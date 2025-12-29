Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld St. Louis Awards; THE SECOND HURRICANE Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for St. Louis & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld St. Louis Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld St. Louis Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Taylor Louderman
Blue Strawberry
22%
Eric Sykes
- BEYOND THE SEA: THE LIFE AND HITS OF BOBBY DARIN
- Alton Little Theater
16%
Cast of STAGES Beautiful
- HEART, SOUL & ROCK &ROLL
- Strauss Blackbox
14%
Christy Leathers
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
13%
Kimmie Kidd
- THIS WILL BE
- The Midnight Company
11%
Scott Moreau
- LATE AND ALONE: AN INTIMATE PORTRAIT OF JOHNNY CASH
- Westport Playhouse
7%
Kelly Howe
- JUST ONE LOOK
- The Midnight Company
6%
Ken Jennings
- THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHN
- Arrow Rock Lyceum Theatre
5%
David Nehls
- DO YOU WANNA GO?
- Strauss Blackbox
3%
Scott Moreau
- CASH CHRISTMAS
- Blue Strawberry
3%Best Choreography Of A Play Or Musical
Andrea Reed
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
11%
Christine Taylor
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
9%
Stephanie Fox
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
8%
Ellen Isom
- CABARET
- New Jewish Theatre
6%
Beth Crandall
- DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
5%
Kaylin Penninger & Maria Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
5%
Caleb D. Long
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
5%
Claire Holiday
- CABARET
- Debut Theatre Company
5%
Jennifer Weber, Ryan Martin O'Connor
- BRING IT ON
- The Muny
5%
Chelsie Johnston
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
4%
Cady Bailey
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
Stephanie Fox
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Laura Roth
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Livy Potthoff
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Kirkwood Theatre Guild
3%
Chelsie Johnston
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
Jennifer J Hopkins
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
2%
Maria Wilken
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%
Chelsie Johnston, Scott Miller
- RENT
- New Line Theatre
2%
Richard J. Hinds
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%
Patrick O'Neill
- FROZEN
- The Muny
2%
Laura Ingold
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Players
2%
Jennifer Werner
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Kirven Douthit-Boyd
- RAISIN
- The Black Rep
1%
William Carlos Angulo
- JERSEY BOYS
- The Muny
1%
Josh Rhodes
- EVITA
- The Muny
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Teresa Doggett
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
9%
Abby Pastorello
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Kirkwood Theatre Guild
6%
Carol Hodson/ Donna Carli
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%
Bobby Pearce
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
5%
Andrea Robb
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
5%
Abby Pastorello
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
5%
Cathy Symonds
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
5%
Peg Zuger
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
4%
Brian C. Hemesath
- EVITA
- The Muny
4%
Brenna Jones and Christina Rios
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
3%
Erica Jo Lloyd
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Jenna Gove
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
3%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Cat LoveJoy
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Oana Botez
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
2%
Nick Timmons
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Brad Musgrove
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Celeste Gardner
- ELSINORE
- Chorus of Fools
2%
Erica Jo Lloyd
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Sam Hayes
- MADAM
- Fly North Theatricals
2%
Robin L. McGee
- FROZEN
- The Muny
2%
Teresa Doggett
- PAGLIACCI
- Union Avenue Opera
2%
Christina Rios
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Michele Friedman Siler
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Zachary Thompson
- RENT
- New Line Theatre
2%Best Direction Of A Musical
Gary F. Bell
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
14%
Annamaria Pileggi
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
13%
Paul Pagano
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
7%
Mark Lull
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
7%
Gigi Dowling-Urban
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
5%
Blane Pressler
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
5%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
4%
Maria Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
4%
Christina Rios
- CAMELOT
- Showboat Theatre
3%
Sam Hayes
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
Rebekah Scallet
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Denis Jones
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%
Shannon Phelps
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%
Jennifer Werner
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Gregory Almanza
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Paul Pagano
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%
John Tartaglia
- FROZEN
- The Muny
2%
Seth Sklar-Heyn
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Ryan Thorp
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%
Josh Rhodes
- EVITA
- The Muny
2%
Robb Davis
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
2%
Scott Miller, Chris Moore
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
1%
Scott Miller, Chris Moore
- RENT
- New Line Theatre
1%
Jennifer Hopkins
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
1%
Marcia Milgrom Dodge
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
1%Best Direction Of A Play
Annamaria Pileggi
- WITH
- St. Louis Actors' Studio
15%
Austin Pendleton
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
12%
Matt Dossett
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
8%
Michael James Reed
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
7%
Caleb D Long
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actor's Theatre
6%
MacLean Blanner
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Christina Rios
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
Samantha Branningan
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
3%
Sam Hayes
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
Reagan Posey-Mank
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
2%
Mark Tullis
- SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
2%
Kate Bergstrom
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Josiah Davis
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Ken Clark
- WHO KILLED AUNT CAROLINE?
