Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Albuquerque Awards; SOMETHING ROTTEN! Leads Best Musical!

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Albuquerque Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Albuquerque Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
New Mexico’s Gay Men’s Chorus
- WE’RE STILL STANDING
- Popejoy
30%
Debra Ann Byrd
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
13%
Stevie Nichols
- SHOWCASE SERIES: GOLDEN AGE
- Musical Theatre Southwest
12%
Hannah Machado
- THAT I WERE A MAN
- ISC Santa Fe
11%
Antonio Granjero
- EL FLAMENCO CABARET
- Entreflamenco
7%
Andy Boehnlein
- SHOWCASE SERIES: SPOOKY SEASON
- Musical Theatre Southwest
7%
Morgan Geddes
- SHOWCASE SERIES: LOVE GONE WRONG
- Musical Theatre Southwest
6%
Zircus Erotique
- SWEET SIXTEEN
- Zircus Erotique
6%
Dominic Rosner-Salazar
- SHOWCASE SERIES: 7 DEADLY DESIRES
- Musical Theatre Southwest
5%
Doug Preston, Joe Illick
- ZOZOBRA: THE REVENGE
- New Mexico Philharmonic
3%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Larry Joseph Aguilar & Nathan Clifford
- MATILDA
- The Cardboard Playhouse Theatre
19%
Annmarie Garcia Sheahan
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
14%
Jonathan Ragsdale
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
11%
Sarah Harkness
- HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre Co.
10%
Annmarie Garcia Sheahan
- WE'RE STILL STANDING
- New Mexico Gay Men's Chorus
7%
Laura Orozco-Garrett
- INTO THE WOODS
- Laura Orozco-Garrett
5%
Zane Barker
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
5%
Laura Orozco-Garrett
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
5%
Zane Barker
- THE PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
4%
Rachel Biggs
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
4%
Wendy Barker
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Louis & Courtney Giannini
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
3%
Wendy Barker
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Louis Giannini
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Dyane Harvey-Salaam
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
2%
Talia Pura
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
2%
Laura Orozco-Garrett
- LITTLE WOMEN
- Tri-M Productions
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Ann Marie Pennington
- MATILDA
- Cardboard Playhouse Theatre Company
18%
Alexandre Jamon
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
12%
Robbie Zanotti
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
11%
Cassandra Trautman
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
10%
Katy Jacome and Shannon Scheffler
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Rachel Capener
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Aleah Montano
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
4%
Aubrey Pietrocci
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%
Avery Edwards
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
3%
Louisa O'Neill
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Rachael Capener
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Erin Moots
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Khristah Garcia
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
2%
Paige Gallegos
- SING TO ME, MUSE
- Breaking Even
2%
Eden Resnick
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Kaylee Silcocks
- OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Brianna Fristoe
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Rachel Capener
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%
Kaylee Silcocks
- THE MRS ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
1%
Gail Cooper-Hecht
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
1%
Caitlyn Fox
- OTHELLO
- ISC Santa Fe
1%
Joseph Blaha
- DRACULA
- Santa Fe Playhouse
1%
Lila Martinez
- CEBOLLAS
- Santa Fe Playhouse
1%
Rachel Capner
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
1%
Ellen Mizener
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%Best Dance Production SING TO ME, MUSE
- BreakingEven
31%THE WIZARD OF OZ
- Elite Dance & Theatre
23%DRACULA
- Elite Dance and Theatre
18%UNBOUND: A PERFORMANCE RITUAL
- Dancing Earth Creations
12%SWEET SIXTEEN
- Zircus Erotique
6%ANTOLOGÍA #1
- Ramos Danza
5%LINEAGE
- Zeitgeist Dance Theatre
4%Best Direction Of A Musical
Doug Montoya and Kristin K. Berg
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
19%
Anna Hogan
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
19%
Laura Cummings Wright
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
11%
Randal K. West
- LEGALLY BLONDE
- Four Corners Musical Theatre Co.
