emoções e os momentos do enredo. Com 35 temas, a montagem navega pela discografia de O Grande Encontro, transformando cada música em um elemento essencial da narrativa. A direção musical respeita a sonoridade da época, adicionando nuances contemporâneas para manter o espetáculo vibrante. A ideia é que o público se emocione e cante junto canções como Anunciação (Alceu Valença), Bicho de Sete Cabeças (Renato Rocha), Dona da Minha Cabeça (Fausto Nilo/Geraldo Azevedo), Frevo Mulher (Zé Ramalho), Veja - Margarida (Vital Farias), Banho de Cheiro (Carlos Fernando), além de canções de Dominguinhos, entre outras.

Sobre a coreografia – Corpo Como Instrumento

Com uma trilha sonora icônica como ponto de partida, Sabrina Mirabelli mergulhou em um processo coletivo para descobrir a linguagem corporal que deu vida à narrativa do espetáculo. Ela enfatiza que o corpo é um instrumento tão poderoso quanto a voz na expressão artística, guiando o elenco na descoberta de sua própria identidade corporal. Focando menos na técnica formal e mais na capacidade de comunicar e emocionar, Mirabelli busca integrar ritmos nordestinos à coreografia, mesclando movimentos contemporâneos sem perder a essência e a pulsação característica do estilo. “Nem todos no elenco têm a base da dança. Para quem tem já é meio caminho andado no sentido da técnica, de usar a favor, uma ferramenta para auxiliar naquilo que tem que ser feito, mas quem não tem também não necessariamente precisa disso. Inclusive, às vezes, é até bom a gente partir desse corpo que não tem essa técnica”, afirma.

Sobre a cenografia – Inspiração nas Cores das Festas Populares

O desafio de Carmem Guerra foi criar um cenário que pudesse abranger os vários ambientes da narrativa, sem perder a autenticidade de cada ambiente. Para isso, ela mergulhou em pesquisas sobre as festas populares do Nordeste, especialmente em Pernambuco, buscando inspiração nas cores, texturas e elementos icônicos do Galo da Madrugada e do Carnaval de Olinda. O céu de fitas de cetim, uma homenagem aos figurinos festivos, paira sobre o palco, enchendo o ambiente com uma sensação de celebração e movimento. As ladeiras de Olinda são representadas por uma rampa sinuosa, adornada com janelas que ecoam a arquitetura histórica da cidade. O resultado é um mosaico de imagens e cores que pretende transportar o público para os vibrantes cenários de Recife, Olinda e Rio de Janeiro, onde cada detalhe contribui para a atmosfera única do espetáculo.

Sobre o figurino – Fusão Entre o Realismo e o Fantástico

Explorando uma fusão entre o realismo e o fantástico, Bruno Oliveira realizou uma meticulosa pesquisa de materiais e texturas para dar vida aos personagens. Cada peça é elaborada mesclando referências artesanais com uma rica paleta de cores e padrões inspirada nos tons do casario de Olinda, que ecoam tanto o imaginário folclórico quanto elementos da época em que se passa a narrativa. “Repletos de elementos naturais como cabaças, cordas e fitas características de festas nordestinas, além de vestir, os trajes evocam uma sensação de lugar, colaborando para que o público identifique onde ase cenas se passam” , detalha Bruno Oliveira.

Sobre o visagismo – Brilho e Cores do Carnaval

“O visagismo do espetáculo aposta no lúdico. A ideia é que os personagens transmitam o brilho e as cores do Carnaval de Olinda e do Rio de Janeiro”, conta o criativo Dicko Lorenzo.

Sobre o texto – Narrativa em Tom Novelesco para uma História Original.

Evitando o caminho dos musicais biográficos, Túlio Rivadávia optou por uma narrativa novelesca, uma história original que fosse costurada por todos aqueles sucessos, buscando inspiração nos elementos das canções para desenvolver personagens e ganchos dramatúrgicos. Pesquisou também fatos e locais que permeavam a vida dos artistas de O Grande Encontro, como Olinda, a praia de Copacabana e o Teatro Thereza Raquel no Rio de Janeiro, onde iniciaram suas carreiras, adicionando nuances de realismo a uma trama fictícia, porém enraizada na cultura brasileira. “Temos homenagens a eles em um dos núcleos do espetáculo, trazendo traços da personalidade de cada um, mas tudo é uma grande ficção sem compromisso com fatos reais. Nosso personagem principal vive a jornada do herói, emigrando de Olinda para o Rio de Janeiro em busca do sonho de viver de música. É uma história de amor e provações costurada por grandes sucessos da música popular brasileira”, informa Túlio.

United by their passion for theater, Túlio Rivadávia, Rose Dalney

and Marcio Sam are the creators of the musical.

photo Caio Gallucci.

Produção e idealização - Ligação desde O Musical Mamonas

Unidos pela paixão pelo teatro, Rose Dalney, Marcio Sam e Túlio Rivadávia formam um trio dinâmico que há mais de uma década realiza produções inovadoras. Com ligação profunda e uma forte amizade que precede suas carreiras, a parceria entre eles se consolidou a partir da produção de O Musical Mamonas, e desde então, eles têm sido um trio imbatível, criando produções como Em Busca do Balão Mágico, A Dona da História e Ninguém Dirá que é Tarde Demais. Marcio Sam, pernambucano e apaixonado pelo O Grande Encontro, foi o catalisador da ideia. Com o entusiasmo e apoio dos dois sócios, a concepção do musical começou a ganhar forma. Rose está à frente da direção de produção, Marcio além de assinar a idealização e produção, integra o elenco e Túlio escreveu o texto, além de codirigir a montagem.

