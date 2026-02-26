ÀNIMA inicia su nueva etapa en el Teatre Tívoli de Barcelona

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El musical ÀNIMA regresa a Barcelona esta temporada después de su estreno en el Teatre Nacional de Catalunya. Ahora llega al Teatre Tívoli con una versión revisada; las funciones previas comienzan mañana, 27 de febrero, y el estreno oficial será el 5 de marzo.

El musical inauguró la temporada 2024/2025 del Teatre Nacional de Catalunya como producción propia. Se ofrecieron 24 funciones hasta el 27 de octubre de 2024, y el espectáculo alcanzó una ocupación media del 93% y reunió a 17.300 espectadores, además de lograr un gran éxito en el sector y la crítica.

Ahora, el montaje da el salto del ámbito público al privado. Según Víctor G. Casademunt (director, dramaturgo y reparto), es un hecho poco habitual e histórico poder hacer el traslado del TNC al Tívoli . También ha afirmado que esta nueva etapa “más que una reposición, es casi un estreno” y que la obra es “mucho más mágica”, ya que se han añadido canciones y escenas nuevas, y se ha renovado la escenografía.

Hoy ante los medios, la compañía ha ofrecido un pase gráfico en el que ha interpretado dos números musicales: “Pren-me fort la mà” y “Crear amb passió”.





El reparto está encabezado por Paula Malia, Diana Roig, Aina Sánchez, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt, junto a una parte significativa del elenco original: Bernat Cot, Bernat Mestre, Joana Roselló, Pol Roselló, Clara Solé y Annabel Totusaus. En esta nueva etapa se incorporan Clàudia Bravo, Anna Ferran, Lluís Marquès, Albert Mora, Mireia Portas, Marc Pujol y Jan Sánchez.

La dramatúrgia es de Blanca Bardagil, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt. Las letras son de Marc Gómez y Blanca Bardagil, y la música original es de Adrià Barbosa y Abel Garriga. La dirección está a cargo de Gara Roda, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt; y la dirección musical es de Gerard Alonso. La coreografía está en manos de Clara Casals y Chema Zamora.

La nueva etapa de ÀNIMA está liderada por la compañía Vero Vero y cuenta con la coproducción de El Terrat (The Mediapro Studio), Bitò y Marianna (Balañá en Viu). Además, también tiene el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals, cosa que supone un hito en el sector, ya que hace posible la reposición de un musical de gran formato de creación original en catalán, un hecho inédito hasta ahora.

ÀNIMA está ambientado en la industria de la animación de los grandes estudios norteamericanos a finales de los años treinta. La historia sigue a Greta, una joven que sueña con convertirse en animadora y trabajar en Los Ángeles. Viaja a Estados Unidos y allí descubre que las mujeres tienen prohibido acceder a los puestos creativos. La obra muestra su lucha por encontrar su lugar en un entorno dominado por hombres y reivindica el talento y la creatividad femenina.

Con esta nueva etapa en el Teatre Tívoli, ÀNIMA inicia mañana 13 semanas de funciones y consolida su recorrido en la cartelera de Barcelona.