10%
Theresa Carson
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
7%
David Bryant
- DOG FIGHT
- Musical Theatre Southwest
7%
Art Tedesco
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
6%
Rob Sisneros
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
6%
Marilyn Barnes
- INTO THE WOODS
- Tri-MProductions
5%
Laurie Finnegan
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
4%
Eliot Gray Fisher
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
3%
Marilyn Barnes
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
2%
Talia Pura
- OVER YIP'S RAINBOWS
- Labinger Productions
1%Best Direction Of A Play
Lando Ruiz
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
11%
Tara Moses
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
11%
Christy Burbank
- EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
7%
Zoe Burke
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
6%
Clare Davidson
- WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
6%
Cameron Illidge-Welch
- A YEAR IN QUIRKY TOWN
- Abobe Theatre
5%
Colin Hovde
- EVERY BRILLIANT THING
- The Santa Fe Play House
4%
James Cady
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex
4%
Robb Anthony Sisneros
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
4%
Theresa Carson
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
3%
RayRey Griego
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
RayRey Griego
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
3%
Henry H. Avery
- HOW THE OTHER HALF LOVES
- West End Productions
3%
Zoe Burke
- THE MRS ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
3%
Vanessa Rios y Valles
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Emily Rankin
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actor's Lab
2%
Zoe Lesser
- HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
2%
Robin Havens - Parker
- NOW AND THEN
- The Adobe
2%
Ryan Jason Cook
- COMPLETE HISTORY OF AMERICA (ABRIDGED)
- The Vortex
2%
Lauren Albonico
- METAMORPHOSIS
- Vortex Theatre
2%
Lynn Goodwin
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actor's Lab
2%
Tina Packer
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
2%
Leslee Richards
- HAMLET
- The Vortex
1%
Stephanie Grilo
- KING JAMES
- The Vortex Theatre
1%
Stephanie Grilo
- OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
1%Best Ensemble MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
16%SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
14%HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre Co.
9%BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
7%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
5%PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
4%INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
3%MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
3%BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
3%DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%SING TO ME, MUSE!
- BreakingEven
3%LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
3%FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
3%THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
3%OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
2%CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
2%CEBOLLAS
- Santa Fe Playhouse
2%LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
1%A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex
1%METAMORPHOSES
- The Vortex Theatre
1%THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%COMPLETE HISTORY OF AMERICA (ABRIDGED)
- Vortex
1%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Incite Shakespeare Compamy
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Nicholas Hogan
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
14%
Zac Goin
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
12%
Danica Miller
- THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
11%
Brittany Baker
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
11%
Fabian Garcia
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
9%
RayRey Griego
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
5%
RayRey Griego
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Linnea Mae
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Banx Tenorio
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Diego Garcia
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
3%
Riley Lewis
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
3%
Ryan Jason Cook
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Riley Lewis
- KING JAMES
- The Vortex Theatre
2%
Riley Lewis
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Tiana Strode
- SING TO ME, MUSE
- BreakingEven
2%
Zac Goin
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Lucas Zuniga
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Skip Rapoport
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
2%
Lapis Kesselring
- NOW AND THEN
- The Adobe
1%
Jennifer Fok
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%
Skip Rapoport
- HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
1%
Skip Rapoport
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
1%
Skip Rapoport
- EDEN PRAIRIE, 1971
- New Mexico Actors Lab
0%
Skip Rapoport
- COWBOY MOUTH
- New Mexico Actor's Lab
0%Best Music Direction & Orchestra Performance
Gretchen Amstutz
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
18%
Xavier Visage
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
16%
Aaron Howe/Colin Burdge
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
13%
Colin Burdge
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
9%
Shelly Andes
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
7%
Gregory Gallagher
- DOG FIGHT
- Musical Theatre Southwest
6%
Lina Ramos
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Cheryl Sharp
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
4%
Kathleen Rich
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%
Gregory Gallagher
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Michael Gale
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
4%
Eliot Gray Fisher
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
3%
Charles Tichenor
- OVER YIP'S RAINBOWS
- Labinger Productions
3%
Kathleen Ritch
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
2%
Karles McQuade
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%Best Musical SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
21%MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
17%THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
11%BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
10%BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
9%DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
7%PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
5%LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
5%MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
5%CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
4%INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
1%OVER YIP'S RAINBOWS
- Labinger Productions
0%Best New Play Or Musical PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
27%LION ISLAND
- Vortex Theatre
13%A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
11%NOW AND THEN
- The Adobe
10%103RD MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
10%THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
7%WAKEY, WAKEY
- Fusion Theater
7%GRACE STORIES
- Ironweed Productions
5%CHUPACABRA FROM PLANET ZAR
- Theater of Death
4%THAT I WERE A MAN
- ISC Santa Fe
3%BLUE DESERT
- Teatro Paraguas
2%BIG WORDS
- Teatro Paraguas
1%Best Performer In A Musical
Sean McCall
- HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre Co.
