MAGIA, O MUSICAL Premieres in São Paulo, Blending Fantasy, Social Commentary and Latin and Caribbean Influences
by Claudio Erlichman. Now on stage at the IBT - Instituto Brasileiro de Teatro, the production runs until May 12th.
Set on the enchanted island of Tekoha—where every citizen is granted a wish at age 17—the story reveals a hidden consequence: each act of magic takes something of equal value from the neighboring island of Deyo. At the center is Leilani, played by Laura Castro, a young woman determined to save her father, whose journey sparks a broader moral dilemma about sacrifice and justice.
The musical features a vibrant score blending Latin and Caribbean influences, alongside a diverse cast of 18 performers, including Aline Serra, Marília Lopes, Gigi Debei, Ivan Parente, João Ferreira, and Yudchi. As an independent production, Magia highlights the strength of Brazilian musical theater in telling original, culturally resonant stories.
Developed after its creators Nathan Leitão and Letitia Bullard met at the Berklee College of Music, the project gained international recognition through showcases and workshops in the United States. Looking ahead, Magia, O Musical is set to expand with simultaneous runs in Brazil and the Bahamas in 2026, reinforcing its cross-cultural roots and global appeal.
Um novo e ousado musical original, Magia, O Musical, estreou no dia 17 de março no IBT - Instituto Brasileiro de Teatro, apresentando ao público um universo imaginativo onde fantasia e realidade se encontram. Fruto de uma colaboração singular entre artistas brasileiros e bahamenses, o espetáculo investiga o significado da “verdadeira magia” em uma sociedade marcada por desigualdades, levantando questões atuais por meio de uma experiência teatral envolvente e visualmente vibrante.
Com uma trilha sonora que mistura ritmos latino-caribenhos, Magia oferece mais do que uma fuga para o universo fantástico. O musical utiliza a alegoria para abordar temas urgentes como desigualdade social, opressão e identidade cultural, convidando o público à reflexão enquanto mergulha em uma história repleta de emoção e aventura. Seus personagens marcantes e sua narrativa multifacetada equilibram entretenimento e crítica social.
O projeto nasceu em 2023 na Berklee College of Music, em Nova York, quando o dramaturgo e compositor brasileiro Nathan Leitão e a escritora bahamense Letitia Bullard descobriram conexões culturais profundas entre seus países. O que começou como uma parceria acadêmica rapidamente ganhou projeção internacional, com apresentações em instituições como NY Theater Barn e Prospect Musicals, além de apoio de desenvolvimento da Yale University e workshops na Syracuse University e na Manhattan School of Music.
Agora em cartaz no Brasil, Magia conta com um elenco de 18 artistas, destacando o protagonismo negro e reunindo nomes como Aline Serra, Marília Lopes, Gigi Debei, Ivan Parente, João Ferreira e Yudchi. Como uma produção autoral e independente, o espetáculo reafirma a força criativa do teatro musical brasileiro e sua capacidade de contar histórias com identidade própria e relevância global.
Olhando para o futuro, Magia, O Musical promete ampliar ainda mais seu alcance. Em 2026, a produção realizará temporadas simultâneas no Brasil e nas Bahamas, reforçando suas raízes interculturais e celebrando uma visão artística compartilhada que conecta diferentes territórios por meio da música, da narrativa e da imaginação.
FICHA TÉCNICA:
Texto e Letras: Nathan Leitão e Letitia Bullard
Diretor: Samuel Gonçallves
Elenco:
Laura Castro, Aline Serra, Marília Lopes, Gigi Debei, Ivan Parente, João Ferreira, Yudchi, Abrahao Costa, Nayara Venancio, Ed Norole, Nicole Luz, Douglas Motta, Gabriel Kadu, Nicolas Mencalha, Helena Bemelmans, Sarah Macedo, Jeison Lopes e Ana Catharina Goulart
Músicos:
Regência: Sarah Moreira, Percussão: Rosa Rhafa, Violão/baixo: Thiago Guimarães
Assistente de Direção: Mafê Alcântara
Versionista e Diretor Musical: Nathan Leitão
Co-Diretor Musical: Felipe Sushi
Coreografia: Julia Sanchis
Assistência de coreografia: Ana Catharina Goulart
Designer de som: Guilherme Zomer
Design de luz: Gabriel Gonçalves
Figurinista: Alan Ferc
Assistentes de Figurino: Denise Evangelista, Carolina Kodama, Lakís Farias, Gui Romaniche
Cenógrafo: Cesar Costa
Visagismo: Dicko Lorenzo, Matt Gadelha
Preparador Vocal: Pedro Coppeti
Stage Managers: Anna Gongora e Tatah Cerquinho
Produção: Marília Lopes, Tiago Araujo é Júlia Veida
Produção: Girassol Produções
MAGIA, O MUSICAL
Temporada: 17/03/2026 a 19/05/2026 (Terças-feiras semanais e Quartas-feiras ocasionais)
Horário: 20:00
Local: Instituto Brasileiro de Teatro – IBT
Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277 – Bela Vista – São Paulo/SP
Abertura da casa: 60 minutos antes
Duração: 135 minutos (com intervalo)
Classificação: Livre
Lotação máxima: 160 Pessoas
Acessibilidade:
Algumas sessões contarão com intérprete de Libras. As datas serão divulgadas previamente nas redes sociais oficiais do espetáculo: @magiaomusical.
O local possui acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.
Ingressos:
“Rahiti” (Arena-Inteira): R$ 100,00
“Rahiti” (Arena-Meia-entrada): R$ 50,00 (conforme legislação vigente)
“Yara” (Mezanino): R$ 100,00
“Yara” (Mezanino Meia-entrada): R$ 50,00 (conforme legislação vigente)
"Manga" (Mezanino - Visão Parcial) R$ 80,00
"Manga" (Mezanino - Visão Parcial Meia-entrada) R$ 40,00 (conforme legislação vigente)
“João Doidão” (Mezanino em pé): R$ 40,00 (preço único) ***A escolha por esse formato de ingresso é uma decisão exclusiva da produção do musical MAGIA. O IBT (Instituto Brasileiro de Teatro) não possui qualquer relação com essa definição, exigência ou determinação.
*** AS VENDAS DE INGRESSO DESTE ESPETÁCULO SÃO APENAS PELO SYMPLA.
***É OBRIGATÓRIA a apresentação de documento comprobatório para meia-entrada.
Informações importantes:
Os assentos são ocupados por ordem de chegada.
Ingressos com visão parcial não poderão ser trocados.
Chegue com antecedência.
NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA APÓS O INÍCIO DO ESPETÁCULO NA ARQUIBANCADA.
Por se tratar de um teatro em formato semi-arena, os espaços de circulação também compõem a área de acomodação do público. Após o início da apresentação, não é possível liberar a entrada sem comprometer a experiência artística e a segurança da plateia e do elenco.
***TODA SESSÃO PODE SOFRER ALTERAÇÕES NA ESCALAÇÃO DO ELENCO!
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