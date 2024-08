Broadway Phenomenon DEAR EVAN HANSEN (Querido Evan Hansen) Opens in São Paulo, Addressing Serious Issues With Consciense, Sensibility and a Nice Score

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Dear Evan Hansen tells the story of a young man with social anxiety disorder who so yearns to make a connection with his peers that he fabricates a relationship with a deceased student to become closer to the boy’s family. When a classmate commits suicide, shy Evan Hansen finds himself at the center of the tragedy and turmoil. In a misguided attempt to comfort the boy’s grieving family, Evan pretends that he was actually good friends with their son. He invents a fictional email account to “prove” their friendship, and when a fake suicide note makes its way online, Evan finds himself the unintended face of a viral video about loneliness and friendship.

As his social currency skyrockets, Evan is drawn deeper and deeper into the lie. His relationship with his actual mother wanes in comparison to that of his “shiny new family”. He finally lands the girl of his dreams, and most importantly--he’s no longer invisible.

Eventually, Evan is forced to make a decision: Will he give himself over to the fantasy he’s created, or will he bite the bullet and risk losing everything he’s ever wanted? With a fast-paced new score from fresh young songwriting duo Pasek & Paul, (not to mention a few Tony awards), Dear Evan Hansen has become an instant hit among theatergoers everywhere.

On August 5th, the Brazilian production of Dear Evan Hansen oppened at Teatro Liberdade in São Paulo, after a highly praised season in Rio.

The production, which became known for Ben Platt's performance in the title role, will star Gab Lara in his first leading role, Vannessa Gerbelli, in the role of Heidi Hansen, Mouhamed Harfouch as Larry Murphy, Flavia Santana as Cynthia Murphy, Hugo Bonemer as Connor Murphy, Thati Lopes as Zoe Murphy, Gui Figueiredo as Jared Kleinman and Tati Christine as Alana Beck.

Directed, conceived and versioned by Tadeu Aguiar, with musical direction by Liliane Secco and under the production of Renata Borges Pimenta (Touché Entretenimento), in partnership with Estamos Aqui Produções (by Eduardo Bakr and Aguiar), this show can be seen until September 22nd, promising to provide an exciting and unforgettable experience for the audience.

Gab Lara plays Evan Hansen in his first leading role.

photo by Ricardo Brajterman.

Os compositores Benj Pasek e Justin Paul se conheceram enquanto estudantes no programa de teatro musical da Universidade de Michigan. Suas primeiras composições foram para os musicais James and the Giant Peach (2010), Dogfight (2012) e A Christmas Story, The Musical (2009) este último baseado no clássico cult movie natalino Uma História de Natal (1983). Tais produções lhes renderam a reputação de um dos mais promissores times de compositores jovens da Broadway contemporânea em uma indústria que implorava por shows que atraíssem públicos mais jovens. A Christmas Story lhes rendeu uma indicação ao Tony de Melhor Partitura Original, mas a carreira da dupla atingiu o auge com Dear Evan Hansen, que foi indicado a nove Tonys levando seis prêmios, incluindo Melhor Musical e Partitura, além de honrarias pelo libreto de Steven Levenson e pela inesquecível atuação de Ben Platt no papel-título. Também ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Musical e o Prêmio Olivier de Melhor Musical. A dupla conhecida simplesmente por Pasek & Paul também viria a fazer grande sucesso nos cinemas pelas trilhas do filme La La Land (2016) que lhes deu o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Canção para City of Stars, e O Rei do Show (2017).

