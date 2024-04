ADORAVEL TRAPALHAO, THE MUSICAL that Pays Homage to Famous Brazilian Comedian Renato Aragao, Opens In Sao Paulo

Get Access To Every Broadway Story



Renato Aragão (born January 13, 1935), nicknamed Didi, is a Brazilian comedian actor, producer, filmmaker, TV presenter, singer and writer. He is best known as Didi, because of his leading role in the television series Os Trapalhões.

Os Trapalhões was a Brazilian comedy group and a television series of the same name created by Wilton Franco. Its members were Dedé San- tana, Zacarias, Mussum and their leader Didi Mocó (Renato Aragão).

The name Os Trapalhões (which can be translated as The Bumbling Ones or The Clumsy Ones) is derived from the Portuguese verb ‘atrapalhar’, which means the opposite of helping, to do something the wrong way or to those that confuse. The name is translated "Tramps" in English DVD subtitles. It originally aired on Rede Tupi from 1974 to 1977 and the show later moved to Rede Globo and remained there from 1977 to 1995.

Adorável Trapalhão, the Musical, a show that will pay homage to the unparalleled career of Renato Aragão, will open on April 19th, at Teatro VillaLobos and will run until June 23rd, with sessions every Friday, at 8pm; Saturdays and Sundays at 4pm and 8pm. Renato Aragão actively joins in the show, as a special participation, as it will be up to Rafael Aragão, the actor who created the project, to play the role of the iconic Didi Mocó.

Tickets are available online (https://bileto.sympla.com.br/event/91295/d/241472), in person, at points of sale at the totems at VillaLobos Mall (1st floor) or at the ticket office at Teatro VillaLobos (on show days, 1 hour before show time until the start of the performance). The production is directed by José Possi Neto and written by Marília Toledo. The production is by Rega Início Produções Artísticas, by Renata Alvim.





Rafael Aragão (as Renato Aragão/Didi Mocó)​​​ and ​​​​Renato Aragão (as himself).

photo by Divulgação.





Adorável Trapalhão, Uma Comédia Musical, espetáculo que homenageará a trajetória inigualável de Renato Aragão, irá estrear no dia 19 de abril, no Teatro VillaLobos e ficará em cartaz até 23 de junho, com sessões todas as sextas, às 20h; sábados e domingos às 16h e 20h. Renato Aragão toma parte ativamente do espetáculo, como participação especial, uma vez que caberá a Rafael Aragão, o ator idealizador do projeto, interpretar o papel do icônico Didi Mocó.

Os ingressos estão disponíveis pela internet (https://bileto.sympla.com.br/event/91295/d/241472), presencialmente, nos pontos de venda nos totens no Shopping VillaLobos (1º piso) ou ainda na bilheteria do Teatro VillaLobos (nos dias do espetáculo, 1h antes do horário do espetáculo até o início da apresentação). A montagem conta com direção de José Possi Neto e textos de Marília Toledo. A realização é da Rega Início Produções Artísticas, de Renata Alvim.

Os Trapalhões themselves:

Mussum, Zacarias, Dedé and Didi Mocó.

photo by Divulgação.

O show Adorável Trapalhão, Uma Comédia Musical irá abordar a vida e carreira do renomado comediante brasileiro Renato Aragão e seu personagem Didi, desde Sobral, no Ceará, em 1943, onde nasceu, seguindo a jornada até seu sucesso na televisão, passando pela sua estreia na TV Ceará, sua mudança para o Rio de Janeiro, e seu eventual sucesso como membro do grupo Os Trapalhões na TV Globo.

O espetáculo destaca os momentos importantes da carreira de Renato, como a formação do quarteto com Dedé Santana, Mussum e Zacarias, seus filmes de grande sucesso, e seu trabalho filantrópico com o Criança Esperança. Também aborda os desafios e conflitos enfrentados pelo grupo, incluindo uma separação temporária. A história é contada com números musicais, coreografias e interações entre os personagens que marcaram a carreira do comediante

Hollywood number.

photo by Cla'Er.

"Tô muito animado e doido pra ver acontecer. Confio muito na equipe que está fazendo esse sonho virar realidade e tenho certeza de que o resultado será lindo e que vai encantar não só a mim, mas também todo mundo que me acompanha por tanto tempo", diz Renato Aragão.

EQUIPE CRIATIVA COMPLETA

ELENCO:

Renato Aragão (participação especial);

Rafael Aragão (Renato Aragão/Didi Mocó)

Enrico Verta (Dedé)

Milton Filho (Mussum)

Vicenthe Oliveira (Zacarias)

Léo Romano (Ensemble/Trupe)

Dante Paccola (Ensemble/Trupe)

Rhuan Santos (Ensemble/Trupe)

Estêvão Souz (Ensemble/Trupe)

Abner Debret (Ensemble/Trupe)

Rafael Machado (Ensemble/Trupe)

Pedro Navarro (Ensemble/Trupe)

Talihel (Ensemble/Trupe)

Bruno Ospedal (Ensemble/Trupe)

Arízio Magalhães (Ensemble/Trupe)

Bruno Kimura (Swing)

Daniela Cury (Ensemble/Trupe)

Paulão (Ensemble/Trupe)

Maysa Mundim (Ensemble/Trupe)

Anna Preto (Ensemble/Trupe)

Yasmin Calbo (Ensemble/Trupe)

Gabi Germano (Ensemble/Trupe)

Luiza Alvim (Ensemble/Trupe)

Letícia Mamede (Swing)

E as crianças:

Enzo Ignácio (Chico)

Tom Lotufo (Renato Aragão criança)

Cauê Enzo (Chico)

Arthur Harbert (Renato Aragão criança)

Dramaturgia: Marilia Toledo

Músicas e Letras: Marco França e Fernando Suassuna

Encenação e Direção de Arte: José Possi Neto

Coreografia e Direção de Movimento: Alonso Barros

Direção Musical: Marco França

Co-Direção Musical: Diego Salles

Cenário: Marco Lima

Figurino: Theo Cochrane

Visagismo: Anderson Bueno

Iluminação: Wagner Freire

SERVIÇO

ADORÁVEL TRAPALHÃO, UMA COMÉDIA MUSICAL

História de Uma Gata/Cinema number.

photo by Cla'Er.

Dia: de 19 de abril a 23 de junho de 2024

Horários: Sextas-feiras, às 20h; sábados e domingos, às 16h e 20h

Local: Teatro VillaLobos

Endereço: Av. Drª Ruth Cardoso, 4777 - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo/SP

Classificação etária: Livre, menores de 14 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

SETORES E PREÇOS

Premium Central: R$140,00 meia entrada e R$280,00 inteira

Premium Lateral: R$125,00 meia entrada e R$250,00 inteira

Gold: R$100,00 meia entrada e R$200,00 inteira

Silver: R$75,00 meia entrada e R$ 150,00 inteira

Balcão: R$19,80 meia entrada e R$39,60 inteira

INGRESSOS

Sem taxa de conveniência:

Atendimento presencial:

Toten de vendas no Shopping Villa Lobos (1º piso em frente ao Restaurante América), ou na bilheteria do Teatro Villa Lobos (nos dias do espetáculo, 1h antes do horário do espetáculo até o início da apresentação)

Com taxa de conveniência:

https://bileto.sympla.com.br/event/91295/d/241472