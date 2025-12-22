Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld St. Louis Awards; Stray Dog Theatre Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for St. Louis & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld St. Louis Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld St. Louis Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Taylor Louderman
Blue Strawberry
21%
Eric Sykes
- BEYOND THE SEA: THE LIFE AND HITS OF BOBBY DARIN
- Alton Little Theater
16%
Cast of STAGES Beautiful
- HEART, SOUL & ROCK &ROLL
- Strauss Blackbox
14%
Christy Leathers
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
14%
Kimmie Kidd
- THIS WILL BE
- The Midnight Company
12%
Scott Moreau
- LATE AND ALONE: AN INTIMATE PORTRAIT OF JOHNNY CASH
- Westport Playhouse
7%
Kelly Howe
- JUST ONE LOOK
- The Midnight Company
6%
Ken Jennings
- THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHN
- Arrow Rock Lyceum Theatre
5%
Scott Moreau
- CASH CHRISTMAS
- Blue Strawberry
3%
David Nehls
- DO YOU WANNA GO?
- Strauss Blackbox
3%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Andrea Reed
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
11%
Christine Taylor
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
9%
Stephanie Fox
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
7%
Ellen Isom
- CABARET
- New Jewish Theatre
6%
Kaylin Penninger & Maria Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
6%
Beth Crandall
- DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
6%
Caleb D. Long
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
5%
Claire Holiday
- CABARET
- Debut Theatre Company
5%
Jennifer Weber, Ryan Martin O'Connor
- BRING IT ON
- The Muny
5%
Chelsie Johnston
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
4%
Cady Bailey
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
Livy Potthoff
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Kirkwood Theatre Guild
3%
Stephanie Fox
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Laura Roth
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Chelsie Johnston
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
Maria Wilken
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%
Jennifer J Hopkins
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
2%
Chelsie Johnston, Scott Miller
- RENT
- New Line Theatre
2%
Patrick O'Neill
- FROZEN
- The Muny
2%
Richard J. Hinds
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%
Laura Ingold
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Players
2%
Jennifer Werner
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Kirven Douthit-Boyd
- RAISIN
- The Black Rep
1%
Mary Mather
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
1%
William Carlos Angulo
- JERSEY BOYS
- The Muny
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Abby Pastorello
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Kirkwood Theatre Guild
7%
Carol Hodson/ Donna Carli
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%
Teresa Doggett
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
6%
Bobby Pearce
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
5%
Abby Pastorello
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
5%
Cathy Symonds
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
5%
Andrea Robb
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
5%
Peg Zuger
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
5%
Brian C. Hemesath
- EVITA
- The Muny
4%
Brenna Jones and Christina Rios
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
3%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
3%
Erica Jo Lloyd
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Cat LoveJoy
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Jenna Gove
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
2%
Oana Botez
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
2%
Nick Timmons
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Sam Hayes
- MADAM
- Fly North Theatricals
2%
Robin L. McGee
- FROZEN
- The Muny
2%
Celeste Gardner
- ELSINORE
- Chorus of Fools
2%
Teresa Doggett
- PAGLIACCI
- Union Avenue Opera
2%
Brad Musgrove
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Erica Jo Lloyd
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Christina Rios
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Michele Friedman Siler
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Zachary Thompson
- RENT
- New Line Theatre
2%Best Direction Of A Musical
Gary F. Bell
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
14%
Annamaria Pileggi
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
8%
Mark Lull
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
7%
Paul Pagano
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
7%
Gigi Dowling-Urban
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
6%
Blane Pressler
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
5%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
5%
Maria Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
4%
Sam Hayes
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
Christina Rios
- CAMELOT
- Showboat Theatre
3%
Rebekah Scallet
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Denis Jones
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%
Shannon Phelps
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%
Jennifer Werner
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
John Tartaglia
- FROZEN
- The Muny
2%
Gregory Almanza
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Seth Sklar-Heyn
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Ryan Thorp
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%
Paul Pagano
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Josh Rhodes
- EVITA
- The Muny
2%
Robb Davis
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
2%
Scott Miller, Chris Moore
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Scott Miller, Chris Moore
- RENT
- New Line Theatre
1%
Marcia Milgrom Dodge
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
1%
Jennifer Hopkins
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
1%Best Direction Of A Play
Annamaria Pileggi
- WITH
- St. Louis Actors' Studio
16%
Austin Pendleton
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
8%
Matt Dossett
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
8%
Michael James Reed
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
7%
Caleb D Long
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actor's Theatre
6%
MacLean Blanner
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
6%
Christina Rios
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
Samantha Branningan
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
3%
Sam Hayes
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
Reagan Posey-Mank
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Mark Tullis
- SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
3%
Ken Clark
- WHO KILLED AUNT CAROLINE?