A história de partir o coração se concentra em Evan Hansen, um estudante do ensino médio com transtorno de ansiedade social que anseia tanto por fazer uma conexão com seus colegas que ele inventa um relacionamento fictício com um colega de classe vítima recente de suicídio, que era irmão de uma garota por quem ele tem uma queda. Assim acaba se tornando mais próximo da família do rapaz. Quando o engano de Evan é explorado pelas mídias sociais, isso coloca sua vida em uma espiral descendente e ele se vê no centro da tragédia e do tumulto. Em uma tentativa equivocada de confortar a família enlutada do garoto, Evan finge que era realmente um bom amigo do filho deles. Ele inventa uma conta de e-mail fictícia para "provar" sua amizade, e quando uma nota de suicídio falsa vasa online, Evan se vê como a face não intencional de um vídeo viral sobre solidão e amizade. À medida que sua ascensão midiático-social dispara, Evan é atraído cada vez mais para a mentira. Seu relacionamento com sua mãe real diminui em comparação ao de sua "nova família". Ele finalmente consegue a garota dos seus sonhos e, o mais importante, ele não é mais invisível. Eventualmente, Evan é forçado a tomar uma decisão: ele se entregará à fantasia que criou ou fará um sacrifício e arriscará perder tudo o que sempre quis?

Vanessa Gerbelli (as Heidi Hansen), in the number So Big/So Small,

makes the audience shed a few tears.

photo by Ricardo Brajterman.

Há um certo preconceito da Broadway em relação a shows que lidam com problemas de saúde mental, incluindo depressão e suicídio. Tais temáticas foram abordadas anteriormente em musicais como Carrossel (Carousel, 1945), O Despertar da Primavera (Spring Awakening, 2006) e Quase Normal (Next to Normal, 2008) – este último também dirigido por Tadeu Aguiar que encena esta montagem. Querido Evan Hansen trouxe essas indagações para a sociedade contemporânea e ressoou bem com o público. Essas questões relevantes, combinadas com uma partitura surpreendente e sem metais, além de um libreto inteligente, fizeram dele o musical mais vitorioso e premiado do ano.

O show surgiu após Pasek & Paul lerem uma notícia sobre um estudante que cometeu suicídio e deixou para trás uma série de cartas que pareciam indicar que ele tinha uma amizade com outra pessoa - e que, na verdade, não existia. Usando suas próprias experiências no ensino médio e na universidade, além de histórias reais de pessoas que lutaram contra problemas de saúde mental, a dupla criou a narrativa do musical que posteriormente, devido ao sucesso dos palcos, ganhou as páginas de um livro, em 2017.

Left to right: Gab Lara (as Evan Hansen),

Gui Figueiredo (as Jared Kleinman) and Hugo Bonemer (as Connor Murphy).

photo by Ricardo Brajterman.

Em 2021, resultado da boa aceitação do espetáculo, uma adaptação para as telas foi dirigida por Stephen Chbosky e coproduzida por Marc Platt, o pai de Ben Platt, que repetiu sua atuação no papel-título. Apesar de ter nomes consagrados no elenco como Amy Adams e Julianne Moore foi uma decepção nas bilheterias recebendo críticas negativas. Isso, junto com as vendas fracas de ingressos causadas pela pandemia do COVID-19, se tornaram os principais fatores que causariam o encerramento das produções na Broadway e no West End. Entretanto o show continua a ser apresentado com muito sucesso em todo o mundo, como na Finlândia, Israel, Austrália, Alemanha, República Tcheca, Canadá e Argentina.

No último dia 05 de agosto as luzes do Teatro Liberdade se apagaram, a orquestra tocou os primeiros acordes e uma antecipação silenciosa encheu o ar na estreia VIP, da primeira produção brasileira do aclamado musical, após uma elogiada temporada carioca, que em São Paulo poderá ser conferida até 22 de setembro, coincidindo com o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, um dos temas abordados no espetáculo, bem como, saúde mental, bullying, vida virtual, ansiedade, a necessidade de pertencimento, isolamento e o poder da conexão humana.

Dirigida e concebida por Tadeu Aguiar, e sob a produção geral da obstinada Renata Borges Pimenta (Touché Entretenimento) em parceria com a Estamos Aqui Produções (de Eduardo Bakr e Tadeu Aguiar), esta apresentação promete proporcionar uma experiência emocionante e inesquecível para o público onde o fará mergulhar no mundo de Querido Evan Hansen e explorar seu impacto na cena teatral.

The Murphys and Evan:

Mouhamed Harfouch (as Larry) and Flavia Santana (as Cynthia).

photo by Ricardo Brajterman.