10%
Olivia Darling Busby
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
8%
Dakotah Lopez
- SOMETHINGS ROTTEN
- Santa Fe playhouse
7%
Lando Ruiz
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
6%
Courtney Gates
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
5%
Caiti Lord
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
5%
Jesse Graff
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
5%
Lindsey Meek
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
4%
Travis Burge
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
3%
Jet Terry
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
3%
Christian Libonati
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
3%
Adrianne Elkins
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
3%
Noah Smith
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
3%
Bill Brooks - Harvey Milk
- UNBREAKABLE HARVEY MILK
- New Mexico Gay Men's Chorus
3%
Lauren Jehle
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
3%
Gilbert Chavez
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Zane Barker
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Anna Wilson
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
2%
Amy Poland
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Ron Gallegos
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Mary Brzezinski-Mabel
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
2%
Divara Harper
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
2%
Ryan Pennington
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
1%
Santiago Alfonso Meza
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
1%
Nicole Erdman
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
1%Best Performer In A Play
Bradley Lewis
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
10%
Christy Burbank
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
5%
Stephanie Jones
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
5%
Madison Dodd
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
5%
Hector Corona
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
4%
Christina Martos
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
4%
Noe Fields-Perkins
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
4%
Jesse Miller
- EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
3%
Myles Hughes
- THE UNDERPANTS
- Adobe Theatre
3%
Aaron Black
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
3%
Merritt C. Glover
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
3%
Hania Stocker
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
2%
DeAnna Gonzalez
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Mariah Montoya
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Pilar O’Connell
- EVERY BRILLIANT THING
- The Santa Fe Play House
2%
Tim Nguyen
- DRACULA
- Elite Dance & Theatre
2%
Isaac Carrillo
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Versai Knight
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
2%
Beatrice Villegas
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Devon Griste
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
2%
Ed Chavez
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Isabel Madley
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- ISC Santa Fe
2%
Ian R.Q. Slater
- HAMLET
- Vortex
2%
Devoney Wilhite
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Hannah Machado
- THE MRS ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
1%Best Play PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
13%MISERY
- Albuquerque Little Theatre
9%WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
7%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
6%A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
6%DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
6%FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
5%A VIEW FROM A BRIDGE
- Vortex Theatre
5%LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
4%ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- The Vortex Theatre
4%LION ISLAND
- Vortex Theatre
4%HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
3%EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
3%OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
3%A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
2%THREE CATS CAFE
- Teatro Paraguas
2%COMPLETE HISTORY OF AMERICA (ABRIDGED)
- Vortex
2%NOW AND THEN
- The Adobe
2%KING JAMES
- Vortex Theatre
2%EVERY BRILLIANT THING
- Santa Fe Playhouse
2%THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
2%HAMLET
- Exodus Ensemble
1%THE UNDERPANTS
- Adobe Theatre
1%BIG WORDS
- Teatro Paraguas
1%Best Production of an Opera LA BOHÈME
- Santa Fe Opera
35%MADAMA BUTTERFLY
- Opera Southwest
19%TURN OF THE SCREW
- Santa Fe Opera
19%DIE WALKÜRE
- Santa Fe Opera
12%LLANTOS 1492
- Opera Southwest
10%AGES AGO
- The Anti-Opera
5%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Cruz Hernandez
- THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
15%
Doug Montoya
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
14%
Daniel Hogan
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
12%
Kimberly Powers
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
8%
Lando Ruiz
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
7%
Jason Cook
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
7%
Jason Roman
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Jason Cook
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
4%
Chris Conard
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
4%
Chadney Everett
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
3%
David Bryant
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Dahl Delu/Kari Reese
- THE KING AND I
- Landmark Theatre
3%
Mary Rossman
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Matt Horowitz
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
2%
Joey Sauthoff
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
2%
Quinten Avila
- THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%
Jordon Embree
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Richard Hess
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
1%
Linda Wilson
- NOW AND THEN
- The Adobe
1%
Jason Roman
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
1%
Ellen Mizener
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%
Mary Rossman
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME
- Vortex Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Ed Hasenbalg
- HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre CO.
