Review: REPÚBLICA LEE – UM MUSICAL AO SOM DE RITA at Teatro Viradalata

In a great tribute to singer and songwriter Rita Lee (1947 – 2023), In Cena Produções brings to the stage the show República Lee – Um Musical ao Som de Rita, in a short season, from July 12th to August 4th, at Teatro Viradalata, in São Paulo. With book and direction by Tauã Delmiro, the non-biographical show, a musical comedy, pays tribute to the legacy of the queen of Brazilian rock, known by her freedom and irreverence. The creative team includes Cella Bártholo (design), Hugo Kerth (musical direction and arrangements) and Débora Polistchuck (choreographies and directing assistance).

The show combines theater and cinema, creating a film in the presence of the audience, with pre-recorded scenes and others shooted live and follows the story of five young people, residents of a República (a kind of a shared house, a student residence) in São Paulo City, between the years from 1968 and 1969. The group is engaged in producing, within the apartment where they live, a low-budget science fiction short film. The plot within the plot is based on sci-fi feature films from the 1950s, such as The Day the Earth Stood Still (1951), Earth vs. the Flying Saucers (1956) and Attack of the 50 Foot Woman (1958). The cast includes Cella Bártholo (Jullie), Caio Nery (Caio), Rodrigo Salvadoretti (Danilo), Ingrid Klug (Sarah), Pedro Balu (Darín) and João Ferreira and Luiza Cesar (swings).

República Lee's cast: João Ferreira (swing), Pedro Balu (Darín),

Ingrid Klug (Sarah), Caio Nery (Caio), Luiza Cesar (swing),

Rodrigo Salvadoretti (Danilo) and Cella Bártholo (as Jullie).

photo by Gabé.

O espetáculo da In Cena Produções une teatro e cinema, construindo um filme na presença do público, com cenas pré-gravadas e outras filmadas ao vivo

Em uma grande homenagem à cantora e compositora Rita Lee (1947 – 2023), a In Cena Produções leva aos palcos o espetáculo República Lee – Um Musical ao Som de Rita, em curta temporada, de 12 de julho a 04 de agosto, no Teatro Viradalata, em São Paulo. Com texto e direção de Tauã Delmiro, o espetáculo não-biográfico, uma comédia musical, faz um tributo ao legado da rainha do rock brasileiro, marcado pela liberdade e irreverência. Fazem parte da equipe criativa Cella Bártholo (idealização), Hugo Kerth (direção musical e arranjos) e Débora Polistchuck (coreografias e assistência de direção).

República Lee – Um Musical ao Som de Rita acompanha a história de cinco jovens, moradores de uma república na cidade de São Paulo, entre os anos de 1968 e 1969. O grupo está engajado em produzir, dentro do apartamento onde mora, um curta-metragem de ficção científica, com baixo orçamento. A trama dentro da trama é baseada em longas-metragens de sci-fi dos anos 1950, como O Dia em que a Terra Parou, A Invasão dos Discos Voadores e O Ataque da Mulher de 15 Metros. No elenco, estão Cella Bártholo (Jullie), Caio Nery (Caio), Rodrigo Salvadoretti (Danilo), Ingrid Klug (Sarah), Pedro Balu (Darín) e João Ferreira e Luiza Cesar (swings).

Pedro Balu (as Darin) and Caio Nery (as Caio).

photo by Gabé.

A dramaturgia do musical é embalada por canções clássicas do repertório de Rita Lee, como Agora Só Falta Você, Nem Luxo, Nem Lixo, Alô, Alô, Marciano, Desculpe O Auê e Mutante. “A maior inspiração do enredo foram as canções da Rita e, a partir delas, buscamos absorver o caráter disruptivo presente nas letras e melodias. Embora o espetáculo não seja uma biografia da vida da artista, os cinco personagens são desdobramentos da personalidade transgressora dela”, explica o autor e diretor Tauã Delmiro.

A comédia musical sintetiza a efervescente cena cultural paulista do final da década de 1960, que assistiu florescer o trabalho de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Os Mutantes. “Um caldeirão de experimentos artísticos que possibilitou o nascimento da Tropicália e a construção da identidade do rock nacional, ritmo que fez de Rita Lee sua principal representante”, ressalta Cella Bártholo, que idealizou o espetáculo e é diretora artística da In Cena Produções.

O espetáculo surpreende o público ao proporcionar uma experiência multilinguagem, unindo teatro e cinema. A partir da interação de cenas teatrais, takes pré-gravados e outros filmados ao vivo, será construído um filme na presença do público. A partir do universo lúdico e disruptivo da lírica de Rita, a narrativa aborda a rebeldia de uma juventude que rompeu paradigmas e quer ser fonte de inspiração para os espectadores.

“Em sua autobiografia, Rita revela sua enorme paixão pelo cinema. Esse fato me inspirou a escrever uma dramaturgia que dialogasse teatro e audiovisual. Levei essa ideia pra Cella e ficamos confiantes de que conseguiríamos desenvolver uma obra instigante e inovadora”, adianta Tauã.

Com o objetivo de fomentar o musical brasileiro, a In Cena pretende investir em projetos inéditos e nacionais. “A gente sabe que tem muitos artistas talentosos aqui nas áreas de dramaturgia, composição, dança, e queremos fomentar esse mercado. Além disso, homenagear também grandes nomes brasileiros, como a Rita Lee”, completa Cella.

Rodrigo Salvadoretti (Danilo) and Ingrid Klug (Sarah).

photo by Gabé.

Ficha técnica:

Direção geral: Tauã Delmiro

Coreografias e assistência de direção: Débora Polistchuck

Direção musical: Hugo Kerth

Direção artística e concepção: Cella Bártholo

Direção de produção: Glauce Carvalho

Direção de marketing e comercial: Lívia Rezen

Direção financeira: Camila Biasi

Assistente financeira: Vanessa Lopes

Assistente de direção artística: Patricio Terry

Assistente de produção: Isaac Belfort & Matheus Sabbá

Assistente de produção: Vinicius Pugliese

Designer e social mídia: João Uchôa

Designer e id. visual: Gabé

Designer: Júlia Tavares

Cenografia: Glauce Carvalho & Vinicius Pugliese

Figurino: Vinicius Aguiar



Cella Bártholo (as Jullie).

photo by Gabé.

Serviço:



República Lee – Um Musical ao Som de Rita



Temporada: 12 de julho a 04 de agosto de 2024

Teatro Viradalata: Rua Apinajés, 1387, Perdizes – São Paulo

Telefone: (11) 3868-2535

Dias e horários: sextas e sábados, às 20h; domingos, às 19h.

Ingressos: Plateia e plateia superior: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada). Plateia lateral superior: R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia-entrada).

Duração: 2h

Classificação etária: 14 anos

Capacidade de público: 240 pessoas

Venda de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/94325/d/257584

Instagram: @republicalee

