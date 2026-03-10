Broadway Grosses: Week Ending 3/8/26 - HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD Takes the Top Spot
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 3/8/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week: ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION and BUG closed on 3/8. EVERY BRILLIANT THING is in previews at the Hudson and opens on 3/12. DEATH OF A SALESMAN began previews at the Winter Garden and opens on 4/9. CHICAGO had a nine-performance week. STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW cancelled one performance (Sat. 3/7 mat.).
Up for the week by attendance (% of capacity)
- THE GREAT GATSBY (14.1%)
- BUG (13.4%)
- ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION (11.3%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (11.3%)
- OH, MARY! (11.1%)
- MAYBE HAPPY ENDING (10.6%)
- THE BOOK OF MORMON (5.9%)
- DEATH BECOMES HER (4.5%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (3.9%)
- THE LION KING (3.1%)
- MJ (3%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (2.5%)
- & JULIET (2%)
- RAGTIME (1.6%)
- THE OUTSIDERS (1.1%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (0.8%)
- JUST IN TIME (0.7%)
- HAMILTON (0.7%)
- CHESS (0.7%)
- ALADDIN (0.7%)
- SIX: THE MUSICAL (0.6%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (0.1%)
This was the last week of performances of THE GREAT GATSBY that featured Jeremy Jordan. Evan Noblezada rejoined the cast.
Down for the week by attendance (% of capacity)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-2.8%)
- EVERY BRILLIANT THING (-1.6%)
- WICKED (-1.2%)
- CHICAGO (-0.9%)
- HADESTOWN (-0.3%)
This week (week ending 3/8/2026), 28 shows played on Broadway, with 238,988 tickets sold and a total gross of $28,123,874. The average ticket price was $117.68. This represents 1 more show than last week. Overall capacity utilization was 91.18%.
Attendance increased by 7.86% compared to last week.
Overall grosses rose 8.02% compared to last week.
The average ticket price of $117.68 was $0.17 higher than last week.
Top 5 by This Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,453,970
- HAMILTON: $1,795,742
- JUST IN TIME: $1,597,794
- CHICAGO: $1,442,266
- WICKED: $1,413,078
Bottom 5 by This Week Gross
- BUG ($424,743)
- SIX: THE MUSICAL ($503,271)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($548,915)
- & JULIET ($652,162)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($665,337)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE GREAT GATSBY: $492,811
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $294,572
- CHICAGO: $260,989
- EVERY BRILLIANT THING: $174,826
- THE OUTSIDERS: $117,398
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- HADESTOWN ($-427,126)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW ($-253,303)
- CHESS ($-6,722)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($1,644)
- THE LION KING ($2,663)
Top 5 by Average Ticket Price
- JUST IN TIME: $282.55
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $189.13
- HAMILTON: $169.28
- CHICAGO: $153.07
- EVERY BRILLIANT THING: $135.75
Bottom 5 by Average Ticket Price
- ALADDIN ($73.11)
- ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION ($79.33)
- BUG ($86.66)
- DEATH BECOMES HER ($88.31)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($89.65)
Top 5 by % of Total Seats Filled
- JUST IN TIME: 102.4%
- HADESTOWN: 100.9%
- HAMILTON: 100.2%
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 100%
- RAGTIME: 99.6%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- SIX: THE MUSICAL (68%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (73.1%)
- DEATH BECOMES HER (77.1%)
- CHESS (84.2%)
- & JULIET (86.6%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE GREAT GATSBY: 2815
- CHICAGO: 2028
- EVERY BRILLIANT THING: 1782
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 1633
- ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION: 1077
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-1748)
- WICKED (-168)
- HADESTOWN (-24)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.
