Ramón Tebar debutará en el Metropolitan Opera de Nueva York con LA BOHÈME

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El reconocido director de orquesta español Ramón Tebar marcará un hito fundamental en su carrera internacional al debutar en el Metropolitan Opera de Nueva York durante la temporada 2026-27. Tebar se pondrá al frente de la formación neoyorquina para dirigir LA BOHÈME de Giacomo Puccini, una de las obras más emblemáticas y queridas del repertorio operístico mundial. Este compromiso no solo representa un paso significativo en su trayectoria personal, sino que también refuerza la destacada presencia del talento español en uno de los escenarios más exigentes e icónicos de la lírica global.

El calendario de funciones para este debut se extenderá a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2026. Concretamente, Tebar liderará las representaciones programadas para los días 25 y 27 de septiembre, seguidas de una serie continuada en octubre que incluye los días 1, 3, 7, 9, 10, 15, 16, 22, 24, 28 y 31. Con su llegada al foso del Met, el director valenciano incorpora esta prestigiosa institución a una lista de teatros y orquestas de primer nivel donde ya ha trabajado, incluyendo plazas tan relevantes como Viena, San Francisco, Berlín, Hamburgo y Frankfurt.

Al reflexionar sobre este logro, Ramón Tebar ha subrayado la importancia de la paciencia y la disciplina en el desarrollo de una carrera artística, señalando que los hitos verdaderamente importantes requieren tiempo para madurar. El director ha manifestado el profundo significado que tiene para él alcanzar uno de los escenarios más importantes del mundo tras años de trabajo constante, calificando como un honor el poder integrarse en la programación del Metropolitan Opera. Asimismo, su participación en esta temporada resalta la creciente influencia y el reconocimiento de los directores hispanos en los grandes centros culturales de Estados Unidos y Europa.

Finalmente, este debut en el Metropolitan Opera se percibe como la continuación natural de una trayectoria marcada por el crecimiento sostenido y un firme compromiso con la narrativa musical. Al transitar con naturalidad entre el repertorio tradicional y los paisajes artísticos contemporáneos, Tebar consolida su reputación como un director capaz de conectar con la esencia de las obras maestras. Esta nueva etapa en Nueva York no solo celebra su éxito individual, sino que sitúa nuevamente a la dirección de orquesta española en el epicentro de la escena internacional.

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