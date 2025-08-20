Vídeo: Tráiler de la película KISS OF THE SPIDER WOMAN, protagonizada por Jennifer Lopez

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Se ha publicado un nuevo tráiler de la próxima película KISS OF THE SPIDER WOMAN, dirigida por el ganador del Oscar Bill Condon y protagonizada por Luna/">Diego Luna, Tonatiuh y Jennifer Lopez. La cinta llegará a los cines el 10 de octubre. ¡Puedes ver el tráiler aquí!



KISS OF THE SPIDER WOMAN está escrita por Bill Condon (guion), Manuel Puig (novela), Terrence McNally (musical teatral), John Kander (música) y Fred Ebb (letras). La película está producida por Barry Josephson p.g.a., Tom Kirdahy p.g.a. y Greg Yolen p.g.a.

Valentín (Luna/">Diego Luna), un preso político, comparte celda con Molina (Tonatiuh), un escaparatista condenado por indecencia pública. Ambos forjan un vínculo inesperado cuando Molina relata la trama de un musical de Hollywood protagonizado por su diva favorita de la gran pantalla, Ingrid Luna (Jennifer Lopez).

La nueva y visionaria adaptación de Bill Condon se basa en la aclamada novela de 1976 KISS OF THE SPIDER WOMAN del escritor argentino Manuel Puig y en el musical de Broadway del mismo nombre, ganador de los premios Tony, con libreto del dramaturgo multipremiado Terrence McNally (MASTER CLASS, RAGTIME) y música y letras del icónico dúo John Kander y Fred Ebb (CABARET, CHICAGO). Escrita para la pantalla y dirigida por Bill Condon, esta adaptación visualmente impactante y cargada de emoción está protagonizada por el nominado al Emmy Luna/">Diego Luna (ANDOR, Y TU MAMÁ TAMBIÉN), Tonatiuh (CARRY ON, PROMISED LAND) y la superestrella nominada al Emmy, Grammy y Globos de Oro Jennifer Lopez (HUSTLERS, OUT OF SIGHT), quien además ejerce como productora ejecutiva junto a Luna/">Diego Luna. La producción corre a cargo de Barry Josephson p.g.a., Tom Kirdahy p.g.a. y Greg Yolen p.g.a.

Una presentación de Artists Equity y Mohari Media, KISS OF THE SPIDER WOMAN es una producción de Josephson Entertainment / Tom Kirdahy / Greg Yolen / Nuyorican. Actúan como productores ejecutivos Bill Condon, Ben Affleck, Matt Damon, Mark Scheinberg, Dani Bernfeld, Kevin Halloran, Michael Joe, Mickey Liddell, Pete Shilaimon, Whitney Williams, Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas, Courtney Baxter, Luna/">Diego Luna, D. Matt Geller, Pamela Thur, Sam Weisman, Daniel Weisman y Margaux Weisman.