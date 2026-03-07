体験レポート：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年 “DISCOVER U!!!”

🎭 NEW! Japan Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Japan & beyond. ✨ Sign Up

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2026年3月31日、開業25周年を迎える。その節目を記念するアニバーサリーイベント「“Discover U!!!”」が3月4日に開幕した。開催は2027年3月30日までの約1年間。四半世紀の歩みを祝う特別なシーズンとして、パーク全体を舞台に多彩なエンターテイメントが展開される。

開幕に先立つ3月3日にはプレスプレビューを実施。25周年を祝うスペシャルセレモニーや新たなエンターテイメントプログラムが報道陣に初披露され、パークは早くも祝祭ムードに包まれた。アニバーサリーイヤーの始まりを告げる、華やかなひとときとなった。

目次

Ⅰ. ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25 周年

1. スペシャル セレモニー

2. NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～

3. ユニバーサル・カーズ＆スターズ・コレクション

・「バック・トゥ・ザ・フューチャー」タイムマシン＆ドク・ブラウン ファングリーティング

4. ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年 スペシャル ナイトショー

5. 25周年限定フード

・リニューアル スタジオ・スターズ・レストラン

・25周年スペシャル食べ歩きフード

Ⅱ. ウィキッド～オズの魔女たち～

・グリーティングやウィキッド チュリトス

Ⅲ. 総括

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25 周年

25周年スペシャルセレモニー

25周年ダンスを楽しむ仲里依紗

ハリウッド・エリアのハリウッド大通りでは、25周年の開幕を祝うスペシャルセレモニーが開催され、仲里依紗、千葉雄大、永尾柚乃、森崎ウィンがサプライズで登壇。パークの人気キャラクターやエンターテイナーも登場し、カラフルな衣装のダンサーたちが音楽に合わせてパフォーマンスを披露。沿道には多くのゲストが集まり、祝賀ムードが広がった。

セレモニーのクライマックスでは、登壇者とエンターテイナーが一体となるダンスタイムを実施。大きな歓声が上がり、会場の熱気は一気に高まった。

『NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～』

パレードのなかでも人気のポケモン

25周年を象徴するプログラムの一つが『 NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～』である。新パレードソング「The Power of U」に合わせ、全8台のフロートがパークを進む。

ハローキティ、ミニオン、セサミストリートの仲間たち、そしてスーパーマリオシリーズのキャラクターなど、人気キャラクターが次々と登場。沿道のゲストに手を振りながら、パレードを華やかに彩った。

なかでも注目を集めたのが、25周年にちなみ登場した「25匹のピカチュウ」。それぞれ異なるポーズや表情を見せるピカチュウの行進に、ファンの視線を集めていた。

パレード途中には「超 Discover U!!! タイム」が設けられ、ゲストが車道に降りてエンターテイナーと一緒にダンスを楽しめる参加型演出も用意されている。実際に多くのゲストが前に出て踊り、会場には自然と一体感が生まれていた。大人から子どもまで思わず笑顔になり、気づけば体がリズムを刻んでいる。筆者自身も例外ではなく、音楽に合わせて体を動かしていた。

また、パレードにも参加した仲里依紗は、「みんなが盛り上がっているから、逆に静かにしている方が浮いちゃう。殻を破って一緒に楽しめた」と振り返った。森崎は「恥ずかしいと思っている時間がもったいない。リミットを外してくれるパレード」とコメントし、イベントの魅力を語った。

ユニバーサル・カーズ&スターズ・コレクション

帰ってきたドク・ブラウン

ハリウッド・エリアでは、スペシャルイベント『ユニバーサル・カーズ＆スターズ・コレクション』が開催されている。過去の人気アトラクションに登場した車両が展示され、パークの歴史を振り返ることができる企画だ。

バック・トゥ・ザ・フューチャーのタイムマシンをはじめ、バックドラフトの消防車、ブルース・ブラザーズのブルースモービルなど、映画ファンにはたまらない車両が並ぶ。

なかでも大きな注目を集めていたのが、約10年ぶりにパークへ登場したエメット・ブラウン博士（ドク・ブラウン）。グリーティングでは映画さながらの姿で登場し、多くのファンが喜びの表情を見せた。スクリーンで見ていたドクに実際に会えるという体験は、まさに唯一無二のもの。筆者も思わず足を止め、その姿に見入ってしまった。

「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に思い入れがあるという森崎は「あのタイムマシンがここにあるの！？と思っていたらドクが現れてびっくりしました。ドクがいる！ドクがいる！と感動の渦の中にいましたね。」と語り、再会の喜びを表現した。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25 周年 スペシャル ナイトショー

夜には、パークの象徴でもあるユニバーサル・グローブ周辺で「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年 スペシャル ナイトショー」が実施された。パーク史上初となるドローンショーである。

夜空にはウッディー・ウッドペッカーやウィニー・ウッドペッカー、そして25周年ロゴが光で描かれた。次々と形を変える光の演出に、ゲストたちは足を止めて夜空を見上げていた。

パーク全体を祝福するような光景が広がり、アニバーサリーイヤーの幕開けを印象づける特別な演出となった。

25周年限定フード

チキンレッグカレー・プレート

パークでは25周年を記念したフードメニューも登場している。スタジオ・スターズ・レストランはメニューを刷新してリニューアルし、BBQポークリブやBLTバーガーなどアメリカンダイナーを思わせる料理がそろう。

なかでも「チキンレッグカレー・プレート」は、大きなチキンレッグが添えられたボリューム満点の一皿。さらに、伊藤ハムとのコラボによる35センチのロング・ホットドッグも話題を集めている。迫力あるサイズで食べごたえは抜群だが、トッピングの種類が豊富で味の変化も楽しめる。レモンの爽やかな酸味との相性も良く、最後まで飽きずに味わえる一品だった。

映画『ウィキッド』の展示

『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーションの公開を記念した展示も行われている。作中に登場するドレスのレプリカが展示され、グリンダやエルファバとのグリーティングも実施。限定フード「ウィキッド チュリトス」も登場し、映画の世界観を楽しめるエリアとなっている。

総括

一夜限りのスペシャルドローン・ショー

25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、懐かしいコンテンツと新たな演出が同時に展開されている。長年のファンにとっては思い出を振り返る機会となり、初めて訪れるゲストには新たな発見がある。パーク全体が祝祭ムードに包まれ、歩いているだけでも心が弾む空間が広がっていた。四半世紀の歴史を祝うアニバーサリーイヤーが、いよいよ幕を開けた。

Photo Credit :[MINIONS TM & © 2026 Universal Studios. © Nintendo Workshop © 2026 Peanuts Worldwide LLC © Walter Lantz Productions LLC TM & © Universal Studios and U-Drive Joint Venture. ©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc © Universal Studios. All Rights Reserved. TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved. 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン Ayaka Ozaki]