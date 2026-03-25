Por qué Patti LuPone es una leyenda de Broadway

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Hablar de Patti LuPone es hablar de una forma de entender el teatro musical que trasciende el éxito o el virtuosismo. Su nombre no solo está ligado a algunos de los títulos más importantes del repertorio, sino a una manera de estar en escena que ha marcado a generaciones de intérpretes.

Formada en la prestigiosa Juilliard y surgida de la cantera de The Acting Company, LuPone irrumpió en Broadway en los años 70, pero fue su interpretación de Eva Perón en Evita la que la catapultó definitivamente al estrellato. Aquel papel, creado por ella en la producción original de Broadway, le valió su primer Premio Tony y la situó como una figura central del teatro musical contemporáneo . No era solo una interpretación: era una declaración de intenciones. Intensidad, riesgo y una entrega total que marcarían el resto de su carrera.

A partir de ahí, su trayectoria se construye a través de personajes que hoy forman parte de la historia del género. Fue la primera Fantine en la producción original londinense de Les Misérables, un papel que le otorgó el Premio Olivier y que la vincula directamente con uno de los musicales más influyentes de todos los tiempos. Años después, asumiría otro de los grandes mitos del repertorio, Norma Desmond, protagonizando la producción original del West End de Sunset Boulevard, consolidando su presencia también en la escena británica.

Su capacidad para apropiarse de estos personajes no responde únicamente a su potencia vocal —inconfundible, directa, casi física—, sino a su forma de entender la interpretación como acción dramática. En LuPone, la canción nunca es un paréntesis: es el núcleo del conflicto. Esa visión alcanza una de sus cimas en su célebre interpretación de Mama Rose en Gypsy, por la que ganó su segundo Premio Tony y que muchos consideran una de las grandes creaciones actorales del teatro musical moderno.

Lejos de acomodarse en el repertorio clásico, su carrera ha seguido evolucionando con el tiempo. Ha sido nominada en múltiples ocasiones por trabajos tan diversos como Anything Goes, Sweeney Todd, Women on the Verge of a Nervous Breakdown o War Paint, demostrando una versatilidad poco habitual. Y en años recientes, ha vuelto a conquistar Broadway con su interpretación de Joanne en la reposición de Company, papel que le otorgó un nuevo Tony y reafirmó su vigencia artística décadas después de su debut .

Pero Patti LuPone no es solo una acumulación de títulos y premios —aunque estos incluyen tres Tony Awards, dos Olivier y dos Grammy—, sino una artista que ha expandido los límites del propio formato. Sus espectáculos en solitario, concebidos como recorridos emocionales y musicales por su vida, muestran una faceta distinta pero coherente con su trayectoria: la de una intérprete que entiende el escenario como un espacio de verdad, donde cada canción tiene un peso narrativo y biográfico.

En propuestas como Songs from a Hat, ese enfoque alcanza una dimensión especialmente interesante. El repertorio se construye en diálogo directo con el público, introduciendo un elemento de imprevisibilidad que pone a prueba —y confirma— su dominio escénico. No hay artificio que sostenga el espectáculo: solo una actriz, una voz y una capacidad extraordinaria para convertir cualquier material en teatro.

Parte de su leyenda se ha forjado también fuera del escenario. Su carácter directo, su defensa radical del oficio y su rechazo a la complacencia la han convertido en una figura tan respetada como controvertida. A lo largo de su carrera, ha cuestionado dinámicas de la industria, ha defendido la disciplina teatral y ha reivindicado una idea del arte basada en la exigencia y la honestidad, incluso cuando eso la situaba en posiciones incómodas.

En un momento en el que el teatro musical busca constantemente nuevas formas y lenguajes, Patti LuPone representa un puente con una tradición donde el intérprete era el centro absoluto del acontecimiento escénico. Su trabajo recuerda que, más allá de la espectacularidad, existe algo esencial: la capacidad de un artista para sostener la atención del público y convertir el escenario en un lugar de verdad.

Por todo ello, Patti LuPone no es solo una gran figura de Broadway. Es una de las artistas que han contribuido a definir lo que Broadway significa. Una leyenda viva cuya influencia se percibe no solo en los papeles que ha interpretado, sino en la forma en que esos papeles se entienden hoy.

Y en esa huella —profunda, exigente, inconfundible— reside su verdadera dimensión.

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