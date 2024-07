THE SOUND OF MUSIC (A Noviça Rebelde) Arrives in São Paulo After a Sold-out Season in Rio de Janeiro

Enter Your Email to Unlock This Article



Since making his Broadway debut in 1959, The Sound of Music (A Noviça Rebelde) has become a singular phenomenon. No other show has achieved such a lasting trajectory of success as one of this musical, inspired by the true love story between a young novice and a widowed captain, father of seven. After winning eight Tony Awards, the stage production generate the five-time Oscar©-winning film (1965) - including Best Picture - and settled forever into the affective memory of generations to come. A new version of this classic is in theaters from July 13 at Vibra São Paulo, directed by Charles Möeller and Claudio Botelho.

The Hills Are Alive: Malu Rodrigues as Maria Rainer.

photo by Caio Gallucci.

Era uma vez... há quase 60 anos, estreava nos palcos da Broadway o último grande conto de fadas escrito na nossa época. Situado num reino distante, num palacete cercado de montes cobertos de neve, ele nos conta a história de uma doce governanta que conquista os corações de uma cambada de crianças recalcitrantes e seu rigoroso pai, e quando os nazistas entram em cena, são obrigados a fugir pelos Alpes em direção à América.

Assim é The Sound of Music (A Noviça Rebelde), o segundo musical de maior duração na Broadway nos anos 50 (estreou em 16 de novembro, de 1959, perfazendo 1.443 apresentações) que também marcou o 35º e último trabalho de Oscar Hammerstein, II, que morreria nove meses após a estreia (ele já havia sofrido uma operação emergencial de câncer durante os ensaios e sua última letra foi para a canção 'Edelweiss'). Primeiramente pelo ímpeto do diretor Vincente J. Donehue, a história foi adaptada como um veículo para a estrela Mary Martin (que viveu alguns anos num sítio em Goiás e era a mãe de Larry Hagman, o JR de Dallas e o Major Nelson, de Jeannie é Um Gênio) a partir de The Trapp Family Singers, biografia de Maria Von Trapp, e também da versão alemã do filme Die Trapp-Familie (1956) que teve uma continuação Die Trapp-Familie in Amerika (1958). O marido de Miss Martin, Richard Halliday, e Leland Hayward tornaram-se sócios patrocinando o projeto, e Howard Lindsay e Russell Crouse foram encarregados de escrever o libreto. Inicialmente eles planejavam usar somente a autêntica música cantada pelos Trapps em seus concertos além de uma canção original que seria fornecida por Richard Rodgers & Oscar Hammerstein, II. Quando os compositores torceram o nariz para este arranjo, a eles foi pedido que contribuíssem com todo o score e acabaram por se juntar a Lindsay e Crouse como produtores.

Malu Rodrigues (as Maria Rainer),

Pierre Baitelli (as Capitain Georg von Trapp) and children.

photo by Caio Gallucci.

O musical situado em 1938 tem lugar em Salzburgo, no Tirol Austríaco. Maria Rainer, uma espevitada postulante à Abadia Nonnberg é repreendida por suas superiores por sua inclinação em se retirar para as montanhas para escutar o som da música ('The Sound of Music'). A pedido da Madre Superiora, Maria é empregada como babá das sete crianças do rico e autocrata Capitão Georg Von Trapp. Maria logo ganha a afeição de seus tutelados - em parte por ensiná-los canções como 'Do-Re-Mi', 'The Lonely Goatherd', 'So Long, Farewell' e 'My Favorite Things'. Embora Von Trapp seja inclinado à proeminente Baronesa Elsa Schraeder, ele e Maria se apaixonam e se casam. Sua felicidade, no entanto, é quase que imediatamente estilhaçada pela invasão alemã na Áustria. A família Von Trapp, que começava a ser celebrada por seus concertos amadores, dá uma última exibição antes prestando atenção à mensagem de 'Climb Ev'ry Mountain' (Escalar Cada Montanha) e escapar pelos Alpes até a segura Suíça (na verdade eles não caminharam até a Suíça a 160 km de sua casa, mas foram tranquilamente de trem até a Itália, que estava mais perto, e Maria e Georg viveram casados por 10 anos antes da Anschluss). Um sub-enredo trata do romance adolescente entre Liesl, a filha do capitão, e Rolf Gruber um nazista incipiente.

Sixteen Going on Seventeen:​​​​​​

Larissa Manoela (Liesl) and Eduardo Borelli (Rolf).

photo by Caio Gallucci.

