TV: Hablamos con Andoni García sobre su incorporación a ATRAPADAS EN LA OFI

La quinta temporada de ATRAPADAS EN LA OFI, la comedia musical de La Coja Producciones, escrita por Emma De Martino, que dirige el musical junto a Sara Pérez con coreografías de Edu Llorens, arranca mañana en el Teatro Lara con una incorporación muy especial: Andoni García asumirá el papel de Quique, personaje que ha conquistado al público desde el estreno del musical.

El actor, con una trayectoria marcada por la danza, la televisión y los grandes musicales, aporta su carisma y talento a un espectáculo que sigue creciendo año tras año.

García se dio a conocer en el programa FAMA, ¡A bailar! y pronto dio el salto a la escena teatral, participando en títulos como MAMMA MIA! y THE BOOK OF MORMON. Su versatilidad lo ha llevado también a la pantalla en la aclamada serie MARIELIENDRE, confirmando su capacidad para conectar con distintas audiencias y formatos.

En la entrevista exclusiva concedida a BroadwayWorld, Andoni confesó la emoción de incorporarse a un proyecto que ya suma miles de espectadores en el Teatro Lara y de gira por España. Haz clic aquí para ver la entrevista.

El nuevo Quique compartirá escenario con intérpretes ya imprescindibles de la producción como Paula García Lara, Ricky Merino, Sergio Campoy, Clara Alvarado y Candela Solé, en un reparto que mezcla consolidación y renovación. Con esta apuesta, ATRAPADAS EN LA OFI celebra su quinta temporada reafirmando su lugar como una de las propuestas más originales y queridas de la cartelera madrileña.