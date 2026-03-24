MAGIA, O MUSICAL Premieres in São Paulo, Blending Fantasy, Social Commentary and Latin and Caribbean Influences

premiered on March 17 at the, introducing audiences to an original production that blends fantasy with timely social themes. Created through a collaboration between Brazilian and Bahamian artists, the musical explores the idea of “true magic” while questioning the cost of maintaining inequality in contemporary society.Set on the enchanted island of Tekoha—where every citizen is granted a wish at age 17—the story reveals a hidden consequence: each act of magic takes something of equal value from the neighboring island of Deyo. At the center is, played by, a young woman determined to save her father, whose journey sparks a broader moral dilemma about sacrifice and justice.The musical features a vibrant score blending Latin and Caribbean influences, alongside a diverse cast of 18 performers, including, and. As an independent production, Magia highlights the strength of Brazilian musical theater in telling original, culturally resonant stories.Developed after its creatorsandmet at the, the project gained international recognition through showcases and workshops in the United States. Looking ahead,is set to expand with simultaneous runs in Brazil and the Bahamas in 2026, reinforcing its cross-cultural roots and global appeal.Um novo e ousado musical original,, estreou no dia 17 de março no, apresentando ao público um universo imaginativo onde fantasia e realidade se encontram. Fruto de uma colaboração singular entre artistas brasileiros e bahamenses, o espetáculo investiga o significado da “verdadeira magia” em uma sociedade marcada por desigualdades, levantando questões atuais por meio de uma experiência teatral envolvente e visualmente vibrante.

Laura Castro stars as Leilani in Magia, O Musical.

photo by Divulgação.

Gigi Debei stars as Sadé in Magia, O Musical.

photo by Divulgação.

Ambientada na ilha encantada de, onde cada cidadão tem um desejo realizado ao completar 17 anos, a história revela um preço oculto: cada ato de magia retira algo de igual valor da ilha vizinha e amaldiçoada de. No centro da narrativa está, interpretada por, uma jovem determinada a salvar o pai doente. Sua jornada rumo ase transforma em um dilema moral mais amplo — o que acontece quando a felicidade de uns depende do sacrifício de outros?Com uma trilha sonora que mistura ritmos latino-caribenhos,oferece mais do que uma fuga para o universo fantástico. O musical utiliza a alegoria para abordar temas urgentes como desigualdade social, opressão e identidade cultural, convidando o público à reflexão enquanto mergulha em uma história repleta de emoção e aventura. Seus personagens marcantes e sua narrativa multifacetada equilibram entretenimento e crítica social.O projeto nasceu em 2023 na, em Nova York, quando o dramaturgo e compositor brasileiroe a escritora bahamensedescobriram conexões culturais profundas entre seus países. O que começou como uma parceria acadêmica rapidamente ganhou projeção internacional, com apresentações em instituições como, além de apoio de desenvolvimento dae workshops nae naAgora em cartaz no Brasil,conta com um elenco de 18 artistas, destacando o protagonismo negro e reunindo nomes como. Como uma produção autoral e independente, o espetáculo reafirma a força criativa do teatro musical brasileiro e sua capacidade de contar histórias com identidade própria e relevância global.Olhando para o futuro,promete ampliar ainda mais seu alcance. Em 2026, a produção realizará temporadas simultâneas no Brasil e nas Bahamas, reforçando suas raízes interculturais e celebrando uma visão artística compartilhada que conecta diferentes territórios por meio da música, da narrativa e da imaginação.

FICHA TÉCNICA:

Texto e Letras: Nathan Leitão e Letitia Bullard

Diretor: Samuel Gonçallves

Elenco:

Laura Castro, Aline Serra, Marília Lopes, Gigi Debei, Ivan Parente, João Ferreira, Yudchi, Abrahao Costa, Nayara Venancio, Ed Norole, Nicole Luz, Douglas Motta, Gabriel Kadu, Nicolas Mencalha, Helena Bemelmans, Sarah Macedo, Jeison Lopes e Ana Catharina Goulart

Músicos:

Regência: Sarah Moreira, Percussão: Rosa Rhafa, Violão/baixo: Thiago Guimarães

Assistente de Direção: Mafê Alcântara

Versionista e Diretor Musical: Nathan Leitão

Co-Diretor Musical: Felipe Sushi

Coreografia: Julia Sanchis

Assistência de coreografia: Ana Catharina Goulart

Designer de som: Guilherme Zomer

Design de luz: Gabriel Gonçalves

Figurinista: Alan Ferc

Assistentes de Figurino: Denise Evangelista, Carolina Kodama, Lakís Farias, Gui Romaniche

Cenógrafo: Cesar Costa

Visagismo: Dicko Lorenzo, Matt Gadelha

Preparador Vocal: Pedro Coppeti

Stage Managers: Anna Gongora e Tatah Cerquinho

Produção: Marília Lopes, Tiago Araujo é Júlia Veida

Produção: Girassol Produções

MAGIA, O MUSICAL

Temporada: 17/03/2026 a 19/05/2026 (Terças-feiras semanais e Quartas-feiras ocasionais)

Horário: 20:00

Local: Instituto Brasileiro de Teatro – IBT

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277 – Bela Vista – São Paulo/SP

Abertura da casa: 60 minutos antes

Duração: 135 minutos (com intervalo)

Classificação: Livre

Lotação máxima: 160 Pessoas

***A escolha por esse formato de ingresso é uma decisão exclusiva da produção do musical MAGIA. O IBT (Instituto Brasileiro de Teatro) não possui qualquer relação com essa definição, exigência ou determinação.

*** AS VENDAS DE INGRESSO DESTE ESPETÁCULO SÃO APENAS PELO SYMPLA.

NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA APÓS O INÍCIO DO ESPETÁCULO NA ARQUIBANCADA.

***TODA SESSÃO PODE SOFRER ALTERAÇÕES NA ESCALAÇÃO DO ELENCO!

Algumas sessões contarão com intérprete de Libras. As datas serão divulgadas previamente nas redes sociais oficiais do espetáculo: @magiaomusical.O local possui acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.“Rahiti” (Arena-Inteira): R$ 100,00“Rahiti” (Arena-Meia-entrada): R$ 50,00 (conforme legislação vigente)“Yara” (Mezanino): R$ 100,00“Yara” (Mezanino Meia-entrada): R$ 50,00 (conforme legislação vigente)"Manga" (Mezanino - Visão Parcial) R$ 80,00"Manga" (Mezanino - Visão Parcial Meia-entrada) R$ 40,00 (conforme legislação vigente)“João Doidão” (Mezanino em pé): R$ 40,00 (preço único)***É OBRIGATÓRIA a apresentação de documento comprobatório para meia-entrada.Os assentos são ocupados por ordem de chegada.Ingressos com visão parcial não poderão ser trocados.Chegue com antecedência.Por se tratar de um teatro em formato semi-arena, os espaços de circulação também compõem a área de acomodação do público. Após o início da apresentação, não é possível liberar a entrada sem comprometer a experiência artística e a segurança da plateia e do elenco.