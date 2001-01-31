First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld St. Louis Awards; ALICE BY HEART Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for St. Louis & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld St. Louis Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld St. Louis Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Taylor Louderman
Blue Strawberry
21%
Eric Sykes
- BEYOND THE SEA: THE LIFE AND HITS OF BOBBY DARIN
- Alton Little Theater
16%
Christy Leathers
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
14%
Kimmie Kidd
- THIS WILL BE
- The Midnight Company
13%
Cast of STAGES Beautiful
- HEART, SOUL & ROCK &ROLL
- Strauss Blackbox
12%
Scott Moreau
- LATE AND ALONE: AN INTIMATE PORTRAIT OF JOHNNY CASH
- Westport Playhouse
7%
Kelly Howe
- JUST ONE LOOK
- The Midnight Company
5%
Ken Jennings
- THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHN
- Arrow Rock Lyceum Theatre
5%
Justin and Alex Reynolds/ Cast of Beautiful
- HEART, SOUL AND ROCK & ROLL
- Strauss Blackbox
3%
David Nehls
- DO YOU WANNA GO?
- Strauss Blackbox
2%
Scott Moreau
- CASH CHRISTMAS
- Blue Strawberry
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Andrea Reed
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
11%
Christine Taylor
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
11%
Kaylin Penninger & Maria Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
7%
Beth Crandall
- DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
6%
Stephanie Fox
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
6%
Ellen Isom
- CABARET
- New Jewish Theatre
6%
Caleb D. Long
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
5%
Claire Holiday
- CABARET
- Debut Theatre Company
5%
Jennifer Weber, Ryan Martin O'Connor
- BRING IT ON
- The Muny
4%
Cady Bailey
- MADAM
- Fly North Theatricals
4%
Stephanie Fox
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Livy Potthoff
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Kirkwood Theatre Guild
3%
Laura Roth
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Chelsie Johnston
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
3%
Chelsie Johnston
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
Maria Wilken
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%
Patrick O'Neill
- FROZEN
- The Muny
2%
Kirven Douthit-Boyd
- RAISIN
- The Black Rep
2%
William Carlos Angulo
- JERSEY BOYS
- The Muny
2%
Jennifer J Hopkins
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
2%
Chelsie Johnston, Scott Miller
- RENT
- New Line Theatre
2%
Laura Ingold
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Players
2%
Richard J. Hinds
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
1%
Jesse Robb
- COME FROM AWAY
- The Muny
1%
Josh Rhodes
- EVITA
- The Muny
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Carol Hodson/ Donna Carli
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Abby Pastorello
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Kirkwood Theatre Guild
7%
Peg Zuger
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
6%
Abby Pastorello
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
6%
Andrea Robb
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
5%
Cathy Symonds
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
5%
Bobby Pearce
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
5%
Brian C. Hemesath
- EVITA
- The Muny
3%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
3%
Sam Hayes
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
Jenna Gove
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
3%
Erica Jo Lloyd
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Brenna Jones and Christina Rios
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
3%
Erica Jo Lloyd
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Cat LoveJoy
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Celeste Gardner
- ELSINORE
- Chorus of Fools
2%
Teresa Doggett
- PAGLIACCI
- Union Avenue Opera
2%
Robin L. McGee
- FROZEN
- The Muny
2%
Zachary Thompson
- RENT
- New Line Theatre
2%
Jen Blum-Tatara
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
Gail Baldoni
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Brad Musgrove
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Teresa Doggett
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
2%
Matthew Hampton
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark actors theatre
1%
MacLean Blanner
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
1%Best Direction Of A Musical
Gary F. Bell
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
11%
Mark Lull
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Gigi Dowling-Urban
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
8%
Blane Pressler
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
6%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
6%
Paul Pagano
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Maria Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
4%
Annamaria Pileggi
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
4%
Sam Hayes
- MADAM
- Fly North Theatricals
4%
Christina Rios
- CAMELOT
- Showboat Theatre
3%
Gregory Almanza
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Ryan Thorp
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Paul Pagano
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Seth Sklar-Heyn
- COME FROM AWAY
- The Muny
3%
Denis Jones
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
3%
Rebekah Scallet
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
John Tartaglia
- FROZEN
- The Muny
2%
Josh Rhodes
- EVITA
- The Muny
2%
Scott Miller, Chris Moore
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Jennifer Werner
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Shannon Phelps
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%
Jennifer Hopkins
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
2%
Scott Miller, Chris Moore
- RENT
- New Line Theatre
1%
Jennifer Bickel
- THEORY OF RELATIVITY
- St Louis Theatre Players
1%
Marcia Milgrom Dodge
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
1%Best Direction Of A Play
Annamaria Pileggi
- WITH
- St. Louis Actors' Studio
14%
Matt Dossett
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
9%
Michael James Reed
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
8%
MacLean Blanner
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
7%
Caleb D Long
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actor's Theatre
7%
Austin Pendleton
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
4%
Sam Hayes
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
4%
Christina Rios
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
Reagan Posey-Mank
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Mark Tullis
- SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
3%
Samantha Branningan
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Tress Kurzym
- AM I DANGEROUS
- Contraband Theatre
2%
Ken Clark
- WHO KILLED AUNT CAROLINE?