O musical acabou concorrendo a nove Tonys vencendo nas categorias de Melhor Musical, Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante (Patrícia Neway, sendo que Lauri Peters também foi indicada em nome das crianças), Cenário (Oliver Smith) e Direção Musical (Frederick Dvonch). Em 1965 viria a famosa versão cinematográfica. Com o título nacional de A Noviça Rebelde se tornaria um dos filmes mais queridos de todos os tempos e para muitos, melhor ainda do que a versão dos palcos. Sendo o segundo papel de Julie Andrews para o cinema, do elenco também fizeram parte Christopher Plummer (o Capitão Von Trapp, dublado por Bill Lee), Peggy Wood (a Madre Superiora, dublada por Margery McKay) e Marni Nixon (que sempre dublava cantoras como Natalie Wood, Deborah Kerr e Audrey Hepburn e aqui canta ela mesma como uma das freiras). Com momentos inesquecíveis como a tomada aérea da abertura com a música-tema 'The Sound of Music', as crianças cantando 'Do-Re-Mi' pelas ruas de Salzburgo, o emocionante 'Edelweiss', ou o divertido 'My Favourite Things' o filme se tornou cult. Tão cult que na Holanda, Inglaterra, Austrália e Estados Unidos surgiram sessões de sing-a-long, aonde a plateia vai fantasiada como algum personagem ou 'coisa' que remeta ao filme, cantando as músicas e interagindo em determinados momentos juntamente com a película. Este evento que é apresentado anualmente, desde 2005, no Hollywood Bowl, em Los Angeles, foi trazido para o Brasil por mim e pelo crítico de cinema Rubens Ewald Filho, em 2006, no Teatro Folha, de São Paulo. Lá em Los Angeles é muito comum aparecerem as "crianças" Von Trapp ainda vivas (ou seus descendentes) e algumas das "crianças" do filme, hoje na faixa dos 70 anos. Apelidado de "The Rocky Horror Show com Prozac" o evento tem sempre seus ingressos esgotados. O filme concorreu a 11 Oscars© vencendo os de Mellhor Filme, Direção (Robert Wise), Montagem, Som e Trilha Sonora.

É claro que um musical assim tão popular foi montado no mundo inteiro com muitas remontagens americanas e inglesas. Em 1981, por exemplo, tivemos Petula Clark, como Maria, numa remontagem londrina. Em 1998 quem reviveu este papel na Broadway foi Rebecca Luker, enquanto Richard Chamberlain fazia o Capitão. Esta produção ganhou um Tony de Melhor Remontagem. Porém as mais originais ocorreram em 2006, em Londres, e em 2007 em Salzburgo. Na londrina, Maria foi escolhida através de um reality show chamado 'How Do You Solve a Problem Like Maria?', produzido e estrelado por Andrew Lloyd Webber. A mais votada pelo público foi Connie Fisher e o musical ficou em cartaz até fevereiro de 2009. A de Salzburgo teve uma versão completamente feita com marionetes e durou até dezembro de 2008.

Em maio de 2008, no Rio de Janeiro, A Noviça Rebelde reabriu o Teatro Oi Casa Grande, e com a grife Claudio Botelho & Charles Möeller tivemos um espetáculo impecável e elegantíssimo nos cenários, figurinos e iluminação. Tínhamos Herson Capri como o Capitão Von Trapp e Kiara Sasso como Maria.

So Long, Farewell: The von Trapp children.

photo by Caio Gallucci.

Dez anos depois desta montagem mais uma vez a dupla Möeller & Botelho nos trouxe, no Teatro Renault, em São Paulo, uma produção completamente nova, muito caprichada e sofisticada com um elenco dos sonhos onde tínhamos Malu Rodrigues (Maria), Gabriel Braga Nunes (Capitão Georg Von Trapp), Marcelo Serrado (Max Detweiler), Larissa Manoela (Liesl), Alessandra Verney (Baronesa Elsa Schraeder), Diego Montez (Rolf), Gottsha (Madre Superiora), Marya Bravo (Irmã Berthe) e Nabia Vilella (Frau Schmidt) dentre outros.

