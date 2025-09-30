PHOTOS: Primeras fotos de escena de WICKED en Madrid

La producción madrileña se estrena oficialmente el próximo 3 de octubre
El próximo 3 de octubre el Nuevo Teatro Alcalá acogerá el estreno de WICKED de la mano de ATG Entertainment y ya podemos ver las primeras fotos de escena de esta producción completamente nueva.
En esta nueva producción original con dirección y adaptación de David Serrano, Cristina Picos es la encargada de dar vida a Elphaba, mientras que Cristina Llorente interpreta a Glinda. Junto a ellas están Lydia Fairén como Nessarose y cover de Elphaba, Xabier Nogales como Fiyero, Guadalupe Lancho en el papel de Madame Morrible, Esteban Oliver como el profesor Dillamond, Neizan Martín como Boq y Javier Ibarz como el Mago de Oz.
Completa el elenco un nutrido grupo de artistas que aporta toda su energía y talento a esta esperada producción: Aarón Mata (elenco y Chistery), Carles Vallés, Antonio Mañas, Esteban Provenzano, Odo Cabot, Nacho Porcar, Jon Ipiña, Iván Amigo, Jessica Garcés, Laura López, Mia Lardner, Clara Rengel (elenco y cover de Nessarose), Carla Places, Anna Coll (elenco y cover de Madame Morrible), Lucía Ambrosini (elenco y cover de Glinda y Elphaba) y Laura Enrech (elenco y cover de Glinda) y con los swings Gallo Ryan (swing y cover de Fiyero), Óscar Muñoz, Julia Saura y Belén Marcos.
WICKED se adentra en la historia de Elphaba y Glinda, las brujas del Oeste y del Norte de Oz, antes de que Dorothy llegara arrastrada por un tornado y aterrizase en Munchkinland.
Con música y letra de Stephen Schwartz, el musical es uno de los clásicos modernos más importantes del siglo XXI y tiene una de las partituras más reconocibles, con éxitos que han traspasado el entorno de Broadway y se han instalado en el imaginario colectivo como Popular, Defying Gravity o For Good.
Puedes ver las fotografías a continuación:
Esteban Oliver como el Profesor Dillamond y Cristina Picos como Elphaba
Cristina Picos como Elphaba y Cristina Llorente como Glinda
Cristina Llorente como Glinda
Cristina Llorente como Glinda, Cristina Picos como Elphaba y elenco
Javier Ibarz como el Mago de Oz, Cristina Picos como Elphaba y Cristina Llorente como Elphaba
Cristina Picos como Elphaba y Cristina Llorente como Glinda
Cristina Picos como Elphaba, Cristina Llorente como Glinda y elenco
Cristina Picos como Elphaba y Cristina Llorente como Glinda
Videos