Para dirigir o espetáculo ao lado de Rivadávia, foi convidado Jarbas Homem de Mello, com quem os três produtores trabalharam no Em Busca do Balão Mágico. “Jarbas não apenas dirige, mas também é um parceiro criativo que contribui com ideias valiosas e um olhar generoso para o projeto”, conta Márcio. O elenco, formado por 70% de atores nordestinos, foi selecionado por meio de audições realizadas em março. “Para nós sempre foi clara a importância de ter uma maioria de atores de origem nordestina, o que conferiu uma autenticidade ainda maior à montagem. Muitos deles não moravam em São Paulo e vieram para cá para trabalhar, para correr atrás de seus sonhos. Há uma grande identidade entre a história contada no palco e as histórias pessoais de cada integrante do elenco”, observa Rose.

Sinopse

Ambientada no início dos anos 70, Um Grande Encontro celebra o amor, fruto dos encontros, por meio da trajetória do romance que entrelaça a vida de Tom Silva, jovem músico sonhador, e Diana Abrantes, a Margarida, uma mulher de espírito livre mas que precisa enfrentar as barreiras criadas pela obsessão de Tião Cavalcanti. Tom cresceu pelas ladeiras de Olinda; filho de músico, herdou o talento do recém-falecido pai. Para amenizar a tristeza de sua perda, Tom é levado por seu melhor amigo, Lito, para a badalada praia de Boa Viagem, onde acontece o primeiro e inusitado encontro com Diana. É paixão à primeira vista.

Tudo seguia bem para um próximo encontro, até a interferência de Tião, filho de políticos influentes, que manda e desmanda nas areias de Boa Viagem e é obcecado por Margarida. Junto de seus capangas, tentam enganar Tom, fingindo-se de noivo de Margarida. Frustrado, Tom decide partir para o Rio de Janeiro e ir em busca de realizar seu desejo: o de tocar no concurso da rádio transmitido para todo o país direto do Teatro Thereza Raquel. Diana, a Margarida, não se conforma com o sumiço de Tom e tenta reencontrá-lo. Tião entra em cena novamente e fará de tudo para impedir um novo encontro entre os dois. Entre amores, sonhos, conflitos e amizades, costuradas por músicas inesquecíveis da MPB, a busca de um encontro irá acontecer.

Túlio Rivadávia, Rose Dalney, director Jarbas Homem de Mello and Marcio Sam.

photo by Caio Gallucci.

Ficha técnica:

Texto: Túlio Rivadávia.

Direção Artística: Jarbas Homem de Mello e Túlio Rivadávia.

Direção Musical: Daniel Rocha.

Idealização: Rose Dalney, Túlio Rivadávia e Marcio Sam

Coreografia: Sabrina Mirabelli.

Cenografia: Carmen Guerra.

Figurinos Bruno Oliveira.

Iluminação: Wagner Freire.

Visagismo: Dicko Lorenzo.

Designer de Som: Tocko Michelazzo.

Elenco/Personagem

Victor Medeiros - Tom

Marina Braga - Diana

Osmar Silveira - Tião

Márcio Sam - Lito

Maria Clara Aquino - Mara

Larissa Carneiro - Dona Anunciação

Gabriel Vicente - Apresentador / Líder da Caravana

Nestor Fonseca - Cicinho

Paulinho Ramos - Nico

Rodrigo Sestrem - Matias

Mikael Marmorato - Valencia

Clayson Charles - Fofoqueiro

Roma Oliveira - Zé Raimundo

Vinícius Loyola - Geraldinho

Júlia Perré - Elma

Walerie Gondim - Fofoqueira

Sémada Rodrigues - Fofoqueira

Consultoria em danças regionais: Sémada Rodrigues

Produtora de Elenco: Giselle Lima

Assistentes de produção de elenco: Fabi Tolentino e Lurryan Nascimento

Músicos regentes e Pianistas: Andrei Presser // Renan Achar

Percussionista: Daniel Alfaro

Produção Executiva: Clayton Epfani

Produção: Rose Dalney e Márcio Sam

Assessoria de Imprensa: Arteplural

Produção - Miniatura 9 e Religar.

Serviço:

UM GRANDE ENCONTRO – O MUSICAL

Marte Hall São Paulo

R. Domingos de Morais, 348 - Vila Mariana

Estreia – 21 de junho, sexta-feira, 21h

Temporada: até 1º de setembro.

Sexta às 21h00. Sábado e Domingo, 15h30 e 19h.

Ingressos de R$35,00 a R$ 160,00

Sexta às 21h00. Sábado e Domingo, 15h30 e 19h.

Venda de ingressos no link:

https://olhaoingresso.showare.com.br/Default.aspx?display=list&filter=none&eventid=924&websaleschannelkey=internetmh

Comments