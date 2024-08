Production that Tells the Story of the Rock Legend, ELVIS – A MUSICAL REVOLUTION Opens in São Paulo

Enter Your Email to Unlock This Article



The Icon. The King. The story of a man who gave the world a musical revolution.

Elvis: A Musical Revolution celebrates the extraordinary life of award winning, cultural icon, Elvis Presley. From his childhood in Mississippi, to his triumphant ‘68 Comeback Special, and ascent to become ‘The King of Rock ‘n’ Roll’, this brand-new high-energy production explores the pivotal moments in Elvis Presley’s life and music career through the perspectives of those who knew him best.

Get your pelvises and your blue suede shoes ready: in 2024, Brazil will enter the international circuit of Elvis: A Musical Revolution, the fictionalized biography recreated in musical form to tell the story of one of the greatest icons of world music, which will open in São Paulo on August 1st at the Teatro Santander, located in the JK Iguatemi complex, for a short season.

The musical is directed and adapted by Miguel Falabella, with musical direction by Jorge de Godoy and choreographic direction by Bárbara Guerra.

Leandro Lima will play the rock legend, alternating with Daniel Haidar, and the role of Colonel Parker will be played by Luiz Fernando Guimarães.

Trouble Scene: Leandro Lima (as Elvis Presley)

and the Las Vegas's showgirls.

photo by Mare Martin.

“A trajetória de Elvis confunde-se com o delírio de Las Vegas, cidade que conheceu seu apogeu e decadência. O mito aprisionado em uma gaiola dourada com showgirls, slot machines, escadas e janelas que conduzem e se abrem para os espaços da dramaturgia. Uma viagem alucinante mapeando uma das mais icônicas lendas do rock”, explica Miguel Falabella.

Elvis: A Musical Revolution é considerado um tour de force para fãs de todas as gerações, e traz em sua trilha sonora, os grandes sucessos atemporais de diversas fases da carreira do astro, que inclui canções como Jailhouse Rock, Hound Dog, Heartbreak Hotel, Love Me Tender e Suspicious Minds, entre muitas outras.

De Tupelo, Mississippi, a Hollywood, o espetáculo é a biografia musical por trás da lenda. Conhecemos não apenas o Rei do Rock, o astro, mas o filho, o marido e a vida do homem que moldou sua trajetória. A narrativa se entrelaça com as perspectivas de figuras cruciais, como seus pais Vernon e Gladys, o empresário Coronel Parker, e aqueles que o amaram e o inspiraram, como Ann-Margret e Priscilla Presley, trazendo a psique perturbada que antecedeu o icônico “Comeback Special” de 1968.

Good Rockin' Tonight scene: Fabiana Gugli as Gladys Prsley

and Robson Lima (as young Elvis Presley).

photo by Mare Martin.

Com um total de mais de 15 toneladas de cenografia, o espetáculo é uma verdadeira obra de engenharia e arte. O cenário inclui mais de 200 degraus, somando os acessos de coxia e palco, o que seria o equivalente a subir ao topo de um prédio de 13 andares. Além disso, são mais de 600 metros de LED programável, que irá proporcionar um show de luzes inesquecível. As cortinas metálicas, com suas 30 km de correntes, poderiam ligar o teatro Santander até Mauá se esticadas, e são compostas por 1.770.000 elos metálicos interligados. Foram usados também mais de 2.000 metros de tecido e quase 100 discos dourados para dar um toque de glamour. Todo esse esforço é possível graças a uma equipe de mais de 70 pessoas diretamente envolvidas na cenografia, sem contar os inúmeros empregos indiretos gerados.

O ator, modelo e cantor Leandro Lima, conhecido do grande público por suas participações em novelas, como Levi na nova versão de Pantanal (2022) e o delegado Marino em Terra e Paixão (2023), filmes, séries e peças de teatro, foi escolhido para dar vida no Brasil a um dos maiores ícones musicais de todos os tempos.

“Sempre tive vontade de fazer um papel biográfico, dar vida a um ícone dessa dimensão, presente no imaginário da maioria das pessoas do planeta, por décadas. É uma grande responsabilidade e um enorme desafio, mas estou pronto para me entregar a essa missão. É um presente que pretendo dividir com todos os fãs do Rei”, declara Leandro.

