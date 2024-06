Musical PARA NAO GRITAR (To Not Scream) Pays Tribute to Brazilian Writer Caio Fernando Abreu Through His Unique Work

Get Access To Every Broadway Story



Caio Fernando Abreu (1948 – 1996), was one of the most influential and original Brazilian writers of the 1970s and 1980s. Caio F., as he habitually signed his letters. Abreu studied at the Universidade Federal do Rio Grande do Sul but abandoned academia before graduating to write for pop culture magazines. He was a prolific journalist and literary writer. He wrote short stories, novels, chronicles or crônicas, drama, and he also maintained throughout his life an extensive correspondence with other writers and artists, family and friends.

In 1968, Abreu was put on the wanted list by the DOPS or the Departamento de Ordem Política e Social, a repressive branch of the Brazilian government that operated during years when the repressive military dictatorship was in power, but found refuge at the country estate of Brazilian writer Hilda Hilst, located near the city of Campinas, in state of São Paulo. During the early '70s he spent one year in self-exile in Europe, spending time in England, Sweden, France, the Netherlands and in Spain.

In 1983, he relocated from his native Porto Alegre, the capital city of Rio Grande do Sul, to Rio de Janeiro; and in 1985, he moved to the city of São Paulo. Abreu then return again to France in 1994 where he found out that he was HIV positive. That same year, he returned home to Porto Alegre permanently to live with his parents. He enjoyed gardening before dying there two years later.

Para Não Gritar (To Not Scream).

Left to right: Raphael Mota, Victor Barreto, Cláudio Ribeiro,

​​​​​Silvano Vieira, and Rua.

photo by Felipe Quintini.

Starring Raphael Mota, Rua, Silvano Vieira, Victor Barreto and Cláudio Ribeiro, Para Não Gritar (To Not Scream) is a musical created by Cia A Flor da Pele and Erika Altimeyer. In the plot, Caio returns to the townhouse where he lived the last years of his life, in the Menino Deus neighborhood, in Porto Alegre, after a long period away. Immersed in diffuse and imprecise memories, the writer will count on the help of his iconic characters, letters and stories to understand how and why he got there, where he should go and, above all, why the dogs won't stop barking there. outside.

Directed by Erika Altimeyer, original music and lyrics by Alfredo Del-Penho, dramaturgy by Fabio Brandi Torres, musical direction by Guilherme Gila and movement direction by Gabriel Malo, the show promises to move the audience with the trajectory of the brilliant author who carries in His writings provide a unique perspective on the darkest and also most beautiful aspects of our universal condition: our humanity.

Caio Fernando Abreu himself: playwright, writer and journalist.

photo by Divulgação

Caio Fernando Abreu, um dos escritores mais importantes da literatura brasileira, terá sua vida e obra contadas nos palcos no musical Para Não Gritar, que estreia dia 05 de julho, para curta temporada em São Paulo.

Para Não Gritar é um espetáculo de teatro musical idealizado pela Cia A Flor da Pele e pela diretora Erika Altimeyer. Na trama, Caio retorna ao sobrado onde viveu os últimos anos de sua vida, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, após um longo período distante. Mergulhado em lembranças difusas e imprecisas, o escritor contará com a ajuda de suas icônicas personagens, cartas e histórias para entender como e por que chegou até ali, para onde deve ir e, acima de tudo, por que os cães não param de latir lá fora.

The Saylor number: Rua, Victor Barreto, Silvano Vieira,

Raphael Mota, and Cláudio Ribeiro.

photo by Caio Gallucci.

Com direção de Erika Altimeyer, músicas e letras originais de Alfredo Del-Penho, dramaturgia de Fabio Brandi Torres, direção musical de Guilherme Gila e direção de movimento de Gabriel Malo, o espetáculo promete emocionar o público com a trajetória do brilhante autor que carrega em seus escritos uma ótica única sobre os aspectos mais sombrios e, também, mais belos da nossa condição universal: nossa humanidade.

O ano de 2021 marcou o aniversário de 25 anos da morte de Caio Fernando Abreu, um dos escritores mais populares da literatura brasileira contemporânea. Dono de uma obra atemporal, o brilhante autor foi três vezes ganhador do Prêmio Jabuti, e carrega em seus escritos uma ótica única sobre os aspectos mais sombrios e, também, mais belos da nossa condição universal: nossa humanidade. Em julho de 2022, a casa onde viveu os últimos anos de sua vida, em Porto Alegre, foi demolida, sob os protestos da comunidade, que pressionava o poder público para que o local fosse transformado em um museu dedicado à sua vida e obra. Infelizmente, como tem sido cada vez mais comum em tempos recentes, a especulação imobiliária venceu, e o casarão histórico foi demolido. Essa perda, embora dolorida, não apaga nem enfraquece o legado de Caio. Ao contrário: nos motiva a manter a chama de suas palavras ainda mais acesa, incendiando corações e mentes mundo afora. Nos motiva a contar e cantar suas histórias através deste espetáculo. Se uma casa vai ao chão, palavra é monumento.

Para Não Gritar inicia sua temporada no dia 05 de julho na SP Escola de Teatro e segue em cartaz em curta temporada, até 28 de julho, de sexta a domingo. Os ingressos já estão à venda pela Sympla.com.

Empty Room number: The Company

photo by Caio Gallucci.

Ficha Técnica:

Idealização: Cia A Flor Da Pele e Erika Altimeyer

Realização: BeMM Produções

Direção Geral: Erika Altimeyer

Músicas e Letras Originais: Alfredo Del-Penho

Dramaturgia e Letras Originais: Fabio Brandi Torres

Direção Musical e Arranjos: Guilherme Gila

Direção de Movimento: Gabriel Malo

Elenco: Raphael Mota, Rua, Silvano Vieira, Victor Barreto e Cláudio Ribeiro

Figurinos: Marcio Vinícius

Assistente de Figurino: Haroldo Glalk

Cenografia e Cenotecnia: Diego Rodda

Iluminação: Aline Santini

Operação de Luz: Caio Maciel

Design de Som: LABSOM

Operação de Som e Microfonação: Julia Mauro e Kleber Marques

Pianista e Assistência Musical: Samir Alves

Direção de Palco e Cenotecnia: Nalin Junior

Produção: Jorge Monteiro

Identidade Visual: Monet Comunicação

Fotografia de Estúdio: Felipe Quintini

Fotografia de Espetáculo: Caio Galucci

Serviço:

“PARA NÃO GRITAR”

Temporada: Curta temporada de 05 a 28 de julho, de 2024

Local: SP Escola de Teatro - Unidade Roosevelt - Praça Franklin Roosevelt, 210 Bela Vista. São Paulo – SP

Horário: Sextas e sábados às 20h30 e domingos às 18h

Ingressos: entre R$50,00 e R$25,00

Vendas online: https://linktr.ee/ciaflordapele

Gênero: Musical

Duração: 1h20

Classificação: 16 anos