- Clayton Community Theatre
2%
Josiah Davis
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Kate Bergstrom
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Matthew Goad
- A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
2%
Bradley Rohlf
- SAINT NICHOLAS
- The Midnight Company
2%
Eric Satterfield
- ELSINORE
- Chorus of Fools
2%
Risa Branin
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Rebekah Scallet and Aaron Sparks
- TWO JEWS WALK INTO A WAR...
- New Jewish Theatre
2%
Christina Rios
- MACBETH
- Riverside Theatre Project
1%
Christina Rios
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
1%
Tress Kurzym
- AM I DANGEROUS
- Contraband Theatre
1%
Robb Davis
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
1%
Rebekah Scallet
- THE ROOMMATE
- The Repertory Theatre of St. Louis
1%
Kevin Hester
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
1%Best Ensemble SECOND HURRICAINE
- Stray Dog Theatre
10%A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
6%9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
5%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
5%LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
5%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
5%CABARET
- Debut Theatre Company
4%BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
3%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
3%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Looking Glass Playhouse
3%MADAM
- Fly North Theatricals
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
3%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
3%INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%COME FROM AWAY
- The Muny
2%JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
2%BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%LITTLE MISS SUNSHINE
- Fly North Theatricals
2%CABARET
- New Jewish Theatre
2%BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
2%FROZEN
- The Muny
2%PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Bradley Rohlf
- MADAM
- Fly North Theatricals
8%
Diane Wingerter
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Christina Watanabe
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
5%
Debut Theatre Company
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Denisse Chavez
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
5%
Ethan Ellis & Ryan Thorp
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
4%
Tanner Douglas
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Colin Jones
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
Jason Lyons
- FROZEN
- The Muny
3%
Colin Jones
- MACBETH
- Showboat Theatre
3%
Denisse Chavez
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Theresa Comstock
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
Michael Sullivan
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
3%
Matt Antill
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
3%
Patrick Huber
- JOSEPHINE / PAGLIACCI
- Union Avenue Opera
2%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Tanner Douglas
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Colin Jones
- LET'S TALK ABOUT LOVE
- SHOWBOAT Theatre
2%
Michael Sullivan
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Paige Seber
- EVITA
- The Muny
2%
Christina Watanabe
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Jack Kalan
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Jason Lyons
- AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
2%
Erin Riley
- SCREAM, ECHO. SCREAM.
- Metro Theatre Company
2%
Tanner Douglas
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
John Gerdes
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
16%
Emerson Gausmann/Paula Scarbrough
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Ben Whiteley
- EVITA
- The Muny
7%
Anne Shuttlesworth
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
5%
Colin Healy
- MADAM
- Fly North Theatricals
4%
Marcia Braswell
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
4%
Darryl Archibald
- FROZEN
- The Muny
4%
Carter Haney
- CABARET
- New Jewish Theatre
4%
Lori Pagano
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Lori Pagano
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Evan Roider
- COME FROM AWAY
- The Muny
3%
Matthew Kauzlarich
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
3%
Marcia Braswell
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Scott Schoonover
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
3%
Darryl Archibald
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%
David Nehls
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Lori Pagano
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Dave Sonneborn
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Randon Lane
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Jay Teamer
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
2%
David Wilton
- THEORY OF RELATIVITY
- St Louis Theatre Players
2%
John Gerdes
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
Joel Hackbarth
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Randon Lane
- RENT
- New Line Theatre
2%
Sheela Ramesh
- AUSTEN’S PRIDE
- Stages St Louis
2%Best Musical THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
11%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
8%9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
7%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%BRIGHTSTAR
- Looking glass Playhouse
5%INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
4%CABARET
- New Jewish Theatre
4%COME FROM AWAY
- The Muny
4%MADAM
- Fly North Theatricals
3%EVITA
- The Muny
3%FROZEN
- The Muny
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
3%NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
3%JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%JERSEY BOYS
- The Muny
2%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
2%LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
2%ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
2%ANASTASIA
- Marcel
2%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
2%BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
2%Best New Play Or Musical DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
20%AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
13%WITH
- St. Louis Actors' Studio
13%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
12%MADAM
- Fly North Theatricals
6%LET’S TALK ABOUT LOVE
- Riverside Theatre Project
5%PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
4%AM I DANGEROUS?
