Father of Brazilian Rock'n'Roll, RAUL SEIXAS: THE MUSICAL Opens in São Paulo to Celebrate the Musician's 80th Birthday

Teatro-D-Jaraguá is set to host a captivating tribute to one of Brazil's most iconic musicians, Raul Seixas, in the original musical Raul Seixas: O Musical. This production celebrates the life and legacy of Seixas, who would have turned 80 this year, and promises to take audiences on an emotional journey through his music and philosophy.



Raul Seixas, who lived from 1945 to 1989, is often hailed as a foundational figure in Brazilian rock music. His innovative blend of rock'n'roll, folk, and traditional Northeastern rhythms such as forró, baião, and xote has left an indelible mark on the Brazilian music scene. Rolling Stone Brazil has recognized him as one of the greatest artists in the country's musical history, a testament to his enduring influence.



The musical, directed by Leonardo da Selva and featuring Bruce Gomlevsky in the lead role, unfolds during a sleepless night in which Seixas revisits his past, reflects on his artistic journey, and grapples with the socio-political landscape of Brazil. This intimate setting allows the audience to delve deep into the mind of an artist who was not only a musician but also a philosopher, exploring themes of freedom, art, and society.



Throughout the performance, viewers will be treated to 21 of Seixas' most beloved songs, including classics like "Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás", "Maluco Beleza", "Tente Outra Vez", and "Gita". These tracks, many co-written with renowned author Paulo Coelho, showcase Seixas' unique ability to weave philosophical and mystical themes into his music, making his work resonate with audiences on multiple levels.



Raul Seixas: O Musical promises to be more than just a concert; it is a confessional and emotionally charged exploration of one of Brazil's most authentic artists. As the audience is drawn into Raul's restless mind, they will experience the passion and intensity that defined his life and career.



As the curtain rises at Teatro-D-Jaraguá, fans of Raul Seixas and newcomers alike will have the opportunity to celebrate the legacy of a true musical pioneer. This production not only honors Seixas' contributions to Brazilian music but also invites reflection on the ongoing relevance of his messages in today's world. Don't miss the chance to witness this extraordinary tribute to a legend who continues to inspire generations.

Bruce Gomlevsky as RaulSeixas.

photo by Dalton Valerio.

Sucesso de público e crítica no rio de janeiro musical estreia em 10 de abril no Teatro-D-Jaraguá com temporada de 11/04 a 28/06/25, sexta e sábado, às 20h; e domingo, às 19h.

No ano em que Raul Seixas completaria 80 anos, seu legado ressurge com força nos palcos brasileiros através do espetáculo Raul Seixas, O Musical, em cartaz no Teatro-D-Jaraguá. Com dramaturgia e direção de Leonardo da Selva e a interpretação vibrante de Bruce Gomlevsky no papel do icônico cantor, a peça promete uma experiência única e envolvente que homenageia o pai do rock nacional.



Raul Seixas (1945-1989) himself.

photo by Reprodução.

Raul Seixas, um artista que desafiou normas sociais e culturais, deixou uma marca indelével na história da música brasileira. Trinta e cinco anos após sua morte, suas composições continuam a ressoar, provando que sua filosofia e suas letras são atemporais, inspirando novas gerações. O musical, que já arrebatou mais de 15 mil espectadores em temporadas no Rio de Janeiro, traz à tona a essência de um dos artistas mais autênticos do Brasil.

Com um roteiro baseado em manuscritos originais do cantor, gentilmente cedidos pela família, a dramaturgia de Leonardo da Selva oferece um olhar íntimo sobre a vida e a obra de Raul. A narrativa se desenrola durante uma noite insone, onde o artista revisita sua trajetória, reflete sobre sua arte e questiona os rumos do Brasil. Em um tom confessional e emocionalmente intenso, o espectador é convidado a adentrar os bastidores da mente inquieta de Raul, explorando temas como liberdade, arte e sociedade.



O espetáculo apresenta 21 canções icônicas, incluindo clássicos como "Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás", "Maluco Beleza", "Tente Outra Vez" e "Gita". Em um contexto social ainda marcado por polarizações, Raul Seixas: O Musical resgata a essência da "Sociedade Alternativa", onde liberdade e autenticidade são valores fundamentais. Para os jovens, é uma oportunidade de conhecer um ícone que permanece extremamente relevante; para aqueles que viveram a época de Raul, é um reencontro emocionante com um legado que continua pulsante.

Mais do que uma simples homenagem, o musical é um convite à reflexão e um manifesto sobre a força transformadora da arte. Como Raul nos ensinou, a verdadeira revolução começa dentro de cada um de nós. Não perca a chance de vivenciar essa experiência única no Teatro-D-Jaraguá e se deixar levar pela magia e pela mensagem de um dos maiores ícones da música brasileira.

photo by Dalton Valerio.

FICHA TÉCNICA

Com Bruce Gomlevsky

Direção, Dramaturgia e Produção Leonardo da Selva

Direção Musical Gabriel Gabriel

Assistência de direção Tassia Leite

Cenário Nello Marrese

Figurino Maria Calou

Iluminação Gabriel Prieto



REALIZAÇÃO TEATRO-D-JARAGUÁ

SERVIÇO

RAUL SEIXAS – O MUSICAL

ESTREIA DIA 10/04/25, quinta-feira, às 20h

Temporada: até 18/05/25, sextas e sábados, às 20h | domingos, às 19h

Duração: 90 minutos

Gênero: musical

Classificação Indicativa: 14anos

Local: Teatro-D-Jaraguá Rua Martins Fontes, 71, Centro 01050-000, Centro Histórico (metrô Anhangabaú)

Fone: 11-2802-7075

Capacidade: 260 lugares

Bilheteria: quinta a domingo a partir das 17h ou diretamente no link https://bileto.sympla.com.br/event/103689

Ingressos: R$ 150,00 (inteira), R$ 75,00 (meia)

Estacionamento: ESTAPAR na entrada principal do hotel com valor reduzido ao teatro de R$ 20,00 (vinte reais) por até 4h (quatro horas), valorizando a experiência do Bar do Clóvis+teatro+restaurante do Hotel Nacional Inn Jaraguá.