- Clayton Community Theatre
2%
Eric Satterfield
- ELSINORE
- Chorus of Fools
2%
Matthew Goad
- A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
2%
Risa Branin
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Bradley Rohlf
- SAINT NICHOLAS
- The Midnight Company
2%
Rebekah Scallet and Aaron Sparks
- TWO JEWS WALK INTO A WAR...
- New Jewish Theatre
1%
Christina Rios
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
1%
Christina Rios
- MACBETH
- Riverside Theatre Project
1%
Eric Satterfield
- GO BEFORE I DO
- Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
1%
Tress Kurzym
- AM I DANGEROUS
- Contraband Theatre
1%
Robb Davis
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
1%
Rebekah Scallet
- THE ROOMMATE
- The Repertory Theatre of St. Louis
1%Best Ensemble SECOND HURRICAINE
- Stray Dog Theatre
10%LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
8%A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
6%9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
5%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
5%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
4%CABARET
- Debut Theatre Company
4%BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
3%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
3%INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
3%MADAM
- Fly North Theatricals
2%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Looking Glass Playhouse
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
2%RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%COME FROM AWAY
- The Muny
2%BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
2%LITTLE MISS SUNSHINE
- Fly North Theatricals
2%CABARET
- New Jewish Theatre
2%FROZEN
- The Muny
2%BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
1%PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Bradley Rohlf
- MADAM
- Fly North Theatricals
8%
Diane Wingerter
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Christina Watanabe
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
5%
Debut Theatre Company
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Denisse Chavez
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
5%
Ethan Ellis & Ryan Thorp
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
4%
Tanner Douglas
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Jason Lyons
- FROZEN
- The Muny
3%
Colin Jones
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
Theresa Comstock
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
Colin Jones
- MACBETH
- Showboat Theatre
3%
Denisse Chavez
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Michael Sullivan
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
3%
Patrick Huber
- JOSEPHINE / PAGLIACCI
- Union Avenue Opera
2%
Tanner Douglas
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Matt Antill
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
2%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Michael Sullivan
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Colin Jones
- LET'S TALK ABOUT LOVE
- SHOWBOAT Theatre
2%
Paige Seber
- EVITA
- The Muny
2%
Christina Watanabe
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Jack Kalan
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Tanner Douglas
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Jason Lyons
- AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
2%
Erin Riley
- SCREAM, ECHO. SCREAM.
- Metro Theatre Company
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
John Gerdes
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
16%
Emerson Gausmann/Paula Scarbrough
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Ben Whiteley
- EVITA
- The Muny
7%
Anne Shuttlesworth
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
5%
Colin Healy
- MADAM
- Fly North Theatricals
4%
Marcia Braswell
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
4%
Darryl Archibald
- FROZEN
- The Muny
4%
Lori Pagano
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Carter Haney
- CABARET
- New Jewish Theatre
4%
Lori Pagano
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Matthew Kauzlarich
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
3%
Evan Roider
- COME FROM AWAY
- The Muny
3%
Marcia Braswell
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Lori Pagano
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Scott Schoonover
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
3%
Darryl Archibald
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%
David Nehls
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Dave Sonneborn
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Jay Teamer
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
2%
Randon Lane
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
John Gerdes
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
David Wilton
- THEORY OF RELATIVITY
- St Louis Theatre Players
2%
Joel Hackbarth
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Randon Lane
- RENT
- New Line Theatre
2%
Sheela Ramesh
- AUSTEN’S PRIDE
- Stages St Louis
2%Best Musical THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
11%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
8%9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
7%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%BRIGHTSTAR
- Looking glass Playhouse
5%INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
5%CABARET
- New Jewish Theatre
4%COME FROM AWAY
- The Muny
3%MADAM
- Fly North Theatricals
3%FROZEN
- The Muny
3%EVITA
- The Muny
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
3%NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
3%JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
2%JERSEY BOYS
- The Muny
2%OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
2%ANASTASIA
- Marcel
2%ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
2%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
2%AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
2%A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Kirkwood Theatre Guild
2%Best New Play Or Musical DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
19%WITH
- St. Louis Actors' Studio
16%AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
13%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
11%MADAM
- Fly North Theatricals
6%LET’S TALK ABOUT LOVE
- Riverside Theatre Project
4%GO BEFORE I DO
- Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
4%PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%AM I DANGEROUS?