- Clayton Community Theatre
2%
Eric Satterfield
- ELSINORE
- Chorus of Fools
2%
Matthew Goad
- A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
2%
Kate Bergstrom
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Rebekah Scallet and Aaron Sparks
- TWO JEWS WALK INTO A WAR...
- New Jewish Theatre
2%
Josiah Davis
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Christina Rios
- MACBETH
- Riverside Theatre Project
2%
Christina Rios
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
2%
Kevin Hester
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
2%
Bradley Rohlf
- SAINT NICHOLAS
- The Midnight Company
2%
Risa Branin
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Carl Overly Jr
- PRIDE AND JOY
- The Midnight Company
1%
Warren Frank
- WRONG WINDOW
- Theatre Guild of Webster Groves
1%Best Ensemble SECOND HURRICAINE
- Stray Dog Theatre
8%A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
7%9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
6%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
5%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
5%CABARET
- Debut Theatre Company
4%BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
4%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
4%MADAM
- Fly North Theatricals
3%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Looking Glass Playhouse
3%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
3%INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
3%JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%COME FROM AWAY
- The Muny
2%MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
2%LITTLE MISS SUNSHINE
- Fly North Theatricals
2%RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
2%PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
2%FROZEN
- The Muny
2%CABARET
- New Jewish Theatre
2%MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- Repertory Theatre Of St. Louis
2%BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Diane Wingerter
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
10%
Bradley Rohlf
- MADAM
- Fly North Theatricals
6%
Christina Watanabe
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
6%
Debut Theatre Company
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Ethan Ellis & Ryan Thorp
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
5%
Tanner Douglas
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Jason Lyons
- FROZEN
- The Muny
4%
Colin Jones
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
4%
Theresa Comstock
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
4%
Denisse Chavez
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
3%
Tanner Douglas
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Michael Sullivan
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
3%
Patrick Huber
- JOSEPHINE / PAGLIACCI
- Union Avenue Opera
3%
Michael Sullivan
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
3%
Denisse Chavez
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
3%
Jack Kalan
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Colin Jones
- MACBETH
- Showboat Theatre
2%
Paige Seber
- EVITA
- The Muny
2%
Tanner Douglas
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Erin Riley
- SCREAM, ECHO. SCREAM.
- Metro Theatre Company
2%
Colin Jones
- LET'S TALK ABOUT LOVE
- SHOWBOAT Theatre
2%
Christina Watanabe
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Jason Lyons
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
1%
Ryan Thorp
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
John Gerdes
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
13%
Emerson Gausmann/Paula Scarbrough
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
10%
Ben Whiteley
- EVITA
- The Muny
6%
Colin Healy
- MADAM
- Fly North Theatricals
5%
Anne Shuttlesworth
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
5%
Marcia Braswell
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
5%
Darryl Archibald
- FROZEN
- The Muny
4%
Lori Pagano
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Evan Roider
- COME FROM AWAY
- The Muny
4%
Marcia Braswell
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Lori Pagano
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Carter Haney
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Matthew Kauzlarich
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
3%
Lori Pagano
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Dave Sonneborn
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
3%
Randon Lane
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Scott Schoonover
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
2%
Jay Teamer
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
2%
David Wilton
- THEORY OF RELATIVITY
- St Louis Theatre Players
2%
Darryl Archibald
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%
Joel Hackbarth
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Randon Lane
- RENT
- New Line Theatre
2%
John Gerdes
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
Sheela Ramesh
- AUSTEN’S PRIDE
- Stages St Louis
1%
Roberto Sinha
- DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
1%Best Musical THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
9%9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
8%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
6%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%BRIGHTSTAR
- Looking glass Playhouse
6%INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
6%MADAM
- Fly North Theatricals
4%CABARET
- New Jewish Theatre
4%JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
4%COME FROM AWAY
- The Muny
4%FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
4%FROZEN
- The Muny
3%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
3%EVITA
- The Muny
2%JERSEY BOYS
- The Muny
2%OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
2%LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
2%RENT
- New Line Theatre
2%CAMELOT
- Showboat theatre
2%THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
1%BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
1%BEAUTIFUL
- Stages St Louis
1%Best New Play Or Musical DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
22%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
14%AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
13%WITH
- St. Louis Actors' Studio
9%MADAM
- Fly North Theatricals
7%LET’S TALK ABOUT LOVE
- Riverside Theatre Project
5%PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
5%SCREAM, ECHO. SCREAM.