Tendo novamente a direção de Charles Möeller & Claudio Botelho, com produção da Aventura – de Aniela Jordan e Luiz Calainho, e da Möeller&Botelho, e Malu Rodrigues repetindo seu papel de Maria, A Noviça Rebelde é reencenada nos palcos paulistanos após temporada de grande sucesso no Rio de Janeiro. Com temporada prometida de 13 a 28 de julho na Vibra São Paulo, a versão absolutamente inédita do musical traz ainda Pierre Baitelli vivendo o Capitão Von Trapp e Larissa Manoela no papel de Liesl (que também havia feito na versão de 2018), além de um elenco formado por mais 40 atores, incluindo um grupo de 18 crianças selecionadas após concorridas audições. A montagem traz ainda nomes como Pedroca Monteiro (Tio Max), Ingrid Gaigher (Baronesa Elsa Schraeder), Analu Pimenta (Madre Superiora), Giovanna Rangel (Liesl, alternante) Eduardo Borelli (Rolf) e Claudio Mendes (Franz) dentre outros.

O musical conta ainda com orquestra e regência do maestro Marcelo Castro, coreografias de Dalal Achcar, cenografia de Nicolás Boni, figurinos de Karen Brusttolin, visagismo de Feliciano San Roman e a coordenação artística de Tina Salles.



The Wedding Scene.

photo by Caio Gallucci.

A NOVIÇA REBELDE (The Sound of Music)

Música de: Richard Rodgers e letra de Oscar Hammerstein, II

Libreto de: Howard Lindsay e Russel Crouse



Um espetáculo de: Charles Möeller & Claudio Botelho

Direção: Charles Möeller

Versão Brasileira e Supervisão Musical: Claudio Botelho

Ingrid Gaigher (Baronesa Elsa Schraeder) and Pedroca Monteiro (Tio Max).

photo by Caio Gallucci.

Elenco:

Malu Rodrigues (Maria), Pierre Baitelli (Capitão Georg von Trapp), Larissa Manoela (Liesl), Giovanna Rangel (Liesl – alternante), Pedroca Monteiro (Tio Max), Ingrid Gaigher (Baronesa Elsa Schraeder), Analu Pimenta (Madre Superiora), Eduardo Borelli (Rolf), Claudio Mendes (Franz), Martina Blink (Frau Schmidt), Saulo Rodrigues (Herr Zeller), Kadu Veiga (Barão Elberfeld), Hamilton Dias (Almirante von Schreiber), Suzana Santana (Irmã Berthe), Luísa Vianna (Irmã Margaretta), Fegab (Irmã Sophia), Tabatha Almeida, Fernanda Biancamano, Talita Silveira, Ana Lobo, Carol Pfeiffer, Gabi Borba, Helen Tormina, Roberta Galuzzo, Celso Till.

As crianças:

Chiko (Friedrich), João Pedro Chaseliov (Friedrich), Bia Brumatti (Louisa), Bruna Negendank (Louisa), Carol Binder (Louisa), Enzo Pacífico (Kurt), Pedro Burgarelli (Kurt), Samuel Ebendinger (Kurt), Alice Camargo (Brigitta), Cath Gordilho (Brigitta), Oli Bela (Brigitta), Julia Salarini (Marta), Malu Miranda (Marta), Maria Neder (Marta), Clara Portela (Gretl), Maya Dias (Gretl) e Valentina Reis (Gretl).

Direção Musical: Marcelo Castro

Coreografia: Dalal Achcar

Cenografia: Nicolás Boni

Figurino: Karen Brusttolin

Visagismo: Feliciano San Roman

Desenho de som: André Breda

Casting: Marcela Altberg

Coordenação Artística: Tina Salles

Direção de Produção Möeller&Botelho: Carla Reis

Direção de Produção Aventura: Bianca Caruso

Direção Artística e Produção Geral Aventura: Aniela Jordan

Direção de Negócios e Marketing Aventura: Luiz Calainho

Realização: Aventura e Möeller&Botelho

SERVIÇO:

SÃO PAULO

De 13 a 28 de julho

Vibra São Paulo

Quintas e sextas, às 20h. Sábados e domingos, às 15h e 20h.

Valores: a partir de R$ 19,50

Ingressos à venda em https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/a-novica-rebelde-12496#

Apresentações Larissa Manoela

SÃO PAULO

Julho: 13 (15h), 14 (20h), 18 (20h), 19 (20h), 25 (20h), 28 (20h).

Sessões acessíveis

Haverá acessibilidade (libras, audiodescrição e legendagem) em todas as sessões através de tablet. Os interessados em assistir podem entrar em contato pelo e-mail: producao.novicarebelde@gmail.com