- Contraband Theatre
3%PRIDE AND JOY
- The Midnight Company
3%HUNGRY WOMEN
- St. Louis Actors' Studio
3%SCREAM, ECHO. SCREAM.
- Metro Theatre Company
3%ELEPHANT'S GRAVEYARD
- First Run Theatre
3%DON'T BE A HERO, THANK YOU
- Prison Performing Arts
3%HEAVY
- Chorus of Fools
2%THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
2%THE PAVEMENT KINGDOM
- Chorus of Fools
2%Best Performer In A Musical
Nadja Kapetanovich
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
11%
Ricco Martin Jr
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
6%
Bethany Rosenthal
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
5%
Chloe Jennings
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Wini James
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
4%
Kaylin Penninger
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Abigail Isom
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Wini James
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
2%
Tanner Roach
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Adam Heller
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Case Warner
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Crispin Shinninger
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
2%
Ava Eckhard
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
2%
Kelly Brown
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Katerina McCrimmon
- EVITA
- The Muny
2%
Audriana Haynes
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
2%
Aj Paramo
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%
Allison Blackwell
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
1%
Mark Tullis
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
1%
Kate Schuler
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
1%
Erin Meyer
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
1%
Malachi Hampsch
- THEORY OF RELATIVITY
- St Louis Theatre Players
1%
Zoe Vonder Haar
- COME FROM AWAY
- The Muny
1%
KIMMIE KIDD
- ANASTASIA
- Marcelle
1%
Andrew A. Cano
- FROZEN
- The Muny
1%Best Performer In A Play
Jessica Johns Kelly
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
10%
William Roth
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
9%
Beth Bartley
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
9%
Mark Lull
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
8%
Cecilia Mohr
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Zac Decker
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
5%
Michael Khalid Karadsheh
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
4%
Jocelyn Padilla
- GO BEFORE I DO
- Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
3%
Amber Corrigan
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Hannah Duncan
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
2%
Andrea San Miguel
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Stacey Tunnicliff
- SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
2%
Giavanna Neely
- FRNAKENSTEIN
- Debut Theatre Company
2%
Donna Weinsting
- WITH
- St. Louis Actors' Studio
2%
Xander Huber
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
2%
Chris Beiker
- RON WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%
Nina Schaitel
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Susan Wylie
- STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
1%
Maida Dippel
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
1%
Joey Franks II
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
1%
Riley Stevio
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
1%
Bryce A. Miller
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
1%
Natalie Sannes
- STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
1%
Oliver Sayers
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
1%
Will Shaw
- A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
1%Best Play THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
12%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
10%LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
9%HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
8%FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
6%PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
6%STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
5%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
4%WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
3%THE COTTAGE
- Repertory Theatre of St. Louis
3%SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
3%PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%GO BEFORE I DO
- Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
2%ELSINORE
- Chorus of Fools
2%MACBETH
- Showboat theatre
2%A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
2%THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
2%SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%WITH
- St. Louis Actors' Studio
2%TWO JEWS WALK INTO A WAR...
- New Jewish Theatre
2%CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
2%LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
1%NIGHT OF THE IGUANA
- Clayton Community Theatre
1%CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
1%THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Patrick Huber
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
8%
Adam Koch
- EVITA
- The Muny
8%
Christy Luster
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%
Eric Sykes
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
5%
Patrick Huber
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
5%
Ann Beyersdorfer
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
3%
Britton Lynn
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
3%
George Shea
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Todd Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
3%
Tijana Bjelajac
- FROZEN
- The Muny
3%
MacLean Blanner
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
Ryan Thorp & Nick Mueth
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Colin Healy, Bradley Rohlf, Katie Orr
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
Adam Koch
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- Stages St Louis/ The Rep
3%
Brenna Jones and Christina Rios
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
David Blake
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Edward E. Haynes, Jr.