- Contraband Theatre
3%GO BEFORE I DO
- Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
3%PRIDE AND JOY
- The Midnight Company
3%HUNGRY WOMEN
- St. Louis Actors' Studio
3%SCREAM, ECHO. SCREAM.
- Metro Theatre Company
3%DON'T BE A HERO, THANK YOU
- Prison Performing Arts
3%ELEPHANT'S GRAVEYARD
- First Run Theatre
3%HEAVY
- Chorus of Fools
3%THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
3%THE PAVEMENT KINGDOM
- Chorus of Fools
2%Best Performer In A Musical
Nadja Kapetanovich
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
12%
Ricco Martin Jr
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
6%
Bethany Rosenthal
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
5%
Wini James
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
4%
Chloe Jennings
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Kaylin Penninger
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Wini James
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
2%
Abigail Isom
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Tanner Roach
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Case Warner
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Crispin Shinninger
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
2%
Ava Eckhard
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
2%
Audriana Haynes
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
2%
Kelly Brown
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Katerina McCrimmon
- EVITA
- The Muny
2%
Mark Tullis
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
1%
Adam Heller
- COME FROM AWAY
- The Muny
1%
Allison Blackwell
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
1%
Kate Schuler
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
1%
Aj Paramo
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
1%
Erin Meyer
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
1%
Malachi Hampsch
- THEORY OF RELATIVITY
- St Louis Theatre Players
1%
Zoe Vonder Haar
- COME FROM AWAY
- The Muny
1%
Quincey Steelman
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
1%
KIMMIE KIDD
- ANASTASIA
- Marcelle
1%Best Performer In A Play
Jessica Johns Kelly
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
10%
Beth Bartley
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
9%
Mark Lull
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
8%
William Roth
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
6%
Cecilia Mohr
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Michael Khalid Karadsheh
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
5%
Zac Decker
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
5%
Amber Corrigan
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Jocelyn Padilla
- GO BEFORE I DO
- Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
3%
Hannah Duncan
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
2%
Stacey Tunnicliff
- SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
2%
Andrea San Miguel
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Giavanna Neely
- FRNAKENSTEIN
- Debut Theatre Company
2%
Donna Weinsting
- WITH
- St. Louis Actors' Studio
2%
Chris Beiker
- RON WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%
Nina Schaitel
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Xander Huber
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
2%
Maida Dippel
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
Joey Franks II
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
2%
Susan Wylie
- STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
2%
Riley Stevio
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
1%
Bryce A. Miller
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
1%
Oliver Sayers
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
1%
Natalie Sannes
- STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
1%
Will Shaw
- A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
1%Best Play THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
13%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
11%HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
8%FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
7%PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
6%LONG DAY JOURNEY INTO TONIGHT
- St. Louis Actors' Studio
6%STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
5%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
4%WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
3%THE COTTAGE
- Repertory Theatre of St. Louis
3%SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
3%PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%MACBETH
- Showboat theatre
2%A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
2%ELSINORE
- Chorus of Fools
2%SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%WITH
- St. Louis Actors' Studio
2%CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
2%TWO JEWS WALK INTO A WAR...
- New Jewish Theatre
2%THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
2%LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
2%NIGHT OF THE IGUANA
- Clayton Community Theatre
2%THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
1%THE ROOMMATE
- The Repertory Theatre of St. Louis
1%CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Adam Koch
- EVITA
- The Muny
8%
Christy Luster
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%
Eric Sykes
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
6%
Patrick Huber
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
5%
Patrick Huber
- LONG DAYS JOURNEY INTO TONIGHT
- St. Louis Actors' Studio
5%
Ann Beyersdorfer
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
4%
Britton Lynn
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
4%
Todd Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
3%
George Shea
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
MacLean Blanner
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
Ryan Thorp & Nick Mueth
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Colin Healy, Bradley Rohlf, Katie Orr
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
Brenna Jones and Christina Rios
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
Adam Koch
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- Stages St Louis/ The Rep
3%
David Blake
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Tijana Bjelajac
- FROZEN
- The Muny
3%
Edward E. Haynes, Jr.
