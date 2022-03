UN DÍA COMO HOY: SONRISAS Y LÁGRIMAS se estrenaba en cine en 1965

Hace 57 años la 20th Century Fox estrenaba en Nueva York el título que salvó al estudio de la bancarrota, convirtiéndose en todo un fenómeno cultural a nivel internacional. THE SOUND OF MUSIC, o también conocido como THE SOUND OF MONEY por ser la película más taquillera hasta ese momento, se tituló en España SONRISAS Y LÁGRIMAS.

La película estaba basada en el show más popular de Rodgers and Hammerstein, los autores más famosos de la época dorada de Broadway. Después de grandes éxitos juntos como OKLAHOMA!, THE KING AND I o SOUTH PACIFIC, el dúo alcanzaba así la fama mundial.

La versión cinematográfica fue dirigida por Robert Wise que solamente 4 años antes recogía el Premio de la Academia por WEST SIDE STORY y aquí repetiría jugada con una dirección magistral. Como María, Julie Andrews, que ya era popular por su papel en MARY POPPINS y aquí consolidaría su fama.

Se rodó de marzo a septiembre de 1964 entre Los Angeles y Salzburgo y la crítica recibió la cinta con algo de escepticismo, especialmente por su carácter edulcorado. Pero los 285 millones de dólares de recaudación demostraron que se equivocaban y también los 5 Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección.

Si quieres ver SONRISAS Y LÁGRIMAS y descubrir por qué sigue siendo un imprescindible para los fans de musicales, suscríbete ahora a DISNEY+.