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Patrice Nelms
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Robb Davis
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Scott C. Neale
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
2%
Courtney O'Neill & Lindsay Mummert
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
William Higley
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Brenna Jones and Christina Rios
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Erik Kuhn
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
Ann Beyersdorfer
- MURDER FOR TWO
- Stages St Louis
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Justin Been
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
16%
Joel Springer
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Adam Leibmann
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
7%
Jim Archuleta
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
4%
Brian Wolcott
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
4%
Amanda Werre
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
4%
Kareem Deans
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Colin Healy & Bradley Rohlf
- MADAM
- Fly North Theatricals
4%
Jake Tillman
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Ryan Day
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
3%
Kareem Deanes
- TWO JEWS WALK INTO A WAR
- New Jewish Theatre
2%
Justin Smith
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Beef Gratz
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Amanda Werre
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Ellie Schwetye
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
Eric Satterfield
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
2%
John Shivers & David Patridge
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
John Shivers & David Patridge
- FROZEN
- The Muny
2%
Brianna Fais
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
John Shivers & David Patridge
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%
John Shivers & David Patridge
- JERSEY BOYS
- The Muny
2%
John Shivers & David Patridge
- DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
2%
Nathan Phelps
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%
Spenser Vincent
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
2%
Phillip Peglow
- AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
2%Best Supporting Performer In A Musical
Adrienne Spann
- MADAM
- Fly North Theatricals
10%
Austin Brouk
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
7%
Amy Prince
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%
Delaney McCoy
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
6%
Michele Arvizu Prater
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
5%
Audrey Schulz
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
5%
Sarah Ellis
- AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
3%
Caleb D Long
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
3%
Adelyn Stallings
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
3%
Andy Lambson
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Kelly Brown
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
3%
Rachel Bohn
- CABARET
- Debut Theatre Company
3%
Leah Connelly
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Bee Mecey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
3%
Amora Jones
- CABARET
- Debut Theatre Company
3%
Donna Weinsting
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
2%
Chris Moore
- RENT
- New Line Theatre
2%
Carlee Walka
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Jane Paradise
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Avery Lux
- MADAM
- Fly North Theatricals
2%
Caleb D Long
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Kailey Boyle
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Riley Stevio
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Lauren Tenenbaum
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
1%
Jeff Cummings
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
1%Best Supporting Performer In A Play
Al Alderson
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
15%
Joel Moses
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
9%
Devonn Long
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
6%
Jackson Patrick
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
4%
Dustin Lane Petrillo
- LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
4%
Andre Eslamian
- ELSINORE
- Chorus of Fools
4%
Sierra Hale
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
4%
Evan Wittstock
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
4%
Bryce A. Miller
- THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
3%
Collin Littlefield
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
Joshua Phipps
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Claire Coffey
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
Brendan Hickey
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Vivie Marcum
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
2%
Summer Medlin
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Andrés Enriquez
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Kaitlyn Conaway
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
2%
Jade Cash
- THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
2%
David Diaz Weynand
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Penny Boren
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
1%
Jack Dryden
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
1%
Moira Healy
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
1%
Dan Stockton
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
1%
Maddie Hawes
- HOT L BALTIMORE
- Theatre Guild of Webster Groves
1%
Chuck Brinkley
- ELSINORE
- Chorus of Fools
1%Best Theatre For Young Audiences Production MATILDA
- Young People's Theatre
22%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
20%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
19%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
13%DISNEY DESCENDANTS
- Ozark Actors Theatre
9%STELLA LUNA
- The Repertory Theatre of St. Louis
9%A CHRISTMAS STORY
- The Starling Company
7%Favorite Local Theatre
Stray Dog Theatre
14%
The Muny
10%
St. Louis Actors' Studio
8%
Gateway Center for Performing Arts
7%
Alton Little Theater
6%
Looking glass Playhouse
6%
St. Louis Shakespeare Festival
5%
Monroe Actors Stage Company
4%
Ozark Actor's Theatre
4%
Alfresco Productions
3%
Curtain's Up Theatre Company
3%
Debut Theatre Company
3%
Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
2%
R.A.D. Studios
2%
New Jewish Theatre
2%
Repertory Theatre Of St. Louis
2%
Fly North Theatricals
2%
Kirkwood Theatre Guild
2%
Upstream Theater
1%
Scenic Rivers Performing Arts
1%
Riverside Theatre Project
1%
Chorus of Fools
1%
St Louis Theatre Players
1%
Contraband Theatre
1%
New Line Theatre
1%