12%
Gregory Fields
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
10%
Santiago Chacon
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
9%
Landa Ruiz
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
7%
Lando Ruiz
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
6%
Simon Welter
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
4%
Lando Ruiz
- SING TO ME MY MUSE
- Albuquerque Little Theatre
4%
David D. Wright
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
4%
Lando Ruiz
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
4%
Jarred Sjoberg
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
4%
Justin Salada
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Lando Ruiz
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
3%
Esteban Cole
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Lando Ruiz
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Lando Ruiz
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
3%
Saibi Khalsa & Cullen Elliot
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
3%
Lando Ruiz
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
3%
Goiyo Perez
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
3%
Riley Lewis
- KING JAMES
- Vortex Theatre
3%
Lando Ruiz
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Simon Welter
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Dan Piburn
- GRACE: STORIES
- Ironweed Productions
2%
Saibi Khalsa
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
2%
Goiyo Perez
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
1%Best Supporting Performer In A Musical
Drew Frost
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
12%
Zayne Thomie
- THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
11%
Rachel Biggs
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
7%
Jesse Miller
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
7%
Santiago Baca
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
6%
Arwyn Vernold
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
5%
Kyra Sprague
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
5%
Kelsey Montoya
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
4%
Lauren Jehle
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
4%
Alex Kiefert
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%
Emily Breitbach
- LITTLE WOMEN
- Tri-M Productions
4%
Latasha Booth
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
3%
Jim Williams
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
3%
Ali Esmeralda Marin
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
3%
Jessica Ubiera
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Lina Ramos
- MAN OF LA MANCH
- Musical Theatre Southwest
2%
Nicole Erdman
- DOG FIGHT
- Musical Theatre Southwest
2%
Jim Williams
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Tasha Booth
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Paul Ashby
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
2%
Doug Vandewinckel
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Russell Gurule-Rietmann
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
1%
Hania Stocker
- HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
1%
Nina Damián Folch
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%
Sheldon Blackhorse
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%Best Supporting Performer In A Play
Paul Ashby
- EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
9%
Addie Nayback
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
9%
Ariana Roybal
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
8%
Timothy Chivalette
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
6%
Emily Rankin
- WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
6%
Parker Owen
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- NM Shakespeare Festival
5%
Brent Whitted
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
5%
Yasmin Bañuelos
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
4%
Ali Esmeralda Marin
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
4%
Devon Griste
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
3%
Aaron Black
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
3%
Yamiley Allen
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%
Jesus Bañuelos
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%
Alex Glover
- CORIOLANUS
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Elizabeth Olton
- THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%
Graydon Clarke
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
2%
Michelle Volpe Roe
- HOW THE OTHER HALF LOVES
- West End Productions
2%
Russell Gurule
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Amy Meilander
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- ISC Santa Fe
2%
Garrick Sigl
- BURN THIS
- New Mexico Actor's Lab
2%
Caitlyn Fox
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Ang Lopez
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
María Teresa Herrera
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Owen Reid Callis
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- The Vortex Theatre
2%
Ed Benson
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theater
2%Best Theatre For Young Audiences Production YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Santa Fe Playhouse
31%SEUSSICAL
- Musical Theatre Southwest
15%THE BOX
- The Box
15%BIG BAD WOLF
- Vortex Theatre
11%NM YOUNG ACTORS
- Kimo Theatre
7%A CHRISTMAS CAROL
- Upstart Crows
7%ROMEO & JULIET
- Upstart Crows
6%BYE BYE BIRDIE
- Pandemonium Productions
5%DREW'S CLUES
- Teatro Paraguas
2%Favorite Local Theatre
Santa Fe Playhouse
23%
Cardboard Playhouse Theatre Company
11%
Albuquerque Little Theatre
11%
Musical Theatre Southwest
10%
Four Corners Musical Theatre Co.
10%
The Vortex Theatre
6%
West End Productions
4%
Tri-M Productions
3%
NM Actors Lab
2%
Landmark Musicals
2%
The Adobe Theater
2%
New Mexico Shakespeare Festival
2%
The Box Performance Space and Improv Theatre
2%
ISC Santa Fe
1%
North Fourth Arts Center
1%
Opera Southwest
1%
Teatro Paraguas
1%
Adobe Theatre
1%
Santa Fe Classic Theater
1%
Fusion Theater
1%
New Mexico Actors Lab
1%
Duke City Rep
0%