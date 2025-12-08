Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld St. Louis Awards; Stray Dog Theatre Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for St. Louis & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld St. Louis Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld St. Louis Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Taylor Louderman
Blue Strawberry
21%
Cast of STAGES Beautiful
- HEART, SOUL & ROCK &ROLL
- Strauss Blackbox
15%
Christy Leathers
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
15%
Eric Sykes
- BEYOND THE SEA: THE LIFE AND HITS OF BOBBY DARIN
- Alton Little Theater
15%
Kimmie Kidd
- THIS WILL BE
- The Midnight Company
13%
Scott Moreau
- LATE AND ALONE: AN INTIMATE PORTRAIT OF JOHNNY CASH
- Westport Playhouse
7%
Kelly Howe
- JUST ONE LOOK
- The Midnight Company
6%
Ken Jennings
- THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHN
- Arrow Rock Lyceum Theatre
5%
Scott Moreau
- CASH CHRISTMAS
- Blue Strawberry
3%
David Nehls
- DO YOU WANNA GO?
- Strauss Blackbox
2%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Andrea Reed
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
11%
Christine Taylor
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
9%
Stephanie Fox
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
7%
Beth Crandall
- DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
6%
Kaylin Penninger & Maria Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
6%
Caleb D. Long
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
6%
Ellen Isom
- CABARET
- New Jewish Theatre
6%
Claire Holiday
- CABARET
- Debut Theatre Company
5%
Jennifer Weber, Ryan Martin O'Connor
- BRING IT ON
- The Muny
4%
Cady Bailey
- MADAM
- Fly North Theatricals
4%
Chelsie Johnston
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
3%
Stephanie Fox
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Livy Potthoff
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Kirkwood Theatre Guild
3%
Laura Roth
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Chelsie Johnston
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
Chelsie Johnston, Scott Miller
- RENT
- New Line Theatre
2%
Jennifer J Hopkins
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
2%
Patrick O'Neill
- FROZEN
- The Muny
2%
Richard J. Hinds
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%
Maria Wilken
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%
Kirven Douthit-Boyd
- RAISIN
- The Black Rep
2%
Laura Ingold
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Players
2%
William Carlos Angulo
- JERSEY BOYS
- The Muny
2%
Jesse Robb
- COME FROM AWAY
- The Muny
1%
Jennifer Werner
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Abby Pastorello
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Kirkwood Theatre Guild
7%
Carol Hodson/ Donna Carli
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
7%
Peg Zuger
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
5%
Abby Pastorello
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
5%
Andrea Robb
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
5%
Bobby Pearce
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
5%
Cathy Symonds
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
5%
Brian C. Hemesath
- EVITA
- The Muny
4%
Erica Jo Lloyd
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Jenna Gove
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
3%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
3%
Oana Botez
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
3%
Brenna Jones and Christina Rios
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
3%
Sam Hayes
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
Nick Timmons
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Erica Jo Lloyd
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Teresa Doggett
- PAGLIACCI
- Union Avenue Opera
2%
Cat LoveJoy
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Robin L. McGee
- FROZEN
- The Muny
2%
Teresa Doggett
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
2%
Celeste Gardner
- ELSINORE
- Chorus of Fools
2%
Brad Musgrove
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Zachary Thompson
- RENT
- New Line Theatre
2%
Gail Baldoni
- COME FROM AWAY
- The Muny
1%
Jen Blum-Tatara
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
1%Best Direction Of A Musical
Gary F. Bell
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
11%
Mark Lull
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Gigi Dowling-Urban
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
7%
Paul Pagano
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
6%
Blane Pressler
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
6%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
5%
Annamaria Pileggi
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
5%
Maria Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
4%
Sam Hayes
- MADAM
- Fly North Theatricals
4%
Christina Rios
- CAMELOT
- Showboat Theatre
3%
Shannon Phelps
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
3%
Gregory Almanza
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Denis Jones
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
3%
Paul Pagano
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Ryan Thorp
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%
Seth Sklar-Heyn
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Rebekah Scallet
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
John Tartaglia
- FROZEN
- The Muny
2%
Jennifer Werner
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Robb Davis
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
2%
Josh Rhodes
- EVITA
- The Muny
2%
Scott Miller, Chris Moore
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Scott Miller, Chris Moore
- RENT
- New Line Theatre
2%
Marcia Milgrom Dodge
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
1%
Jennifer Hopkins
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
1%Best Direction Of A Play
Annamaria Pileggi
- WITH
- St. Louis Actors' Studio
14%
Matt Dossett
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
9%
Michael James Reed
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
7%
Caleb D Long
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actor's Theatre
7%
MacLean Blanner
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
6%
Austin Pendleton
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
5%
Samantha Branningan
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
4%
Sam Hayes
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
4%
Christina Rios
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
4%
Reagan Posey-Mank
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Mark Tullis
- SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
3%
Ken Clark
- WHO KILLED AUNT CAROLINE?