- Metro Theatre Company
3%AM I DANGEROUS?
- Contraband Theatre
3%THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
3%HUNGRY WOMEN
- St. Louis Actors' Studio
3%ELEPHANT'S GRAVEYARD
- First Run Theatre
3%PRIDE AND JOY
- The Midnight Company
3%DON'T BE A HERO, THANK YOU
- Prison Performing Arts
2%THE PAVEMENT KINGDOM
- Chorus of Fools
2%GO BEFORE I DO
- Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
2%HEAVY
- Chorus of Fools
1%Best Performer In A Musical
Nadja Kapetanovich
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
9%
Bethany Rosenthal
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
6%
Wini James
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
6%
Chloe Jennings
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Kaylin Penninger
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
4%
Wini James
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
3%
Ricco Martin Jr
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Tanner Roach
- CABARET
- Debut Theatre Company
3%
Crispin Shinninger
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
2%
Case Warner
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Abigail Isom
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Ava Eckhard
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
2%
Kelly Brown
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Mark Tullis
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
2%
Kate Schuler
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Erin Meyer
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
2%
Malachi Hampsch
- THEORY OF RELATIVITY
- St Louis Theatre Players
2%
Katerina McCrimmon
- EVITA
- The Muny
1%
KIMMIE KIDD
- ANASTASIA
- Marcelle
1%
Kimmie Kidd
- MADAM
- Fly North Theatricals
1%
Corrinna Redford
- RENT
- New Line Theatre
1%
Charlie James
- BRIGHT STAR
- Looking Glass Playhouse
1%
Zoe Vonder Haar
- COME FROM AWAY
- The Muny
1%
Bryce A. Miller
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
1%
Sarah James
- BRIGHT STAR
- Looking Glass Playhouse
1%Best Performer In A Play
Beth Bartley
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
11%
Mark Lull
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
10%
Jessica Johns Kelly
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
8%
Cecilia Mohr
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
6%
Zac Decker
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
5%
Amber Corrigan
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Hannah Duncan
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
Stacey Tunnicliff
- SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
3%
William Roth
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
2%
Andrea San Miguel
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Giavanna Neely
- FRNAKENSTEIN
- Debut Theatre Company
2%
Jocelyn Padilla
- GO BEFORE I DO
- Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
2%
Susan Wylie
- STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
2%
Joey Franks II
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
2%
Riley Stevio
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
2%
Maida Dippel
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
Donna Weinsting
- WITH
- St. Louis Actors' Studio
2%
Natalie Sannes
- STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
2%
Bryce A. Miller
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
2%
Xander Huber
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
1%
Stephanie Rhein
- SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
1%
Essence Anisa Tyler
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
1%
Chris Beiker
- RON WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
1%
Mark Kelly
- MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Showboat Theatre, Hermann, MO
1%
Will Shaw
- A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
1%Best Play MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
13%THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
12%FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
8%STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
7%PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
7%HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
6%SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
4%THE COTTAGE
- Repertory Theatre of St. Louis
3%PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%MACBETH
- Showboat theatre
3%LONG DAY JOURNEY INTO TONIGHT
- St. Louis Actors' Studio
3%TWO JEWS WALK INTO A WAR...
- New Jewish Theatre
2%SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
2%ELSINORE
- Chorus of Fools
2%THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
2%LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
2%THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
2%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
2%NIGHT OF THE IGUANA
- Clayton Community Theatre
2%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Showboat theatre
2%WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%THE ROOMMATE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
1%WITH
- St. Louis Actors' Studio
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Christy Luster
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Adam Koch
- EVITA
- The Muny
8%
Eric Sykes
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
7%
Patrick Huber
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
6%
Ann Beyersdorfer
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
4%
Britton Lynn
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
4%
George Shea
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Colin Healy, Bradley Rohlf, Katie Orr
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
Ryan Thorp & Nick Mueth
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Todd Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
3%
MacLean Blanner
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
Tijana Bjelajac
- FROZEN
- The Muny
3%
David Blake
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Patrice Nelms
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Adam Koch
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- Stages St Louis/ The Rep
3%
Brenna Jones and Christina Rios
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
Edward E. Haynes, Jr.
