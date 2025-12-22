 tracker
Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Boise Awards; Lake City Playhouse Leads Favorite Theatre!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 22, 2025
Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Boise Awards; Lake City Playhouse Leads Favorite Theatre! Image
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Boise Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Boise Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical
Amanda Watson - THE PRINCE OF EGYPT - Music Theatre of Idaho 29%

Nikki Wesselman - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Huckleberry Star Theater 21%

Kyrie Brown - URINETOWN - Stage Coach Theatre 15%

Dugan Jackman - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 12%

Taylor Vickers - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 12%

Shannon Peterson - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 11%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Zoe Evans and Lincoln Wood - RENT - Lake City Playhouse 35%

Lesley Bidwell - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 27%

Annie McKinney - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 25%

Judy Zink - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 13%

Best Dance Production
THE PRINCE OF EGYPT - The Music Theater of Idaho 45%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 40%

HUCKLEBERRY STAR THEATER - Charlie and the Chocolate Factory 14%

Best Direction Of A Musical
Robby French - RENT - Lake City Playhouse 32%

Beth Summers - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 16%

Taylor Nuttall - URINETOWN - Stage Coach Theatre 15%

Julie Thimmig - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 12%

Kelliey Black Chavez - LITTLE WOMEN - Boise Little Theater 9%

Patti Finley - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 9%

Hayden Pedersen - BL!NK - Boise Contemporary Theater 5%

Jen Stockwell-Fortner - THE WIND IN THE WILDFLOWERS - Elke Myers 3%

Best Ensemble
RENT - Lake City Playhouse 27%

THE PRINCE OF EYGPT - The Music Theater of Idaho 20%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Huckleberry Star Theater 13%

URINETOWN - Stage Coach Theatre 13%

LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 8%

SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 8%

FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 7%

BL!NK - Boise Contemporary Theater 3%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Joe Bidwell - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 53%

Logan Tiedt - RENT - Lake City Playhouse 47%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Heather Brown - RENT - Lake City Playhouse 33%

Skylar Wixom - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 21%

JaNele Hill - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 18%

Skyler Wixom - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 14%

Eric Maine - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 14%

Best Musical
RENT - Lake City Playhouse 26%

THE PRINCE OF EGYPT - The Music Theater of Idaho 16%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 13%

URINETOWN - Stage Coach Theatre 13%

LITTLE WOMEN - Boise Little Theater 9%

SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 7%

FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 6%

THE MUSIC MAN - Music Theatre of Idaho 5%

BL!NK - Boise Contemporary Theater 5%

THE WIND IN THE WILDFLOWERS - Boise Contemporary Theater 0%

Best Performer In A Musical
Daniel Renz - RENT - Lake City Playhouse 17%

Rebecca Duggan - THE MUSIC MAN - Music Theatre of Idaho 16%

Elliana Mckean - URINETOWN - Stage Coach Theatre 12%

Oskar Owens - RENT - Lake City Playhouse 10%

Daniel Fuhriman - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Huckleberry Star Theater 6%

Adelaide Ozuna - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 6%

Jonathan Perry - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 5%

Alyssa Koval - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 3%

Sammi van Ormer - URINETOWN - Stage Coach Theatre 3%

Alyssa Koval - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Huckleberry Star 3%

Nico Lanza - URINETOWN - Stage Coach Theatre 3%

Christian Grey - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 3%

William Golightly - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 2%

Charlie Bailey - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 2%

Paul Jeffries - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 2%

Sammi Van Ormer - BL!NK - Boise Contemporary Theater 2%

Evie Elkins - BL!NK - Boise Contemporary Theater 2%

Paul Jefferies - URINETOWN - Stage Coach Theatre 1%

Best Performer In A Play
Zeke Griffin - SIGNIFICANT OTHER - Stage Coach Theatre 34%

Heather Lee - KEEP THEM LAUGHING - Boise Little Theater 22%

Dakotah Brown - THE CHRONICLES OF SHERLOCK HOLMES AND DR. WATSON - Idaho Shakespeare Festival 15%

Elke Myers - THE CHRONICLES OF SHERLOCK HOLMES AND DR. WATSON - Idaho Shakespeare Festival 13%

Elke Myers - LOVE'S LABORS LOST - Boise Bard Players 10%

Kyrie Brown - SIGNIFICANT OTHER - Stage Coach Theatre 7%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Jolena Long - RENT - Lake City Playhouse 36%

Lesley Bidwell - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 29%

Jonathan Perry - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 17%

Jonathan Perry - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 17%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Chris Grote - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 51%

Michael Isaacs - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 49%

Best Supporting Performer In A Musical
James Padilla - RENT - Lake City Playhouse 18%

Emma Roy - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 15%

Stevie Astudillo - RENT - Lake City Playhouse 10%

Elizabeth Theriault - RENT - Lake City Playhouse 9%

Aidan Cook - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 6%

Lundyn Jensen - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 6%

Lori Lewis - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 5%

Aubrielle Holly - LITTLE WOMEN - Boise Little Theater 5%

Nico Lanza - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 5%

Torey Routson - RENT - Lake City Playhouse 3%

Emily Drake - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 3%

Bren Trotter - BL!NK - Boise Contemporary Theater 3%

Cody Bray - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 2%

Rachel Fichtman - THE WIND IN THE WILDFLOWERS - Boise Contemporary Theater 2%

Michaela McElroy - LITTLE WOMEN - Boise Little Theater 1%

Kevin Nielsen - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 1%

Cassy Spenner - LITTLE WOMEN - Boise Little Theater 1%

Jayden Garrett - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - BLT 1%

Joe Bidwell - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 1%

Josh Macmillan - LITTLE WOMEN - Boise Little Theater 1%

Best Supporting Performer In A Play
Kiala Siman - SIGNIFICANT OTHER - Stage Coach Theatre 59%

Perry Daniels - SIGNIFICANT OTHER - Stage Coach Theatre 41%

Best Theatre For Young Audiences Production
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 48%

SEUSSICAL - BLT 37%

THE WIND IN THE WILDFLOWERS - Boise Contemporary Theater 15%

Favorite Local Theatre
Lake City Playhouse 28%

Music Theatre of Idaho 23%

Boise Little Theater 17%

Huckleberry Star Theater 13%

Stage Coach Theatre 11%

Boise Contemporary Theater 4%

Boise Music Week 3%