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Patrice Nelms
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Robb Davis
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Scott C. Neale
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
2%
Brenna Jones and Christina Rios
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Courtney O'Neill & Lindsay Mummert
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Erik Kuhn
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
William Higley
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Christina Rios
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Justin Been
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
16%
Joel Springer
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Adam Leibmann
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
6%
Brian Wolcott
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
5%
Amanda Werre
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
4%
Jim Archuleta
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
4%
Colin Healy & Bradley Rohlf
- MADAM
- Fly North Theatricals
4%
Kareem Deans
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Jake Tillman
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Ryan Day
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
3%
Justin Smith
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Kareem Deanes
- TWO JEWS WALK INTO A WAR
- New Jewish Theatre
2%
Beef Gratz
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Ellie Schwetye
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
John Shivers & David Patridge
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
John Shivers & David Patridge
- FROZEN
- The Muny
2%
Amanda Werre
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
John Shivers & David Patridge
- DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
2%
John Shivers & David Patridge
- JERSEY BOYS
- The Muny
2%
Nathan Phelps
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%
John Shivers & David Patridge
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%
Eric Satterfield
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
2%
Matt Antill
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
John Shivers & David Patridge
- EVITA
- The Muny
2%
Spenser Vincent
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
2%Best Supporting Performer In A Musical
Adrienne Spann
- MADAM
- Fly North Theatricals
10%
Austin Brouk
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
7%
Amy Prince
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%
Delaney McCoy
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
6%
Michele Arvizu Prater
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
5%
Audrey Schulz
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Sarah Ellis
- AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
3%
Adelyn Stallings
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
3%
Caleb D Long
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
3%
Kelly Brown
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
3%
Rachel Bohn
- CABARET
- Debut Theatre Company
3%
Andy Lambson
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Bee Mecey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
3%
Leah Connelly
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Donna Weinsting
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
2%
Amora Jones
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Chris Moore
- RENT
- New Line Theatre
2%
Carlee Walka
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Jane Paradise
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Avery Lux
- MADAM
- Fly North Theatricals
2%
Riley Stevio
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Kailey Boyle
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Caleb D Long
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Lauren Tenenbaum
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
Jeff Cummings
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
1%Best Supporting Performer In A Play
Al Alderson
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
16%
Devonn Long
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
7%
Joel Moses
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
5%
Jackson Patrick
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Sierra Hale
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
4%
Dustin Lane Petrillo
- LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
4%
Andre Eslamian
- ELSINORE
- Chorus of Fools
4%
Evan Wittstock
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
4%
Bryce A. Miller
- THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
3%
Claire Coffey
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
Joshua Phipps
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Collin Littlefield
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
Brendan Hickey
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Summer Medlin
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Vivie Marcum
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
2%
Andrés Enriquez
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Jade Cash
- THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
2%
David Diaz Weynand
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Kaitlyn Conaway
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
2%
Penny Boren
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
2%
Dan Stockton
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
1%
Timothy McWhirter
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
1%
Moira Healy
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
1%
Maddie Hawes
- HOT L BALTIMORE
- Theatre Guild of Webster Groves
1%
Chuck Brinkley
- ELSINORE
- Chorus of Fools
1%Best Theatre For Young Audiences Production MATILDA
- Young People's Theatre
22%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
20%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
20%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
13%STELLA LUNA
- The Repertory Theatre of St. Louis
9%DISNEY DESCENDANTS
- Ozark Actors Theatre
9%A CHRISTMAS STORY
- The Starling Company
7%Favorite Local Theatre
Stray Dog Theatre
14%
The Muny
10%
Gateway Center for Performing Arts
7%
Alton Little Theater
6%
Looking glass Playhouse
6%
St. Louis Actors' Studio
6%
St. Louis Shakespeare Festival
5%
Monroe Actors Stage Company
4%
Ozark Actor's Theatre
4%
Alfresco Productions
4%
Curtain's Up Theatre Company
3%
Debut Theatre Company
3%
R.A.D. Studios
2%
Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
2%
New Jewish Theatre
2%
Repertory Theatre Of St. Louis
2%
Fly North Theatricals
2%
Kirkwood Theatre Guild
2%
Scenic Rivers Performing Arts
1%
Riverside Theatre Project
1%
Upstream Theater
1%
Chorus of Fools
1%
St Louis Theatre Players
1%
Contraband Theatre
1%
New Line Theatre
1%