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Erik Kuhn
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
William Higley
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Patrick Huber
- WITH
- St. Louis Actors' Studio
2%
Matthew Buttrey
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%
Brenna Jones and Christina Rios
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Rob Lippert
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Jayne Jackson and Linda Griffith
- ARSENIC & OLD LACE
- Alton Little Theater
1%
Andrew Cary, Kristin Meyer
- NIGHT OF THE IGUANA
- Clayton Community Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Justin Been
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
12%
Joel Springer
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
11%
Adam Leibmann
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
7%
Jim Archuleta
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
5%
Colin Healy & Bradley Rohlf
- MADAM
- Fly North Theatricals
5%
Amanda Werre
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
5%
Jake Tillman
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Ryan Day
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
4%
Kareem Deans
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Justin Smith
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Brian Wolcott
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
3%
Ellie Schwetye
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
John Shivers & David Patridge
- DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
2%
John Shivers & David Patridge
- FROZEN
- The Muny
2%
John Shivers & David Patridge
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
John Shivers & David Patridge
- JERSEY BOYS
- The Muny
2%
Spenser Vincent
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
2%
Eric Satterfield
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
2%
Beef Gratz
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Amanda Werre
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Kareem Deanes
- TWO JEWS WALK INTO A WAR
- New Jewish Theatre
2%
Phillip Peglow
- AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
2%
Ryan Day
- RENT
- New Line Theatre
2%
John Shivers & David Patridge
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%
Ryan Day
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
1%Best Supporting Performer In A Musical
Adrienne Spann
- MADAM
- Fly North Theatricals
10%
Amy Prince
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
7%
Austin Brouk
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
7%
Delaney McCoy
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
6%
Michele Arvizu Prater
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
5%
Audrey Schulz
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
5%
Rachel Bohn
- CABARET
- Debut Theatre Company
4%
Sarah Ellis
- AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
3%
Kelly Brown
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
3%
Leah Connelly
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Andy Lambson
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Chris Moore
- RENT
- New Line Theatre
3%
Bee Mecey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Caleb D Long
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
2%
Amora Jones
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Adelyn Stallings
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
2%
Lauren Tenenbaum
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
Riley Stevio
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Donna Weinsting
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
2%
Kailey Boyle
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Jeff Cummings
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Carlee Walka
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Jane Paradise
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Avery Lux
- MADAM
- Fly North Theatricals
1%
Natalie Sannes
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Al Alderson
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
13%
Devonn Long
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
8%
Jackson Patrick
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
6%
Sierra Hale
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Evan Wittstock
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
4%
Andre Eslamian
- ELSINORE
- Chorus of Fools
4%
Bryce A. Miller
- THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
4%
Collin Littlefield
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
Claire Coffey
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
Joshua Phipps
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Dustin Lane Petrillo
- LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
3%
David Diaz Weynand
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Kaitlyn Conaway
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
2%
Jade Cash
- THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
2%
Brendan Hickey
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Vivie Marcum
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
2%
Andrés Enriquez
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Joel Moses
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
2%
Moira Healy
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
2%
Timothy McWhirter
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
2%
Riley Stevio
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
2%
Maddie Hawes
- HOT L BALTIMORE
- Theatre Guild of Webster Groves
2%
Summer Medlin
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Dan Stockton
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
2%
Jack Dryden
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
1%Best Theatre For Young Audiences Production MATILDA
- Young People's Theatre
25%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
21%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
20%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
12%STELLA LUNA
- The Repertory Theatre of St. Louis
8%A CHRISTMAS STORY
- The Starling Company
7%DISNEY DESCENDANTS
- Ozark Actors Theatre
7%Favorite Local Theatre
Stray Dog Theatre
11%
The Muny
11%
Alton Little Theater
8%
Gateway Center for Performing Arts
8%
Looking glass Playhouse
8%
Monroe Actors Stage Company
5%
St. Louis Shakespeare Festival
4%
Ozark Actor's Theatre
4%
Alfresco Productions
4%
Debut Theatre Company
3%
Curtain's Up Theatre Company
3%
Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
3%
Fly North Theatricals
2%
St. Louis Actors' Studio
2%
New Jewish Theatre
2%
Kirkwood Theatre Guild
2%
Repertory Theatre Of St. Louis
2%
Riverside Theatre Project
2%
St Louis Theatre Players
1%
Contraband Theatre
1%
Chorus of Fools
1%
The Repertory Theatre of St. Louis
1%
New Line Theatre
1%
Upstream Theater
1%
Tesseract Theatre
1%