A direção de Aguiar traz uma nova perspectiva à produção, garantindo que as nuances emocionais da história sejam efetivamente transmitidas. Sua profunda compreensão do material permite que os atores brilhem em seus papéis. O elenco, liderado por um esforçado Evan Hansen (Gab Lara), entrega um retrato excepcional de seus personagens, capturando suas complexidades e vulnerabilidades.

Sob a orientação da diretora musical Liliane Secco, as canções de Querido Evan Hansen, com versão para o português de Tadeu Aguiar, ganham vida nova na adaptação brasileira fazendo com que cada canção atinja seu potencial máximo. A música, composta por Benj Pasek e Justin Paul, toca a alma com suas letras sinceras e melodias elevadas. O elenco nacional as interpreta com vontade, infundindo-as com sua própria energia única e proeza vocal.

O design de produção do musical no palco do Teatro Liberdade, a cargo de Natália Lana, é de um cenário único, porém versátil e eficiente. As múltiplas telas com projeções em led da Agência Control+, com direção e criação de imagens a cargo de Lucas Pimenta e produção de Everaldo Rodrigues, comenta a ação de forma bem natural, e juntamente com o design de luz de Dani Sanchez trabalha em harmonia para criar uma experiência imersiva que transporta o público para o ambiente da história. Uma das cenas mais poderosas e emocionais ocorre durante a música You Will Be Found - Vão Te Encontrar, que combina o uso de diferentes telas e recados de mídia social de internautas anônimos que enviaram mensagens espontaneamente, surgindo nestas telas enquanto os atores interagem com elas, cantando uma letra potente. Destaque também para o engenhoso design de som de Gabriel D'Angelo.

Gab Lara as Evan Hansen and Thati Lopes as the conflicting

and friendly Zoe Murphy.

photo by Ricardo Brajterman.

O elenco entrega performances notáveis, trazendo suas próprias interpretações únicas para os personagens. A interpretação de Vanessa Gerbelli como Heidi Hansen, a mãe de Evan, mostra vulnerabilidade e força, capturando a essência de uma mãe navegando pelos desafios de ser uma mãe/pai ao mesmo tempo. Sua música solo So Big/So Small – A Casa Ficou Tão Grande Para Nós, no final do II Ato, é de tirar o fôlego cativando todo o público que não consegue resistir a verter algumas lágrimas. A interpretação que Thati Lopes dá para a conflituosa e simpática Zoe Murphy, o interesse amoroso de Evan, é cheia de emoção pura e genuína. Cabe a Hugo Bonnemer o grande destaque do musical no papel de Connor Murphy, o irmão problemático de Zoe, trazendo profundidade e complexidade a um personagem lutando com seus próprios demônios internos. Gui Figueiredo como Jared Kleinman, o amigo engraçado e sarcástico, e Tati Christine no papel de Alana Beck, a colega de classe séria, mas melodramática, demonstram talento indiscutíveis e adicionam todo o alívio cômico que a história precisa para que as cenas dramáticas evoluam.

Gab Lara como Evan, envolve o público não apenas com seu tipo apropriado para o papel. Ele consegue transmitir a ansiedade e a angústia interior do personagem de uma forma autêntica. Mouhamed Harfouch (como Larry), o pai ocupado e distante, e Flavia Santana (como Cynthia), a mãe dona de casa de Connor e Zoe – que está constantemente tentando evitar que sua família frágil se desintegre, mas muitas vezes não tendo sucesso –, estão muito bem em seus papéis, representando de forma inigualável a dor de quem acaba de perder um filho, por meio de atuações emocionantes e comoventes.

Os temas abordados por Querido Evan Hansen, ressoam profundamente com aqueles que assistem, gerando discussões sobre saúde mental e a importância da compaixão. A produção nacional tem de tudo para ser um grande sucesso na cena teatral paulistana trazendo o aclamado musical para um novo público. Estendendo-se a todas as gerações Querido Evan Hansen é uma jornada emocional que deixará o público refletindo sobre o poder da conexão, da empatia e do impacto duradouro da história de uma pessoa. Se você estiver por São Paulo, não perca a chance de assistir a esse show.

