Broadway Grosses: Week Ending 3/1/26 - Grosses Fall 17.49% Amid Weather Closures
Due to the weather and road closures, all evening performances were cancelled on Monday, 2/23.
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 3/1/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week: EVERY BRILLIANT THING is in previews at the Hudson and opens on 3/12. Due to the weather and road closures, all evening performances were cancelled on Monday, 2/23. The impacted shows were CHICAGO; EVERY BRILLIANT THING; HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD; SIX: THE MUSICAL; and THE GREAT GATSBY. Kids' Night on Broadway took place this week, with 18 participating shows.
Up for the week by attendance (% of capacity)
- CHESS (3.9%)
- BUG (3.2%)
- WICKED (2.4%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (0.4%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- THE GREAT GATSBY (-16.9%)
- SIX: THE MUSICAL (-16.2%)
- DEATH BECOMES HER (-15.2%)
- MAYBE HAPPY ENDING (-13.7%)
- OH, MARY! (-12.7%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-10.9%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-10.8%)
- THE BOOK OF MORMON (-10.7%)
- ALADDIN (-10.6%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-10.4%)
- & JULIET (-10.3%)
- MJ (-9.6%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-8.9%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-8.5%)
- ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION (-8.1%)
- THE LION KING (-6.1%)
- THE OUTSIDERS (-4.7%)
- CHICAGO (-2.8%)
- EVERY BRILLIANT THING (-2.5%)
- JUST IN TIME (-1.5%)
- HAMILTON (-1.3%)
- RAGTIME (-1.3%)
- HADESTOWN (-0.2%)
This week (week ending 3/1/2026), 27 shows played on Broadway, with 221,567 tickets sold and a total gross of $26,036,589. The average ticket price was $117.51. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 87.76%.
Attendance decreased by 8.45% compared to last week.
Overall grosses fell 17.49% compared to last week.
The average ticket price of $117.51 was $12.87 lower than last week.
Top 5 by This Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,159,398
- HAMILTON: $1,756,444
- JUST IN TIME: $1,484,852
- THE LION KING: $1,326,036
- WICKED: $1,307,242
Bottom 5 by This Week Gross
- BUG ($311,387)
- SIX: THE MUSICAL ($440,849)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($518,879)
- ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION ($590,505)
- & JULIET ($609,643)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- EVERY BRILLIANT THING: $676,388
- CHESS: $381,595
- HADESTOWN: $160,566
- JUST IN TIME: $-23,208
- OH, MARY!: $-30,407
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE LION KING ($-597,646)
- THE GREAT GATSBY ($-473,715)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($-444,132)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD ($-411,508)
- HAMILTON ($-383,238)
Top 5 by Average Ticket Price
- JUST IN TIME: $264.40
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $190.39
- HADESTOWN: $175.37
- HAMILTON: $166.58
- CHICAGO: $159.76
Bottom 5 by Average Ticket Price
- ALADDIN ($72.36)
- BUG ($73.75)
- ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION ($76.83)
- THE GREAT GATSBY ($84.22)
- DEATH BECOMES HER ($87.12)
Top 5 by % of Total Seats Filled
- JUST IN TIME: 101.7%
- HADESTOWN: 101.2%
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 99.9%
- HAMILTON: 99.5%
- RAGTIME: 98%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- SIX: THE MUSICAL (67.4%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (69.2%)
- DEATH BECOMES HER (72.6%)
- THE GREAT GATSBY (76.9%)
- ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION (80.7%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- EVERY BRILLIANT THING: 4759
- WICKED: 2037
- CHESS: 452
- ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION: 286
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 230
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE GREAT GATSBY (-3149)
- SIX: THE MUSICAL (-2032)
- DEATH BECOMES HER (-1806)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-1569)
- ALADDIN (-1459)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.
