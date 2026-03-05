La Sala Golem'S acoge el estreno de ASIMOV 2.0: Un debate teatral sobre la Inteligencia Artificial

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La obra teatral ASIMOV 2.0 aterriza este jueves 5 de marzo en la Sala Golem'S de Barcelona para presentarse como un espectáculo multidisciplinar que, combinando humor y ciencia, invita al espectador a reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestra cotidianidad y las profundas implicaciones éticas de crear seres artificiales con pensamientos y sentimientos propios.

Apoyada en una trama y una banda sonora cautivadoras, la obra busca dejar una huella duradera en el público al plantear interrogantes clave sobre el futuro de la humanidad. El texto explora dilemas filosóficos y sociales, cuestionando cómo debemos tratar a una máquina, qué derechos debería tener, y si podrán ser desconectadas o vivir más que sus creadores. Asimismo, la obra se pregunta si, al desarrollar conciencia, estas entidades gozarán de derechos laborales, si podrán formar familias, si existe lugar para el amor en la Inteligencia Artificial, y si llegarán a exigir leyes para protegerse de los propios humanos.

Este montaje es un espectáculo de la compañía Gataro, producido por Magandango, y cuenta con el apoyo de El Departament y del Institut Català d'Empreses Culturals. La autoría corre a cargo de Chemari Bello y Elsa Alvaro, bajo la dirección de Victor Alvaro. El escenario cobra vida gracias a la interpretación de las actrices Elsa Alvaro y Patricia Paisal, acompañadas por la música de César Belda. El diseño del espacio escénico es de Victor AlGo, el vestuario pertenece a Gataro, y el movimiento escénico ha sido diseñado por Anna Rossell y Elsa Alvaro. Por su parte, la técnica de luces y sonido está a cargo de Estrella Frias.

Los interesados en disfrutar de esta propuesta escénica podrán asistir a las funciones programadas de jueves a lunes en la Sala Golem'S. La obra permanecerá en cartelera durante una semana, hasta el 16 de marzo, ofreciendo al público una oportunidad para sumergirse en este debate sobre nuestro futuro tecnológico.

