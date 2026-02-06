TV: Así ha sido el pase gráfico de GOYA, LA MELODÍA DE UNA LEYENDA antes de su estreno en Málaga

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Esta mañana, el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada ha acogido el pase gráfico de GOYA, LA MELODÍA DE UNA LEYENDA, la nueva producción de Showprime que se prepara para su inminente estreno. El evento ha servido como carta de presentación ante la prensa de este ambicioso musical original que repasa la vida del pintor aragonés.

Durante la presentación, los medios asistentes han podido ver un adelanto exclusivo de la puesta en escena. El elenco ha interpretado una escena dramática que marca el tono narrativo de la obra, seguida de un número musical protagonizado por las figuras de Francisco de Goya y la Duquesa de Alba, mostrando la química escénica y la integración de la partitura con la trama histórica.

El acto ha contado con la presencia del equipo creativo y artístico. Hemos podido hablar con el director de escena, Juan José 'Cuco' Afonso, quien ha desgranado las claves de este montaje que busca humanizar al genio y explorar su lucha interna frente a una sociedad cambiante. También ha estado presente el compositor y creador de la idea original, Tom Vegas, acompañando al reparto en esta última etapa de ensayos antes de salir a la carretera.

Javier Godino encabeza el cartel poniéndose en la piel de un Francisco de Goya pasional y complejo. Junto a él, Erika Bleda interpreta a la carismática Duquesa de Alba, figura central en la vida del pintor. El reparto se completa con Leo Rivera, quien da vida a Manuel Godoy; Silvia Luchetti, que encarna a la Reina María Luisa; Paco Morales en el papel de Ceán Bermúdez; Diego Molero como el Gran Inquisidor; y Germán Torres interpretando a Francisco Bayeu.

Este pase gráfico en Fuenlabrada supone el preámbulo del lanzamiento oficial del espectáculo. GOYA, LA MELODÍA DE UNA LEYENDA viajará ahora a Málaga, donde celebrará su estreno en el Teatro del Soho, para posteriormente iniciar una gira que recorrerá los teatros de la geografía española.