Dear Evan Hansen entire cast.

photo by Carlos Costa.

FICHA TÉCNICA:

Elenco: Gab Lara, Vannessa Gerbelli, Mouhamed Harfouch, Flavia Santana, Hugo Bonemer, Thati Lopes, Gui Figueiredo e Tati Christine.

Produção: Estamos Aqui Produções e Touché Entretenimento

Concepção, Tradução e Direção Original: Tadeu Aguiar

Produção Geral: Renata Borges Pimenta e Eduardo Bakr

Direção Musical: Liliane Secco

Direção de Movimento e Coreografias: Suely Guerra

Cenografia: Natália Lana

Figurinos: Ney Madeira e Dani Vidal

Design de Luz: Dani Sanchez

Design de Som: Gabriel D’Angelo

Conteúdo e Imagens: Agência Control+

Assessoria de Imprensa: GPress Comunicação > Grazy Pisacane

–

SERVIÇO:

QUERIDO EVAN HANSEN

TEMPORADA de SÃO PAULO

Teatro Liberdade

Teatro Liberdade - R. São Joaquim, 129, São Paulo - São Paulo

Data: 02 de agosto a 22 de setembro

Sessões: Sextas às 21h, Sábados às 16h e às 20h, Domingos às 16h00

Valor: R$ 60,00 e R$ 280,00

Vendas:

- Site Sympla (com taxa de conveniência): https://bileto.sympla.com.br/event/93468/d/252926?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw5ea1BhC6ARIsAEOG5pxcUgP7dco53mQxWhYN473SNStPIOfDbMdjpFr3FXfAoosk86zZ70kaAsoPEALw_wcB

- Bilheteria do Teatro

Duração: 2h30min (com intervalo de 15min)

Gênero: Musical

Classificação: 14 anos

*Desconto 35%: Obtenha 35% de desconto no ingresso inteiro ao preencher o formulário durante o processo de compra.

Obs: Para comprar mais de um ingresso nessa modalidade, basta preencher um formulário por ingresso conforme será solicitado. Desconto disponível para todos os públicos.

*Clientes Glesp: Clientes Glesp tem 25% de desconto nos ingressos inteiros mediante a aplicação do cupom, limitado a 4 ingressos por cupom. Válido para todos os setores.

DESCONTOS

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA - De acordo com a Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933 de 2013 têm direito a compra de até 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento os seguintes beneficiários:

ATENÇÃO - Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no ato da compra e no acesso ao evento. Para vendas pela Internet e Telefone é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no acesso ao evento. Caso o benefício não seja comprovado, o portador deverá complementar o valor do ingresso adquirido para o valor do ingresso integral, caso contrário o acesso ao evento não será permitido.

CRIANÇAS: Crianças de 02 a 12 anos pagam Meia-Entrada

ESTUDANTES - Lei Federal 12.933/13, Decreto Federal 8.537/15 e Medida Cautelar Provisória concedida pelo STF em 29/12/2015 – Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida pela ANPG, UNE, Ubes, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente padronizado. Os elementos indispensáveis da CIE são: I ­ nome completo e data de nascimento do estudante; II ­ foto recente do estudante; III ­ nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV ­ grau de escolaridade; e V ­ data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição.

IDOSOS (PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS) - Lei Federal 10.741/03 e Decreto Federal 8.537/15 – Documento de identidade oficial com foto.

JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, COM IDADES DE 15 A 29 ANOS - Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 ­- Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTE QUANDO NECESSÁRIO - Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 -­ Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social ­ INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento da apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS - Lei Estadual n° 15.298/14 ­- Carteira funcional emitida pela Secretaria de Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO - Lei Estadual n° 14.729/12 ­- Carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

Horário de funcionamento de bilheteria:

Atendimento presencial: De terça à sábado das 13h00 às 19h00. Domingos e feriados apenas em dias de espetáculos até o início da apresentação.

Comments