Left to right: Leonam Moraes (ensemble), Thór Júnior (ensemble),

Mari Saraiva (ensemble), Rupa Ferreira (as Roy Brown),

John Seabra (ensemble), Robson Lima (young Elvis),

Charles Damásio (ensemble), Sérgio Dalcin (as Frank Sinatra),

Letícia Nascimento (as Sister Rosetta), Daniel Caldini (ensemble) and

Gabi Germano (ensemble).

photo by Mare Martin.

Apresentado ao cantor por sua primeira namorada, há muitos anos, Leandro Lima lembra que ouviu dela que sua voz era semelhante à de Elvis. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi a dedicação do astro à música em cena: “Quando eu comecei a prestar atenção em Elvis, ele me seduziu por uma presença de palco visceral, uma entrega única quando cantava para grandes plateias. Recriar isto é o meu desafio”, diz o ator paraibano, que começou a carreira como cantor no Nordeste, até enveredar pela carreira de modelo internacional e realizar seu sonho de atuar.

O ator Daniel Haidar também foi escolhido para dividir com Leandro o papel de Elvis, ele alterna a personagem em datas previamente divulgadas através do canal da Sympla e redes sociais do espetáculo. Daniel integra a série DOM, de Breno Silveira, na segunda temporada, foi protagonista do musical com canções de Luan Santana, dirigido por Ulysses Cruz, além de espetáculos como Se Essa Lua Fosse Minha e Clube da Esquina, entre outros. Participou, também, das novelas Verdades Secretas 2 e Malhação – Viva a Diferença!.

Vivido no cinema por Tom Hanks, Coronel Parker ganhará vida nos palcos brasileiros pelas mãos do ator Luiz Fernando Guimarães, que, a convite do diretor Miguel Falabella, aceitou imediatamente o papel do homem que proibiu Elvis de cantar fora dos Estados Unidos por temer não poder voltar à América, onde havia entrado ilegalmente.

“Eu sou não somente um fã do trabalho do Miguel, como seu colega e amigo. Começamos juntos no teatro, gostamos um do outro artisticamente e trabalharmos neste projeto, será um prazer. Fui impactado por Elvis desde a minha infância, acompanhei muitos momentos dele, depois de um tempo deixei de fazê-lo, por acaso eu assisti quatro vezes a cinebiografia do Elvis com o Tom Hanks fazendo o papel do agente e então quando veio o convite do Miguel para interpretar o Coronel Parker, foi inevitável, né? confirmei imediatamente” conta Luiz Fernando.

Muito se discute sobre a importância do astuto empresário Coronel Tom Parker na vida e carreira de Elvis Presley. Dono de uma misteriosa biografia recheada de controvérsias e polêmicas, o ex-militar, trabalhador de circo e parques de diversões, que chegou ilegalmente nos Estados unidos aos 20 anos, é, sem dúvida, um dos principais responsáveis pela construção da carreira de sucesso do cantor.

Na escalada da fama do superastro, para o qual trabalhou por 22 anos, Parker foi o responsável por criar possivelmente a primeira grande máquina promocional em torno de um ídolo musical. É dele a ideia de Elvis servir ao exército na Europa, ou de vender milhares de produtos com seu nome, incluindo bottons onde se lia “Eu amo Elvis” ou “Eu odeio Elvis”, para lucrar de qualquer jeito.

Daniel Haidar plays Elvis Presley on Thursdays.

photo by Mare Martin.

Elvis Presley

Elvis Aaron Presley nasceu em janeiro de 1935, em Tupelo, no Mississippi, mas foi sua juventude, em um bairro de pessoas negras na cidade de Memphis, que influenciou o maior astro do rock. A voz marcante, o sorriso sedutor, a personalidade carismática, o visual ousado e o rebolado que despertava a histeria das plateias, foram apenas alguns dos elementos que fizeram de sua estrela uma das mais brilhantes do mundo da música e do cinema. Responsável por popularizar o rock, gênero musical criado por negros, nos Estados Unidos, país segregado racialmente, Elvis recebeu 14 indicações aos prêmios Grammy. O roqueiro cristão venceu três vezes na categoria de Melhor Performance Gospel.