- Clayton Community Theatre
2%
Kate Bergstrom
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Josiah Davis
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Robb Davis
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
2%
Tress Kurzym
- AM I DANGEROUS
- Contraband Theatre
2%
Eric Satterfield
- ELSINORE
- Chorus of Fools
2%
Bradley Rohlf
- SAINT NICHOLAS
- The Midnight Company
2%
Rebekah Scallet and Aaron Sparks
- TWO JEWS WALK INTO A WAR...
- New Jewish Theatre
2%
Christina Rios
- MACBETH
- Riverside Theatre Project
2%
Matthew Goad
- A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
2%
Risa Branin
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Christina Rios
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
2%
Kevin Hester
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
2%
Warren Frank
- WRONG WINDOW
- Theatre Guild of Webster Groves
1%Best Ensemble SECOND HURRICAINE
- Stray Dog Theatre
8%A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
6%9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
6%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
6%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
5%CABARET
- Debut Theatre Company
4%BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
4%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
4%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Looking Glass Playhouse
3%MADAM
- Fly North Theatricals
3%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
3%INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
2%COME FROM AWAY
- The Muny
2%JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
2%BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%LITTLE MISS SUNSHINE
- Fly North Theatricals
2%THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
2%FROZEN
- The Muny
2%CABARET
- New Jewish Theatre
2%PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
2%LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
2%BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Diane Wingerter
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Bradley Rohlf
- MADAM
- Fly North Theatricals
7%
Christina Watanabe
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
5%
Debut Theatre Company
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Tanner Douglas
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
5%
Denisse Chavez
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
4%
Ethan Ellis & Ryan Thorp
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
4%
Jason Lyons
- FROZEN
- The Muny
4%
Colin Jones
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
Theresa Comstock
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
Matt Antill
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
3%
Michael Sullivan
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
3%
Denisse Chavez
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Tanner Douglas
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Colin Jones
- MACBETH
- Showboat Theatre
2%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Michael Sullivan
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Patrick Huber
- JOSEPHINE / PAGLIACCI
- Union Avenue Opera
2%
Paige Seber
- EVITA
- The Muny
2%
Jack Kalan
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Christina Watanabe
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Erin Riley
- SCREAM, ECHO. SCREAM.
- Metro Theatre Company
2%
Tanner Douglas
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Colin Jones
- LET'S TALK ABOUT LOVE
- SHOWBOAT Theatre
2%
Jason Lyons
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
John Gerdes
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
13%
Emerson Gausmann/Paula Scarbrough
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
9%
Ben Whiteley
- EVITA
- The Muny
7%
Anne Shuttlesworth
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
5%
Colin Healy
- MADAM
- Fly North Theatricals
4%
Darryl Archibald
- FROZEN
- The Muny
4%
Marcia Braswell
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
4%
Lori Pagano
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Carter Haney
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Matthew Kauzlarich
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
3%
Lori Pagano
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Evan Roider
- COME FROM AWAY
- The Muny
3%
Marcia Braswell
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Lori Pagano
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Scott Schoonover
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
3%
Randon Lane
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Dave Sonneborn
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Darryl Archibald
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%
Jay Teamer
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
2%
David Wilton
- THEORY OF RELATIVITY
- St Louis Theatre Players
2%
John Gerdes
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
David Nehls
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Randon Lane
- RENT
- New Line Theatre
2%
Joel Hackbarth
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Sheela Ramesh
- AUSTEN’S PRIDE
- Stages St Louis
1%Best Musical THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
9%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
8%9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
7%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%BRIGHTSTAR
- Looking glass Playhouse
5%INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
5%CABARET
- New Jewish Theatre
4%COME FROM AWAY
- The Muny
4%MADAM
- Fly North Theatricals
4%FROZEN
- The Muny
3%JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
3%EVITA
- The Muny
3%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
2%JERSEY BOYS
- The Muny
2%OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
2%LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
2%BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%RENT
- New Line Theatre
2%CAMELOT
- Showboat theatre
1%BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
1%Best New Play Or Musical DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
22%AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
14%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
12%WITH
- St. Louis Actors' Studio
9%MADAM
- Fly North Theatricals
7%LET’S TALK ABOUT LOVE
- Riverside Theatre Project
4%PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
4%AM I DANGEROUS?
