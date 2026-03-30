CENICIENTA alcanza las 200 funciones en el Teatro Coliseum e inicia su recta final en Madrid

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CENICIENTA ha alcanzado este fin de semana a sus 200 funciones en el Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña. El montaje, que tuvo su estreno oficial el pasado octubre de 2025, alcanza este hito tras cinco meses en cartelera bajo la producción de Stage Entertainment España e inicia su recta final en Madrid con funciones programadas en cartelera hasta el próximo 28 de junio.

Esta versión de la historia se aleja de la narrativa más tradicional para seguir el libreto contemporáneo de Douglas Carter Beane. En esta propuesta, la protagonista, Ella, muestra una personalidad más activa y decidida, centrando parte de la trama en temas como la autonomía personal y la justicia social. La puesta en escena integra efectos de magia y un diseño de vestuario que sirve de apoyo a la partitura clásica de Rodgers & Hammerstein.

La producción cuenta con números musicales icónicos del género como "In My Own Little Corner" y "Ten Minutes Ago", que vertebran el viaje de la joven protagonista mientras busca cambiar su destino.

La compañía que ha alcanzado estas 200 representaciones está encabezada por Paule Mallagaray como Ella y Briel González como Topher. El reparto principal se completa con Mayca Teba (Marie), Mariola Peña (Madame), Eloi Gómez (Jean-Michel), María Gago (Gabrielle), Caro Gestoso (Charlotte), José Navar (Sebastian) y Jaume Giró (Lord Pinkleton), con Anna Alborch como stand-by.

Esta obra se estrenó originalmente en 1957 como un especial televisivo protagonizado por Julie Andrews. No fue hasta 2013 cuando la adaptación de Douglas Carter Beane debutó en Broadway, donde recibió 9 nominaciones a los Premios Tony y obtuvo el galardón a Mejor Vestuario. Aquella versión es la que sirve de base para el montaje que se representa actualmente en la capital española.

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