Com 18 hits figurando como número 1 nas paradas de sucesso, o rei também explorou o country, o R&B e o gospel. Atualmente, Elvis possui mais de 16 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Passados 45 anos desde sua morte, seus maiores sucessos como Can’t Help Falling in Love, Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes e Always on My Mind continuam sendo a trilha sonora de muitos apaixonados por Rock and Roll.

No imaginário dos fãs, Elvis continua vivo!

Left to right: Daniel Haidar and Leandro Lima (as Elvis),

Luiz Fernando Guimarães (as Colonel Tom Parker)

and director Miguel Falabella.

photo by Cla'Er.

Elenco:

Luiz Fernando Guimarães (Coronel Tom Parker)

Leandro Lima (Elvis)

Daniel Haidar (Elvis Alternante)

Caru Truzzi (Priscilla Presley)

Robson Lima (Elvis Jovem)

Fabiana Gugli (Gladys)

Eduardo Semerjian (Vernon e Coronel Tom Parker)

Andreza Medeiros (Ann-Margreet)

Rupa Figueira (Roy Brown e ensemble)

Letícia Nascimento (Sister Rosetta e ensemble)

Gabriella Di Grecco (Dixie e ensemble)

Bruno Sigrist (Sam Phillips e ensemble)

Sérgio Dalcin (Frank Sinatra ensemble)

Pedro Silveira (Cover Elvis e ensemble)

Gustavo Waz (Elvis jovem alternante)

Ensemble:

Charles Damasio

Gabi Germano

John Seabra

Renato Bellini

Daniel Caldini

Leonam Moraes

Lucas Colombo

Mari Saraiva

Maysa Mundim

Tiss Garcia

Thór Junior

Bruno Kimura (Swing Masculino)

Cárolin Von Siegert (Swing Feminino)

Estêvão Souz (Swing Masculino)

SERVIÇO

ELVIS – A MUSICAL REVOLUTION

Teatro Santander

ENDEREÇO: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041.

OBS: Todas as sessões possuem audiodescrição e libras

DATA: de 01 de agosto a 01 de dezembro

LOCAL: Teatro Santander (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041)

HORÁRIOS:

Quintas-feiras, às 20h

Sextas-feiras, às 20h

Sábados, às 16h e 20h

Domingos, às 16h e 20h

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 10 anos, menores acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

PREÇOS:

VIP: R$ 190,00 meia entrada e R$ 380,00 inteira

PLATEIA SUPERIOR: R$ 125,00 meia entrada e R$ 250,00 inteira

FRISA PLATEIA SUPERIOR: R$ 125,00 meia entrada e R$ 250,00 inteira

BALCÃO A: R$ 90,00 meia entrada e R$ 180,00 inteira

FRISA BALCÃO: R$ 19,50 meia entrada e R$ 39,00 inteira

BALCÃO B: R$ 19,50 meia entrada e R$ 39,00 inteira

*Clientes Santander têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 2 por CPF.

INGRESSOS

Internet (com taxa de conveniência): https://bileto.sympla.com.br/event/90179/d/234549?_gl=1*oi2mcb*_ga*MTMyNDA2OTkyMS4xNzEzNTM4NDg0*_ga_KXH10SQTZF*MTcxMzUzODQ4My4xLjEuMTcxMzUzODUxOS4yNC4wLjExNzIyMTkzMDA.

Bilheteria física (sem taxa de conveniência): Teatro Santander. Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h00 às 18h00. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação. A bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia. Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041.

Descontos:

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário.

30% DE DESCONTO | CLIENTE SANTANDER – Na compra de ingressos realizada por clientes Santander, limitado a 20% da lotação do teatro. Não cumulativo com meia-entrada. Limitados a 02 (dois) ingressos por CPF. Esta compra deverá ser realizada com cartões do Banco Santander, para compras on-line somente o cartão de crédito Santander, compras na bilheteria e totem, o pagamento com o desconto poderá ser realizado em débito ou crédito. Verifique em qual setor o desconto está disponível. De acordo com o art. 38, inciso I, da Instrução Normativa nº 1, de 20/03/2017 e com base na Lei Federal nº 8.313 (Lei Rouanet) e Decreto nº 5.761, é proibido comercializar o produto cultural (ingressos) em condições diferentes para clientes Santander, das praticadas ao público em geral.

OBS: TODAS AS SESSÕES POSSUEM AUDIODESCRIÇÃO E LIBRAS

Comments