- Contraband Theatre
4%SCREAM, ECHO. SCREAM.
- Metro Theatre Company
3%DON'T BE A HERO, THANK YOU
- Prison Performing Arts
3%THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
3%ELEPHANT'S GRAVEYARD
- First Run Theatre
3%HUNGRY WOMEN
- St. Louis Actors' Studio
3%PRIDE AND JOY
- The Midnight Company
3%GO BEFORE I DO
- Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
3%THE PAVEMENT KINGDOM
- Chorus of Fools
2%HEAVY
- Chorus of Fools
2%Best Performer In A Musical
Nadja Kapetanovich
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
9%
Bethany Rosenthal
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
6%
Wini James
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
5%
Ricco Martin Jr
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
5%
Chloe Jennings
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
5%
Kaylin Penninger
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Wini James
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
3%
Abigail Isom
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Tanner Roach
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Crispin Shinninger
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
2%
Case Warner
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Ava Eckhard
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
2%
Audriana Haynes
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
2%
Kelly Brown
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Katerina McCrimmon
- EVITA
- The Muny
2%
Mark Tullis
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
1%
Erin Meyer
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
1%
Kate Schuler
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
1%
Malachi Hampsch
- THEORY OF RELATIVITY
- St Louis Theatre Players
1%
Zoe Vonder Haar
- COME FROM AWAY
- The Muny
1%
Quincey Steelman
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
1%
KIMMIE KIDD
- ANASTASIA
- Marcelle
1%
Brooklyn Snow
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
1%
Corrinna Redford
- RENT
- New Line Theatre
1%
Charlie James
- BRIGHT STAR
- Looking Glass Playhouse
1%Best Performer In A Play
Beth Bartley
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
10%
Mark Lull
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
9%
Jessica Johns Kelly
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
8%
Cecilia Mohr
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Michael Khalid Karadsheh
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
5%
Zac Decker
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
5%
Amber Corrigan
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Hannah Duncan
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
William Roth
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
2%
Jocelyn Padilla
- GO BEFORE I DO
- Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
2%
Stacey Tunnicliff
- SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
2%
Andrea San Miguel
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Giavanna Neely
- FRNAKENSTEIN
- Debut Theatre Company
2%
Chris Beiker
- RON WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%
Nina Schaitel
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Susan Wylie
- STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
2%
Donna Weinsting
- WITH
- St. Louis Actors' Studio
2%
Joey Franks II
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
2%
Maida Dippel
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
Riley Stevio
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
2%
Xander Huber
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
2%
Bryce A. Miller
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
2%
Natalie Sannes
- STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
1%
Oliver Sayers
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
1%
Will Shaw
- A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
1%Best Play THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
11%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
11%HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
9%FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
7%PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
7%STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
6%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
4%WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
4%THE COTTAGE
- Repertory Theatre of St. Louis
3%SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
3%LONG DAY JOURNEY INTO TONIGHT
- St. Louis Actors' Studio
3%PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%MACBETH
- Showboat theatre
2%TWO JEWS WALK INTO A WAR...
- New Jewish Theatre
2%SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
2%ELSINORE
- Chorus of Fools
2%CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
2%LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
2%THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
2%NIGHT OF THE IGUANA
- Clayton Community Theatre
2%THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
2%WITH
- St. Louis Actors' Studio
2%THE ROOMMATE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Adam Koch
- EVITA
- The Muny
8%
Christy Luster
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
7%
Eric Sykes
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
6%
Patrick Huber
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
5%
Ann Beyersdorfer
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
4%
Britton Lynn
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
4%
George Shea
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
MacLean Blanner
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
Ryan Thorp & Nick Mueth
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Todd Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
3%
Adam Koch
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- Stages St Louis/ The Rep
3%
Tijana Bjelajac
- FROZEN
- The Muny
3%
Colin Healy, Bradley Rohlf, Katie Orr
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
David Blake
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Edward E. Haynes, Jr.
- COME FROM AWAY
- The Muny
3%
Brenna Jones and Christina Rios
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
Patrice Nelms
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Robb Davis
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Scott C. Neale
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
2%
William Higley
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Erik Kuhn
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
Brenna Jones and Christina Rios
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Ann Beyersdorfer
- MURDER FOR TWO
- Stages St Louis
2%
Matthew Buttrey
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%
Patrick Huber
- WITH
- St. Louis Actors' Studio
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Justin Been
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
12%
Joel Springer
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
9%
Adam Leibmann
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
6%
Brian Wolcott
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
5%
Jim Archuleta
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
5%
Amanda Werre
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
4%
Kareem Deans
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Colin Healy & Bradley Rohlf
- MADAM
- Fly North Theatricals
4%
Jake Tillman
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Ryan Day
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
3%
Justin Smith
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Ellie Schwetye
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
John Shivers & David Patridge
- DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
2%
John Shivers & David Patridge
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Nathan Phelps
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%
Matt Antill
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
John Shivers & David Patridge
- FROZEN
- The Muny
2%
Kareem Deanes
- TWO JEWS WALK INTO A WAR
- New Jewish Theatre
2%
Beef Gratz
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Amanda Werre
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Spenser Vincent
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
2%
John Shivers & David Patridge
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%
John Shivers & David Patridge
- JERSEY BOYS
- The Muny
2%
Phillip Peglow
- AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
2%
Eric Satterfield
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
2%Best Supporting Performer In A Musical
Adrienne Spann
- MADAM
- Fly North Theatricals
10%
Austin Brouk
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
7%
Amy Prince
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%
Delaney McCoy
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
6%
Michele Arvizu Prater
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
5%
Audrey Schulz
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
5%
Sarah Ellis
- AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
3%
Adelyn Stallings
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
3%
Kelly Brown
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
3%
Rachel Bohn
- CABARET
- Debut Theatre Company
3%
Andy Lambson
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Leah Connelly
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Chris Moore
- RENT
- New Line Theatre
2%
Caleb D Long
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
2%
Amora Jones
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Bee Mecey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Donna Weinsting
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
2%
Riley Stevio
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Lauren Tenenbaum
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
Kailey Boyle
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Jeff Cummings
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Jane Paradise
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Josey Gohn
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
1%
Carlee Walka
- CABARET
- Debut Theatre Company
1%
Caleb D Long
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Al Alderson
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
13%
Devonn Long
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
7%
Jackson Patrick
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Sierra Hale
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Evan Wittstock
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
4%
Andre Eslamian
- ELSINORE
- Chorus of Fools
4%
Bryce A. Miller
- THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
3%
Dustin Lane Petrillo
- LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
3%
Collin Littlefield
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
Claire Coffey
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
Joshua Phipps
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Summer Medlin
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
3%
Vivie Marcum
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
3%
Brendan Hickey
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
3%
Joel Moses
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
2%
Andrés Enriquez
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Jade Cash
- THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
2%
David Diaz Weynand
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Kaitlyn Conaway
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
2%
Timothy McWhirter
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
2%
Moira Healy
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
2%
Riley Stevio
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
2%
Penny Boren
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
2%
Vanna Hitt
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Jodi Stockton
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
1%Best Theatre For Young Audiences Production MATILDA
- Young People's Theatre
24%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
21%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
20%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
13%STELLA LUNA
- The Repertory Theatre of St. Louis
8%DISNEY DESCENDANTS
- Ozark Actors Theatre
8%A CHRISTMAS STORY
- The Starling Company
7%Favorite Local Theatre
Stray Dog Theatre
12%
The Muny
11%
Gateway Center for Performing Arts
8%
Alton Little Theater
7%
Looking glass Playhouse
7%
St. Louis Shakespeare Festival
6%
Monroe Actors Stage Company
4%
Ozark Actor's Theatre
4%
Alfresco Productions
3%
Debut Theatre Company
3%
St. Louis Actors' Studio
3%
R.A.D. Studios
2%
Curtain's Up Theatre Company
2%
Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
2%
Fly North Theatricals
2%
Repertory Theatre Of St. Louis
2%
New Jewish Theatre
2%
Kirkwood Theatre Guild
2%
Scenic Rivers Performing Arts
2%
Riverside Theatre Project
1%
St Louis Theatre Players
1%
Contraband Theatre
1%
Chorus of Fools
1%
The Repertory Theatre of St. Louis
1%
New Line Theatre
1%